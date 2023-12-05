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    #лучшие книги #экранизация

    Будущие экранизации советской фантастики: Булычёв, Булгаков и другие

    5 декабря 2023
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    05.12.2023
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    6 минут на чтение
    #лучшие книги #экранизация

    В первой части мы рассказывали о будущих экранизациях произведений братьев Стругацких. В этот раз остановимся на фильмах и сериалах, которые перенесут на экраны другие советские фантастические книги. Среди них есть и антиутопия, и комедия, и сказка, и любимая всеми классика.

    Первая часть

    Будущие экранизации советской фантастики: братья Стругацкие 6

    Будущие экранизации советской фантастики: братья Стругацкие

     Инар Искендирова |  04.12.2023 |  17394

    Жуки в муравейнике, погибшие альпинисты и понедельники в субботу

    Мастер и Маргарита (2024)

    Будущие экранизации советской фантастики: Булычёв, Булгаков и другие

    В начале 2024 года зрителям обещают показать новую экранизацию культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

    Активная работа над фильмом шла ещё в 2018 году, но затем из-за творческих и финансовых разногласий, а также коронавируса, который затормозил производство, проект покинул первый режиссёр и автор сценария — Николай Лебедев («Легенда № 17»).

    У руля проекта встал Михаил Локшин, известный лентой «Серебряные коньки» (2020). Экранизация повести Мэри Мейпс Додж стала первым российским полнометражным фильмом, вышедшим на Netflix. Для «Мастера и Маргариты» Локшин написал новый сценарий совместно с Романом Кантором, который до этого тоже работал над «Серебряными коньками». Кроме того, в портфолио Кантора есть научно-фантастический сериал «Эпидемия» (20192022). Фильм должен был называться «Воланд», но позднее проекту вернули название романа Булгакова.

    Это будет уже пятая экранизация «Мастера и Маргариты». Первые адаптации сняли за рубежом. В 1972 году польский режиссёр Анджей Вайда снял ленту «Пилат и другие» по мотивам библейских сцен книги. В том же году вышел итальянский фильм югославского режиссёра Александра Петровича. В версии Петровича сюжет был значительно переработан, зато саундтрек написал сам Эннио Морриконе. В 1988 году появилась более-менее точная экранизация — и снова в Польше. Написал и поставил четырёхсерийный фильм режиссёр и писатель Мацей Войтышко.

    Первая российская адаптация была готова к 1994 году, но из-за проблем с авторскими правами зрители смогли увидеть фильм Юрия Кары только в 2011 году. К тому моменту уже успел выйти сериал 2005 года, снятый Владимиром Бортко, — отзывы на него варьировались от восторженных до резко критических.

    Будущие экранизации советской фантастики: Булычёв, Булгаков и другие 1

    Кино Локшина не будет дословной экранизацией — судя по краткому описанию, по сюжету оно близко итальянской версии. В Москве 1930-х годов известный писатель оказывается в центре литературного скандала. В этот тяжёлый момент он встречает Маргариту, которая вдохновляет его на написание нового романа. Персонажами истории становятся люди из окружения писателя, а главным героем — загадочный иностранец Воланд. Постепенно вымысел и реальность начинают сплетаться воедино.

    Роль Воланда исполнил немецкий актёр Аугуст Диль. Заглавных персонажей сыграли супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Кроме них, в проекте приняли участие Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник и другие известные российские актёры.

    У фильма солидная продюсерская группа: Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник и Игорь Толстунов. Последним крупным проектом Толстунова была экранизация романа А. Иванова «Сердце Пармы» (2022). Бюджет «Мастера и Маргариты» превышает миллиард, и есть надежда, что спецэффекты будут на уровне. За операторскую часть отвечает Максим Жуков («Майор Гром: Чумной Доктор»).

    Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте. Выход фильма уже несколько раз откладывали. Его обещали выпустить сначала в 2022 году, а потом и в 2023-м. Сейчас премьера назначена на 25 января 2024 года.

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    Экранизации Булгакова: проклятые, народные и забытые 24

    Экранизации Булгакова: проклятые, народные и забытые

     Лин Лобарёв |  15.05.2021 |  6136

    Три фантастические ленты, снятые по произведениям Михаила Булгакова, видели, наверное, все. Это «Иван Васильевич меняет профессию», «Собачье сердце» и сериал «Мастер и Маргарита». А всего фантастику Булгакова экранизировали почти полтора десятка раз.

