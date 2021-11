10 красивых пиксель-арт игр

Пиксель-арт — бессмертный визуальный стиль, особенно любимый инди-разработчиками. Кто-то выбирает его, чтобы отдать дань играм детства, кто-то — чтобы сделать игру «как раньше и даже лучше», а для кого-то это попросту единственный способ дать своей игре визуальную оболочку, ведь пиксель-арту, при должном усердии, на приличном уровне может научиться и тот, кто никогда не рисовал. Поэтому постоянно появляются пиксельные игры в самых разных жанрах — от симуляторов свиданий до данжен-кроулеров и стратегий. Вот вам добрый десяток пиксель-арт проектов, приятных и глазу, и сердцу.

Blasphemous

Жанр: метроидвания

На чём поиграть: Switch, PC, X1, PS4

Год выхода: 2019

Пиксельная соулслайк-метроидвания? Это не мечта, это Blasphemous. Потрясающе красивая игра от испанской студии The Game Kitchen приглашает в мрачный мир Кустодию, погружающийся во тьму благодаря ниспосланному Чуду. Мы играем за давшего обет молчания Кающегося, который попал в ловушку бесконечного цикла смерти и возрождения.

В Blasphemous страдают все, и игрок — в первых рядах. Суровые штрафы за смерть, редкие точки сохранения и злющие боссы, для победы над которыми требуется отдать всего себя без остатка, — эта игра умеет делать больно. Сюжет, как в Dark Souls, здесь приходится выискивать в описаниях предметов, репликах NPC, квестах и кат-сценах. Но даже если вы ничего не поняли, да и вообще ближе к финалу не знаете, куда идти и что от вас хотят, — Blasphemous можно воспринимать просто как уникальный экшен-платформер с интересными боссами, или же как мрачную религиозную поэму, которую каждый волен трактовать в меру своей начитанности.

Thimbleweed Park

Жанр: пойнт-н-клик квест

На чём поиграть: PC, X1, PS4, Switch, iOS и Android

Год выхода: 2017

Многие современные фильмы, игры и сериалы с разной степенью успешности пытаются воссоздать атмосферу 80-х. Квест Thimbleweed Park — это на сто процентов винтажный продукт. Для его создания воссоединились легенды Lucas Arts — «отец» Monkey Island Рон Гилберт и один из самых первых художников студии Гэри Винник. Проект собрал на Kickstarter почти семьсот тысяч долларов, и оправдал доверие поклонников до последнего цента.

Thimbleweed Park создает абсолютное впечатление игры из конца 80-х, начиная с графики и заканчивая характерным для пойнт-н-клик квестов того времени инвентарём. Гилберт и Винник использовали усовершенствованный знаменитый движок Squirrel, так что пиксель-арт в игре, как и полагается — сочный, детализированный, угловатый и щемяще ностальгический.

Сюжет тоже не разочаровывает. Нам дают поиграть за двух агентов ФБР, напоминающих Малдера и Скалли; призрака Чака; юного геймдизайнера Долорес, работающей в студии, подозрительно похожей на LucasArts; и очень «кинговского» клоуна по имени Рэнсом. Наша цель: переключаясь между героями, расследовать мрачное убийство в городке Тимблвид Парк.

Делать это очень увлекательно, но еще увлекательнее — исследовать город и его окрестности, прокликивая все предметы и персонажей, чтобы открыть очередной уморительный диалог, шутку или поп-культурную отсылку. И хорошего юмора и «пасхальных яиц» в игре действительно много, так что в Thimbleweed Park можно с удовольствием играть запоем, как и в квесты старых-добрых времён.

Children of Morta

Жанр: роуглайт

На чём поиграть: Switch, PC, X1, PS4

Год выхода: 2019

Одиноко возвышается гора Морта, а на ней живёт клан Бергсонов. Однажды члены семейства открывают тайный проход под камином и отправляются в опасные подземелья на поиски трёх священных духов.

Роуглайты и роуглайки — жанры для пиксельных игр, пожалуй, не менее популярные, чем всевозможные аркады и метроидвании. И Children of Morta входит в число лучших роуглайт-игр последних лет. Мы исследуем разнообразные подгорные подземелья, генерирующиеся случайным образом, собираем артефакты и постепенно узнаем историю семьи Бергсонов.

Играть можно поначалу только за главу семейства, но постепенно открываются всё новые родичи, обладающие уникальным способностями. К тому же на умения героев влияют предметы, в обилии разбросанные по пещерам Морты, и эти комбинации увлекательно изучать. Даже неудачно окончив очередной забег, игрок может внезапно быть вознагражден трогательной сюжетной сценой, глубже поясняющей фамильную историю Бергсонов или характер того или иного персонажа. Но больше всего игра запоминается даже не милыми сценками из жизни семейства, а красочным визуальным рядом.

