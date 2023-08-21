Настольная игра «Зверь»: оправдан ли ажиотаж?

Настольная игра «Зверь» поставила рекорд на предзаказе российской локализации: все доступные копии смели за три часа, и с полок магазинов первый тираж исчез так же стремительно. Недавно «Зверь» вновь появился в продаже: уже отпечатан второй тираж. Самое время разобраться: стоила ли игра такого ажиотажа, или волна хайпа не оправдала себя?

Тип игры: стратегия с механикой скрытого перемещения.

Автор: Илон Мидхолл, Арон Мидхолл, Ассар Петтерссон

Художник: Арон Мидхолл

Издатель: Studio Midhall

Издатель в России: GaGa Games

Количество игроков: 2–4

Возраст игроков: 14+

Время игры: 60–120 минут

Похоже на: «Ярость Дракулы», «Mind MGMT. Управление “Разум”», «Город Великой машины»

«Зверь» — настольная игра с уникальной историей. Это первая разработка начинающего издательства Studio Midhall, которое основали два брата Илон и Арон Мидхоллы. Поработав над дебютным проектом в качестве разработчиков, художников и дизайнеров, они успешно выступили на «Кикстартере» — «Зверь» привлёк почти 9000 спонсоров, что можно считать крупным успехом для начинающих гейм-дизайнеров, в чьей игре нет тонны красивых миниатюр.

Успех ждал «Зверя» и в России — предзаказ локализованной версии, устроенный издательством GaGa Games, установил рекорд: 1500 копий разлетелись за пару часов! После этого для предзаказа выделили часть тиража, запланированную для розницы, но и ещё от 750 копий через час не осталось и следа! 2250 коробок за 3 часа — для игры от неизвестных авторов совершенно неожиданный результат. В издательстве после такого даже выпустили пост с разъяснениями: они крупно рисковали, заказывая производство сразу 3000 экземпляров — это была треть всего мирового тиража. Ведь никто не ожидал, что братья Мидхоллы создали крупный хит (на момент подписания контракта в «Зверя» успели сыграть всего шесть человек).

Оказалось, что и 3000 коробок недостаточно для российских игроков: оставшиеся для розницы 750 копий разобрали в магазинах за пару месяцев. Скоро нас ждёт второй тираж, и теперь, не только увидев страницу предзаказа, но и сыграв в саму игру, можно сделать определённые выводы. Заслужил ли «Зверь» такого ажиотажа вокруг себя, или, как многие другие игры, взлетел на войне хайпа, но так же быстро рухнул в пропасть забвения?

Первое, что привлекало внимание к «Зверю», — его оформление. Арон Мидхолл, рисуя иллюстрации для игры, создал уникальную мистическую атмосферу: все изображения будто подёрнуты дымкой, а образы персонажей проступают сквозь туманную завесу. Такой арт отлично сочетается с сюжетом: в лесах и болотах, окружающих несколько поселений, завелось таинственное чудовище, которое убивает скот и нападает на людей. Отряд храбрецов отправляется на смертельную охоту, где они в любой момент могут поменяться с добычей местами.

Второе, чем выделяется «Зверь», — неизбитая механика скрытного перемещения, на которой основан геймплей. Один из игроков берёт на себя управление монстром. Он передвигается по полю тайно, выкладывая свой путь из карт «север», «запад», «юг», «восток» или «затаиться» и отмечая передвижения на мини-карте. Остальные игроки выступают единой командой охотников. Их задача чаще всего сводится к тому, что они должны выследить и убить зверя, пока тот не выполнил свою задачу по сценарию.

К этому примешивается популярная у игроков механика драфта: каждый раунд (точнее, игровой «день») начинается с того, что все игроки по очереди набирают в руку карты действий, передавая по кругу те, что они не выбрали. Эти карты разделены на две части: верхние действия предназначены для охотников, нижние — для Зверя. Такая система придаёт драфту дополнительную глубину: каждый участник игры постоянно встаёт перед выбором — взять сильное действие для себя или обрезать широкие возможности врагу? При этом правила разрешают охотникам открыто общаться между собой и даже показывать карты друг другу, однако все переговоры должны быть слышны и игроку-Зверю.

Набрав в руку карты действий, игроки по очереди совершают ходы, начиная со Зверя. Каждое действие обозначено красным или зелёным символом, и в свой ход игрок может сыграть либо одно действие, либо два, но только с разными символами. Такое условие открывает много возможностей. Кто-то предпочтёт максимально быстро сделать много сильных действий: охотники имеют шансы догнать и ранить монстра, пока тот не затерялся, или Зверь способен быстро пересечь большую территорию, чтобы загрызть нужного для победы горожанина. Или, наоборот, игроки могут стараться затянуть свои действия на подольше, ведь когда одна сторона уже совершила все действия, а у другой ещё остались карты на руках, никто уже не помешает осуществить намеченные планы.

Хотя и Зверь, и охотники совершают похожие действия, возможности у них сильно различаются. В игре есть колода «Свойства Зверя», предназначенная только для чудовища, и колода предметов, карты из которой могут получить только охотники. Обе эти колоды способны устроить оппонентам множество неприятных сюрпризов: Зверю можно внезапно убегать прямо из-под атаки, а охотникам — ставить ловушки и аванпосты, откуда хорошо видно, по каким локациям прошла цель их охоты.

