Во что поиграть в августе? Wasteland 3, Fall Guys и Mortal Shell!

У нас давно не было подборок с грядущими играми: из-за пандемии релизы регулярно переносили, и составить список хотя бы из пяти интересных проектов не представлялось возможным. Но тут наступил август — и внезапно оказалось, что он переполнен занятными релизами, которые копились всё лето. Заваривайте чаёк, усаживайтесь в любимое кресло и приготовьтесь выбирать самые заманчивые проекты из рога игрового изобилия!

Fall Guys: Ultimate Knockout

Когда и где: 4 августа на PC и PS4

Что: ММО-патигейм

Перевод: полный

Чего дождались: весёлой кучи-малы, где главное вроде бы как и победа, но все наслаждаются участием. Забеги по полосе препятствий, футбол с огромными мячами и прочие развлечения из детских ТВ-шоу оказались именно тем, что было нужно изнывающей на самоизоляции публике. Сервера сейчас переполнены, пробиться можно с огромным трудом. Но это мало кого останавливает — онлайн растёт день ото дня. Весело, позитивно и по-настоящему масштабно!

Для кого: для любителей действительно больших кампаний.

Hellbound

Когда и где: 4 августа на PC

Что: шутер с видом от первого лица

Перевод: нет

Чего дождались: жалкой пародии на DOOM. При том, что Hellbound максимально косит под своего брутального кумира, ей совершенно нечем выделиться или запомниться. Оружия мало, чувствуется оно так себе, враги не блещут разнообразием и интеллектом, по динамике игра ближе к Painkiller, чем собственно к DOOM, а дизайн локаций навевает легкую тоску. Ситуацию не спасают и матерные комментарии, которыми сыплет мордастый протагонист. Hellbound даже на стильное ретро не тянет — слишком она короткая, невнятная и безыдейная.

Для кого: для любителей уныло бегать, вяло стрелять и постоянно нажимать на кнопки, открывающие двери.

Relicta

Когда и где: 4 августа на PC, PS4, X1 и Stadia

Что: головоломка

Перевод: субтитры

Чего ждём: сюжетно ориентированную головоломку, эдакую смесь The Talos Principle и Tacoma. Героиня остаётся одна на огромной лунной базе «Чандра». Луна здесь, правда, вовсе не белый кусок камня с серыми бетонными коридорами — на ней хватает живописных уголков, полных зелени и красок. Головоломки завязаны в основном на магнетизм и гравитацию, а за ответами на вопросы придётся поохотиться — сюжет вполне можно завершить, и не раскрывая тайн станции. Но кто из нас согласится пройти мимо ответов, пускай они и зарыты глубоко в лунный грунт?

Для кого: для любителей космической фантастики, исследований и красивой природы.

Skully

Когда и где: 4 августа на PC, PS4, X1 и Switch

Что: платформер, приключение

Перевод: субтитры

Чего ждём: медитативное приключение на пару вечеров. Главный герой истории — ожившая черепушка, которая умеет задорно прыгать и даже вселяться в некоторых обитателей острова, на который её вынесли океанские волны. Местное божество оживляет нашего героя и надеется с его помощью решить некоторые свои проблемы.

Для кого: для фанатов платформеров.

Tesla Force

Когда и где: 5 августа в раннем доступе на PC

Что: шутер с видом сверху, roguelite

Перевод: нет

Чего ждём: очередную вариацию на тему Crimsonland (между прочим, от создателей оригинала!) с элементами рогалика и про необычных героев. С ордами монстров будут сражаться Никола Тесла, Мария Кюри, Говард Лавкрафт и Мэри Шелли! Двоих последних, правда, добавят только при релизе. От прохождения к прохождению уровни и бонусы на них будут генерироваться случайно, так что реиграбельность обеспечена.

Для кого: для поклонников Alien Shooter, Лавкрафта и Теслы.

Форсаж: Перекрёстки

Когда и где: 7 августа на PC, PS4 и X1

Что: гоночный экшен

Перевод: субтитры

Чего дождались: громкого провала. К созданию проекта вроде как подошли с толком — за разработку отвечают авторы Project CARS и NFS Shift, а на озвучку пригласили актёров из фильмов. Но этого не спасло «Перекрёстки» от катастрофы: трейлер щеголяет графикой прошлого поколения, а критики, первыми оценившие проект, пришли от него в ужас и называют худшей игрой года. Ценник тоже довольно кусачий. Так что мы вас предупредили — объезжайте эту игру за пару километров!

Для кого: для ироничных обзорщиков.

