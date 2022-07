Вышел сериал «Газетчицы». А про что был комикс?

29 июля на Amazon вышли все эпизоды сериала «Газетчицы» (Paper Girls) — научно-фантастической драмы про путешествия во времени в духе «Очень странных дел» и «Тьмы». В отличие от конкурентов, у шоу есть первоисточник — комикс Брайана К. Вона. Рассказываем, что было интересного в комиксе, и рассуждаем, стоит ли обвинять Amazon в хайпе на ностальгии.

«Газетчицы» — серия комиксов блистательного Брайана К. Вона, насчитывающая 30 выпусков. Вон, если кто не знает, — живой классик комикса, обладатель множества премий Айснера, Харви и «Хьюго». Это он автор бестселлеров «Сага», Y: The Last Man, Ex Machina, «Беглецы», а также один из сценаристов сериала «Остаться в живых». Истории Вона литературны и притом отличаются непередаваемым гонзо-безумием.

Вдобавок Вон — талантливый телесценарист, все его работы отлично годятся для сериальных экранизаций с минимальными изменениями (на этом месте тяжко вздохнули все, кто ждёт достойную экранизацию «Саги»). «Газетчицы» — не исключение.

Они выходили с 2015 по 2019 год в издательстве Image, известном по комиксам «Ходячие мертвецы», «Спаун», «Пипец» и всё той же «Саге». Издательство уже ранее работало с Воном, редакторы были уверены в качестве, а потому смело взялись выпустить менее масштабную (на фоне опять же «Саги»), но увлекательную историю. За рисунок отвечал Клифф Чанг, опытный художник, поработавший над сериями DC про Чудо-женщину, Зелёную стрелу и Спектра.

Что происходит в «Газетчицах»?

Однажды ранним утром 1 ноября 1988 года четыре 12-летних девочки отправились выполнять свою работу — развозить корреспонденцию жителям городка Стоуни Стрим. В исход хеллоуинской ночи на улицах подстерегает немало опасностей: подвыпившие взрослые, агрессивные хулиганы-старшеклассники… и пришельцы из будущего. Именно они нападают на одну из героинь и забирают её драгоценную, заработанную честным трудом рацию! Девочки не намерены мириться с такой несправедливостью и преследуют воров. В результате газетчицы оказываются втянуты не в мелкие криминальные разборки, а в масштабную войну двух фракций путешественников во времени. И вскоре героини отправляются в собственное путешествие по разным периодам.

Пожалуй, главное достоинство «Газетчиц» — это героини-подростки. Вон очень хорошо прописал образы каждой из четырёх девочек, сделал их характеры по-настоящему разными, а их роли — равноценными для повествования. Эрин Тьен — новенькая в городке, она боится одиночества и того, что останется белой вороной. Маккензи «Мак» Койл, девочка родом из неблагополучной семьи, бросает вызов всему миру (а он больно бьёт в ответ). Умница Кей Джей — воительница, любой ценой готовая защищать подруг хоккейной битой; тем не менее она ранима и боится признать свою истинную натуру и ориентацию. Геймерша Тиффани Куилкин любит прятаться от ужасов жизни в снах и играх, но в глубине души понимает, что однажды горько пожалеет об этом.

В истории каждой из девочек хватает взрослой драмы, но на протяжении всего комикса они остаются подростками из 1980-х — непосредственными, любящими масскульт, мечтающими вырасти и увидеть светлое будущее. Четыре героини скрепляют сложный, разветвлённый сюжет, который, как и сюжеты многих других произведений о путешествиях во времени, грешит парадоксами.

Однако все недостатки и путаница отлично маскируются ретроностальгией и «правилом крутизны». Ездовые динозавры? Пожалуйста. Гигантские роботы? Получите. Сражения монструозных тихоходок, культ из XXIII века, монополизировавший путешествия во времени, клоны, существа из четвёртого измерения — это всё «Газетчицы». Графичный рисунок Клиффа Чанга и неоновые цвета поддерживают ретровейв-настроение комикса.

А ещё создатели сломали четвёртую стену и сделали всех читателей участниками межвременных приключений — по крайней мере, тогда, когда комикс выпускался. В каждом номере несколько страниц посвящено «Гильдии американских газетчиков». Это выдуманная организация, в которой состоят героини комикса. В стиле старых журналов «Гильдия» общается с читателями и публикует письма (преимущественно выдуманные) — причём из разных исторических периодов. В момент публикации комикса можно было даже написать на адрес «Гильдии» и получить членскую карточку юного газетчика, дававшую право на участие в розыгрыше призов.

А что с сериалом?