Кроме того, у каждого игрока в руке есть карты уникальных способностей его персонажа. Тут братья Мидхоллы особенно постарались: и Звери, и охотники очень отличаются друг от друга, у каждого есть прописанная биография. Чудовище Эсмерия когда-то сама была охотницей, но теперь, проклятая Пернатым Королём, особенно ненавидит бывших коллег по цеху. Предводительница в красном плаще Варья убила ребёнка, которого опекала гигантская волчица Фенгрир, — за это волчица оторвала ей руку, но их противостояние не окончено, пока обе живы. Все эти художественные описания создают атмосферу, но и о различиях в геймплее авторы позаботиться не забыли: один охотник умеет ставить дозорные вышки, а другой — ловушки, один Зверь быстро бегает, а другой — сражается сразу тремя головами.

Сочетание разных Зверей, охотников и сценариев придаёт настолке реиграбельности. В базовой коробке всего четыре сценария, однако по QR-коду можно попасть на официальный сайт, где постоянно выкладывают новые. Причём многие очень оригинальные: уже есть одиночные сценарии или сценарий с несколькими Зверями (правда, далеко не все из них переведены на русский).

Нельзя не сравнить «Зверя» с самой знаменитой игрой на скрытное перемещение, «Яростью Дракулы», чьё второе и третье издание выходили и на русском языке. По механикам они очень похожи: до четырёх персонажей романа Брэма Стокера рыщут по Европе в поисках древнего вампира, который изо всех сил скрывается от них и пытается наплодить последователей. «Зверь» явно многое позаимствовал из «Ярости Дракулы», но авторы попытались улучшить слабые места предшественника. Сценарии и всевозможные монстры добавляют разнообразия, да ещё и Зверь вынужден постоянно раскрывать своё местоположение. Обычно он побеждает, если убьёт определённое количество поселенцев, а при любой атаке фигурка Зверя сразу же выставляется на поле.

Кроме того, в ходе партии каждый игрок может прокачивать своему подопечному новые возможности за жетоны гнева. Для Зверя самый верный способ накопить эти жетоны — постоянно нападать не только на людей, но и на овец, свиней или медведей, в изобилии расплодившихся в локациях. Так что, если Дракула мог большую часть игры провести в скрытом состоянии, то Зверь себе такой роскоши не позволит. Это добавляет интереса, ведь если охотники битых полчаса слепо тыкались бы по карте, это навевало бы скуку.

Но при всех своих достоинствах «Зверь» далеко не идеальная игра. И многие недостатки бросаются в глаза уже при вскрытии коробки. В продукте такого уровня (и с такой ценой) вываливающиеся картонные подставки из павнов героев — моветон. А ведь эта проблема легко решается стандартными пластиковыми подставками! Не добавляют радости криво стоящие и разваливающиеся башенки аванпостов. Другие проблемы с компонентами вскрываются уже по ходу игры. Сделать пафосные двухслойные планшеты только ради того, чтобы отмечать прокачанные навыки мизерными деревянными колышками, так и норовящими выскользнуть из пальцев, — не лучшее дизайнерское решение.

Но главная претензия — к ключевому игровому компоненту для Зверя: его мини-карте. Позаботившись о том, чтобы игроку не пришлось постоянно рассматривать большое поле, выдавая тем самым свое местоположение, авторы снабдили его планшетом с мини-картой, ширмой… и одним-единственным тем же самым неудобным колышком! Им Зверь ещё может отметить свою текущую локацию, но как запомнить, где он проходил три, пять или семь шагов назад?! А ведь ему надо помнить это постоянно, чтобы выкладывать жетоны следов на поле, если его маршрут пересекается с охотниками. Постоянно крутить карты пути, стараясь не перепутать их, и соображать: «Так, карты юг-восток-север-север, значит, я шёл с севера-запада-юга-юга…» — это долго и неудобно! Тем более что локации здесь никак не называются и представляют собой абстрактные леса, болота и пещеры.

Фанат-умелец из России уже создал удобную интерактивную карту в интернете, на которой отмечается, сохраняется, а при необходимости сбрасывается весь путь Зверя. Почему этого не сделали создатели игры — непонятно, ведь игра, по их словам, постоянно тестировалась и совершенствовалась. Даже если они не хотели связываться с гаджетами, набор любых маркеров для обозначения пройденных локаций на мини-карте решил бы эту проблему.

Впрочем, эти досадные неудобства не влияют на геймплей. А он здесь получился очень напряжённым. За Зверя, конечно, играть сложнее, но и интереснее. Однако в этой игре большое значение имеет опыт: первую пару партий вы будете разбираться с комбинациями карт и умений и учиться выбирать действия в ходе драфта. На первых порах неудивительно оказаться в ситуации, когда кто-то из игроков обнаруживает, что остался без возможности далеко ходить в этом раунде, потому что не набрал себе карт с движением. А кто-то другой ни разу не сможет совершить два действия подряд, потому что набрал карт с одним и тем же цветом.

А противостояния опытных игроков могут стать настоящим поединком умов. Новичкам при первой партии часто кажется, что у какой-то из сторон есть несправедливое преимущество (причём, почитав отзывы, обнаруживаешь, что примерно поровну тех, кто считает сильнее Зверя, и тех, кто такого мнения об охотниках). Однако после десятка партий понимаешь: любой Зверь может как победить, так и проиграть. Чаши весов постоянно колеблются, и исход партии обычно решается в последнем раунде. Влияет и удача, и сплочённость охотников, и тактические умения Зверя.

В целом, несмотря на успех на «Кикстартере» и громкий старт продаж, «Зверь» не стал для настольного мира откровением. Пока его рейтинг на портале Board Game Geek — 7.7 из 10, а в топе он занимает 1610-е место. Весьма скромные результаты. Тем не менее как стратегия игра удалась — механики хорошо взаимосвязаны, оформление оригинально, партии не затянуты. Так что «Зверь» подарит вашей игровой компании множество увлекательных часов, если вам нравятся настольные прятки.