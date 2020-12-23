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    Игры | Настольные игры
    #детектив #загробный мир #мистика #обзор настольной игры

    «Паранормальный детектив». Обзор настольной игры про экстрасенсов

    23 декабря 2020
    Александр Стрепетилов
    23.12.2020
    22197
    3 минуты на чтение
    #детектив #загробный мир #мистика #обзор настольной игры
    «Паранормальный детектив». Обзор настольной игры про экстрасенсов 2

    Бам! Несчастный случай, роковое совпадение или чей-то злой умысел — и вот, к несчастью для вас, ваших родных и близких, вы мертвы. Но у вас осталось неоконченное дело — пролить свет на обстоятельства своей смерти. Правда, теперь вы призрак и никому ничего прямо сообщить не можете. И тут на помощь приходят детективы-экстрасенсы, жаждущие во всём разобраться. С ними вам и предстоит общаться — шёпотом, намёками или при помощи спиритической доски.

    «Паранормальный детектив». Обзор настольной игры про экстрасенсов 3

    Тип игры: патигейм на дедукцию
    Авторы: Марцин Лончиньски, Шимон Малиньски и Адриан Ожеховски
    Художник: JocArt — Йохем ван Гол
    Издатель в России: Hobby World, 2020
    Количество игроков: 2–6 (оптимальное: 4–5)
    Возраст игроков: от 18 лет
    Время игры: 45–60 минут
    Похоже на: Activity (1993) • «Крокодил» • «Место преступления» (2018)

    Мы неспроста начали обзор с художественного текста — в духе того отрывка, что предваряет правила игры в буклете. Повествовательные патигеймы вроде классической «Мафии», «Утиных историй», «Да, Тёмный властелин!» или «Забытых богов» крепко связывают игромеханику с описаниями, чтобы будоражить воображение и создавать забавные ситуации. «Паранормальный детектив», безусловно, одна из таких игр, и её компоненты и правила делают всё, чтобы действо за столом воспринималось как настоящий спиритический сеанс. В каком-то смысле авторам удалось скрестить привычного «Крокодила», игру-пантомиму на разгадывание слов, с механиками настольных квестов, где во главу стола ставится дедукция.

    Один из игроков берёт на себя роль призрака, а остальные выступают экстрасенсами, которым нужно расспросить призрака о случившемся. В итоге они должны выяснить пять ключевых обстоятельств преступления: кто убил жертву, почему, где и как это произошло и что послужило орудием убийства. Игроки вправе задавать какие угодно вопросы, они могут касаться обстоятельств смерти, но ими не ограничены («как долго ты умирал?», «кем ты работал?» и так далее). Главное условие — на вопрос нельзя ответить «да» или «нет».

    «Паранормальный детектив». Обзор настольной игры про экстрасенсов 5

    Сложность в том, что допрашивать призрака можно только при помощи особых карт контактов, которые описывают тот или иной вид взаимодействия. Взаимодействия очень разные. Есть попроще: изобразить трёхсекундную беззвучную пантомиму, издать короткий звук или указать на один предмет в комнате, нарисовать символ или знак на спине игрока (цифры и буквы нельзя!), произнести одно слово — но опять же беззвучно. Действия посложнее — это уже целые маленькие задачки. Например, призрак должен выложить до пяти номерных жетонов на спиритическую доску, чтобы из комбинации букв сыщики смогли составить слово. Скажем, в комбинации «РВЛ» — «ОЕА» — «НТС» могут быть зашифрованы слова «ЛЕС» или «РОТ», так что спрашивать нужно мудро! Другая задачка включает в себя манипуляции с двумя проволочными верёвками, при помощи которых призрак должен изобразить ответ на вопрос. Показать с их помощью нож или пистолет несложно, но попробуйте изобразить понятия «сцена» или «ревность»!

    Структура у «Паранормального детектива» очень простая. Игроки ходят по очереди, и каждый в свой ход должен задать один вопрос, разыграв карту контакта с определённым типом действия. Призрак отвечает, игроки записывают свои варианты на планшеты. Затем активный игрок решает, хочет ли он высказать гипотезу, ответив по очереди на все пять ключевых вопросов. Призрак выслушивает версию детектива и соотносит с тем, что у него написано на карточке истории. Если все ответы верны, то партия завершена, у нас есть победитель битвы экстрасенсов! Но если сыщик ошибся, то призрак втайне от остальных детективов записывает на его карточке число правильных ответов. Это позволяет сыщику понять, насколько он близок к истине. Если сыщик ошибается при высказывании второй гипотезы, то выбывает до конца партии. Детективы проигрывают, когда на руках у них не осталось карточек контактов или когда выбыли все сыщики.

    «Паранормальный детектив». Обзор настольной игры про экстрасенсов 7

    Такой вариант игры подразумевает, что детективы работают каждый на себя. Поэтому вопросы про обстоятельства смерти стоит задавать осторожнее, иначе конкурент может выдвинуть верную гипотезу раньше вас — и получить лавры главного медиума. Так что авторы предусмотрели и кооперативный вариант, где сыщики работают сообща. Но у них только две попытки выдвинуть гипотезу на всю команду.

    Схожести с настольными квестами «Паранормальному детективу» добавляет нулевая реиграбельность — переигрывать те же самые сценарии будет совсем неинтересно даже с другой компанией. Поэтому авторы не поскупились на истории: в базовой коробке их аж 28. Ещё 35 доступны в бесплатном приложении для смартфонов Paranormal Detectives. Да и сами сценарии не так просты, как кажутся.

    «Паранормальный детектив». Обзор настольной игры про экстрасенсов 4

    Среди изъянов игры — высокая зависимость от компании: если сыщики будут сухо задавать вопросы по бумажке, а призрак — отвечать без толики воображения, то, разумеется, никакого веселья можно не ждать. Всё-таки «Паранормальный детектив» больше тяготеет к патигеймам, чем к квестам, пусть и немало заимствует у последних. Другой недостаток — относительно высокая для патигейма цена. Хотя она обусловлена классными компонентами, которые так и хочется повертеть в руках, — мало в какой игре для вечеринок найдёшь что-то подобное.

    Итог: авторам «Паранормального детектива» удалось совместить лёгкость патигеймов с дедуктивными механиками из настольных квестов, за счёт чего получилась достойная тематическая игра для вечеринок. Отлично подойдёт для тех компаний, которые любят придумывать истории. Ну а необычные компоненты вроде карт Таро обеспечивают глубокое погружение — будто вы на самом деле попали на спиритический сеанс.

    «Паранормальный детектив». Обзор настольной игры про экстрасенсов 6

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    Александр Стрепетилов
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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