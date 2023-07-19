Призраки, Древний Египет и ночной город: как создавался фэнтези-роман «Гонка за смертью»

В импринте fanzon вышел фэнтезийный роман британского автора Бена Гэлли «Гонка за смертью», который рассказывает об Империи, чья мощь зиждется на магии, способной порабощать призраков. Смерть в книге — часть культуры и экономики. «Тени», как их называют, становятся прекрасной рабочей силой. Один из главных героев — взломщик Келтро Базальт, прибывший в Город Бесчисленных Душ по приглашению, и погибший в первую же ночь.

Перевели самые интересные отрывки из интервью автора. Они раскрывают, как Гэлли придумывал место действие и персонажей, какие исследования ему пришлось провести и над какими элементами книги ему приятнее всего работать.

«Гонка за смертью» — первая книга трилогии в жанре тёмного фэнтези. Её действие разворачивается в мире, вдохновлённом Древним Египтом, где призраки становятся рабами богатых. В Арктианской империи убийство — не более чем развлечение или способ заработать на жизнь. Могущественные дворяне строят высокие крепости, в то время как призраки заполняют улицы, похожие на сточные канавы. На протяжении всей книги несколько персонажей стремятся выжить или извлечь выгоду из этого жестокого мира, но в первую очередь это Келтро Базальт, мастер-взломщик и иностранец в огромном городе Араксе. Вскоре он оказывается глубоко погружен в жестокие интриги Империи, сражаясь за справедливость и свою свободу. В то же время чужие козни решают судьбу Келтро за него, и мёртвые боги, обитающие в мёртвых сосудах, приходят к нему, чтобы говорить о хаосе и погибели. «Гонка за смертью» — это отчасти гримдарк, отчасти мифологическое фэнтези, отчасти паранормальная история, а в комплекте идут экшен и чёрный юмор. Novelnotions.net

При необходимости выбрать главный компонент хорошей книги, Бен Гэлли говорит о сбалансированных романах, где есть и сильный персонаж, и увлекательная история, и богатый мир. Но всё же чаша весов немного смещается именно к выписыванию вселенной. Город Аракс оживает на глазах — вплоть до звуков и ароматов. В сюжете угадываются намеки на секреты, похороненные глубоко в истории мира, а вдохновение египетской культурой не становится калькой. На вопрос, что Гэлли бы назвал своей главной отличительной чертой, автор отвечает так:

Хотя я переключаюсь между жанрами от скандинавского фэнтези к сверхъестественному вестерну, потом в гримдарк и обратно — я, как правило, сосредоточен на двух основных вещей: трёхмерные (а может даже четырех- или пятимерные) персонажи, и необычные миры, которые в идеале ощущаются настолько реальными, словно вы забрели в них через портал и действительно оказались там. Ещё мне нравится вести повествование от лица сразу нескольких героев, обыгрывать жанровые тропы и смешивать элементы разных мифологий. При этом всегда стремлюсь попробовать что-то, что либо еще не было исследовано, либо станет для меня вызовом. Вдобавок я, кажется, всегда включаю в историю животных и всяких тварей. И магию. Целые тонны магии. Fantasy book critic

Гэлли подчеркивает, что предпочитает отталкиваться от легенд, но не перекладывать полностью на свой мир ту или иную мифологию и эстетику. Хотя он часто ищет мотивы для книг в реальном мире и завел себе изрядный список идей «для следующих романов». В то же время мотив «Гонки за смертью» был очевиден — египетская культура подходила к задумке истории о призраках как нельзя лучше.

Вспомните древних египтян. Фараоны начали строить свои гробницы в тот момент, когда корона коснулась их лба. Они верили, что могут унести свои вещи в загробную жизнь, они были одними из первых, кто сформулировал представление о справедливости как о карме, или «маат». Идеальная культура для того, чтобы пофантазировать, что произошло, если бы египтяне обуздали смерть, научились контролировать её. Или, как в мире «Гонки за смертью», использовать самих призраков. Таким образом общество, искусство, одежда, социальные структуры и даже мертвые боги в романе в значительной степени вдохновлены египетской мифологией. Novelnotions.net

В то же время читателей не встречают силуэты пирамид. Аракс — город, окруженный пустыней, южный и душный, он «живет» (если так можно выразиться) даже по ночам. Гэлли уверенно обеспечивает нам интересное знакомство с ощущением опасности ночных улиц, сценами о трудящихся ночами в цехах тенях-призраках и тайнами и обещаниями роскоши Небесной Иглы — башни, где заседают сильнейшие мира сего.

Я был одержим египетскими мифами с детства, так что у меня был запас знаний, к которому я мог обратиться, но работа над книгой стала отличным поводом углубиться в «Википедию» и Google. Еще я посетил несколько музеев с египетскими экспонатами, чтобы разобраться в мельчайших деталях. Мой подход заключается в том, чтобы впитать как можно больше идей и фактов, а затем тщательно отобрать те, которые я могу показать, наложить на реальность своего мира, повертеть так и эдак. Что касается «Гонки за смертью», то главным аспектом была древнеегипетская одержимость загробной жизнью и господством над смертью. Fantasy book review

Гэлли основательно готовится к работе с новым произведением, продумывая те детали, которые могут заинтересовать читателей, оживив персонажей и сам мир.

Я тщательно планирую, прежде чем начать книгу: пишу не менее 10-15 тысяч слов о построении мира, предыстории персонажей и план сюжета по главам. Это вдохновляет меня, а также дает чувство направления с первой страницы. Однако, как только я начинаю работу с самим текстом, я импровизирую в рамках этих заметок, переходя от абзаца к абзацу. Если мне или моим персонажам по ходу дела приходит в голову идея получше, я не боюсь переписать план и продолжить. К тому времени, когда я заканчиваю историю, она, возможно, выходит не совсем такой, как я изначально планировал, но все складывается к лучшему. Novelnotions.net

Главный герой «Гонки за смертью» стал для Гэлли настоящим испытанием — из-за своевольного поведения. Встретившись с мастером-взломщиком, вы наверняка сами сможете это оценить: Келтро прохиндей с характером, и это забавная деталь — знать, что для самого писателя герой оказался таким же испытанием, как и для некоторых персонажей.

Поскольку я впервые писал от первого лица, для меня это оказалось чем-то новым. Было сложно, но после того, как Келтро продемонстрировал характер, он показал себя весьма комплексным персонажем. Итоговый образ протагониста изменил опасности, с которыми он сталкивался, движущие факторы, стоящие за его действиями и выборами. В свою очередь, это изменило структуру сюжета, которую я уже спланировал, заставив вписать в историю больше разнообразных открытий и «попыхтеть» сильнее, чем я привык. Иногда Келтро поступал по-своему, иногда я поступал по-своему, но я думаю, что в конце концов мы добились своего. Fantasy book review

Герои романа ведут за собой отчасти и потому что реальность вокруг них действительно жестока — интересно увидеть, что они могут ей противопоставить. Трилогия обещает быть интересной: борьба за власть, пророчества, мёртвые боги… и, возможно, летающие ослы. Хотя не исключено, что последнее — просто шутка от автора!