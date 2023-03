16 фактов о группе «Король и Шут»: видеоигры, гламурные мальчики и смерть

«Король и Шут» — это давно уже не просто панк-рок-группа конца 1990-х и начала 2000-х. Это целый культурный пласт, явление и настоящий феномен. Их песни пели и до сих пор поют как в СНГ, так и за пределами. Про них написаны книги, снято множество документальных фильмов и репортажей, у них десятки подражателей.

А теперь ещё и стартовал сериал про группу, который бьёт зрительские рекорды сервиса — хотя на момент написания текста вышло всего две серии. В общем, переоценить вклад «Короля и Шута» в культуру как неформалов, так и русской музыки очень тяжело.



Но это вы уже и так знаете. А вот что вы, возможно, не знаете — так это удивительные факты из богатой на причуды истории группы. Почитайте, как на творчестве «Короля и Шута» отразились видеоигры, почему Горшок и Князь дрались с «На-На» и как молодые панки наводили ужас на окружающих своими «безжалостными» перестрелками в концерт-турах.

Название группы и её символ

Изначально, когда в группе ещё не было второго основного солиста Князя, коллектив друзей-музыкантов под командованием Михаила «Горшка» Горшенёва и Александра «Балу» Балунова называл себя «Контора». Но со временем пришло понимание, что это слишком скучное и даже канцелярское название, не подходящее бунтарям-неформалам.



В ходе дебатов обсуждались самые разные варианты: «Зарезанный одуванчик», «Апокалипсис», «Армагеддон», «Король Шутов». Именно последний вариант позже трансформировался в привычное всем название «Король и Шут».



В обсуждении группы часто используют удобную аббревиатуру «КиШ», а некоторые фанаты называли коллектив «Кишами». Это очень не нравилось Горшку: он не любил это уничижительное сокращение и просил называть группу хотя бы «Шутами».

Символ-логотип группы, шут, прошёл три версии. Первый шут был нарисован Князем стихийно и впоследствии попал на одну из самопальных афиш, которые «Король и Шут» (тогда ещё «Контора») своими руками расклеивали по округе. Он был весёлый и озорной. Второй — классический, которого знают все, с усиками и кольцами, — появился позже, но в итоге стал самым главным и узнаваемым символом. А вот о третьем мало что известно.

Сказочник, или голова-дерево

До шута маскотом группы какое-то время была голова-дерево, которую можно увидеть на обложке альбома «Будь как дома, путник». Её дизайн вырос из понравившихся Горшку набросков Князя. Изначально это было изображение колдуна, которому отрубили голову за его злодеяния, но после там появилась голова со стволом дерева. Автором именно версии с обложки альбома себя называет лидер группы «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов.

Голова-дерево изначально была символом всех альбомов и продукции «Короля и Шута» и даже стала одной из татуировок Горшка. При этом долгое время имени у неё не было. Её первое название — «Мудрое древо». Впрочем, оно не прижилось, потому что персонаж с таким безумным взглядом на мудреца не похож. Позже он обрёл своё каноническое имя — Сказочник.

Разноцветные рубашки Князя (и рукоделия Балу)

Один из знаменитых образов Князя — его разноцветные рубашки «на вырост» с персонажами песен «Короля и Шута». Певец носил такие рубашки с 1995 до 2000 год. Всего их было три, и до наших лет дожили лишь две, так как третью украли фанаты прямо из гримёрки.

Все рубашки расписаны маслом, отчего оставшиеся у Князя дожили до наших дней: рисунки впитались в ткань и, хоть они и потрескались с годами, всё ещё выглядят довольно неплохо. Обе сохранившиеся рубашки были представлены на недавней выставке «Панк-культура» в Москве.

Ещё в одной из рубашек выступал Балу на памятном концерте 2017 года. Он, собственно, их и сшил из бязи, грубой ткани для обивки мебели. Александр брал материал на мебельном предприятии, где работал, и шил друзьям одежду. Например, Горшку доставались портянки из бязи, так как своих нормальных носков у музыканта в молодые и бедные годы не было.

