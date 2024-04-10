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    #Оппенгеймер #рецензии на книги

    Роберт Сойер «Оппенгеймер. Альтернатива». Создатель бомбы спасает мир

    10 апреля 2024
    Мария Лебеденко
    10.04.2024
    11
    2 минуты на чтение
    #Оппенгеймер #рецензии на книги

    1942 год. Роберт Оппенгеймер руководит созданием самого мощного оружия в истории человечества. Вскоре выясняется, что ядерный синтез в центре Солнца приведёт к разрушительному выбросу плазмы, который в конце 2020-х годов превратит Землю в обугленный камень. Теперь «отцу атомной бомбы» предстоит спасти мир — тот самый мир, который он поставил на грань уничтожения…

    Роберт Сойер «Оппенгеймер. Альтернатива». Создатель бомбы спасает мир

    Robert J. Sawyer

    The Oppenheimer Alternative

    Роман

    Жанр: альтернативная история

    Выход оригинала: 2020

    Переводчик: А. Гришин

    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024

    Серия: «Роберт Сойер. Образы будущего»

    448 с., 3000 экз.

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    Свой роман Сойер создавал с опорой на исторические документы — протоколы допросов, воспоминания современников и дневники участников событий. Обстоятельность подхода особенно хорошо чувствуется в первой половине романа, целиком посвящённой разработке атомной бомбы. За бытом учёных в лаборатории Лос-Аламоса интересно наблюдать — житейские разговоры здесь соседствуют со спорами о будущем всего человечества, а размышления о судьбах мира — с банальной борьбой за власть. Сойеру удалось показать обычных людей, которые творят историю, причём одну из самых мрачных её страниц.

    Правда, с количеством действующих лиц автор явно перестарался — стремясь к исторической достоверности, он вводит в повествование чуть ли не всех мало-мальски значимых физиков той поры, от Альберта Эйнштейна до создателя ракет «Фау-2» Вернера фон Брауна. В результате на всех персонажей проработанных характеров ощутимо не хватает — уже через десяток глав блестящие умы сливаются в одноцветное пятно и различаются лишь именами. Возможно, Сойеру просто не хватает умения, чтобы наделить этих людей запоминающимися чертами — или хотя бы индивидуальной манерой речи. Впрочем, Эйнштейн получился неплохим — но его рядовой читатель, в отличие от других учёных, знает и без всяких фантастических романов.

    Единственный безусловно удачный герой книги — сам Роберт Оппенгеймер. Отец атомной бомбы предстаёт здесь странным, не слишком приятным, но безусловно гениальным человеком, который пытается удержать на своих плечах весь мир. Его постоянно раздирают противоречия — он мечется между западной физикой и индийским мистицизмом, надоевшей женой и мёртвой любовницей, бескорыстным альтруизмом и эгоистическими амбициями. Он меньше, чем кто-либо другой, подходит на роль спасителя — но именно благодаря своей неидеальности способен добиться успеха. Потому что Оппенгеймер, в конце концов, просто человек — как бы он ни хотел считать себя выше всего человеческого.

    К сожалению, все плюсы романа касаются только первой, условно «реалистической» его половины. Роберт Сойер очень долго запрягает — изрядную часть повествования никакой фантастики нет вовсе. Но даже когда она появляется, на пользу книге это не идёт — катастрофа маячит где-то в далёком будущем, а в настоящем светила науки встречаются друг с другом в стенах разных университетов, ругаются, спорят, строят планы и говорят, говорят, говорят… Бесконечные диалоги, пусть и неплохо написанные, тормозят и без того не слишком активное действие. Порой это переходит все границы: например, рассуждения о том, стоит ли сообщать прессе о грядущей солнечной вспышке, занимают целую главу, в которой, кроме обмена репликами на одну и ту же тему, больше вообще ничего не происходит. Ближе к финалу, впрочем, события немного набирают обороты — однако фантастическое допущение всё равно смотрится блёкло на фоне первых глав, посвящённых разработке настоящей атомной бомбы.

    Итог: «Оппенгеймер. Альтернатива» мог бы стать неплохой мейнстримной литературой о начале ядерной эпохи, если бы автор не решил зачем-то добавить в него сюжет со взрывом на Солнце. В результате получилось нечто аморфное — ни хорошего исторического романа, ни приличной научной фантастики. А жаль: такая яркая фигура, как Роберт Оппенгеймер, явно заслуживает большего.

    До того, как это стало мейнстримом

    С выходом фильма Кри стофера Нолана учёный-физик, благодаря которому человечество вступило в ядерную эру, в одночасье стал интересен даже тем, кто до этого в последний раз слышал об атомах на школьных уроках. А вот канадский писатель Роберт Сойер, что называется, успел раньше — его роман вышел за три года до фильма, к 75-летнему юбилею бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

    — Но если бомбу используют, это столкнет камень, который намотает на себя столько ядовитых трав, что мы все погибнем.

    — Никто не будет вкладывать два миллиарда долларов в создание штуки, которая не предназначена для использования.

    — Два миллиарда? А вот я думаю, что цена этой работе, по текущему курсу, тридцать сребренников.

    Роберт Сойер «Оппенгеймер. Альтернатива». Создатель бомбы спасает мир
    Стоит ли читать?
    Если вы прониклись фильмом Кристофера Нолана и захотели продолжения — можете попробовать.
    Удачно
    историческая достоверность
    психологизм
    Роберт Оппенгеймер
    Неудачно
    медленный темп
    слабое фантастическое допущение
    блёклые второстепенные персонажи
    6
    Оценка
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    Мария Лебеденко
    Редактор
    Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.
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