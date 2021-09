Главные игры сентября 2021: RPG на любой вкус, Deathloop и Кодзима (опять) 

Наступил сентябрь, осень потихоньку вступает в свои права, а в игровой индустрии открывается традиционно горячий сезон. Пандемия всё ещё вносит свои неприятные коррективы, но впервые за несколько месяцев нам не просто есть во что играть, но и есть из чего выбрать.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Когда и где: 2 сентября на PC

Что: ролевая игра

Перевод: полный

Чего дождались: непрямого сиквела самой успешной отечественной игры последних лет — Pathfinder: Kingmaker, чей тираж недавно достиг миллиона копий. Масштабная партийная ролевая игра наследует все главные достоинства предшественницы: богатую ролевую систему, обилие классов и рас, огромный мир, интересных напарников и систему управления королевством. На этот раз герою и его последователям необходимо освободить родные земли от Мировой Язвы — порталов в Бездну, откуда появляются тысячи алчущих демонов.

Без недостатков, увы, не обошлось — несмотря на гибкую настройку сложности, новичку будет тяжело освоить игру, так что её прохождение вполне может занять сотню часов. Какое-то время будут портить ощущение и баги, хотя с технической точки зрения игра вышла явно отполированней релизной версии Kingmaker.

Для кого: всех, кто ждёт полной версии Baldur’s Gate III и обожает классические партийные RPG по D&D — Baldur’s Gate и Icewind Dale.

Sonic Colors: Ultimate

Когда и где: 7 сентября на PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

Что: платформер

Перевод: субтитры

Чего ждём: ремастер одной из самых удачных частей Sonic в современной истории — Sonic Colors, вышедшей в 2010 году на Nintendo Wii и DS. Отказавшись от неудачных экспериментов с 3D, Sonic Colors смогла отлично передать главную фишку сериала про синего ежа — ощущение, что ты играешь за самое стремительное существо на планете. Креативный дизайн уровней, бешеная динамика, приятный саундтрек — даже по сегодняшним меркам Sonic Colors должна играться весьма неплохо.

Ключевым нововведением игры стали виспы — забавные духи, которые даруют герою различные сверхспособности, позволяющие по-новому изучать привычные локации. В нынешнем переиздании для всех актуальных платформ разработчики из Blind Squirrel (авторы ремастеров BioShock Collection и Borderlands) подтянули картинку до 4К, добавили нового духа и много косметической дребедени.

Для кого: поклонников синего сверхскоростного ежа, сколько бы лет им ни было.

Life is Strange: True Colors

Когда и где: 10 сентября на PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5, Nintendo Switch и Google Stadia

Что: приключенческая игра

Перевод: субтитры

Чего ждём: новую большую главу в полюбившемся многим приключенческом цикле Life is Strange, герои которого — подростки с особыми способностями. На этот раз играть предстоит за девушку Алекс Чэнь, которая умеет читать и изменять чужие эмоции. Надеемся, что Deck Nine, авторы душевного приквела к первой игре, смогут порадовать фанатов интересными героями, яркой историей и оригинальным геймплеем, связанным с удивительной эмпатией героини. К слову, впервые очередная часть Life is Strange выйдет сразу и целиком, а не будет подаваться отдельными эпизодами.

Для кого: тех, кто ещё остался верен сериалу после Life is Strange 2.

Tales of Arise

Когда и где: 10 сентября на PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5 и Google Stadia

Что: японский ролевой боевик

Перевод: субтитры

Чего ждём: очередную часть долгоиграющего сериала японских ролевых игр от Bandai Namco, который больше других полагается на динамику и экшен, а не многостраничные диалоги или прокачку. Новая часть обещает качественный рывок в графике (по меркам сериала) и интересное исследование мира с боями в режиме реального времени.

Про сюжет, героев и механики говорить что-то бессмысленно: авторы Tales of… не замечены в экспериментаторстве и стабильно поставляют примерно одинаковые игры. Но все они получаются увлекательными, красочными и очень уютными. Для дождливых осенних вечеров — самое оно.

Для кого: фанатов сериала Tales of… и любителей аниме.

Deathloop

Когда и где: 14 сентября на PS5 и PC

Что: шутер с особенностями

Перевод: полный

Чего ждём: шутер с необычной системой прогрессии, первый крупный релиз этой осени. Согласно синопсису, главный герой по прозвищу Кольт попадает во временную петлю длиной в один день на острове, где проводили странные эксперименты. Единственный способ прервать цикл — убить за 24 часа восемь ключевых целей. Мешать темнокожему киллеру будут не только обычные враги, но и наёмница Джулианна, которая станет вторым играбельным персонажем. С первого раза, конечно, выполнить задачу Кольту не удастся: путь до каждого врага придётся искать методом проб и ошибок, в процессе выполняя задания и находя важные зацепки.

Несмотря на явный привкус рогалика, Deathloop всё же близок к традиционным играм Arkane Studios, предполагающим вариативный подход к стелсу и экшену, глубокое погружение в мир и свободу действий. Избранные журналисты уже успели поиграть в превью-демо и сравнивают игру с Hitman, Dishonored и Outer Wilds. Что же получится в итоге, мы узнаем совсем скоро.

