Настольная игра «Неизвестная планета»: через тетрис к звёздам!

Фото игры: Евгений Храмов

Механика полимино (выкладывания фигурок, как в тетрисе) продолжает с успехом шествовать по настольным играм. Мы уже можем шить одеялки, строить города, острова и парки, выкладывая на планшеты тайлы разных форм, собранные из одинаковых квадратов. Создатели «Неизвестной планеты» предлагают пойти (точнее, полететь) ещё дальше и исследовать с помощью этой механики новые миры.

Тип игры: полимино-стратегия Авторы: Райан Ламберт, Адам Реберг Художники: Йорго Манис Издатель: Adam’s Apple Games Издатель в России: Crowd Games Количество игроков: 1–6 Возраст игроков: 13+ Время игры: 60–80 минут Похоже на: «Остров кошек», «Мой город», «Медвежий парк»

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с «Неизвестной планетой», — крупная (больше стандартных размеров) коробка с богатым наполнением. Российские локализаторы Crowd Games не поскупились и выпустили на русском сразу премиум-издание игры. В нём игроков ждут россыпи пластиковых вездеходов, спасательных модулей и метеоритов, двухслойные планшеты корпораций и, главное, уникальный вращающийся органайзер для жетонов местности, разработанный специально для этой игры. Официально он называется «Космическая база С.Ю.З.А.Н.» и состоит из двух частей, положение которых можно ещё и менять относительно друг друга для большей вариативности.

По сюжету на Земле иссякли ресурсы, и корпорации вступают в гонку за освоение новых планет ради спасения человечества. Каждый раунд первый игрок выбирает, на сколько позиций повернуть «С.Ю.З.А.Н.», после чего напротив каждого игрока оказываются два тайла местности разной формы на выбор. Все соперники одновременно выбирают, какой из них взять, и располагают тайл на планшете своей планеты. Правила для размещения стандартные: начинаем с края, дальше пристраиваем новые территории к уже изведанным, не выходя за границы планеты и не накладывая жетоны друг на друга. Таким образом, каждый раунд неизвестная планета становится всё более исследованной.

На каждом тайле местности всегда есть два вида территорий с исследовательскими станциями. После того как игрок разместил тайл на своей планете, он продвигает на своём планшете корпорации маркеры, соответствующие взятым территориям.

Каждая шкала при продвижении открывает свои возможности. Новые поселения дадут доступ к картам с уникальными бонусами (некоторые сработают немедленно, другие дадут дополнительные очки победы в конце игры). Шкала воды содержит больше всего победных очков, а озеленение позволит брать тайлы размером ровно в один квадрат — своеобразные «заплатки», которые так необходимы для латания дыр между тайлами полимино. Шкала вездеходов позволяет размещать на планете и передвигать собственные вездеходы — они могут подбирать с поверхности спасательные модули и вредные метеориты. Шкала исследований открывает доступ к новым технологиям, влияющим на вашу стратегию игры. Отдельной шкалы электричества на планшетах корпораций нет, но размещённая на планете электростанция поможет «запитать» энергией любую другую станцию, которой касается. Вы сможете, например, лишний раз подвигать вездеходы или поднять маркер озеленения.

Итак, каждый ход игрокам в «Неизвестную планету» нужно делать выбор тайла местности, держа в уме сразу два параметра — форму (естественно, лучше заполнять ваш планшет планеты без прорех) и виды изображённой на нём местности (какие принесут больше пользы именно сейчас?).

Одновременная структура хода (выбор тайла — размещение — продвижение маркеров) может полностью избавить игровой процесс от даунтайма, но открывает большой простор для жульничества. Однако в «Неизвестную планету» могут играть до шести человек, и последовательное наблюдение за действиями каждого по очереди сильно затянет партию и сделает геймплей довольно-таки унылым. Поэтому, если вы не хотите постоянно пристально следить за сопартийцами, лучше не садитесь играть с теми, кто склонен к обману в играх.

У одновременных ходов, при всех их достоинствах, есть и недостаток: каждый из игроков обращает внимание только на свою планету, не представляя себе, что там творится у соперника на другом конце стола. Хотя за непосредственными соседями по правую и левую руку лучше всё-таки следить: в игре есть карты соревновательных целей, которые разыгрываются именно между определёнными парами игроков в конце игры. Например, цель иметь больше озеленённых территорий, чем сосед, или построить больше серых исследовательских станций на краю планеты.