    Мы (2023)

    Будущие экранизации советской фантастики: Булычёв, Булгаков и другие 4

    В постапокалиптическом мире будущего люди живут в тоталитарном Едином Государстве. Инженер Д-503 разрабатывает проект космического корабля «ИНТЕГРАЛ» и параллельно ведёт дневник, в котором описывает окружающую его реальность.

    Таков сюжет книги «Мы» Евгения Замятина — одной из главных антиутопий XX века. Из-за цензурных ограничений она была плохо известна в Советском Союзе. Поэтому неудивительно, что первой экранизацией романа стал одноимённый немецкий фильм 1982 года чешского режиссёра Войтеха Ясны. Следующим перенёс «Мы» на экраны французский режиссёр Ален Бурре, который в 2016 году снял короткометражный фильм «Стеклянная крепость».

    Первой российской адаптацией книги Замятина должен стать фильм Гамлета Дульяна. Очевидно, что этот проект — его мечта, потому что Гамлет участвует в нём на всех уровнях сразу: как продюсер, режиссёр и сценарист. В поисках вдохновения Дульян даже ездил в родной город писателя Лебедянь и познакомился с его внучатой племянницей Ниной Замятиной.

    Будущие экранизации советской фантастики: Булычёв, Булгаков и другие 3

    Однако одному Дульяну снять фильм было бы не под силу. Продюсировать экранизацию вызвались братья Сарик и Гевонд Андреасяны. А сценарий помогал писать Александр Талал, который работал над первым сезоном сериала «Пищеблок» (20212023). Главные роли в фильме сыграли Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников и Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром: Чумной Доктор»).

    По словам режиссёра, съёмки фильма закончились ещё в 2018 году, а к началу следующего года был готов монтаж. Изначально дату премьеры назначили на 2021 год, но в планы авторов вмешался коронавирус. Выход фильма перенесли сначала на 8 сентября, а потом на 1 декабря 2022 года. Ближе ко дню премьеры выход фильма снова был отложен без объяснения причин. В подвешенном состоянии проект остаётся и по сей день.

    “Сто лет тому вперёд” (2024)

    Будущие экранизации советской фантастики: Булычёв, Булгаков и другие 5

    «Сто лет тому вперёд» — пожалуй, самая известная повесть из цикла о приключениях Алисы Селезневой. Её популярности способствовала экранизация — советский мини-сериал Павла Арсенова под названием «Гостья из будущего» (1984). Зрители буквально влюбились в девочку с большими грустными глазами, созданную воображением Кира Булычёва.

    Мало кто рискнул бы соревноваться с «Гостьей из будущего», однако Фёдор Бондарчук решил попробовать. Он стал продюсером новой адаптации. Кресло режиссёра сначала занял Егор Баранов («Гоголь», «Аванпост»), но затем его сменил Александр Андрющенко. Сценарий написали Андрей Золотарёв, Ксения Мирошник и сам режиссёр.

    Сюжет повести решили переработать. Современный московский школьник Коля Герасимов случайно перемещается во времени на сто лет вперёд. Там он знакомится с Алисой Селезнёвой, которая занята поисками давно пропавшей мамы. Вместе им предстоит спасти Вселенную от космических пиратов.

    Будущие экранизации советской фантастики: Булычёв, Булгаков и другие 6

    Роли родителей Алисы исполнили Константин Хабенский и Виктория Исакова. В пиратов перевоплотились Александр Петров и Юрий Борисов. А робота Вертера решил сыграть сам Фёдор Бондарчук.

    Съёмки проходили в Москве в 2022 году. Дату премьеры назначили на 28 декабря 2023 года, но затем передвинули на апрель следующего года.

    Вряд ли новый фильм получится таким же трогательным, как «Гостья из будущего», — остаётся лишь гадать, насколько жестоко оказалось прекрасное далёко к героям Булычёва.

