Книги про героев, стремящиеся к искуплению грехов

Главными героями фантастических и фэнтезийных книг нередко становятся неоднозначные личности. А что может быть неоднозначнее и притягательнее, чем тёмное прошлое? И авторы нередко в качестве основы сюжета используют стремление протагониста к искуплению прошлых грехов или ошибок. Это дарит истории драматичную глубину, а персонажу — мотивацию и пространство для роста. В сюжете об искуплении чувство вины смешивается с надеждой на лучшее, создавая богатую эмоциональную составляющую истории. К тому же, как интересно бывает по крупицам раскапывать правду о том, что же такого ужасного совершил наш герой! Вот пять романов — новинок и долгожданных переизданий — вышедших в последнее время, в которых авторы обращаются к теме искупления прошлых прегрешений.

Йон Шэнноу («Волк среди теней», Дэвид Геммел)

Мир, созданный Дэвидом Геммелом в трилогии «Волк среди теней», необычен: постапокалиптическое фэнтези с атмосферой вестерна. И именно стилистике вестерна отвечает главный герой — превосходный стрелок, чья зловещая слава опережает его. Его боятся (и не без причины), а о том, кого боятся, распускают самые невероятные слухи. Правда же в том, что Йон Шэнноу ищет мира и покоя. Он ищет Иерусалим.

Библия обрела сложный и зыбкий статус в мире, по которому ходят демоны, утверждая, что они победили Бога. Иерусалим — такая же легенда, как Атлантида. Впрочем, Атлантида в этом мире реальна, так что, кто знает? Может, Шэнноу действительно удастся достичь цели, которая другим кажется невероятной. Если это случится, возможно, ему никогда больше не придётся делать то, что он умеет лучше всего — убивать.

Дэвид Геммел по праву считается классиком героического фэнтези, а потому не стоит опасаться, что протагонист трилогии окажется слишком патетичным и безупречно-мужественным. Шэнноу молчаливый, вдумчивый и меланхоличный человек, который старается следовать собственному кодексу чести, но мечтает о чем-то большем: об истинном успокоении души.

Реван («Реван», Дрю Карпишин)

Реван — легендарная личность далёкой галактики, один из самых популярных персонажей саги из тех, которые появились за пределами киноэкранов. Он дебютировал в великолепной ролевой игре Knights of the Old Republic. Роман Дрю Карпишина, который был ведущим сценаристом игры, продолжает ее сюжет.

Некогда Реван, будучи талантливым джедаем, стал героем мандалорских войн, после чего со своим падаваном отправился на поиски Империи ситхов, которая, как он считал, стояла за конфликтом и тайно манипулировала мандалорцами. И эти поиски завершились успехом. Уже перейдя на Тёмную сторону Силы, Реван вернулся в Республику, чтобы завоевать ее и реформировать. Движимый благими целями, Реван наломал немало дров, а затем стал жертвой предательства и лишился памяти. В Knights of the Old Republic заново научился владеть Силой, вернулся в орден джедаев и одолел собственного ученика, Дарта Малака. На этом завершается игра, и вскоре после этого начинаются события романа.

Память, которую он некогда потерял, вернулась к Ревану лишь частично. В частности, он помнит, что в Неизведанных регионах сталкивался с какой-то угрозой Республике, но не знает, в чем она заключалась. Теперь его мучают неясные кошмары об этой опасности. И, зная что некогда он нанёс Республике и джедаям немало вреда, Реван полон решимости разобраться в природе этой угрозы и положить ей конец.

Гэвин («Чёрная призма», Брент Уикс)

Гэвину Гайлу, формальному властелину Семи Сатрапий и самому могущественному магу поколения есть, что скрывать. Мир, созданный Брентом Уиксом для цикла «Светоносец» вращается вокруг магии цвета. Гэвину доступны все цвета — он Призма. Но за могущество он расплачивается временем — оборачиваясь на историю прошлых Призм, Гэвин решает, что ему осталось не больше пяти лет. И за это время он обещает себе совершить пять великих деяний, которые должны исправить вред, который был нанесен миру во времена молодости Гэвина — и во многом по его вине.