Запись выступления 1996-го, в которой на сцене можно увидеть пляшущих девочек в одной рубашке на двоих

Король и Шут — группа гламурных мальчиков!

По крайней мере, так могли посчитать читатели журнала Rock-Fuzz. Во время одной из фотосессий в рамках выпуска альбома «Камнем по голове» группе предложили сделать фото «для женской аудитории» с голым торсом. Музыкантам, особенно Горшку, такой «гламур» не понравился, но их всё же уговорили: пообещали при распространении делать акцент на других фото, а эти оставить на всякий случай, до кучи. В итоге «Шуты» согласились с мотивацией «пусть лучше будет, чем не будет».



И эти фото действительно почти нигде не использовались, кроме журнала Rock-Fuzz. Когда участники группы получили на руки свежий номер журнала и открыли его в надежде увидеть крутой разворот «Короля и Шута», они увидели томные фото полуголых парней.

Сказочный мир песен «Короля и Шута» — это Толкин, Лавкрафт и D&D…

Несмотря на то что в молодые годы участники группы были отвязными неформалами и не брезговали алкоголем, наркотиками и дебошем, на деле они были людьми начитанными и разносторонними. Так, почти весь состав увлекался различной художественной литературой (вплоть до Винни Пуха!): творчеством Лавкрафта, Эдгара Аллана По и, конечно же, Толкина. Участники «Короля и Шута» были ранними толкинистами, из эпохи до фильмов Питера Джексона.

Также на музыкантов и их творчество повлияла Dungeons & Dragons. Вернее, «Заколдованная страна». Это тот ещё зверь: польский ответ ранней редакции D&D, который перевели в СССР и издали тиражом в 40 000 экземпляров! Конечно, это была практически «бутлег-версия»: многие механики значительно изменили (например, использовались игральные кости d6 и d3), а от богатого мира «Подземелий и драконов» не осталось и следа. Было заменено всё — чудища, волшебники и сама история. Но это не помешало «Заколдованной стране» стать легендой в узких кругах и одним из любимых развлечений «Короля и Шута».

Александр Балунов в своей книге «Между Купчино и Ржевкой» писал, что участники ночами засиживались за игрой в «Заколдованную страну», разыгрывая множество самых разных сюжетов. Балу был главным игровым мастером-ведущим. Иногда им был и Князь, но он часто ленился готовиться к играм. А вот Горшок всегда любил именно играть.



Кстати, если изучить иллюстрации из «Заколдованной страны» (их можно найти в Сети или в фанатском репринте), то легко заметить их удивительное стилистическое сходство с иллюстрациями и обложками группы. Так что смело предположим, что часть сюжетов и образов в песнях «Короля и Шута» взяты из партий в настольную «ролевуху».

…и видеоигры тоже!

Естественно, проторолевики из СССР не могли не быть геймерами. В свободное время участники группы активно играли во всё, до чего дотягивались их руки. «Дальнобойщики», «Корсары», GTA. Особенно нравились «Шутам» ролевые игры. Так, любимыми играми Горшка были The Elder Scrolls: Oblivion и Gothic, а из стратегий он предпочитал Total War.

Как настоящие русские геймеры, «Шуты» любили «Героев Меча и Магии». По словам Князя, песня «Некромант» вдохновлена историей Голдота Полумёртвого из Heroes of Might and Magic IV. Попробуйте переслушать её со знанием этого факта и обнаружите, что трёхминутный трек — практически пересказ всей фабулы и драмы персонажа из видеоигры.

А вот идею песни «Хороший пират — мёртвый пират», по словам всё того же Князя, подарили легендарные «Корсары» вместе с фильмами «Пираты Карибского моря». Опять же, переслушайте трек после того, как узнали этот факт, и вы заметите, что весь текст, по сути, пересказ геймплея серии морских RPG, где игровые условности заменены на магию проклятья.

