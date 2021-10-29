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    Новости по спецвыпускам: когда ждать, почему так долго

    29 октября 2021
    29.10.2021
    15331
    1 минута на чтение
    Новости по спецвыпускам: когда ждать, почему так долго 4

    Друзья, нам очень-очень-очень стыдно за то, что мы так сильно опоздали со спецвыпусками в этом году. И отдельно — за наше долгое молчание. Но теперь, когда впереди забрезжил свет определённости, мы наконец-то можем поделиться с вами новостями и ответить на все наболевшие вопросы.

    Почему до сих пор не вышло ни одного спецвыпуска?

    К задержке привели как недостатки в работе редакции, так и внешние проблемы (например, начавшийся в марте дефицит бумаги). Мы сделали выводы и начали перестраивать рабочие процессы, а вот повлиять на внешнюю ситуацию, увы, не в наших силах.

    Так выйдут спецвыпуски в этом году или нет?

    К сожалению, мы уже точно можем сказать, что не успеем выпустить все спецвыпуски до конца года. Шестой ушёл в печать, но прогнозируемый типографией срок производства — полтора-два месяца. То есть, если у типографии не возникнет дополнительных задержек — тираж придёт к нам на склад под Новый год.

    Оставшиеся спецвыпуски мы также планируем отправить в печать в этом году. Следующим в типографию уйдёт переиздание первого спецвыпуска. Затем, в середине декабря, — седьмой и восьмой номера. Таким образом, все заявленные на 2021 год спецвыпуски выйдут в начале 2022 года с небольшими интервалами.

    Никаких дополнительных действий от вас не потребуется — если вы участник этой кампании и заказывали спецвыпуски, они будут автоматически добавляться на ваш склад товаров по мере поступления в продажу.

    Иллюстрация для обложки к ближайшему спецу (про старые добрые видеоигры)

    Новости по спецвыпускам: когда ждать, почему так долго 1

    Иллюстрация для обложки следующего спеца (про советскую фантастику)

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    Я не хочу ждать, можно ли получить назад деньги?

    Да, конечно. Для этого напишите на почтовый ящик finance@crowdrepublic.ru, что хотите выйти из кампании. Сделать это можно до момента, когда на складе товаров появится бонусная книга «История научной фантастики в комиксах», — а это произойдёт уже довольно скоро, в конце ноября.

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    Если вы подписаны и на обычные номера, вы можете отказаться от подписки именно на спецвыпуски.

    Будет ли новая кампания?

    Сроки новой крауд-кампании сдвигаются до момента, пока редакция не сдаст в печать все четыре спецвыпуска, заявленные в прошлой кампании — потому что мы считаем неправильным выходить с новыми обещаниями, не выполнив предварительно старых. Предварительная дата старта — середина декабря 2021 года. Мы обязательно сообщим о начале подписной кампании.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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