Для кого: любителей игр от Arkane Studios.

Kena: Bridge of Spirits

Когда и где: 21 сентября на PS4, PS5 и PC

Что: приключенческий экшен

Перевод: субтитры

Чего ждём: атмосферный боевик с загадками и исследованием мира, явно вдохновлённый серией игр The Legend of Zelda. Мы будем играть за девушку Кену — юную шаманку, которая помогает душам умерших перемещаться в иной мир. В бою она пользуется посохом, который трансформируется в магический лук, а помогают ей Гнилушки — милые бестелесные создания. С их помощью героиня будет решать загадки, передвигать предметы и воевать против тёмных сил. Игру уже неоднократно переносили, но будем надеяться, что июльский перенос был последним.

Для кого: поклонников «Зельды» и им сочувствующих.

Diablo II: Resurrected

Когда и где: 23 сентября на PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5 и Nintendo Switch

Что: ролевой экшен (hack and slash)

Перевод: полный

Чего ждём: ремастер главной игры в жанре «режь и кромсай» и лучшего убийцы времени за всю историю видеоигр. Мы уже и писали, и говорили о Diablo II достаточно много, а в конце августа все желающие могли ознакомиться с открытой бета-версией, где были доступны два акта и пять из семи доступных классов.

Уроки провальной WarCraft III: Reforged явно пошли Blizzard на пользу — к эстетике Resurrected ни у кого нет претензий. Сможет ли игра зацепить не только старых преданных фанатов, но и новичков, а также успеют ли разработчики починить все технические проблемы, вылезшие во время тестирования, узнаем меньше чем через месяц.

Для кого: ностальгирующих фанатов и желающих ознакомиться с живой классикой в современной обёртке.

Death Stranding: Director’s Cut

Когда и где: 24 сентября на PS5

Что: экшен в открытом мире

Перевод: полный

Чего ждём: обновлённую версию первой игры Хидео Кодзимы, созданной после разрыва Kojima Productions с Konami. Кроме визуальных улучшений, Director’s Cut обещает новые сюжетные эпизоды и множество небольших нововведений: оружие, дополнительные инструменты для доставки грузов, гоночный трек, стелс-секции в духе Metal Gear Solid, встроенный тир с таблицей лидеров, возможность переигрывания битв с боссами и несколько свежих музыкальных композиций. Насколько эти новшества нужны Death Stranding, судить сложно, но гению, как говорится, виднее.

Для кого: фанатов одной из самых неоднозначных и необычных игр 2019 года.

New World

Когда и где: 28 сентября на PC

Что: MMORPG

Перевод: нет

Чего ждём: официальный запуск амбициозного плана Amazon смести World of WarCraft и Final Fantasy XIV с поста самых популярных онлайн-RPG.

В большой успех этого предприятия не верится: после всплеска интереса к игре на стадии закрытого бета-теста, к которому привлекли десятки популярных стримеров, всплыло множество потенциальных проблем. Претензий к New World предъявляют подозрительно много — от красивого, но пустого открытого мира до примитивных квестов и отсутствия эндгейм-контента. Неизвестно, успеет ли игра обрести к релизу и техническую стабильность: вскоре после старта закрытого тестирования обладатели видеокарт NVidia RTX 3090 стали массово сообщать, что New World в буквальном смысле сжигает их дорогое дефицитное железо.

Как бы то ни было, за судьбой игры интересно проследить, ведь это зыбкая возможность Amazon всё-таки войти на рынок видеоигр. Две предыдущих попытки компания Джеффа Безоса с треском провалила: кооперативный beat ’em up был отменён ещё до производства, а мультиплеерный шутер Crucible показал себя настолько паршиво, что в прошлом году его сначала вернули на доработку, а затем и вовсе похоронили.

Для кого: любопытствующих поклонников MMORPG, которые хотят чего-то нового.

Impostor Factory

Когда и где: 153 мая… то есть, простите, 30 сентября на PC

Что: приключение

Перевод: субтитры

Чего ждём: сиквел-приквел-вбоквел To The Moon и Finding Paradise от человека-оркестра Кена Гао. Новую игру автор описывает как сумасшедшую трагикомедию с временными петлями, загадками и странным длинным котом, сочетающую элементы ролевых игр и приключения. По сюжету главный герой Квинси получает приглашение на вечеринку в непонятный особняк и обнаруживает там машину времени. После чего люди начинают нелепым образом погибать, и всё приобретает лёгкий оттенок лавкрафтовщины. Знакомство с предыдущими творениями Freebird Games необязательно, но даёт неплохое представление о том, что же нас ожидает.

Для кого: любителей необычных инди.

* * *

Первый осенний месяц богат на ролевые игры — здесь и истинно японская RPG, и классическая компьютерная (да ещё и от отечественных разработчиков!), и MMO, и обновлённая версия классики hack and slash. И, конечно же, очень любопытным выглядит Deathloop — именно он, скорее всего, будет спорить с Diablo II: Resurrected за звание самого важного релиза сентября.

А во что вы будете играть следующие четыре недели? Делитесь в комментариях!