Горшок и Князь дали интервью журналу «Навигатор игрового мира», где признались в любви целому ряду видеоигр: Disciples, «Кодексу войны» (Fantasy Wars), Doom, Quake и Gothic (Горшок пожаловался на глючность третьей части — легендарный забагованный релиз взбесил даже его!). А Князь признался, что у него от игр зависимость: пока не наиграется до тошноты, на другое дело переключиться не может. Ещё Михаил рассказал, что, в отличие от Князя, никогда не играл в «Героев», но влился в тему с пятой части от российской студии Nival.

Можно вспомнить геймерский эпизод из времён, когда Горшок активно боролся с вредными привычками. Во время выступлений в Воронеже он жил в отдельном от остальных номере, куда его возил специальный человек. Чтобы не соблазняться алкоголем и веществами, он играл в Counter-Strike на ноутбуке. Если ещё и в онлайне, то просто представьте: ведь кто-то действительно мог зарубиться за бомбу на Dust 2 с самим Михаилом Горшенёвым!

Игровые девайсы музыкантов

Успехи на сцене позволяли группе закупаться всеми последними достижениями видеоигровой атрибутики. Так, у гитариста Балу был руль и педали для гоночных симуляторов и «Дальнобойщиков». А у Горшка — как хороший ПК и ноутбуки, так и консоли. Особенно Миша любил PlayStation.

Но и до громких успехов у них находилась интересная техника. Так, Князь применял старый компьютер ZX Spectrum для работы со звуком. Именно на нём с помощью примитивных программ был создан весь «Акустический альбом».

Князь-ковбой и перестрелки музыкантов

Какое-то время Князь был одержим ковбойской шляпой, которую ему подарили в Екатеринбурге. Несмотря на то что она была ему на два размера больше, он постоянно её носил: нравилась артисту тема ковбоев и Дикого Запада. Шляпа Князя появляется и в сериале — как и знаменитая «перестрелка» музыкантов. Нет, это не выдумка режиссёра и не находка сценариста, фрагмент полностью взят из реальности.

Во всё той же поездке в Екатеринбург участники группы отправились на рынок и стихийно решили закупиться игрушечным оружием, после чего вернулись в номер и устроили бой. «Шуты» заболели этой забавой на месяцы — они постоянно стрелялись, бегали с оружием по коридорам и номерам отелей, чем сводили с ума окружающих. Полы их комнат были усеяны пластиковыми пулями, а тела были украшены синяками.

Один раз группу выгнали из ресторана, потому что Горшок выстрелил гитаристу в борщ и разукрасил едой всё его лицо. А однажды группа угорела настолько, что в бой пошли петарды в качестве гранат. Одной из них музыканты случайно подожгли одеяло в каком-то из номеров.

Группа и вороны

В сериале, как можно заметить, есть акцент на теме ворон — например, труп птицы, постоянное каркание или прямая аллюзия на фильм «Ворон». Вероятно, это не просто яркий образ, а отсылка к особым отношениям группы с птицами. На фестивале «Нашествие» в 2002 году у «Короля и Шута» была интересная задумка: во время исполнения песни «Проклятый старый дом» на сцену хотели выпустить ворон.

Для трюка выловили сотню птиц, и они ждали своего часа в специальной части сцены. То ли вороны устали из-за переездов, то ли испугались, то ли просто не захотели, но из своего укрытия они не вылетели. Так, слегка полетали и лениво попрыгали по сцене, чем немного испортили группе всё представление.

Каверы от и для «Короля и Шута»

Группа «Король и Шут» часто исполняла и чужие песни: по приглашениям, в качестве трибьютов тем или иным музыкантам, например The Beatles. Вместе с известной на западе русскоязычной группой Red Elvises Горшок написал песню Don’t Crucify Me, где исполнил вокальную партию.

При такой огромной популярности «Короля и Шута» немудрено, что на песни группы есть огромное количество каверов, переделок и пародий. Но стоит выделить два необычных случая. Первый — это пародия из шоу «Большая разница», где играющие роли Горшка и Князя актёры исполнили переделку песни «Ели мясо мужики» под новогоднюю тематику: с ёлкой, Снегурочкой и проклятиями.

