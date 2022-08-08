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    Комиксы
    #мифологическое фэнтези #обзор комикса

    Комикс «Множество смертей Лейлы Старр»: как Смерть однажды уволили

    8 августа 2022
    08.08.2022
    20811
    3 минуты на чтение
    #мифологическое фэнтези #обзор комикса
    Комикс «Множество смертей Лейлы Старр»: как Смерть однажды уволили

    Индуистский пантеон разместился в современном астральном бизнес-центре. Бог-творец Брахма вызывает подчинённых на ковёр в свой кабинет, Агни носит дизайнерский деловой костюм, а тысячерукая Кали-Смерть борется с невероятными дедлайнами и демонстрирует убийственные показатели продуктивности. Пока её не увольняют.

    Как можно уволить саму Смерть? Запросто. Ведь она больше не эффективна. Грядёт исполнение пророчества: в городе Мумбаи родится мальчик по имени Дарий, который изобретёт средство для вечной жизни. Смерть лишают её божественной сущности и ссылают на Землю, в тело девушки Лейлы Старр, которая покончила с собой в момент, когда Смерть потеряла работу.

    Жизнь в человеческом теле коротка, полна горестей и болезней, а ещё люди стареют. Одержимая идеей найти и наказать ребёнка из пророчества, Лейла-Смерть попадает под грузовик. Но рабочие и личные связи так просто не исчезают, и бог жизни Прана, влюблённый в Смерть, оживляет Лейлу. Девушке предстоит умереть и воскреснуть множество раз в погоне за Дарием и секретом бессмертия…

    Комикс «Множество смертей Лейлы Старр»: как Смерть однажды уволили 2

    Комикс «Множество смертей Лейлы Старр» вышел в США в 2021 году и сразу стал событием. Критикам и блогерам оказалась по вкусу короткая, самодостаточная и законченная история. Придумал её Рам Ви, молодой и многообещающий автор, уже получавший награды за свои работы PARADISO, These Savage Shores, Grafity’s Wall и приложивший руку к ведущим линейкам DC. За графику комикса, без преувеличения потрясающую, отвечал опытный португальский художник Филипе Андраде, который сотрудничает с Marvel, BOOM! Studios, Riot Games и другими крупными медиакомпаниями.

    У нас комикс тоже заметили, и в августе в магазинах появится издание от Alpaca Media — на русском языке, в твёрдой обложке.

    Красивый комикс от талантливого автора всегда привлекает внимание, а когда его рекомендуют топовые отечественные комикс-блогеры, то интерес издательств может быть нешуточно разогрет. Так вышло, что Руслан Хубиев назвал «Лейлу» одним из главных комиксов года, что и подтолкнуло издателя к покупке лицензий. Когда нам предложили перевести комикс, то мы сразу же согласились.

    Михаил Бочаров, переводчик

    Комикс «Множество смертей Лейлы Старр»: как Смерть однажды уволили 3

    «Множество смертей Лейлы Старр» — история о ценности жизни перед лицом неизбежной смерти. Мы страшимся смерти, гоним от себя мысли о ней, ненавидим её, когда она забирает близких, и не можем простить. Но это, по сути, естественное событие, случающееся рано или поздно с каждым. Комикс меланхолично, метафорично и очень бережно рассказывает читателю, что важно научиться принимать смерть — и ещё важнее уметь наслаждаться жизнью, каждым её моментом. Потому что жизнь когда-нибудь закончится.

    Философский, мистический сюжет идеально сочетается с пластичной графикой Филипе Андраде. Художник потрясающе передаёт динамику даже в, казалось бы, статичных кадрах, невероятно сочно и ярко изображает как мир богов, так и современную Индию.

    Комикс «Множество смертей Лейлы Старр»: как Смерть однажды уволили 1

    Переводчики постарались максимально точно передать все особенности оригинального авторского языка и манеру повествования.

    При переводе я восхищался тем, как аккуратно и изящно Рам Ви выписывал необязательные элементы истории. История Лейлы Старр периодически описывается с точки зрения выгорающей сигареты, причём это не просто элемент для красного словца. Нет, это сигарета, добавленная для аналогии с жизнью (точнее, очередной инкарнацией) Лейлы. Ещё понравились белые стихи, которые вроде бы нескладные и колченогие, но от этого ещё более красивые и, как потом оказалось, плотно вписанные в сюжет. Ну и вообще комикс написан живо, такое всегда приятно переводить и думать: а как бы это сказал живой человек на нашем языке?

    Алексей Матвеев, переводчик

    Настоящее сокровище, которое растрогает или заставит задуматься практически любого читателя. «Лейла Старр» достоин занять место на полке рядом с книгами Геймана и романами Мура.

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    Автор
    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

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