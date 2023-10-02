«Папа рисовал каждый день. Я узнаю его рисунок из тысячи»: интервью с Катериной Ремизовой

В честь двадцатилетия «Мира фантастики» мы решили пообщаться с теми, кто делает «Мир фантастики» — редакторами, сотрудниками и ключевыми авторами. Кое-кто, как верстальщик Денис Недыпич и редактор Борис Невский работали в МФ практически с самого начала. К сожалению, Александр, рисовавший для журнала с 2004 года, не смог отпраздновать юбилей вместе с нами. Чтобы почтить его память на страницах праздничного номера, мы решили пообщаться с его дочерью Катериной — об их дружбе, его творчестве, секретах продуктивности и, конечно же, его невероятном чувстве юмора.

Это интервью опубликовано в сентябрьском выпуске «Мира фантастики» (№238). Мы публикуем его на сайте во время нашей крауд-кампании по изданию спецвыпуска с работами Саши. Поддержите её! Или хотя бы почитайте это интервью.

Как твой отец начал рисовать? Он вроде бы изначально писал рассказы.

Да, в детстве и юности папа писал фантастические рассказы, сам иллюстрировал их. Ещё в школьных тетрадях он рисовал свои первые детские комиксы. Кроме того, папа с детства писал стихи, много читал, конструировал, интересовался космосом. И ко всему подходил очень ответственно.

Ты сама помнишь, как твой отец рисовал? Вызывали ли у тебя интерес его рисунки?

Да, конечно, помню — папа рисовал каждый день. Я узнаю его рисунок из тысячи.

Ему всегда была интересна моя жизнь, а мне — его. У нас много общего, мы были друг другу настоящими друзьями. Мне нравилось, что я всегда наперёд знала, что появится в журнале.

Рисовали ли вы вместе когда-нибудь?

Отец действительно учил меня рисовать на протяжении всей моей жизни. В детстве это было развитие мелкой моторики, чуть позже — основы света и тени, перспектива. Папа подарил мне много книг по рисованию за авторством Эндрю Лумиса.

Ещё позже он научил рисовать меня тушью — долгое время контур он рисовал именно так. Показал мне, как пользоваться множеством графических программ.

Папа считал, что лучше всего учиться рисовать с натуры. Поэтому мы ставили напротив какой-нибудь объект и рисовали. «Так лучше ощущается масштаб, пропорции, объём».

Последний раз мы рисовали вместе в канун нового года.

Как он пришёл работать в журнал? Чем он занимался до МФ?

После армии папа долго работал в метро: девяностые, было сложное время. Но, даже когда он был машинистом, всегда чувствовался его творческий подход и юмор. Он придумал и вместе с товарищем развивал сайт с «народно-подземным творчеством»: тематическим фольклором и новостями про метро. И, конечно, всегда продолжал рисовать.

Следила ли ты за творчеством отца в «Мире фантастики»? Читала ли другие материалы в журнале? Давала ли ему советы при создании комиксов?

Наблюдала с трепетом и каждый раз восхищалась как процессом, так и готовым результатом. Советов не давала, но любила комментировать женских персонажей.

В детстве смотрела журнал чаще, чем в своей «девочковой» эре (здесь бы отец пошутил про «негламурно»). Мне также нравятся рубрики «Врата миров» и «Игровой клуб».

В его работах видно потрясающее чувство юмора. Как оно проявлялось в быту?

Так же, как и в его работах: искромётно, тонко, часто с сарказмом. Не описать словами, если честно. Мы часто и много шутили. Теперь, когда я удачно шучу, всегда про себя думаю, что папа, наверное, оценил бы.

С нашей стороны казалось, что Саша просто жил «Миром фантастики». Но чем он увлекался помимо работы?

Это действительно так.

Помимо рисования, папа очень увлекался фотографией, сценарным мастерством. Во время работы слушал разные документальные фильмы, крутившиеся в углу монитора на маленьком экранчике.

В двухтысячных мы вместе играли в Fallout. В последние годы он иногда включал Kerbal Space Program. Он был увлечён космосом.

Помимо заказов, всегда старался уделять время авторским проектам. Папа всегда что-то делал.

У Саши была фантастическая продуктивность: в последние годы он мог выдавать комикс от сценария до итога меньше чем за неделю. При этом он рисовал ещё для одного журнала. Как ему это удавалось?

Ответ вытекает из предыдущего. Папа очень много работал. У него всё было структурировано и разложено по полочкам. Отец умел декомпозировать проект, следовать плану. Много времени уделял проверке фактов и поиску нужных референсов.

С его продуктивностью он вполне мог стать арт-директором или сделать собственный проект. Почему, на твой взгляд, он так и остался иллюстратором?

Скромность. И преданность своему делу. Столкновение с коммерцией создаёт немалый стресс, и не все талантливые люди хотят в этом участвовать.

Арт-директор и иллюстратор — это разные профессии. Арт-директор иллюстратором может и не быть. А мой папа — человек чистого творчества. Он в первую очередь художник, а не управленец.

А твой отец знакомил тебя с творчеством других художников? Может, он часто читал какие-то комиксы? Были ли у него любимые комиксы или комиксисты?

Папа всегда следил за опытом как российских, так и зарубежных коллег по цеху. Сохранял то, что ему нравилось, пересматривал, показывал, делился. Всегда отмечал французских комиксистов, ему нравилась эта школа.

Мы вместе бывали на «Комиссии» — московском международном фестивале комиксов, где папа познакомил меня с Хихусом [автор комиксов и мультипликатор Павел Сухих — прим. ред.] и творчеством своих соратников. Мне известны имена всех тех, с кем он проходил этот путь.

Папа всегда отмечал профессионализм Александра Ерёмина, Романа Сурженко, Юрия Жигунова и многих других.

Его уход стал потрясением для тысяч читателей. Чувствуешь ли ты их поддержку?

Да, безусловно, наша семья благодарна за слова поддержки, которых просто не счесть.

Есть комментарий, который отпечатался у меня в памяти: «Когда мы умираем, мы попадаем в те миры, что успели придумать». Я буду верить, что это так.