Гэвина привела к власти кровопролитная междоусобная война, которую он вёл с собственным братом. Теперь он считает, что должен использовать время, отпущенное ему, чтобы сделать мир лучше. Он изобретает новые способы использовать магию, стремится провести реформы, лично охотится на магов, утративших контроль над собой и ставших угрозой для людей. Положение Призмы даёт мало реальной власти, Гэвин озорничает, как мальчишка, сбегая от стражи, чтобы делать то, что кажется ему действительно важным.

Почему для него это так важно — мы узнаем, когда автор раскроет один из главных секретов Гэвина Гайла. А пока это происходит, Гэвин уже снова ввязался в немыслимую историю, признал своего бастарда, о существовании которого ещё недавно даже не подозревал, и собирается использовать мятеж на окраине своих владений, чтобы освободить столицу провинции, которая уже много лет страдает по его вине. Впрочем, корни истории с мятежом уходят глубже, чем кажется на первый взгляд. Возможно, Гэвин в конце концов не заслуживает искупления…

Якуб Прохазка («Космонавт из Богемии», Ярослав Калфарж)

«Космонавт из Богемии» — космическая фантастика, которую написал чешский автор, эмигрировавший в США. Роман наполнен философией и лёгким юмором, и во многом навеян историей Чехии времён Бархатной революции. Для автора этот роман — своеобразный манифест любви к родине, которую он регулярно посещает, несмотря на то, что проживает на другом материке. А для персонажа — путь поиска и искупления, а ещё ода любви к жизни, со всеми сложностями, неоднозначностями, а также самыми простыми земными радостями.

По сюжету, Якуб Прохазка — первый космонавт родом из Чехии, отправленный к загадочной туманности, которая недавно образовалась между Землёй и Венерой. Её принесла комета из-за пределов Солнечной системы. Исследовать странный феномен с помощью беспилотных устройств не удалось, так что нужен настоящий космонавт, и Чехия первая решается рискнуть человеческой жизнью. Автор и персонаж в один голос иронизируют над тем, что, честно говоря, мало кто из их соотечественников остался в мировой истории, совершив нечто великое. А сейчас за полётом Якуба следит весь мир. Кто ждал такого от сына агента госбезопасности ЧСР?

В космосе у Якуба появляется много времени, чтобы размышлять о жизни. Вскоре становится понятно, что долгая разлука пагубно сказывается на его браке с любимой женщиной. Он пытается ответить себе на вопрос — почему без всяких сомнений согласился на этот полет? Вспоминает деда и отца, который в глазах многих соотечественников был злодеем. Когда в истории космонавта возникает неожиданный собеседник и друг внеземного происхождения, они делятся историями, и постепенно Якуб приходит к принятию своей. Впрочем, путь этот окажется странным, и будет стоить ему дорого.

Салли Дженсен («Последний астронавт» Дэвид Веллингтон)

«Последний астронавт» — ещё один представитель космической фантастики, но теперь с элементами триллера и даже ужасов.

Салли Дженсен — командир отряда астронавтов. Пятнадцать лет назад она руководила важнейшей космической миссией, где была вынуждена пожертвовать жизнью одного из своих подчинённых, чтобы спасти остальных во время внештатной ситуации. После этого программы финансирования NASA были критически сокращены. Из-за ошибки Салли человечество оставило мечту о космосе. Пятнадцать лет героиня живёт с сильнейшим чувством вины. Когда на границе Солнечной Системы появляется загадочный объект, который необходимо исследовать, Салли — единственный астронавт с опытом, кто соглашается на это. Точнее, единственный астронавт NASA — ведь правительство успевает опередить частная космическая компания. Никто из их отряда не выходит на связь.

Салли доверяют команду из учёных и военных… но ни один из них ни разу не был в космосе. У Салли появился шанс искупить свою вину перед человечеством, защитив его от угрозы, и на сей раз она намерена не допустить смертей своих подчинённых. У каждого из героев, членов экспедиции, выписанных Веллингтоном, свои внутренние демоны. Сама Салли получилась интересной и многогранной — зрелая женщина с богатым опытом, со своей травмой и несколько идеалистической, преувеличенной позицией. И, вместе со своей командой, она сталкивается с темнотой, нарастающим безумием и загадками того объекта, который действительно оказывается… внеземным, если без спойлеров.