«Газетчицы» — идеальный вариант для Amazon, который явно спешит заскочить на уходящий поезд ностальгии по 1980-м. Да, сам комикс начал выходить ещё до первого сезона «Очень странных дел», но решение снять экранизацию наверняка продиктовано желанием отхватить кусочек популярности конкурентов. Только посмотрите на трейлер! Лишь ленивый не написал о сходстве — что наверняка на руку Amazon.

За производство взялись Legendary TV и Plan B Entertainment. Первая компания — подразделение гиганта Legendary, студии, известной, скажем, по «Дюне» Вильнёва и новым фильмам о Годзилле и Кинг-Конге. Вторая много занималась небольшими картинами и сериалами, такими как «Окча», The OA и «К звёздам». Больших бюджетов, как у той же «Дюны», тут ждать не стоит, а вот с идейным наполнением всё может получиться. В конце концов, экранизацию курирует сам Брайан К. Вон, который вместе с командой и актёрским составом приезжал на Comic-Con в Сан-Диего, где рассказывал о производстве.

Мы просто хотим посмотреть, что будет, когда они зайдут так далеко, как не заходили в комиксах. Это здорово, что есть сериал: если вам нравится оригинал, вы заметите, как сериал передаёт его дух и тон. Но это совсем не то же самое, когда вы просто заходите в «Википедию» и читаете, что именно произойдёт дальше. Впереди много сюрпризов, и это просто потрясающе! Брайан К. Вон, сценарист комикса и продюсер сериала

Продюсер Крис Роджерс рассказывал, что прежде всего создателям, как они считают, удалось найти баланс между научно-фантастической составляющей и историей о важных человеческих проблемах.

Думаю, при работе над адаптацией мы получили возможность по-настоящему заглянуть в этот мир, созданный Брайаном и Клиффом. Действие в комиксе занимает всего несколько дней, но здесь полно важных разговоров — например, в эпизодах, когда встречаешь старшую версию себя и видишь пропасть различий между тем, кем ты хотел стать, когда вырастешь, и тем, кем ты в итоге стал. Крис Роджерс, продюсер

Правда, производство проходило не совсем гладко. В работу адаптацию запустили ещё в 2019-м, однако все планы сбили пандемия и карантин. Плюс сериал покинула сценаристка Стефани Фольсом («История игрушек 4», «Тор: Любовь и гром»).

А что говорят критики?

Впрочем, кажется, попытка Amazon сыграть на чужом поле осталась незамеченной. В день премьеры на Metacritic у шоу нет даже среднего балла: всего три издания написали рецензии, две из них нейтральные, одна — положительная. Провал маркетинга? Не исключено. Ощущение, что «Газетчицы» остались в тени не только «Очень странных дел», которые обсуждают до сих пор, но и «Пацанов» с того же сервиса. Возможно, силы PR-отдела стоило бросить как раз на девочек с велосипедами — а уж взрослые пацаны сами как-нибудь разобрались бы.

Однако, по мнению критиков, «Газетчицам» вряд ли бы помогла даже громкая PR-кампания. Клинт Уортингтон из Consequence отмечает, что сериал получился вторичным и скучным — дело то ли в ограниченном бюджете, то ли в желании сделать комикс более прямолинейным.

Действие большей части сериала разворачивается ночью, в унылых сумерках, рядом с обыденными пригородными домиками и офисными зданиями — как будто создатели не пытались добавить красок. Фантастические элементы тоже не особо радуют глаз: на линзы словно надевают розовый фильтр, а порталы времени выглядят как шары энергии, созданные в Adobe Effects. Это смотрится дёшево — совсем не то, чего ожидаешь от приключенческого сериала про путешествия во времени. Клинт Уортингтон, автор Consequence

Сэмюэл Харвуд из Slant считает, что обещанные элементы истории взросления почти никак не связаны с фантастической составляющей. Сериал, по его словам, ощущается как подростковые приключения из 2000-х вроде «Агента Коди Бэнкса». Вдобавок Харвуд отмечает, что экранизация плохо справляется и с тем, чтобы донести правила путешествий во времени. «На самом деле вопрос, как именно путешествия девочек отражаются на общей хронологии, в значительной степени остаётся без ответа».

Дженне Шерер из AV Club «Газетчицы» понравились больше, чем её коллегам. Но и она считает, что сериал балансирует между увлекательным и вторичным, умным и бестолковым, глубоким и банальным. Шерер тоже отмечает неуклюжие спецэффекты, зато хвалит актёрскую игру подростков, которые отлично справляются со сложными задачами.

* * *

Возможно, «Газетчицы» смогут стать неплохим летним приключением, особенно для тех, кто уже скучает по ностальгическим 1980-м. А если сериал не зацепит, всегда можно почитать первоисточник. С сериалом по Y: The Last Man Брайана К. Вона в прошлом году так и было — экранизацию уже мало кто помнит, а комикс уже переиздают в России!