    1444
    Блоги | Книги
    #подборка #тёмное фэнтези

    Какие фэнтези-трилогии завершаются в этом году?

    29 марта 2021
    Издательство fanzon
    29.03.2021
    15041
    3 минуты на чтение
    #подборка #тёмное фэнтези

    Со времен «Властелина колец» трилогии стали одним из самых популярных форматов для фэнтезийных циклов — и это при том, что сам Толкин всё же позиционировал роман как неделимый. 2021-й будет богат на финалы фэнтезийных трилогий, на русском уже вышли или выйдут сразу несколько завершающих циклы романов.

    Джо Аберкромби
    «Эпоха безумия»

    Финалы фэнтезийных трилогий, которые выходят в этом году 5

    Несколько лет назад Аберкромби начал новую трилогию во вселенной Земного круга. Он долго готовился к ней и решил сперва написать черновики всех трех книг, и только потом начать выпускать романы. Поэтому начала цикла поклонникам автора пришлось подождать, зато теперь части «Эпохи безумия» выходят ровно раз в год.

    В новой трилогии Союз затронули серьезные изменения и новые проблемы: бунты рабочих, конфликт бизнеса и знати, заговор против трона. В первых двух романах автор уже показал, как изменился мир с приходом индустриализации и к каким жертвам и новым проблемам это привело. В ходе бунтов ломатели и сжигатели захватили рычаги власти, и героям это не сулит ничего хорошего.

    Финальный роман трилогии, «Мудрость толпы», выходит на английском в сентябре. А работа над переводом книги на русский уже началась, так что у нас книга появится вскоре после англоязычного релиза.

    Читайте также

    Джо Аберкромби рассказал о следующей книге — её рабочее название «Дьяволы»

    Джо Аберкромби рассказал о следующей книге — её рабочее название «Дьяволы»

     Кот-император |  02.03.2021

    Её действие развернётся в совсем новом мире.

    Ребекка Куанг
    «Опиумная война»

    Финалы фэнтезийных трилогий, которые выходят в этом году

    «Опиумная война» стала одной из самых громких трилогий последних лет. Несмотря на то, что первый роман увидел свет, когда автору было всего 22 года, книга получилась очень зрелой и драматичной. Действие цикла Куанг разворачивается в мире, вдохновленном историей и мифологией Китая.

    В центре сюжета — девушка-сирота Рин, которой удается поступить в самую престижную военную академию страны. Но не успевает Рин доучиться, как на ее родину нападает соседствующая федерация, и Рин приходится принять участие в жестокой войне, за которой последует не менее кровопролитная гражданская война.

    На английском финал трилогии, «Пылающий бог», вышел в прошлом году, на русском же ожидается в конце апреля.

    Читайте также

    Starlight экранизирует фэнтези-трилогию Ребекки Куанг «Опиумная война»

    Starlight экранизирует фэнтези-трилогию Ребекки Куанг «Опиумная война»

     Кот-император |  08.12.2020

    Киностудия ранее занималась фильмами «Мидуэй» и «Безумно богатые азиаты».

    Шеннон Чакраборти
    «Трилогия Дэвабада»

    Финалы фэнтезийных трилогий, которые выходят в этом году 1

    «Трилогия Дэвабада» опирается на мифологию Ближнего Востока — нечастый гость в фэнтезийных историях. Цикл Чакраборти полон придворных интриг, дворцовых переворотов, погонь, магических сражений и неоднозначных персонажей.

    В третьем томе главные герои оказываются в Каире, где вынуждены скрываться среди обычных людей. Но можно ли забыть о Дэвабаде и его падении, когда у власти тиран? Такая жизнь точно не для них. Али и Нари предстоит встать перед сложными решениями и пойти на огромные жертвы. И крови в «Золотой империи» прольется побольше, чем в двух предыдущих книгах вместе взятых… Книга уже вышла на русском языке.

    Читайте также

    Читаем книгу «Золотая империя» Шеннон Чакраборти — финал «Трилогии Дэвабада» 1

    Читаем книгу «Золотая империя» Шеннон Чакраборти — финал «Трилогии Дэвабада»

     Издательство fanzon |  16.02.2021

    Нари пытается спастись после катастрофы.