Enter the Gungeon

Жанр: рогалик… Хотя нет, скорее bullet hell

На чём поиграть: Switch, PC, PS4, X1

Год выхода: 2016

Рогалик, изданный главными безумцами мирового геймдева — Devolver Digital. Встречайте игру, в которой всех интересуют только огнестрельное оружие! Игроку предстоит спуститься в многоуровневое Оружелье и при помощи огромного стрелкового арсенала победить всевозможных врагов, облик которых тоже так или иначе связан с огнестрелом.

Играть в Enter the Gungeon стоит ради процесса и ураганного экшена. Он здесь очень зрелищный, особенно в густо обставленных препятствиями локациях. Выбираем одного из героев, находим первую пушку — и вперёд, переворачивать бочки и столы и бесконечно отстреливаться от врагов. Многие подземелья достаточно сложны, но тем интереснее их переигрывать вновь и вновь.

Отдельного упоминания достоин и визуальный ряд, где всё так или иначе связано с оружием. Украшения локаций, рядовые враги, боссы — всё это сплошь гильзы, пули, револьверные барабаны. Ярко, креативно и надолго врезается в память!

Noita

Жанр: двухмерный роуглайк-боевик

На чём поиграть: PC

Год выхода: 2020

Чтобы сделать действительно заметный роуглайк, нужно очень постараться. Финнам из Nolla Games это удалось. Симпатичный пиксель-арт — не только визуальное, но и техническое решение: каждый пиксель в Noita обладает собственной физической моделью. Любой объект в игре состоит из десятков или сотен пикселей, каждый из которых отвечает на внешнее воздействие: вода вытекает и испаряется, древесина и камни логично крошатся и тлеют от взрывов, а тоннели обваливаются, если их бездумно подкапывать и расширять.

Благодаря этой механике мир в Noita вокруг себя можно менять до неузнаваемости. Мы играем за ведьму, которая изучает разнообразные заклинания. Комбинируя их с волшебными палочками можно получать уникальные сочетания и с помощью них истреблять врагов, поджигать дерево, камни и слизь, создавать озёра из крови и кислоты, топить лёд и многое другое.

Причём убийство монстров и боссов в Noita — это только начало. Карта каждого мира игры гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд, и прокапывать ходы в уже изученных локациях, чтобы внезапно выбраться на поверхность или отыскать потайной храм, — отдельное занятие на десятки часов. Но будьте осторожны: как и полагается в хардкорном рогалике, смерть здесь окончательна и бесповоротна.

Сrypt of the NecroDancer

Жанр: ритм-игра

На чём поиграть: PC, PS4, PS Vita, X1, Switch

Год выхода: 2015

Ладно, положа руку на сердце, можно признать, что Сrypt of the NecroDancer всё-таки тоже рогалик. Но зато какой! Brace Yourself Games пришла гениальная идея совместить музыкальную ритм-игру и адвенчуру.

Мы помогаем девушке Кэденс вызволить отца из подземелий, под завязку забитых мертвецами. Но зачистить гробницы «по классике» не получится — только в ритме танца! Чтобы бить по врагам и делать эффектные выпады, нужно нажимать на кнопки в бит зажигательного саундтрека. Если музыка надоедает, можно загрузить собственные треки.

На старте Кэденс вооружена лопатой, бомбами и кинжалом, но по мере прохождения обрастает лутом, бронёй и новым оружием, помогающим убивать весьма самобытных и оригинальных боссов. У Сrypt of the NecroDancer очень большая реиграбельность (если, конечно, у вас всё хорошо с чувством ритма), и на данный момент кроме Каденс доступно ещё десять персонажей. А если хочется ещё – можно поиграть в кроссовер с серией Zelda — Cadence of Hyrule.

Stardew Valley

Жанр: симулятор фермера, песочница

На чём поиграть: PC, PS4, PS Vita, X1, Switch, iOS и Android

Год выхода: 2016

История создания Stardew Valley — воплощённая мечта юного инди-девелопера. Эрик Барон вышел за порог университета, получил ряд обидных отказов от работодателей и решил поднабраться опыта, делая собственную игру в одиночку. Разработка затянулась на четыре года, отнимала у Эрика почти всё время. Барон жил на зарплату билетёра в местном кинотеатре и получал поддержку от своей девушки. В итоге, после множества препятствий и мощного психологического выгорания автора Stardew Valley вышла — и в одночасье сделала Барона миллионером.

Успех Stardew Valley неудивителен: игра сочетает всё лучшее и любимое, что есть в разнообразных симуляторах жизни, фермах и адвенчурах. Главный герой получает в наследство от дедушки ферму в крохотном городке Stardew Valley. Здесь бывшему «офисному планктону» предстоит благоустраивать дом, растить урожай, рубить дрова, рыбачить, мастерить вещи, а также исследовать окрестности городка и знакомиться с местными жителями.

