Будущие экранизации советской фантастики: братья Стругацкие

Советская фантастика по-прежнему в моде — в том числе и в кино! В ближайшие годы можно ожидать экранизаций самых разных фантастических книг. Какие-то уже в работе и вот-вот появятся на экранах. Какие-то — пока только в планах. Их так много, что они не уместились в одну статью, — поэтому в первую подборку мы собрали проекты, связанные с братьями Стругацкими.

Попытка к бегству (2023)

В октябре на фестивале фантастического кино в испанском городе Ситжес показали короткометражный научно-фантастический фильм «Попытка к бегству» (Escape Attempt).

Это первая экранизация одноимённой повести братьев Стругацких. Краткое описание фильма близко к первоисточнику, но выводит на первый план второстепенную сюжетную линию. Солдат времён Второй мировой войны спасается из концентрационного лагеря и попадает в далёкое будущее на неизвестную планету, которая находится под контролем жестокой инопланетной расы.

Оригинальный язык фильма — английский. Продолжительность — 29 минут. Режиссёров у короткометражки двое: Дэниел Шапиро и Алекс Топаллер. Они же вместе с Кристиной Лазариди написали сценарий. Главные роли исполнили Анджей Хыра (польский «Ведьмак»), Анна Барнетт («Ведьмак» от Netflix) и Пётр Витковски.

Это совместный польско-американский проект, и авторы надеются, что он привлечёт достаточно внимания, чтобы вырасти в полноценный сериал. Сама короткометражка может стать пилотным эпизодом.

Трудно быть богом

В отличие от «Попытки к бегству», повесть братьев Стругацких «Трудно быть богом» экранизировали дважды. Оба раза крайне неудачно. В 1989 году немецкий режиссёр Петер Фляйшман превратил социально-философскую притчу в фантастический боевик. Но и в артхаусном творении 2013 года российского режиссёра Алексея Германа — старшего тоже едва ли можно узнать оригинал.

Это заставляет с настороженностью ждать новую экранизацию, но пока новости выглядят обнадёживающими. О начале работы над сериалом было объявлено в феврале 2022 года. За производство отвечают кинокомпания Team Films и онлайн-кинотеатр IVI. О серьёзности их намерений говорит тот факт, что продюсерами числятся глава Team Films Теймур Джафаров и гендиректор IVI Олег Туманов. Джафаров утверждает, что «Трудно быть богом» он мечтал экранизировать с юных лет.

Сценарий написал Андрей Золотарёв. Он принимал участие в создании многих российских фантастических фильмов и сериалов: «Притяжение» (2017) и «Вторжение» (2019), «Спутник» (2020), «13 клиническая» (2022).

Официальный анонс повторяет сюжет повести. В далёком будущем землянин по имени Антон отправляется со специальной миссией на планету Арканар, по уровню развития напоминающую наши Средние века. Антон внедряется в местное общество под именем аристократа Руматы Эсторского. Цель его миссии — наблюдение, но постепенно он всё больше втягивается в местные конфликты. По словам авторов, они планируют не только максимально полно воплотить оригинал, но и расширить мир повести, дополнив его историями второстепенных персонажей, таких как Арата Горбатый и Вага.

В сентябре 2023 года стало известно, что режиссёром был выбран Дмитрий Тюрин. Он снимал второй сезон сериала «Эпидемия» (2019–2022), а также вместе с Золотарёвым работал над первым сезоном «Триггера» (2020–2022).

Изначально проект задумывался как международный, с масштабными съёмками в России, Хорватии и Черногории. Возможно, хотя бы с третьего раза прекрасная повесть Стругацких получит достойную экранизацию.

Отель « У погибшего альпиниста »

Фантастический детектив «Отель „У погибшего альпиниста“» по мотивам ещё одной повести Стругацких не подаёт признаков жизни. В 2020 году права на экранизацию выкупила компания «Марс Медиа», которая в числе прочего занималась производством новой экранизации «Мастера и Маргариты».

Продюсером проекта собирался стать глава «Марс Медиа» Рубен Дишдишян. А помогать ему должен был Нарек Мартиросян, который явно неровно дышит к фантастике. В его послужном списке есть «Магия превыше всего» (2018), «Мира» (2022) и «Контакты» (2023).