И если вы думали, что это самый необычный кавер, то нет. Сам Князь вместе с солисткой группы «Мельница» Хелависой исполнил «добрую» версию песни «Проклятый старый дом» — «Прекрасный старый дом». Более милая версия довольно мрачного трека была создана для российского мультфильма «Финник».

Смерть ходила за Горшком по пятам (и немного за Князем)

Из-за героиновой зависимости и алкоголизма Горшок пережил восемь клинических смертей. Смерть в целом постоянно бродила вокруг него и порой даже задевала его друзей. Особенно во время работы над театральной постановкой TODD. Во время репетиций он так входил в роль, что случайно ударял и даже резал до крови своих коллег по сцене.

Декорации к спектаклю оформлял известный уличный художник Павел «P183» Пухов, которого в своё время называли «русским Бэнкси». Он скончался в апреле 2013 года, за три с половиной месяца до смерти самого Горшка: постановка стала для обоих артистов последней большой работой.

Опасность ждала группу и в других местах. На съёмках клипа «Проклятый старый дом» Князь лишь чудом не получил серьёзных травм. А ведь рабочий процесс проходил в заброшенном загородном доме, и в случае неприятности врачей поблизости бы не нашлось. Больницы были далеко, а на специалистов на съёмочной площадке банально не хватало денег.

В сцене, где Князь выбивает дверь, был неудачный дубль: он ударил в нижнюю часть двери ногой, из-за чего её верхняя половина полетела назад и дала ему по лицу. А после (когда показывают, как он уже выбегает из здания) он шёл по полю заросшей травы, в которой лежали остатки чьего-то велосипеда. Князь чуть было не споткнулся о него и не переломал ноги.



Горшок и Нестор

Помимо Кропоткина, о котором не замолкал ни реальный Горшок, ни сериальный, Михаил уважал другого анархиста — Нестора Махно. Впечатлившись «Девятью жизнями Нестора Махно», сериалом об этой исторической личности, он вместе с Андреем Федечко записал песню «Тринадцатая рана», которая позже вошла в альбом «Тень клоуна». Солист «Короля и Шута» в знак уважения к Нестору исполнил песню на его родном, украинском языке.

В планах у Горшка был видеоклип на эту песню. Его съёмки проходили в Ивангороде, в исторической городской крепости. Видео в итоге не случилось: до финала работа над клипом не дошла, а позже, в 2013 году, Михаил скончался. Однако его работа не потерялась: вдова Михаила, Ольга, нашла архивные записи съёмок и выложила их в общий доступ. На основе наработок Горшка фанаты всё же доделали клип своими силами.



Горшок и его зубы

Известно, что у Горшка не было четырёх передних зубов (которые он, впрочем, впоследствии вставил). В сериале показана одна из версий: мол, Миша на спор зацепился за перекладину челюстью, но не рассчитал своих возможностей и отломил себе весь передний ряд зубов. Однако не факт, что это правда: Горшок и его брат Алексей постоянно рассказывали разные версии случившегося, будто это предыстории Джокера. Другие зубы Михаил потерял в драках, а позже они стали выпадать из-за наркотиков.

Есть ещё одна интересная история, связанная с зубами: в какой-то момент в молодости у Горшка они страшно заболели. Однако солист очень боялся врачей и наотрез отказывался идти к стоматологу, даже несмотря на адскую боль. В итоге Балу силой затащил (в буквальном смысле) его к врачу и отдал на замену больных зубов импортными имплантами всю свою тогдашнюю зарплату сторожа.

Горшок и его татуировки

Всего за жизнь у Михаила было пять татуировок. Самая первая — страшный Джокер, к образу которого тяготел Горшок и который даже получил одноимённую песню. Вторая — та самая голова на пеньке с обложки альбома «Будь как дома, путник». Третья — эмблема анархии. Четвёртая — семь черепов его умерших друзей. Последняя, пятая, которую музыкант сделал незадолго до смерти, была посвящена его дочери Саше.

