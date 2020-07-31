Когда перо эффективнее меча: «Трансметрополитен». Том 1

Расколотое общество. Поголовная депрессия, повсеместная дезинформация. Циничные радикалы у власти. Столкновения с полицией. Религиозные мракобесы. Протесты за права трансов. Реклама, транслирующаяся прямо в мозг… Упс, а вы-то подумали, что новостная лента достала вас и тут? Нет, это всего лишь реалии комикса «Трансметрополитен». Вы про него наверняка много слышали, но, я уверен, всё равно не поняли, чем он так хорош. Я и сам не понимал! До тех пор, пока не уяснил кое-что про журналистику.

Transmetropolitan Жанр: киберпанк, сатира

Сценарист: Уоррен Эллис

Художник: Дэрик Робертсон

Выход оригинала: 1997–1998

Издательство: «Азбука», 2020

Журналистику называют второй древнейшей профессией — с соответствующим пренебрежением. Журналистов никто не любит, но все читают их писанину, потому что мир, который нас окружает, нуждается в описании. Факт — это что-то, что случается однажды в конкретном месте и исчезает навсегда, если его не задокументировать. Проходя через автора, факты неизбежно видоизменяются, становятся значительными или мелкими и идут дальше, трактуясь на все лады. Глаза журналиста — ваши глаза, вы можете не доверять его взгляду, но всё равно найдётся немало тех, кто примет его интерпретацию как собственную.

Я не получил журналистского образования, но много работал бок о бок с журналистами, проникаясь всей мощью печатного слова. Ещё один штамп о СМИ — «четвёртая власть», и, побывав винтиком этой машины, я вам скажу как на духу: остальные три власти этой четвёртой охренеть как боятся. Пока я этого не осознал, мир и герои «Трансметрополитена» меня не волновали. Но про них вы узнаете из статьи Игоря Кислицина, а я поговорю с вами о том, чем так одержим Спайдер наш Иерусалим. О Правде.

Правда в том, что любая статья, рецензия или заметка несут на себе отпечаток автора, даже если это нейросеть. Как бы автор ни старался сохранить нейтрально-объективный стиль, читатель найдёт эмоциональную окраску, эпитеты и акценты — и скрытое послание тех, кто за автором стоит. Его, читателя, не проведёшь.

Пишущий в жанре гонзо не пытается делать вид, что ему известны все обстоятельства, он поёт о том, что видит, и может отвечать только за одну точку зрения — свою. Спайдер крут не потому, что всегда успевает остановить злодейство, когда оно только назревает, и не потому что идёт по следу, пока не одолеет противника, — он не из этих героев. Но Спайдер даёт читателям почувствовать себя там, где творится несправедливость, показывает, где их пытаются обдурить и запутать. Журналист — это не кто иной, как специально обученный человек, которому платят за то, что он говорит вам, как думать. Спайдер Иерусалим никогда не даёт читателю забыть, что его Правда — правда, не перестающая оставаться точкой зрения. Он не провод между фактом и человеком, а скорее призма (или две призмы — красная и зелёная), оставляющая выводы за читателем.

Взяв изобретение Хантера Томпсона середины двадцатого века, Уоррен Эллис перенёс его в мир, где информация станет доступной за считанные секунды, где её станет так много, что вычленить действительно важные факты будет нереально. Он предсказал блогеров и особое доверие между ними и аудиторией, разочарованной в безликих редакциях (и то, что вторые будут вербовать и в итоге поглотят первых). Но Спайдер благодаря заработанному авторитету может позволить себе посылать редакцию куда подальше. С пишущей машинкой (более удобные гаджеты Эллису в девяностых выдумать не удалось) он делает больше, чем иные парни с большими пушками или лазерными взглядами.

Конечно, не все в Городе будут в восторге от Иерусалима — и не только потому, что он раскапывает чужие секреты, но и из-за его маниакального стремления к Правде, в погоне за которой он может погубить жизнь случайного человека и не заметить этого. Врагов у того, кто не идёт на компромиссы, всегда будет больше, чем друзей, но и наблюдать за похождениями такого принципиального и бесстыдного героя невероятно увлекательно.

«Трансметрополитену» было на роду написано стать собачонкой, которая мочится на огромную страшную гильотину цензуры. Этот комикс писался с нулевой толерантностью к деликатным редакторам, и, чтобы издать его правильно, надо было напечатать его без изъятий, во всём обсценном великолепии. И кто бы мог подумать — дорвались! Не уверен, что сравнение Александра Гузмана и Александра Лисовского с Дмитрием Пучковым будет лестно для самих переводчиков комикса, но перед нами то, что должно стать «народным» изданием. Встретить моряка, который прокачает ваш русский матерный, сегодня проблематично, — и тогда на помощь приходит русскоязычный Спайдер с кратким, но содержательным курсом.

Вся команда редакторов проделала первоклассную работу, и здорово, что плод их трудов упакован так любовно. Суперобложка, множество дополнительных материалов, предисловие Гарта Энниса (серьёзно?! Просить Энниса черкнуть несколько строк о Уоррене Эллисе — всё равно что предложить Фредди Крюгеру оценить работу Майкла Майерса!), мини-комикс об отношении Спайдера к Рождеству, раскадровки со сценарием, бесценные для начинающих сценаристов и художников… И только логотипчик DC Black Label на обложке слегка портит впечатление. Всё-таки серия вышла под крылом славного издательства Vertigo, а DC мало того что закрыли его, так и не чтят память титана неординарных комиксов. Но олды помнят, олды бдят…