Horizon Zero Dawn — Complete Edition

Когда и где: 7 августа на PC

Что: ролевая игра, экшен

Перевод: полный

Чего ждём: порт одной из лучших игр поколения с PS4 на PC. Sony продолжает потихоньку знакомить аудиторию PC со своими хитами, чтобы к Рождеству у игроков был дополнительный стимул выбрать именно PS5 — ведь там их будет ждать продолжение! Техническое исполнение не идеальное, но его наверняка выправят патчами, а нашу рецензию на игру можно прочитать вот тут.

Для кого: для тех, у кого нет PS4.

Hyper Scape

Когда и где: 11 августа на PC, PS4 и X1

Что: королевская битва

Перевод: нет данных

Чего ждём: урбанистический батл-рояль про хакеров. Ubisoft решила наконец-то заскочить на главный хайптрейн последних лет и тоже выпустить свою королевскую битву. Выглядит игра неплохо, но аудитория, похоже, не впечатлилась — просмотры на Twitch во время открытой беты быстро пошли вниз. Впрочем, у Ubisoft есть колоссальный опыт развития игр-сервисов, и то, что на старте выглядит не ахти, с годами может переродиться в шедевр с крепкой фан-базой. С другой стороны, рынок батл-роялей откровенно перенасыщен, и в таких условиях привести Hyper Scape к успеху будет куда сложнее, чем какую-нибудь Rainbow 6.

Для кого: для тех, кому еще не наскучили королевские битвы.

Willy Morgan and the Curse of Bone Town

Когда и где: 11 августа на PC

Что: квест

Перевод: субтитры

Чего ждём: классический квест с видом сбоку, выполненный в 3D с искаженными пропорциями, как в мультиках Бёртона. В центре сюжета — титульный мальчик-умник, пираты-хакеры и поиски пропавшего отца. Понять, насколько это хорошо, до релиза не получится: в такого рода квестах главное — чувство юмора создателей, а скриншоты его не передают.

Для кого: для тех, кто верит, что дебютанты могут выпустить хороший квест.

Metamorphosis

Когда и где: 12 августа на PC, PS4, X1 и Switch

Что: приключения

Перевод: текст

Чего ждём: приключения героя, превратившегося в жука. Проблема маленького человека, знакомая нам по книге Кафки «Превращение», приобретает ещё и геймплейное измерение: облик насекомого позволяет ползать по стенам и забираться в труднодоступные места. И всё это — чтобы разгадать тайну своего превращения и помочь арестованному другу освободиться. Metamorphosis собрала множество наград ещё до выхода, так что присмотреться к проекту определённо стоит.

Для кого: для поклонников творчества Франца Кафки.

Kill It With Fire

Когда и где: 13 августа на PC

Что: экшен

Перевод: полный

Чего ждём: игровое воплощение мема «всё верно, там был паук». Наша задача — искать спрятавшихся по дому пауков и уничтожать их. В ход пойдут тяжёлые предметы, сюрикены, револьверы, огнемёты и взрывчатка. Чем несоразмернее угрозе реакция, тем веселее. Чёткая концепция, минималистичное исполнение и обилие чёрного юмора — Kill It With Fire выглядит как потенциальный инди-хит. Ждём с нетерпением!

Для кого: для тех, кто боится пауков… или скуки.

Ever Forward

Когда и где: 13 августа на PC

Что: приключения, головоломка

Перевод: субтитры

Чего ждём: стильную адвенчуру про поиск воспоминаний. Проект выделяется визуальным рядом: холодные лаконичные уровни-интерфейсы контрастируют с уютными солнечными локациями — словно ты из «Призрака в доспехах» перескакиваешь в «Моего соседа Тоторо» и обратно.

Для кого: для поклонников аниме и ценителей визуальной составляющей игр.

Parkasaurus

Когда и где: 13 августа на PC

Что: Tycoon

Перевод: полный

Чего ждём: симулятор строительства парка с динозаврами — на этот раз невероятно милый. Похоже, «Парк юрского периода» можно назвать одним из самых влиятельных фильмов для игровой индустрии: тайкуны про огромных ящеров выходят с завидным постоянством. Причём один другого лучше! Parkasaurus делает ставку не на следование канве фильмов или революционные экономические модели — эта игра цепляет милотой, приятным дизайном и тёплыми цветами. И, как мы уже успели убедиться благодаря Animal Crossing и Fall Guys, именно это нужно людям во время пандемии.

Для кого: для тех, кто хочет создать парк с самыми милыми динозаврами на свете.

Total War Saga: TROY

Когда и где: 13 августа на PC

Что: стратегия

Перевод: субтитры

Чего ждём: небольшую тематическую Total War в духе Thrones of Britannia, только про Трою. Фактически игровое воплощение «Илиады». Отдельно стоит отметить, что в день релиза игру можно будет бесплатно забрать в EGS.