    Очевидное невероятное (2023)

    Будущие экранизации советской фантастики: Булычёв, Булгаков и другие 7

    Хотя большинство читателей знают Кира Булычёва исключительно как автора повестей про Алису, в его творчестве есть и более масштабный цикл, посвященный вымышленному городу Великий Гусляр. Гуслярцы живут в окружении чудес, но настолько к ним привыкли, что давно перестали обращать на них внимание. То в зоомагазине начинается распродажа золотых рыбок, исполняющих желания. То инопланетянин поделится зельем, возвращающим молодость. В Гусляре такие происшествия — обычное дело.

    Цикл может похвастаться многочисленными экранизациями: полнометражными и короткометражными фильмами и даже анимацией. Но выходили они в основном в 1980-е годы — с тех пор режиссёры как будто подзабыли о Гусляре.

    О том, что у Булычёва есть не только Алиса, вспомнили в сервисе Okko и кинокомпании «Медиаслово». В 2022 году они приступили к съёмкам сериала под названием «Очевидное невероятное». Сценарий написал Максим Кудымов. Кресло режиссёра занял Александр Войтинский («Чёрная молния», «Дед Мороз. Битва магов»). Главные роли исполнили Артём Быстров, Максим Лагашкин и Светлана Ходченкова.

    Будущие экранизации советской фантастики: Булычёв, Булгаков и другие 8

    В Великий Гусляр из Москвы приезжает новый мэр — Эдуард Белинский. Он тоже гуслярец и знает про необычность города, но ещё в юности уехал делать карьеру в столице. Теперь Белинский хочет использовать местные чудеса, чтобы превратить Гусляр в туристический центр. Помешать планам мэра пытается глава ТСЖ Тимофей Молодцов. Ему нужно убедить Белинского в том, что никаких аномалий в городе больше не осталось. Но сделать это не так-то просто, ведь каждый день в Гусляре происходят что-то волшебное.

    Такая завязка идеально подходит для фантастического ситкома. Первый сезон будет состоять из 10 серий по 30 минут. Конкретной даты премьеры пока нет.

    От успеха проекта зависит не только продление сериала на второй сезон. Если комедия по Булычёву окажется удачной, это сделает более вероятным выход экранизации «Жука в муравейнике», права на которую тоже принадлежат Okko.

    Волшебник Изумрудного города (2024)

    Будущие экранизации советской фантастики: Булычёв, Булгаков и другие 10

    Повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» — это творческая переработка сказки Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Приключения девочки Элли и её верного пса Тотошки в компании Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва полюбились советским детям так же сильно, как их западным сверстникам — путешествие Дороти по стране Оз. После первой книги Волков вышел за пределы пересказа и написал продолжения, которые выросли в самостоятельный цикл.

    Сказки Волкова несколько раз экранизировали. В 1973—1974 годах выходил одноимённый многосерийный кукольный мультфильм. Сценарий на основе цикла написал Александр Кумма. В 19992000 годах студия «Мельница» выпускала многосерийный мультфильм «Приключения в Изумрудном городе», который соединил в себе версии Баума и Волкова. Даже имя главной героини Долли — это не только сокращение от Дороти, но и напоминание об Элли. А в 1995 году режиссёр Павел Арсенов («Гостья из будущего») попытался впервые экранизировать сказку с живыми актёрами.

    Будущие экранизации советской фантастики: Булычёв, Булгаков и другие 9

    Новую «живую» адаптацию обещают выпустить к новогодним праздникам 2024—2025. За сценарий отвечают Тимофей Декин («Мира») и Роман Непомнящий («Последний министр»). Режиссёр — Игорь Волошин. Волшебную страну на экранах будут показывать с помощью CG и пластического грима.

    Главные роли исполнили Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова, Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»), Артур Ваха («Карамора») и Дмитрий Чеботарёв. Похоже, сюжет фильма выйдет за пределы первой книги цикла, поскольку в списке персонажей заявлен Урфин Джюс, главный антагонист второго романа.

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     Александр Гагинский |  18.10.2017 |  20930

    Знаете ли вы, кто был прототипом механика Зелёного из «Тайны третьей планеты», сколько экранизаций у «Великого Гусляра» и зачем Алиса Селезнёва работала в Сколково?

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    Как в России экранизировали свою же фантастику

     Борис Невский |  22.06.2019 |  44325

    Фантастику в России любят. Хороших фантастических книг немало. Почему же так мало снимают их экранизаций, и ещё меньше — удачных?

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