Конфликты с шутами

Где слава, там и конфликты. Конфликтов у «Короля и Шута» было множество: их не уважали рокеры, их не уважали панки (до определённого момента). Кому-то не нравились их «рок-сказочки», кто-то ругал группу за недостаточную тяжесть или оригинальность. Но, естественно, всех хейтеров отсеяло время, и «Шуты» стали феноменом.

Но есть несколько сражений, которые остались в истории. Например, конфликт с группой «На-На». Горшок искренне ненавидел попсу, особенно этот коллектив, и где-то проговорился, что если бы и пришлось с кем-то драться, то именно с «На-На».

Об этом узнали организаторы передачи «Бойцовский клуб», в которой на боксёрском ринге сходились музыканты противоположных течений и взглядов. В 2003 году звёзды сошлись: Князь и Горшок выступили против Паши Соколова и Вячеслава Жеребкина соответственно.

«Шуты» готовились к бою основательно: Князь полгода занимался с тренером по кикбоксингу. К тому же ему повезло выйти против Соколова, который был не самым боевым, а наоборот, довольно мирным человеком, что стоило ему разбитого до крови носа. А вот Горшок любил драться и понимал в боксе, но это ему не сильно помогло: Жеребкин прошёл армию и к сражению был готов. В итоге вышла ничья.

Ещё один конфликт был с Иосифом Пригожиным. Во время выпуска «Акустического альбома» предыдущая фирма, с которой сотрудничала группа, «Курицца records», обанкротилась. Её сменила «ОРТ рекордс», которая вложилась в альбом, обеспечила «Шутам» ротацию на «Нашем Радио» и помогла с клипом «Ели мясо мужики». Именно эту компанию возглавлял Иосиф Пригожин.

Сотрудничеством с ним музыканты остались недовольны, так как, по их словам, он постоянно недоплачивал, ссылаясь на отсутствие денег и тяжёлые времена. Согласно словам Балу из книги «Между Купчино и Ржевкой», в один момент у Горшка сдали нервы и он пошёл выяснять с Пригожиным отношения. Поймав того в личном авто и услышав старую отмазку, он взбесился и помочился на машину (или на самого Пригожина — смотря какой версии верить).

Иосиф Пригожин постоянно отрицает произошедшее и в целом тепло отзывается о группе. Также он заявляет, что был продюсером «Короля и Шута», но этот факт отрицает Князь: по его словам, у группы никогда не было продюсеров, кроме самих участников.

К слову, о «Нашем Радио». Оно, а если конкретно, то занимавший тогда место генерального продюсера Михаил Козырев, пожалуй, чуть ли не самый известный и главный враг группы. Всё началось с фестиваля «Нашествие» 2002 года, где «Шуты» были группой-хедлайнером. Обычно в телеверсии «Нашествия» главных звёзд показывают целиком, тогда как остальные группы — лишь нарезками по одной песне. А вот «Короля и Шута» прервали рекламой и выступлением группы «Ленинград».

Музыканты посчитали, что с ними неправильно обошлись, и потребовали удалить все их песни из репертуара «Нашего Радио». А самого Козырева, которого посчитали виновным в этом решении, постоянно критиковали в эфирах и даже посылали на три буквы со сцены.



Статуи и монументы

В честь группы воздвигнуты два монумента. Если конкретнее — это памятники в честь Михаила Горшенёва. Первый поставили в Воронеже в 2014 году. Второй, в Красноярске, выполнен в виде лавочки, на которой лежат гитара и шутовской колпак. Оба памятника были сделаны за деньги фанатов.

Памятник певцу в Санкт-Петербурге обсуждался сразу же после смерти Горшка, однако согласие на установку получить не удалось.

* * *

Список того, что можно рассказать о 20-летней истории группы, этим не исчерпывается. Мы лишь выбрали самое, на наш взгляд, интересное и занятное. А если хочется большего — советуем почитать книги о ней или посмотреть многочисленные интервью с музыкантами.