Для кого: для поклонников Total War и древнегреческих эпосов.

Dying Light: Hellraid

Когда и где: 13 августа на PC, 14 августа на PS4 и X1

Что: экшен, дополнение

Перевод: субтитры

Чего ждём: слэшер с видом от первого лица. Изначально Hellraid был самостоятельным проектом, но, когда его закрыли, разработчики придумали объединить свои наработки в дополнение для Dying Light. Фэнтезийный мир Hellraid пришили к зомби-апокалиптическому Харрану белыми нитками — с помощью зловещего игрового автомата, на экране которого горит надпись INSERT SOUL. Именно через него наш герой попадает из своей кишащей зомби реальности в параллельную, набитую скелетами. Умирать по ту сторону экрана не рекомендуется, зато можно притащить из путешествия уникальное холодное оружие и как следует отметелить им заражённых в Харране.

Для кого: для тех, кому в Dying Light не хватало готического фэнтези.

Microsoft Flight Simulator

Когда и где: 18 августа на PC, позднее на X1

Что: авиасимулятор

Перевод: субтитры

Чего ждём: красивую и дорогую, как самолёт, игру. Да, с фантастикой Microsoft Flight Simulator связывают разве что нереально красивые пейзажи, но промолчать о главном релизе месяца решительно нельзя. Даже заоблачный ценник тут вполне оправдан: это проект для фанатов авиации, и ради таких релизов не просто собирают новый системный блок — частенько оборудуют отдельную игровую зону. Microsoft замахнулась на авиасимулятор нового поколения, с невиданными доселе графикой и вниманием к деталям. Похоже, ближайшие несколько лет авиафилы будут летать исключительно в нём. Если вы из их числа — добро пожаловать на борт!

Для кого: для тех, кто жить не может без самолётов и неба.

Ещё две нефантастические игры. И обе — про криминал! Company of Crime Когда и где: 8 августа на PC

Что: пошаговая тактика

Перевод: субтитры

Чего ждём: глубокую тактическую игру с интересными стилистическими решениями. Нам предстоит построить свою преступную империю в Лондоне 1960-х годов — ну или, наоборот, побороться с гангстерами, встав во главе элитного полицейского отряда. Англия шестидесятых — интересный выбор, и создатели отработали его как следует, создав уникальный визуальный стиль. Отдельная особенность при игре за преступников — необходимость избавляться от улик и не стрелять без необходимости, ведь чем меньше следов, тем меньше внимания со стороны полиции. А там, глядишь, подрастём и подкупим нужных людей…

Для кого: для всех ценителей шестидесятых и пошаговых тактик. Peaky Blinders: Mastermind Когда и где: 20 августа на PC, PS4, X1 и Switch

Что: головоломка, приключения, стелс

Перевод: текст

Чего ждём: дополнение к отличному сериалу «Острые козырьки». События игры предваряют первый сезон и позволяют поиграть за любимых персонажей. В основе геймплея — решение головоломок на скрытность, эдакие хитрые многоходовые планы, которые можно довести до совершенства, отматывая время назад на любую нужную точку миссии. Поклонникам гангстерской тематики обязательно стоит обратить внимание, как, впрочем, и на сам сериал.

Для кого: для тех, кому полюбились экранные похождения борцов с сухим законом.

Mortal Shell

Когда и где: 18 августа на PC, PS4 и X1

Что: соулсборн

Перевод: субтитры

Чего ждём: нетривиальный соулсборн. Главная фишка — возможность вселяться в разные тела, те самые «смертные оболочки». Естественно, каждая оболочка обладает своей спецификой и показывает себя лучше в определённых условиях, так что менять их стоит не только в результате преждевременной кончины героя, но и просто по ситуации. По демо-версии уже видно, что до уровня работ FromSoftware Mortal Shell не дотягивает, но в целом вырисовывается крепкий представитель жанра.

Для кого: для поклонников соулсборнов.

Battletoads

Когда и где: 20 августа на PC и X1

Что: аркада, битемап

Перевод: субтитры

Чего ждём: переосмысление культовой игры про драчливых лягушек. Проблема в том, что фанатам оригинала сейчас уже изрядно за тридцать, а визуально игра явно рассчитана на детей и младших подростков. Конечно, есть и успешные примеры экспериментов такого рода — можно вспомнить мультсериалы: и «Черепашки ниндзя», и «Утиные истории» понравились зрителям, несмотря на радикальную смену визуального стиля. Но за лягушек как-то особенно тревожно. Да и разглядеть персонажей в водовороте красок на роликах довольно сложно, что вызывает вопросы об игровом процессе: а не будем ли мы терять из виду своего героя в самый ответственный момент? Особенно играя в кооперативе!