В качестве ориентиров создатели называли детективы «Убийство в Восточном экспрессе» (2017) и «Достать ножи» (2019). Упоминание последнего фильма особенно интересно, ведь повесть Стругацких — не классический детектив. Хотя её завязка выглядит стандартно для жанра, эта типичность на самом деле обманчива. По сюжету инспектор Глебски решает отдохнуть в небольшом горном отеле «У погибшего альпиниста». Из-за лавины он вместе с другими постояльцами оказывается отрезан от цивилизации. В отеле происходит убийство, и теперь вместо отдыха инспектор вынужден расследовать дело.

Впервые «Отель «У погибшего альпиниста» был экранизирован в 1979 году. Фильм снимал эстонский режиссёр Григорий Кроманов, а сценарий к нему написали сами братья Стругацкие.

Работа над новой версией должна была начаться в 2021 году, а дату премьеры назначили на 2023-й. Однако у проекта до сих пор не появились ни режиссёр, ни сценарист. Возможно, когда «Марс Медиа» всё-таки выпустит «Мастера и Маргариту», у них найдётся время и на этот фильм.

Полдень

Ещё один проект с туманными перспективами — сериал по мотивам повести «Жука в муравейнике». В 2021 году сервис Okko и компания «Медиаслово» объявили о трёхлетнем партнерстве. По условиям сделки Okko получил эксклюзивные права на показ телесериалов компании, а та в течение указанного срока должна была подготовить не менее 30 проектов. Среди них поклонники фантастики заметили и «Жука».

Предполагается, что это будет сериал, состоящий из восьми серий. Сейчас проект носит рабочее название «Полдень».

«Жук в муравейнике» до того ни разу не появлялся на экранах, однако эта повесть входит в трилогию о Максиме Каммерере. Первая часть цикла, «Обитаемый остров», была экранизирована Федором Бондарчуком в 2008 году. Сюжет «Жука в муравейнике» не продолжает напрямую первую часть, поэтому знакомство с ней для понимания истории не обязательно.

Судя по краткому описанию, авторы планируют сделать главным героем сериала не Максима, а преследуемого им Льва Абалкина. В 40 лет Абалкин узнаёт, что он не человек, а подкидыш неизвестной инопланетной цивилизации. Вся его жизнь до этого момента была сконструированной спецслужбами легендой. Абалкин жаждет докопаться до истины своего происхождения, но ему пытается помешать оперативник Максим Каммерер.

Читайте также Мир Полудня. Будущее по братьям Стругацким Мир, в котором высшим наслаждением и источником счастья является творческий труд.

Понедельник начинается в субботу

Судьба новой экранизации «Понедельника» оказалась запутанной и печальной. Скорее всего, она так и не увидит свет.

До 2013 года над сериалом работал продюсер Юсуп Бахшиев («Параграф 78»). Написанием сценария, по слухам, занимался Сергей Лукьяненко. Однако затем права перекупила компания «Крок». Вместо сериала решили снимать фильм. Продюсером проекта стал Олег Тетерин («Вий 3D»). Съёмки должны были начаться в 2016 году, а премьеру запланировали на 2017-й. Первоначальный бюджет составил 2 миллиона.

По сюжету молодой программист Александр Привалов, приехав в небольшой северный город Соловец, случайно попадает в НИИЧАВО — Научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства. Авторы фильма обещали строго придерживаться оригинала, но перенести действие в наши дни.

Что-то пошло не так ещё на этапе подготовки сценария. Вместо того чтобы начать съёмки фильма, представители компании подали в суд на сценариста Евгения Ракшу с требованием признать их исключительное право на тритмент (краткое описание сюжета) и полный сценарий фильма, который получил название «Соловецкий синдром». Скандальность ситуации придаёт тот факт, что писатель Андрей Ракша, брат Евгения, утверждает: тритмент и сценарий на самом деле написал он. Получается, что Евгений украл работу брата, получил за неё деньги, после чего потребовал дополнительное вознаграждение и признание его прав на фильм, пригрозив компании перепродать тритмент. Сперва суд удовлетворил требования истцов, однако Евгений Ракша оспорил это решение. Осложнился процесс ещё и тем, что сценарист постоянно проживал не в РФ, а в США.

Первая и пока единственная экранизация «Понедельника» — новогодний мюзикл Константина Бромберга «Чародеи» 1982 года. Впрочем, едва ли его можно назвать полноценной экранизацией — это скорее самостоятельное произведение по мотивам. По поводу его сценария тоже было сломано немало копий. Увидев финальный вариант, братья Стругацкие даже хотели убрать свои имена из титров.

* * *

О других экранизациях советской фантастики, которые должны выйти в ближайшее время, мы расскажем во второй части материала.