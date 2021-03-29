Какие фэнтези-трилогии завершаются в этом году?

Со времен «Властелина колец» трилогии стали одним из самых популярных форматов для фэнтезийных циклов — и это при том, что сам Толкин всё же позиционировал роман как неделимый. 2021-й будет богат на финалы фэнтезийных трилогий, на русском уже вышли или выйдут сразу несколько завершающих циклы романов.

Джо Аберкромби

«Эпоха безумия»

Несколько лет назад Аберкромби начал новую трилогию во вселенной Земного круга. Он долго готовился к ней и решил сперва написать черновики всех трех книг, и только потом начать выпускать романы. Поэтому начала цикла поклонникам автора пришлось подождать, зато теперь части «Эпохи безумия» выходят ровно раз в год.

В новой трилогии Союз затронули серьезные изменения и новые проблемы: бунты рабочих, конфликт бизнеса и знати, заговор против трона. В первых двух романах автор уже показал, как изменился мир с приходом индустриализации и к каким жертвам и новым проблемам это привело. В ходе бунтов ломатели и сжигатели захватили рычаги власти, и героям это не сулит ничего хорошего.

Финальный роман трилогии, «Мудрость толпы», выходит на английском в сентябре. А работа над переводом книги на русский уже началась, так что у нас книга появится вскоре после англоязычного релиза.

Ребекка Куанг

«Опиумная война»

«Опиумная война» стала одной из самых громких трилогий последних лет. Несмотря на то, что первый роман увидел свет, когда автору было всего 22 года, книга получилась очень зрелой и драматичной. Действие цикла Куанг разворачивается в мире, вдохновленном историей и мифологией Китая.

В центре сюжета — девушка-сирота Рин, которой удается поступить в самую престижную военную академию страны. Но не успевает Рин доучиться, как на ее родину нападает соседствующая федерация, и Рин приходится принять участие в жестокой войне, за которой последует не менее кровопролитная гражданская война.

На английском финал трилогии, «Пылающий бог», вышел в прошлом году, на русском же ожидается в конце апреля.

Шеннон Чакраборти

«Трилогия Дэвабада»

«Трилогия Дэвабада» опирается на мифологию Ближнего Востока — нечастый гость в фэнтезийных историях. Цикл Чакраборти полон придворных интриг, дворцовых переворотов, погонь, магических сражений и неоднозначных персонажей.

В третьем томе главные герои оказываются в Каире, где вынуждены скрываться среди обычных людей. Но можно ли забыть о Дэвабаде и его падении, когда у власти тиран? Такая жизнь точно не для них. Али и Нари предстоит встать перед сложными решениями и пойти на огромные жертвы. И крови в «Золотой империи» прольется побольше, чем в двух предыдущих книгах вместе взятых… Книга уже вышла на русском языке.

Марцин Гузек

«Серые Плащи»

Трилогия польского писателя Марцина Гузека начинается с романа «Застава на окраине Империи» — авантюрного фэнтези об отряде новобранцев ордена Серых Плащей. В первом романе Гузек описывал несколько почти не связанных между собой дел, которые расследовали рекруты ордена, призванного оберегать людей от всевозможной нечисти и чернокнижников. Во второй книге размах сюжета вырос, мир стал обрастать новыми красками, добавилась политика и масштабные конфликты.

Героям пришлось столкнуться с угрозой уже всему государству — как со стороны вторгшихся в страну варваров, так и из-за интриг дворян. В третьем романе, озаглавленном «Слава Империи», размах событий намечается еще более глобальным, и от поступков героев будет зависеть судьба всего государства. Книга вышла на русском языке даже раньше, чем на родине автора, в Польше.

Н. К. Джемисин

«Расколотая земля»

В 2021 году ожидается выход сразу двух книг Норы Кейт Джемисин из трилогии «Расколотая земля». Книги выходили с 2015 по 2017 годы, и каждая из них завоевала премию «Хьюго» — беспрецедентный случай в истории премии, который вызвал много споров среди читателей.

Действие разворачивается на планете, где регулярно происходят мощные природные катаклизмы, а орогены — люди, управляющие геотермальной энергией, — в тяжелые времена помогают человечеству пережить катастрофы. Однако обычные люди презирают и угнетают орогенов. Главная героиня цикла как раз обладает способностями орогена, и мы видим мир и конфликты в обществе её глазами.