Для кого: для подрастающего поколения… наверное.

Samurai Jack: Battle Through Time

Когда и где: 21 августа на PC, PS4, X1 и Switch

Что: экшен

Перевод: субтитры

Чего ждём: игровое воплощение культового мультсериала. В работе над проектом участвовал сам создатель оригинала Геннди Тартаковски, так что за аутентичность можно не переживать. Локации, монстры, сюжет — всё будет в рамках сериального канона, а двухмерные визуальные решения «Самурая Джека» органично перенесут в 3D. В общем, ждём настоящий шедевр.

Для кого: для поклонников творчества Тартаковски и необычных экшенов со ставкой на ближний бой.

Surgeon Simulator 2

Когда и где: 27 августа на PC

Что: симулятор хирурга

Перевод: нет

Чего ждём: чуть прилизанное продолжение забавной инди-игры, где, управляя рукой, надо было проводить хирургические манипуляции. Главная проблема была в сложности управления, в результате чего любое действие, будь то применение хирургического инструмента или просто попытка вытащить из пациента что-нибудь лишнее, превращало происходящее в чёрную комедию. Удалённая почка летела на пол, на её месте вместо донорского органа почему-то оказывался молоток для вскрытия черепа, а попытки его достать внезапно приводили к незапланированному удалению селезёнки. Всё это будет и в продолжении, только анатомия станет менее детальной, графика чуть похорошеет, а заодно добавится кооператив на четверых.

Для кого: для докторов-недоучек и начинающих маньяков.

Control: AWE

Когда и где: 28 августа на PC, PS4 и X1

Что: экшен, дополнение

Перевод: субтитры

Чего ждём: кроссовер года — полномасштабную встречу Control c Alan Wake. Что именно нас ждёт в дополнении, мы не знаем, но разработчики намекают на завершение некоторых сюжетных линий оригинальной Alan Wake. А ещё они объявили, что после этого дополнения миры игр образуют полноценную мультивселенную, в рамках которой уже готовится сразу два новых проекта. Ай да финны!

Для кого: для поклонников игр от студии Remedy.

Tell Me Why

Когда и где: 27 августа на PC и X1

Что: приключения, драма

Перевод: нет

Чего ждём: новую фантастическую драму от создателей Life Is Strange. На сей раз в центре повествования — трансгендер, который со своей сестрой-близнецом возвращается домой, в маленький городок на Аляске. Как это принято у Dontnod, игра будет разбита на эпизоды, и в августе выходит только первый из них. Остальные два должны успеть появиться до конца года, но с учётом пандемии в этом нельзя быть уверенными до конца.

Для кого: для людей широких взглядов.

Wasteland 3

Когда и где: 28 августа на PC, PS4 и X1

Что: изометрическая ролевая игра

Перевод: субтитры

Чего ждём: продолжение главного духовного наследника изометрических частей Fallout. На сей раз пустынных рейнджеров занесёт в штат Колорадо, прямо в заснеженные горы. Вторая часть была во всём хороша, кроме одного момента: ваш отряд перемещался по огромным картам прямо-таки с черепашьей скоростью. В Wasteland 3 нам обещают транспорт, так что этот недостаток должен остаться в прошлом. Да и в остальном игра внушает оптимизм: необычный постапокалиптический сеттинг, много юмора, менеджмент базы и решения, оказывающие влияние на весь мир. Ждём с нетерпением!

Для кого: для любителей изометрических ролевых игр с пошаговыми боями.

Immortal Realms: Vampire Wars

Когда и где: 28 августа на PC, PS4, X1 и Switch

Что: стратегия

Перевод: субтитры

Чего ждём: смесь Total War с глобальными стратегиями и элементами ККИ. И всё это — про вампиров! Выглядит многообещающе: симпатичная картинка, готическая атмосфера, четыре вампирские фракции, древо технологий, пошаговые бои и элементы коллекционных карточных игр. Обещают множество сложных механик и три режима — кампанию, открытый мир и схватку, сфокусированную на сражениях.

Для кого: для любителей стратегий и вампирской тематики.

Windbound

Когда и где: 28 августа на PC, PS4, X1, Switch и Stadia

Что: экшен, выживание в открытом мире

Перевод: полный

Чего ждём: симпатичную игру про исследование Запретных островов. Главная героиня оказалась выброшена на берег, и теперь ей нужно построить лодку, разгадать десятки тайн и справиться с тысячей опасностей. Собираем ресурсы, сражаемся с животными и непогодой и наслаждаемся красотами — в общем, неплохой такой отпуск. Даже жалко, что игра выходит только под конец августа.

Для кого: для тех, кто хочет на море.