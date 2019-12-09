Декабрь 2019-го — время подводить итоги последних десяти лет! Мы ещё много будем об этом говорить в третьем спецвыпуске «Мира фантастики» (он выйдет с подзаголовком «Ностальгия, супергерои и ничего нового»), где подведём свои итоги.

А пока даём слово вам — выберите лучший, на ваш взгляд, фантастический фильм последних десяти лет. Достойных было множество, но сможете выбрать всего один из семидесяти? Если не нашли свой вариант, то предлагайте в комментариях!

Голосование закроется 16 декабря в 20:00 по московскому времени.

Лучший фантастический фильм 2010-х? Аквамен

Алита: Боевой ангел

Апгрейд

Армагеддец

Бегущий по лезвию 2049

Безумный Макс: Дорога ярости

Варкрафт

Гарри Поттер и Дары Смерти

Голодные игры

Голос монстра

Гравитация

Грань будущего

Доктор Стрэндж

Дэдпул

Железный человек 2-3

Живая сталь

Звёздные войны: Последние джедаи

Звёздные войны: Пробуждение силы

Из машины

Изгой-один: Звёздные войны. Истории

Интерстеллар

Исходный код

Кловерфилд, 10

Логан

Люди в черном 3

Люди Икс: Дни минувшего будущего

Люди Икс: Первый класс

Малефисента

Марсианин

Меняющие реальность

Мир Юрского периода

Мстители

Мстители: Война бесконечности

Мстители: Финал

Мстители: Эра Альтрона

Начало

Области тьмы

Облачный атлас

Обливион

Она

Оно

Охотники на троллей

Пассажиры

Первому игроку приготовиться

Первый мститель: 2-3

Планета обезьян: трилогия

Пол: Секретный материальчик

Прибытие

Прометей

Реальные упыри

Робот по имени Чаппи

Связь

Сквозь снег

Скотт Пилигрим против всех

Стартрек: Бесконечность

Стартрек: Возмездие

Стражи Галактики 1-2

Судья Дредд

Темный рыцарь: Возрождение легенды

Тихое место

Тор (трилогия)

Фантастические твари и где они обитают

Форма воды

Хижина в лесу

Хоббит (трилогия)

Человек-муравей

Человек-паук: Возвращение домой

Чудо-женщина

Шазам!

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