Игра заканчивается в двух случаях: если кому-то из игроков не хватает пространства, чтобы разместить хотя бы один из своих тайлов местности, или если в двух отсеках хранилища закончились все тайлы. Итоговая сумма ПО складывается из очков за целиком заполненные ряды на планшете планеты (однако неподобранный метеорит лишает вас очков и за горизонтальный, и за вертикальный ряд), а также очков за прокачанные шкалы на планшете корпорации, соревновательные цели и карты освоения. Подобранные метеориты и спасательные модули тоже приносят немного победных очков.

По своим базовым правилам «Неизвестная планета» — несложная семейная стратегия с правилами, которые становятся понятными после пары первых ходов, и быстрым геймплеем. Все начальные корпорации одинаковы: одни и те же бонусы на шкалах, одни и те же бесхитростные технологии. Планеты для первых игр авторы тоже советуют брать идентичные — никаких особых условий расположения жетонов на них нет. Такой игровой процесс позволит неплохо расслабиться после трудового дня, однако, скорее всего, быстро приестся. Чтобы этого не произошло, в игре предусмотрен продвинутый режим.

Во-первых, вместо начальных корпораций можно выбрать одну из восьми уникальных. Партии за них будут действительно сильно различаться: одна делает упор на озеленение и позволяет прогонять маркер по зелёной шкале несколько раз, другая научилась телепортировать свой единственный вездеход, третья имеет мощные технологии, но может использовать только одну из них, и так далее.

Во-вторых, обратная сторона планшетов планет тоже скрывает миры со своими особенностями: вам может попасться Чёрная Дыра (прямиком из «Интерстеллара»), на планшете которой нельзя класть тайлы по центру, или разделённая на четыре климатических сектора Персефона (в каждом секторе есть свой «запретный» тип местности). А планета Пажитнов отдаёт дань уважения создателю «Тетриса» — она не только полностью квадратная, но и жетоны по ней надо обязательно проводить сверху вниз.

В-третьих, в «Неизвестной планете» есть толстая колода карт событий, игра с которыми привносит в геймплей элемент случайности. События бывают трёх видов: «красные» откровенно вредные (например, лишний метеорит), «оранжевые» ставят на этот раунд какое-то условие (вроде «не размещать электростанции»), а «зелёные» дают игрокам бонусы (к примеру, дополнительно поднять какой-то из маркеров).

Так что при желании игровой процесс «Неизвестной планеты» можно сильно разнообразить: как минимум становится интересно перепробовать все корпорации и все планеты. Однако здесь таится недоработка создателей, для которых эта игра стала первым крупным проектом: по сложности уникальные планеты и корпорации не уравновешены. Это можно понять сразу по символам метеоритов рядом с названиями, обозначающими сложность, — у нас есть четыре корпорации с уровнем сложности «2», три с уровнем сложности «3» и одна с уровнем «4». По планетам разброс ещё шире — всего их 12, и среди них затесалась одна планета с уровнем сложности «1», пять с «2», четыре с «3» и одна с «4».

Если при партии на двух-трёх игроков ещё можно договориться: «Давайте все возьмём корпорации второго уровня и планеты третьего», то при игре большой компанией сбалансированных комплектов на всех не хватит. Придётся тянуть их случайным образом. Представьте ваше разочарование, если соперникам в основном достались простые планеты и корпорации, а вы умудрились достать две «четвёрки». Уже на старте становится понятно, что вам будет невероятно сложно победить.

Зато все эти условия делают «Неизвестную планету» практически идеальной настольной соло-игрой. Для этого режима есть специально прописанные правила и стопка карт одиночных целей. Вы всегда прокручиваете хранилище на одну позицию, готовите колоду из 20 карт событий и начинаете сосредоточенно, не пытаясь уследить ни за кем другим, собирать свой полимино-пасьянс. Финальный подсчёт медалей покажет, насколько вы в этом преуспели. А дальше можно и другую планету спокойно попробовать, и другую корпорацию. Идеальные впечатления от игры, не испорченные чувством «сопернику просто повезло больше».