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    #рецензии на книги

    Ка Ти Лин «У смерти твой голос». Литературная дорама с убийствами и кумихо

    7 марта 2024
    Фото аватара
    07.03.2024
    11427
    2 минуты на чтение
    #рецензии на книги

    Ли Юн Хи до двадцати лет удавалось не влюбляться и в целом избегать контактов с представителями мужского пола. Её мать, знаменитый мастер бацзы, китайского искусства составления гороскопов, предсказала, что дочь не проживёт долго, если впустит в своё сердце любовь. Но всё изменила встреча Юн Хи с незнакомкой, которая умерла у неё на руках. Полиция считает это несчастным случаем, но юная мастер бацзы точно уверена, что в деле замешана астрология. Осталось доказать это хмурому инспектору Чан Чон Мину и не влюбиться в него.

    Ка Ти Лин «У смерти твой голос». Литературная дорама с убийствами и кумихо

    Роман

    Жанр: ориентальное городское фэнтези

    Издательство: «РОСМЭН: Кислород», 2023

    Возрастной рейтинг: 16+

    320 с., 3000 экз.

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    Перед нами лёгкая и тёплая история в стиле романтической дорамы, причём погружение в южнокорейскую атмосферу здесь максимально достоверное. Автор подробно рассказывает про искусство бацзы, о котором знают у нас немногие. Заметно, что сделано это не просто так: небесные столпы, земляные ветви и пять стихий играют важную роль в сюжете.

    Несмотря на глубокое погружение в сеттинг, повествование очень динамично: с первых же страниц история Юн Хи затягивает в водоворот происходящего. Череда убийств сменяется обыденными подробностями работы в полицейском участке, а чтобы дать читателям немного передохнуть от предположений и догадок, автор рисует очаровательные пейзажи средневековой корейской деревни. Настоящая медитация в прозе.

    Стоит отметить, что в книге есть селфхарм. Главная героиня так отчаянно боялась влюбиться, что при первых же признаках придумывала себе разные физические наказания, чтобы избежать всплеска чувств. Хоть в авторском тоне и слышится осуждение подобных методов, для некоторых читателей это может стать неприятным триггером.

    Несмотря на упомянутую ложку дёгтя, характер Юн Хи очень приятен. Она юна и неопытна, но при этом любознательна и настойчива. Веря в свою правоту, она участвует в расследовании, хоть и переживает за собственную безопасность. Особое расположение вызывает её патологическая честность. Пойдя по стопам мамы, Юн Хи и сама стала предсказательницей, причём она ответственно подходит к своей работе: говорит правду, а не то, что хотели бы услышать клиенты. Да, в самом начале она слишком наивна, однако заметно, как сильно происходящее меняет её.

    Романтическая линия написана в модном современном тренде grumpy and sunshine: здесь есть мрачный, угрюмый парень и жизнерадостная девушка, подобно лучику солнца разгоняющая тучи на его лице. Но всё же в первую очередь по жанру это детектив, который периодически притворяется то комедией, то триллером, то мистикой. Финал же оказывается совершенно неожиданным.

    Моральный выбор, встающий перед Юн Хи (и одновременно перед читателями), сложен. Это не тот случай, когда злодея пытаются обелить, в подробностях описывая, какие обстоятельства вынудили его совершать злодейства. Да, по сюжету у действий убийцы действительно есть некое моральное оправдание, но категория «меньшего зла» всегда спорна, когда возникает вопрос жизни и смерти. Кроме того, все эти рассуждения применимы исключительно к людям. А когда речь заходит о сущностях иного, духовного плана, становится очевидно, что их понятия о добре и зле отличаются просто в силу их абсолютной инаковости, непохожести на людей.

    Несмотря на превалирующий романтический антураж, в конце всё же возникает ощущение, что книга — не о любви, а о судьбе и её принятии. Стоит ли бороться с тем, что тебе предначертано? Имеешь ли ты право идти наперекор судьбе, если на кону не только твоя жизнь, но и жизни других людей? И всегда ли принять и смириться означает сдаться?

    Финал у истории открытый. Это одновременно и достоинство, и недостаток. Необходимость размышлять о том, чем всё закончилось, выбивает из колеи. Ведь читатель всегда так хочет хеппи-энда для полюбившихся ему героев. Но когда приходит понимание, что счастье при любом раскладе не станет долговечным, концовка, которую выбрал автор, даёт надежду, хоть и с привкусом горечи.

    Итог: приятная история в корейском сеттинге: загадочные убийства, предсказания, запретные чувства и взросление главной героини.

    Азиатский ветер

    Ка Ти Лин — псевдоним российской писательницы Екатерины Соболь, работающей в жанре молодёжной прозы. Под этим псевдонимом Екатерина пишет в азиатском сеттинге. «У смерти твой голос» — вторая книга Ка Ти Лин. Первая, «Теянг», написана в схожей тематике и повествует о скандальной k-pop-группе, участники которой таинственным образом связаны с кумихо, лисой-оборотнем из корейских легенд.

    Предсказания часто создают будущее: не они отразили то, что должно случиться, а что-то случилось, потому что человек заранее верит, что это произойдёт. Поселить в сердце человека смертельный страх — сродни проклятию.

    Ка Ти Лин «У смерти твой голос». Литературная дорама с убийствами и кумихо
    Стоит ли читать?
    Определённо да, если нравится современный азиатский сеттинг и закрученный детективный сюжет с щепоткой восточной мистики.
    Удачно
    знакомство с искусством Бацзы
    отлично прописанные детали корейского быта
    героям хочется сопереживать
    Неудачно
    открытый финал
    селфхарм
    8
    Оценка
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