Фантасты, прославившиеся в молодом возрасте

Вопросы возраста, призвания и успеха всегда пересекаются причудливо, особенно в сфере искусства. Тех, кому удается реализоваться в выбранной области в юном возрасте, часто считают незрелыми, относясь к ним с подозрением. Многие считают, что людям до тридцати лет нечего сказать миру. Тем не менее, например, среди писателей, завоевавших признание уже в молодом возрасте, немало значимых фигур. Некоторые из них уже давно пользуются репутацией классиков, другие начали свои карьеры недавно, но уже добились значительных успехов. Мы постарались вспомнить и тех, и других.

Роберт Силверберг

В 1956 году Роберт Силверберг завоевал премию «Хьюго» как наиболее многообещающий молодой автор. Писателю на тот момент исполнился 21 год, а годом ранее он выпустил свой первый роман, «Революция на Альфе Ц». Тем не менее, даже с учетом получения престижной премии, еще несколько лет, до начала 60-х годов, Роберт еще должен был доказывать свое право считать состоявшимся автором. Он работал в самых разных жанрах и выпускал несколько романов в год. Впрочем, такая продуктивность была обусловлена в том числе желанием заработать, и многие произведения издавались под псевдонимами. В одном только 1960 году Сильверберг издал более 20 книг.

Но за «настоящего» Сильверберга, который исследует глубокие темы, используя фантастику как красивый и точный инструмент, мы должны сказать спасибо Фредерику Полу, близкому другу автора, писателю и издателю. Он вдохновил Роберта отойти от создания «литературного фаст-фуда» и работать на пределе своих сил в любимом жанре. После этого Сильверберг стал признанным автором «новой волны» фантастики 60-х, которая как раз захватила США и Великобританию. С 1968 по 1977 год Сильверберг 16 раз попадал в шорт-лист премии «Небьюла» и 19 раз — премии «Хьюго».

Тим Пауэрс

Когда Тиму Пауэрсу было 20, он познакомился с Филипом Диком. В то время Пауэрс учился в Калифорнийском университете, получая степень бакалавра английской литературы, жадно впитывая работы классиков и общаясь с единомышленниками (многие из которых тоже вскоре станут признанными писателями). Нельзя сказать, что с таким окружением он был обречен на успех, но окружение и искренняя, жадная увлеченность литературой, должно быть, сыграли в становлении Пауэрса не последнюю роль. Первые два романа (одно фантастическое приключение, вдохновленное пиратской романтикой, и один постапокалипсис) он выпустил в том же году, когда закончил университет — 1976, ему тогда было 24. Но большой успех Тиму принесла книга, выпущенная тремя годами позднее — «Черным по черному».

Тим Пауэрс работает с разными направлениями фантастики и фэнтези: путешествия во времени, магический реализм, научная фантастика, стимпанк. Часто его творчество строится на отсылках к мифологии, он любит глубоко погружаться в тему и, возможно, даже учить своих читателей чему-то новому. По такому принципу построена, например, его «Трилогия Сдвигов», каждый роман которой награжден премией «Локус».

Читайте также Невероятный полет фантазии: Тим Пауэрс и его книги Визитной карточкой книг Пауэрса стали цитаты, аллюзии и отсылки, которыми изобилуют его произведения, давая внимательному читателю шанс заранее начать строить догадки о финале.

Чайна Мьевиль

Чайне Мьевилю было 26, когда вышел его первый роман «Крысиный король». Для автора он стал во многом не только пробой пера, но и произведением, показавшим, что в фантастике появился совершенно самобытный, ни на кого не похожий, автор. Мьевиль как будто исследовал границы своей фантазии и колоссального интеллектуального багажа при создании развлекательного детективного сюжета. Уже через два года он выпустил знаковый «Вокзал потерянных снов», роман, повествующий о городе Нью-Кробюзон и его чудесах и чудовищах. Здесь стало понятно, что у Мьевиля какая-то своя формула и литературные законы. Он начал смешивать жанры, создавать невероятных химер и использовать читательские ожидания, чтобы обмануть их через несколько страниц.

За «Вокзал потерянных снов» Мьевиль получил «Британскую премию фэнтези», премию имени Артура Кларка и всеобщее признание. В сумме этот роман завоюет более десяти премий, последнюю из них — в Японии за лучшую переводную фантастику уже в 2009 году.

Читайте также Чайна Мьевиль: новый, странный, стимпанк, коммунист Он обожает Лондон, ненавидит Толкина и чередует эпатаж для взрослых с очаровательными подростковыми сказками. Рассказываем обо всех его удивительных книгах и немного — о его жизни. К примеру, почему его так странно зовут?

