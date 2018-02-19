Kingdom Come: Deliverance: прекрасная игра, ужасные баги

1403 год, территория современной Чехии. Великий король Карл IV умер, и страной правит его сын Вацлав IV, пьяница и скандалист. Брат Вацлава, венгерский король Сигизмунд, пользуется политическим кризисом, чтобы захватить власть. В стране начинается междоусобица, и жизнь мирного населения кардинально меняется. Так молодой кузнец Индржих оказывается втянут в череду битв и интриг.

Платформы: PS4, Xbox One, PC

Жанр: ролевая игра

Разработчик: Warhorse Studios

Издатель в России: «Бука»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: текст

Играли на: PS4

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ELEX — глюками, которые всё портят

Судьба Kingdom Come: Deliverance типична для проекта с Kickstarter. Именитые разработчики создали новую команду, чтобы своими силами продать хардкорной аудитории революционную игру. Их захлестнула эйфория, вызванная успехом краудфандинговой кампании, и они поставили претенциозные сверхцели — не до конца понимая, как всё это будут реализовывать. Разумеется, создатели столкнулись с множеством непредвиденных трудностей, перенесли релиз на несколько лет, деньги стали заканчиваться — и на рынок вышла сырая игра.

Kingdom Come: Deliverance вылетает, графика глючит, персонаж застревает в текстурах, квесты не срабатывают, некоторые механики реализованы криво, сделанный по сюжету моральный выбор не фиксируется — складывается впечатление, будто здесь всё состоит из недоработок. Некоторые оказываются фатальными и требуют полного перезапуска игры. Огромные трудности создаёт необычная система сохранений — записать игровой процесс можно либо отдохнув в кровати (срабатывает не всегда), либо получив или сдав квест, либо употребив дорогой на первых порах алкогольный напиток. Так, выполняя квест по поиску пропавшего коня, можно полтора часа ходить по лесу в поисках дерьма или других следов, а затем игра вылетит — и всё пропало, потому что не было возможности сохраниться. Это хардкор. Но в тех же Souls-играх трудности были виной игрока, а здесь хардкорность создаётся кривой реализацией и необходимостью постоянно перепроходить одно и то же место. Неудивительно, что для PC-версии фанаты довольно быстро сделали мод с привычной системой сохранений.

Складывается впечатление, будто здесь всё состоит из недоработок

Но, продираясь через бесконечные неудобства, глюки и вылеты, обнаруживаешь, что в игре есть отличный сюжет, яркие персонажи и масса способов провести время — напиться в хлам, споткнуться и переломать ноги, сходить в баню, наточить оружие и так далее. Разработчикам удалась невероятная по масштабу реконструкция средневековой Чехии, в которой можно жить. Перед нами настоящая RPG, где история творится не квестами, а действиями героя, где возможности кажутся безграничными. Именно поэтому игра стала хитом Twitch: здесь игрок сам куёт приключения, а не идёт по заранее проложенной тропе. Помимо интерактивного мира, у Kingdom Come: Deliverance есть ещё одно большое достоинство — одна из лучших механик ближнего боя, с несколькими типами ударов в разные части тела. Каждый поединок на мечах становится тактическим испытанием, а не бездумной долбёжкой по двум кнопкам.

К сожалению, по-настоящему насладиться отличной игрой сейчас сложно: слишком многое вызывает дискомфорт, глюки постоянно бросаются в глаза и портят эффект погружения. Разработчики это осознают — их «патч первого дня» весит как сама игра, 24 гигабайта. Второй набор исправлений, вышедший уже через неделю, — в два раза меньше. Правят практически все аспекты — баланс, механики, квесты. Warhorse Studios предстоит ещё долго работать над ошибками, и если они продолжат шлифовать проект, то финальная версия Kingdom Come: Deliverance будет сильно отличаться от той, что мы получили на старте. И это будет одна из лучших ролевых игр поколения.

Итог: потенциально отличная RPG, глубокая и увлекательная, — но сейчас её прохождение сводится к борьбе с глюками, вылетами и недоработками. Рекомендуем подождать как минимум год — к тому моменту разработчики выпустят ещё несколько гигантских патчей, и, возможно, это будет уже совсем другая игра. А нам придётся писать новую рецензию, с оценкой в 8 или 9 баллов.



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