Декабрь 2019-го — время подводить итоги последних десяти лет! Мы ещё много будем об этом говорить в третьем спецвыпуске «Мира фантастики» (он выйдет с подзаголовком «Ностальгия, супергерои и ничего нового»), где подведём свои итоги.

А пока даём слово вам — выберите лучший, на ваш взгляд, фантастический фильм последних десяти лет. Достойных было множество, но сможете выбрать всего один из семидесяти? Если не нашли свой вариант, то предлагайте в комментариях!

Голосование закроется 16 декабря в 20:00 по московскому времени.

Лучший фантастический фильм 2010-х?

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