Роджер Желязны

Пожалуй, Роджер Желязны выпустил свой дебютный роман на грани того возраста, когда писателя можно назвать «молодым автором». Роман «Этот бессмертный» вышел, когда Желязны было уже 28 лет, в 1965 году. До этого писатель несколько лет работал в малой форме, создав около двадцати рассказов и пару повестей. Зато в 1966 «Этот бессмертный» получает премию «Хьюго» за лучший роман. Вышедший в 1967 «Князь Света» тоже удостоится этой премии.

Роджер Желязны был одним из идейных лидеров «новой волны» 60-х, которая вдохнула жизнь в творчество Сильверберга и вдохновила многих фантастов писать более глубокие и сложные произведения. Романы Желязны также наполнены символами и отсылками. В первых романах это реальная мифология, которая вплетается в фантастические сюжеты о будущем человечества, создавая неповторимую атмосферу. В знаменитом цикле фэнтези про Амбер автор создает уже свою мифологию и вселенную.

Рэй Брэдбери

Брэдбери, пожалуй, в первую очередь был создателем рассказов. Ведь и «Марсианские хроники», которые называют романом, создавались как сборник рассказов. Вот только в пятидесятых годах прошлого века и издателей, и публику малая форма интересовала не слишком сильно. Брэдбери продал свой первый рассказ, когда ему было 22 года, а к 24 принял решение посвятить свою жизнь литературе. Тем не менее известность пришла к нему только после идеи объединить несколько рассказов общей темой — Марса, чтобы иметь возможность выпустить их единой книгой.

Зато сразу после выхода «Марсианских хроник» Брэдбери действительно разглядели: и глубокие сюжеты, и поэтический стиль, и пронзительные идеи о человечности. Буквально моментально писатель превратился в первого «популяризатора жанра фантастики», а следом — в живого классика.

Ребекка Куанг

Когда Ребекка Куанг начала писать свой дебютный роман «Опиумная война», ей еще не исполнилось двадцати лет. Когда он был издан, писательницы было всего 22. Сегодня ей исполняется 25 лет, ее трилогия уже завершена, и Ребекка уже написала новый роман.

На «Опиумную войну» Куанг вдохновила история ее собственной семьи. Сама Ребекка росла в Америке с четырех лет, но, приехав в Китай, будучи взрослой, она много общалась с бабушкой и дедушкой, и из переживаний от их рассказов родилась книга. Действие трилогии «Опиумной войны» разворачиваются в декорациях альтернативного мира, напоминающего средневековый Китай, но события отсылают к Японо-китайской войне XX века и гражданской войне в Поднебесной. Главной героиней становится юная девушка Рин, которая может обращаться к огненному богу Фениксу и использовать его разрушительную силу. Но цена высока. К тому же возможность «сжечь все» не очень помогает Рин понять, кому можно доверять на затяжной войне за господство над Империей Никан, в которой она становится пешкой.

Куанг получила Мемориальную премию Комптона Крука и премию Уильяма Кроуфорда, а также стала финалистом Nebula, Locus, Британской и Всемирной премий фэнтези. Кроме того, Куанг получила премию Astounding Award, которая вручается лучшим молодым фантастам. Не только первая книга, но и последующие романы трилогии были встречены публикой и критиками весьма тепло. К финалу «Опиумной войны» Куанг заметно выросла как писатель и теперь находится в поиске новых важных тем, на которые собирается говорить с аудиторией через призму фэнтези.

Вероника Рот

Вероника Рот — создатель одного из популярнейших подростковых циклов современности, «Дивергент». Он вышел, когда Веронике было 23 года. Роман дебютировал с 6 строчки в списке бестселлеров New York Times и оставался в топе 11 недель подряд. Такой успех вкупе с громкими экранизациями позволил Рот несколько лет входить в число самых зарабатывающих авторов мира, причем будучи заметно моложе прочих (таких мэтров, как Стивен Кинг, Джордж Мартин или Джоан Роулинг).

Рот написала этот роман за месяц с небольшим на последнем курсе университета. В «Дивергенте» описан мир будущего, разделенный на касты. Когда главной героине исполняется 16, она выясняет, что принадлежит к редкой категории людей, которые выходят за рамки этой кастовой системы. Это дивергенты, и они вне закона, что толкает девушку на бунт против действующих порядков.

«Дивергент» увидел свет во время бурного роста популярности направления Young Adult и принес своей создательнице быструю и головокружительную славу. После окончания этой серии Вероника выпустила еще одну дилогию для подростков — на сей раз про космос. А в прошлом году вышел ее роман «Избранные», посвященный уже взрослым героям, которые в юности победили великое зло и живут с последствиями знаменитости и собственных ран.

Виктория Шваб

Виктория Шваб считается звездой Young Adult, но при этом ее книги с удовольствием читают люди всех возрастов. Впрочем, заметили эту звезду не сразу. Роман The Near Witch вышел в 2011 году, когда Виктории было 24 года. Сейчас об этой книге мало что известно — тираж был весьма скромным. После писательница взялась за «Архив», который стал началом серии с необычной концепцией о библиотеке мертвых. Сейчас «Архив» любят и читают, но тогда, в далеком 2013 году, он тоже не помог Виктории достичь настоящего успеха.

