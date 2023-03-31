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    #комедия #обзор комикса #русская фантастика

    Комикс «Приключения колобков»: Ностальгия, коллега!

    31 марта 2023
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    31.03.2023
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    2 минуты на чтение
    #комедия #обзор комикса #русская фантастика
    Комикс «Приключения колобков»: Ностальгия, коллега!

    В городе Н-ске снова неспокойно. Коварный иностранец Карбофос ворует из зоопарка редкого полосатого слона. Знаменитые сыщики Братья Колобки берутся за дело, но неизвестные двойники вставляют им палки в колёса. Это зловредные Консервированные колобки, которых Карбофос вывел в лаборатории, чтобы скомпрометировать героев! Тем не менее бравый дуэт Шефа и Коллеги бросается в погоню и оказывается на иностранном острове. Колобкам предстоит познакомиться с аборигенами, спуститься в конфетные шахты и противостоять ужасному замыслу Карбофоса, включающему слона, жвачку, мороженое и луну.

    Колобки, они же Братья Пилоты — настоящая поп-культурная икона России 1990-х, любимая публикой с той же силой, с какой сейчас любят, например, Gravity Falls. С Колобками хорошо знакомы поколению 1980–1990-х, а вот тем, кто родился позже, они могут показаться странным позднесоветским артхаусом. Поэтому, прежде чем рассказать про комикс, стоит дать небольшую историческую справку.

    Кто такие Колобки?

    Колобки — дети сразу нескольких талантливых авторов. Появились они из-под пера писателя Эдуарда Успенского в детективном цикле для юношества «Следствие ведут Колобки». Сотрудники Неотложного пункта добрых дел Колобок и его помощник Булочкин расследовали различные преступления. Рассказы пародировали популярный в те годы детективный сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи». Первая экранизация цикла вышла в 1983 году — кукольный мультфильм «Следствие ведут Колобки» получился очень детским и в чём-то похожим на «Чебурашку и крокодила Гену».

    Комикс «Приключения колобков»: Ностальгия, коллега! 4

    Следующую экранизацию Успенский доверил режиссёру Александру Татарскому, автору легендарных мультфильмов «Падал прошлогодний снег», «Пластилиновая ворона» и заставок передачи «Спокойной ночи, малыши!». Татарский работал над мультфильмом со своим старым напарником, художником Игорем Ковалёвым. Тот подарил новые образы братьям Колобкам, от которых Успенский, кстати, был не в восторге. Братья перестали напоминать хлебобулочные изделия и превратились в чудных кругленьких носатых человечков. От повести «Пропажа белого слона» Успенского тоже остался только костяк сюжета. А Колобки получили свои знаменитые имена — Шеф и Коллега.

    Мультфильм вышел в 1987 году и стал меметичным благодаря абсурдному юмору и крылатым фразочкам Колобков. Через год Татарский и Ковалёв создали студию «Пилот». Братья-детективы превратились в символ студии. Колобки обзавелись целой вселенной: переименовались в братьев Пилотов, смастерили самолёт и стали путешествовать по миру. Вышло четыре серии мультсериала про Колобков, несколько короткометражек, компьютерные квесты, собственное ТВ-шоу с живыми гостями.

    И, конечно, были комиксы. С них-то студия «Пилот» и попыталась начать свою медиафраншизу. В детских и взрослых журналах печатались стрипы про Шефа и Коллегу, а в 1991 году вышел большой комикс от художников студии «Тема». «Приключения Колобков» должны были включать два тома в четырёх частях — но в итоге второй так и не был издан.

    Дело о полосатом слоне, или Колобки 007

    Комикс «Приключения колобков»: Ностальгия, коллега! 1

    В лихие 1990-е у «Пилота» с рисованными историями как-то не пошло, но первый том запомнился на удивление большому количеству читателей. И вот спустя 30 лет издательство Alpaca решило переиздать «Приключения» в твёрдой обложке!

    Комикс «Приключения колобков»: Ностальгия, коллега! 3

    Комикс «Приключения Колобков» рассказывает о похождениях, которых не было в оригинальных мультфильмах. Хотя фабула похожа, опять воруют полосатого слона — комикс значительно расширяет колобковую вселенную. Мы узнаём, что Карбофос похищает слона из Н-ского зоопарка регулярно, раз в год, а Колобки его вызволяют. У Карбофоса, помимо слуги, есть целая армия приспешников разных мастей. Коллега очень любит завтракать, а папенька бравых детективов был тем самым колобком, который ушёл от бабушки и дедушки.

    «Приключения» — комикс суперностальгический. Атмосфера этой истории — примерно как во всех шпионских боевиках 1980-х и 1990-х. «Наши» героические спецагенты дают отпор «их» злодейским силам, попутно влипая в фантастические ситуации. Градус детского безобидного сюрреализма в «Приключениях» очень высок и усиливается фирменной иронией, знакомой по мультфильму.

    Комикс «Приключения колобков»: Ностальгия, коллега! 2

    Благодаря этой безуминке комикс будет вполне понятен и тем, кто популярность Братьев Колобков не застал. Ведь то же «Время приключений» использует очень похожую формулу. Комикс в принципе явно создавался по канонам классических европейских и американских комиксов — по стилю рисунка, раскадровке и подаче реплик он очень похож на комиксы «Гру. Самый умный человек в мире», «Счастливчик Люк», «Утиные истории» Карла Баркса и старые выпуски «Астерикса и Обеликса».

    Мощный заряд ностальгии для поклонников Братьев Пилотов и советской мультипликации конца 1980-х, а также просто добрая и забавная история в духе комиксов «старой школы».

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    Автор
    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.
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