Вскоре выясняется, что городок не так уж прост, и в нём есть место магии, волшебникам и многоуровневому подземелью с монстрами, в которое можно ходить за редкими ресурсами или просто приключаться, если надоела жизнь огородника. Также, по желанию, можно построить отношения с одним из жителей городка и завести семью. В Stardew Valley есть сюжет, но даже после его завершения играть можно бесконечно долго, идеально убивая время и расслабляясь в доброй сказочной атмосфере под приятный медитативный саундтрек. Игра продумана и нарисована с огромной любовью, и к ней до сих пор периодически выходят дополнения, добавляющие новые возможности и предметы. Пожалуй, это самая важная и залипательная игра из всей этой подборки!

Graveyard Keeper

Жанр: симулятор жизни, песочница

На чём поиграть: PC, PS4, X1, Switch, iOS и Android

Год выхода: 2018

Ещё один красивейший пиксельный сим, на этот раз предлагающий прожить увлекательную жизнь смотрителя кладбища. Причём одним подметанием могилок дело не ограничивается — вам предстоит колотить гробы, хоронить покойников, бальзамировать трупы, служить мессы и даже создавать зомби.

В Graveyard Keeper есть оригинальный фэнтези-мир, приятный юмор, забавные персонажи (один череп-алкоголик чего стоит) и достаточно нетривиальная система опыта: за работу с природными ресурсами, за крафт и за дела духовные. К сожалению, неидеальная: баланс то и дело перекашивается, и в разные моменты игры сложно прокачивать ту или иную ветку.

Играть в Graveyard Keeper до бесконечности тоже не получится: в определенный момент геймплей превращается в скучный гринд. Однако, это хорошая «ферма» с большим количеством интересных механик и неплохим сюжетом, так что попробовать стать смотрителем кладбище хотя бы ненадолго явно стоит. Только не берите игру на мобильных платформах: там она портирована не ахти!

To the Moon

Жанр: адвенчура

На чём поиграть: PC, Switch, iOS и Android

Год выхода: 2011

В будущем люди научатся исполнять любые мечты. По крайнем мере, виртуально. Агентство по исполнению желаний за несколько часов до смерти человека может покопаться в его сознании и «перезаписать» память так, будто его заветная мечта осуществилась. И человек умирает абсолютно счастливым.

Нам предстоит вместе с докторами Евой Розалин и Нилом Уоттсом помочь умирающему старику по имени Джонни полететь на Луну — и, что ещё важнее, разобраться, почему он хочет именно этого.

В To the Moon нет боёв — по сути, это визуальная новелла с ненавязчивыми квестовыми элементами. Но как же хороша история, как дивно прописаны персонажи, какой эмоциональный отклик вызывает происходящее! У студии Freebird Games получилось создать историю, от финала которой рыдают взрослые суровые мужчины. Хотя в этом небольшом приключении хватает и юмора, и визуальных красот. Если не играли — обязательно попробуйте: подобного эмоционального опыта в других играх не найти. Даже в двух прямых сиквелах, которые продолжают истории Розалинд и Уоттса.

Eastward

Жанр: RPG, адвенчура

На чём поиграть: PC, Switch

Год выхода: 2021

Legend of Zelda вот уже третий десяток лет обрастает клонами и подражателями. Удачные получаются нечасто, и Eastward — один из них. Совсем новое, с пылу с жару, потрясающе красивое пиксельное приключение, рассказывает оригинальную историю, полную трогательных, в чем-то наивных моментов и серьёзных, драматических поворотов. Простой рабочий Джон и таинственная девочка Сэм покидают безопасное подземное убежище и отправляются путешествовать по умирающему миру, в котором остается всё меньше и меньше людей.

Eastward довольно сильно напоминает классические «Зельды» — изометрической камерой, логикой головоломок. Но обвинять её в бездумном копировании язык не поворачивается, потому что помимо оригинального сеттинга Eastward может похвастаться богатством механик, недоступным ранним играм про Линка. У Джона и Сэм большой и разнообразный оружейный арсенал, а также очень активное командное взаимодействие. Оба персонажа играют одинаково важную роль для прохождения: комбинация их навыков помогает решать головоломки и преодолевать препятствия.

Впрочем, в Eastward стоит играть уже только за визуальный стиль. Пиксельный дизайн персонажей и окружения находится где-то на стыке графики японских игр на Game Boy и современной сериальной американской мультипликации. В насыщенный и очаровательный мир Eastward хочется возвращаться, — просто чтобы увидеть его весь! — какими бы утомительными ни казались бои с боссами.