После него в том же году был роман «Зло» (который уже в 2018 обзавелся продолжением «Месть»), и вот здесь, наконец, автору удалось привлечь внимание широкой аудитории. Возможно, отчасти потому что роман получился очень личным. Когда вышло «Зло», Виктории было всего 25, хотя она успела ощутить вкус неудач. В основном потому что она писала много, перебирала разные идеи и подходы к жанру. Впрочем, делать это она продолжает и сейчас, регулярно экспериментируя с различными темами и направлениями фантастики и фэнтези.

Хафса Файзал

Хафса Файзал — молодая американская предпринимательница мусульманского происхождения. Она дизайнер, блогер и с недавних пор — писательница, чьи романы уже собрались экранизировать. Дебют автора состоялся в 2019 году с книгой под названием «Охотники за пламенем», которая стала первой частью дилогии «Пески Аравии». Аравия, о которой ведет повествование Файзал — не реальная страна, а ее тезка из фэнтезийного мира, но они близки по духу. Главными героями становятся сын жестокого султана и девушка, которая вынуждена противостоять проклятому лесу ради блага своего народа.

Файзал успешна во всем, за что берется, об этом свидетельствует гордое место в списке Forbes для тех, кому меньше тридцати. Сочетая свое «дизайнерское» мышление со способом рассказать о своих корнях в художественной форме, Хафса Файзал создала самобытный мир, красивый и зримый, но в то же время терзаемый знакомыми нам проблемами.

Евгения Сафонова

Первые рассказы Евгения Сафронова начала писать и «издавать» в детстве: просто сочиняла их и оформляла себе самодельные книги. Потом, когда юной писательнице было 13 лет, несколько ее работ были изданы в рамках альманаха Литературного института имени Горького. Евгения ходила туда вольным слушателем, участвовала в чтениях, получала критику и набиралась опыта.

С такой предысторией уже нечему удивляться, что когда рукопись ее романа «Дифференцировать тьму» оказалась у издателя, решение о публикации было принято всего за три дня. Эта книга стала первой частью цикла «Риджийский гамбит», и сегодня Евгения весело расскажет вам, что изначально думала пошутить над стереотипами любовных романов про попаданок, но шутка выросла в нечто большее. Хотя главная героиня осталась «попаданкой», правда к неприветливым дроу, и сама — «ботаник» и любитель сложных шахматных партий.

После этого Евгения написала еще два цикла фэнтези. Роман «Кукольная королева», который вышел этой весной, был встречен читателями и блогерами с огромным энтузиазмом, а его первый тираж раскупили за считанные недели.

Анастасия Гор

Анастасия Гор — еще одна молодая русскоязычная писательница, которая быстро смогла добиться внимания и интереса любителей фэнтези. «Ковен озера Шамплейн» — второй роман Анастасии, и если дебют был удачный, но не звездный, то теперь к автору пришел настоящий успех. Сюжет повествует о ведьме по имени Одри Дефо, которая должна была однажды стать верховной в своей семье, но вместо этого оказалась последней выжившей. Она бежит от этого прошлого, пока не оказывается вынуждена помогать детективу полиции Коулу Гастингсу в расследовании серии ритуальных убийств.

Анастасии еще нет и двадцати пяти, с юности она сочиняла под впечатлением от чьего-то творчества, начиная с фанфиков по «Сумеркам». Ее дебютный роман, «2:36 по Аляске», рассказывающий историю необычного апокалипсиса, тоже был вдохновлен другой книгой про выживание, «Пятой волной». Но, найдя для себя тему ведьм, Анастасия открыла новый глубокий кладезь образов, которые помогают ей создавать атмосферные и самобытные истории.

Кристофер Руоккио

Кристофера Руоккио говорит, что занимался литературой начал с восьми лет. Этот факт проверить сложно, но точно известно, что в университете он изучал английскую риторику, устроился на работу в издательство, а первую рукопись продал, когда ему было 22 года. Роман вышел в 2018 году под названием «Империя тишины» и завоевал премию Мэнли Уэйда Уэллмана, а заодно сердца поклонников жанра фантастики, и это не просто оборот речи. Роман Руоккио сравнивали с «Дюной» и «Именем ветра» и называют одним из главных фантастических дебютов последних лет.

Сюжет «Империи тишины», которая стала первой частью цикла «Пожиратель солнца», разворачивается вокруг невзгод юного Адриана Марло в бесприютном космосе. Читателям известно, что однажды герой, который сегодня вынужден участвовать в гладиаторских боях, хотя мечтал стать ученым, окажется знаменит. Вот только у этой медали будут две стороны: для одних людей Адриан окажется выдающимся героем, для других — чудовищным преступником.