    Марцин Гузек
    «Серые Плащи»

    Финалы фэнтезийных трилогий, которые выходят в этом году 2

    Трилогия польского писателя Марцина Гузека начинается с романа «Застава на окраине Империи» — авантюрного фэнтези об отряде новобранцев ордена Серых Плащей. В первом романе Гузек описывал несколько почти не связанных между собой дел, которые расследовали рекруты ордена, призванного оберегать людей от всевозможной нечисти и чернокнижников. Во второй книге размах сюжета вырос, мир стал обрастать новыми красками, добавилась политика и масштабные конфликты.

    Героям пришлось столкнуться с угрозой уже всему государству — как со стороны вторгшихся в страну варваров, так и из-за интриг дворян. В третьем романе, озаглавленном «Слава Империи», размах событий намечается еще более глобальным, и от поступков героев будет зависеть судьба всего государства. Книга вышла на русском языке даже раньше, чем на родине автора, в Польше.

    Читайте также

    Марцин А. Гузек «Граница Империи»: продолжение цикла о Серой страже

    Марцин А. Гузек «Граница Империи»: продолжение цикла о Серой страже

     Алексей Ионов |  28.03.2021

    Второй том польского фэнтези вышел неодозначным.

    Н. К. Джемисин
    «Расколотая земля»

    Финалы фэнтезийных трилогий, которые выходят в этом году 3

    В 2021 году ожидается выход сразу двух книг Норы Кейт Джемисин из трилогии «Расколотая земля». Книги выходили с 2015 по 2017 годы, и каждая из них завоевала премию «Хьюго» — беспрецедентный случай в истории премии, который вызвал много споров среди читателей.

    Действие разворачивается на планете, где регулярно происходят мощные природные катаклизмы, а орогены — люди, управляющие геотермальной энергией, — в тяжелые времена помогают человечеству пережить катастрофы. Однако обычные люди презирают и угнетают орогенов. Главная героиня цикла как раз обладает способностями орогена, и мы видим мир и конфликты в обществе её глазами.

    Читайте также

    Н. К. Джемисин «Пятое время года» 1

    Н. К. Джемисин «Пятое время года»: мрачная история о великой зиме

     Елена Ядренцева |  26.03.2019

    В мире, где каждый день может обернуться долгой зимой, люди всегда готовы к испытаниям. Но нынешняя зима будет длиться не месяцы, не годы и даже не десятки лет, а много дольше…

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Издательство fanzon
    Автор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Видео: обзор кооперативной настольной игры «Штиль»
    0
    40430
    Видео: обзор кооперативной настольной игры «Штиль»

    Здесь нужно понимать друг друга в тишине.

    Читаем книгу Владимира Проппа «Русский героический эпос»
    0
    60723
    Читаем книгу Владимира Проппа «Русский героический эпос»

    Отрывок посвящён древнейшим героям и песням.

    Марцин А. Гузек «Граница Империи»: продолжение цикла о Серой страже
    0
    68897
    Марцин А. Гузек «Граница Империи»: продолжение цикла о Серой страже

    Второй том польского фэнтези вышел неодозначным.

    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка? 3
    0
    109902
    «Сокол и Зимний Солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка?

    «И с кем ты сражаешься на этот раз, с Гэндальфом?».

    Иисус на хлебе, лицо на Марсе: у вас парейдолия!
    0
    119823
    Иисус на хлебе, лицо на Марсе: у вас парейдолия!

    Что заставляет нас везде видеть лица, которых на самом деле нет.

    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя
    0
    150076
    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя

    Вы не поверите, но нас ждёт ещё один польский киберпанк-проект. На этот раз изометрический и довольно унылый.

    1
    0
    163291
    Читаем книгу «Dragonlance. Второе поколение» Маргарейт Уэйс и Трейси Хикмена

    С момента Войны Копья прошло много лет, но однажды всадница на синем драконе находит Карамона Маджере, чтобы рассказать ему тайну о его племяннике…

    «Поступь хаоса»: как отмучилась последняя подростковая антиутопия 4
    0
    151649
    «Поступь хаоса»: как отмучилась последняя подростковая антиутопия

    Экранизация-долгострой оставила от романа Патрика Несса лишь бледную тень.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить