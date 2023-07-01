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    #Netflix #Witcher (Ведьмак) #первые впечатления #тёмное фэнтези

    «Ведьмак», 3 сезон: осталось ли что-нибудь от книг? Впечатления от первой части (спойлеры!)

    1 июля 2023
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    01.07.2023
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    #Netflix #Witcher (Ведьмак) #первые впечатления #тёмное фэнтези
    «Ведьмак», 3 сезон: осталось ли что-нибудь от книг? Впечатления от первой части (спойлеры!)

    Третий сезон «Ведьмака» основан на романе «Час презрения». В центре сюжета — поиски Цири, война с эльфами и сложные отношения между чародеями в Аретузе. На фоне Нильфгаард чёрной угрозой надвигается на Север, а Дикая Охота начинает гон.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Спойлеры к третьему сезону и «Часу презрения»

    Что происходит в третьем сезоне?

    В этом сезоне Геральта совсем мало — складывается впечатление, что линия ведьмака совсем отошла на второй план. Ни о какой охоте на чудовищ и прочих милых ведьмачьих вещах уже и речи не идёт. Центральные героини — Цири и Йеннифэр. Цири в Аретузе пытается овладеть магией, а Йеннифэр ей помогает. Правда, сама Цири не в восторге от появившейся наставницы и очередных попыток контролировать её жизнь. Но выбирать не приходится — за Цири охотится чародей Риенс. 

    Прятать Цири помогает Лютик, и он, как всегда, на высоте. Здесь и новая песня, лирическая и красивая, и шпионаж на Реданию, и помощь дорогим друзьям. Появившийся в его линии юный будущий король Радовид явно не так прост, как кажется. А благосклонность Лютика он завоевал тем, что выучил песню барда.

    Скоя’таэлей на экране почти нет, хотя за кадром они ведут свою партизанскую войну (и тоже охотятся за Цири!).

    Зато в сезоне расцвели Сигизмунд Дийкстра и Филиппа Эйльхарт. Филиппа, кажется, единственная чародейка, которая действительно работает на сильных мира сего и активно участвует в политике — и тоже охотится за Цири! Дийкстра в исполнении Грэма Мактавиша (Двалин из «Хоббита») будто вышел из игры — костюм, манера, внешность, общее впечатление. За его линией очень интересно наблюдать, сцен с Дийкстрой много, действует он активно, и некоторые повороты сюжета вполне могут удивить зрителей — особенно если они не проходили квест «Дела государственной важности» в третьем «Ведьмаке». 

    Нильфгаардская линия сосредоточилась на Кагыре — он возвращается к Эмгыру, стремясь заслужить прощение. Эмгыру же, кажется, ужасающе скучно в Цинтре, потому что он выдает пространные монологи про победу над Узурпатором в кузнице и лично приходит будить Кагыра по утрам. Впрочем, пока Нильфгаард ищет Цири (конечно же), Кагыра отправляют разбираться с Францеской, которая стала слишком много себе позволять и нарушать приказы Императора. 

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     Мара Руднева |  19.06.2023 |  4574

    Сериал отошёл от первоисточника, поэтому было бы неплохо вспомнить, что там происходит.

    «Ведьмак», 3 сезон: осталось ли что-нибудь от книг? Впечатления от первой части (спойлеры!) 1

    А от книг что-нибудь осталось?

    Складывается впечатление, что к третьему сезону создатели сериала напрочь забыли про книги. А от игр взяли только редкие образы, да к «Дикой Охоте» отсылают некоторые пасхалки. 

    Скажем, в книгах упоминались чудовищные эксперименты Вильгефорца (хотя уже и после победы над ним). Но он уж точно не пытался собрать из полуэльфиек «человеческую многоножку». 

    Или взять колдуна Истредда. Его роль расширили, теперь он выполняет в истории более важную задачу — ищет книги про монолиты. В воздухе витает идея отправить эльфов с помощью монолита куда-нибудь подальше от мира людей. 

    Некоторые зрители хотели узнать, что авторы сериала будут делать с инцестуальной линией Эмгыра и Цири. С одной стороны, после «Дома Дракона» таким никого не удивишь, с другой — сериал всё-таки сильно сглаживает острые углы по сравнению с оригиналом. Авторы дали ответ: Нильфгаард хочет мира, а рядом с Эмгыром должна восседать его дочь. 

    Обещанная лже-Цири в сериале присутствует — как жертва злодейских экспериментов Вильгефорца. Только авторы почему-то подсовывают её Геральту, а потом и вовсе забывают о ней на пару серий — непомерная роскошь по меркам первой части сезона.

    Пока что это только часть сезона. Самое главное и интересное — битва при Танедде — ещё впереди. Как авторы адаптируют её, остаётся только гадать. 

    «Ведьмак», 3 сезон: осталось ли что-нибудь от книг? Впечатления от первой части (спойлеры!) 2

    Как это выглядит?

    Съёмки по качеству будто сильно просели. Создатели зачем-то добавили в сцены ещё слоу-моушена — словно в попытке компенсировать довольно бедные боевые сцены с компьютерными чудовищами. Точно так же и затемнёнными сценами авторы будто пытаются прикрыть не самую лучшую компьютерную графику. Однако когда дело доходит до боёв людей, постановщики боевых сцен показывают себя на высоте. Лучше всех отработал хореограф — сцена бала в Аретузе получилась увлекательной и самой удачной за сезон. Удивительно, что позднее авторы зачем-то решили её фактически повторить — что резко снизило привлекательность и чувство новизны. 

    Сценарий полон откровенно проходных диалогов; иногда возникает ощущение, что сценаристам не хватало сюжета, чтобы добить объём реплик. Как вам диалог в духе «Добрый день! — Добрый день! — Здравствуй!»? Однако видно, что авторы хорошо поработали с Йеннифэр, в её линии наконец-то появилась хоть какая-то последовательность. 

    К сожалению, манера съёмки осталась на прежнем уровне. Линии подаются рваными кусками, места действия сменяются мгновенно; традиционные «скачки во времени» и эпизоды, в которых «ничего-не-понятно-что-происходит», тоже никуда не делись. 

    При этом мир совсем не ощущается. От Редании — пиршественный зал, от Цинтры — тронный, в Аретузе — бальный (ну и несколько коридоров). Добавить к этому немножко городских видов — вот и всё. Грустно видеть такую слабую работу с пространством, притом что в игровом «Ведьмаке» в принципе одна из самых больших игровых карт, да и сам мир — то, за что поклонники любят эту историю. 

    «Ведьмак», 3 сезон: осталось ли что-нибудь от книг? Впечатления от первой части (спойлеры!) 3

    Что будет дальше?

    Пока это только пять из восьми серий, которые обрываются на клиффхэнгере. Основные тайны раскрыты, главный преступник выявлен. Видимо, оставшиеся эпизоды в первую очередь будут посвящены разоблачению Вильгефорца. 

    Дождёмся конца сезона, чтобы в полной мере судить, удачным вышел сезон или всё же проходным. Но главное, мы наконец узнаем, что случится с лицом Геральта из Ривии. Создатели сериала обещали максимально бережный переход между покинувшим проект Генри Кавиллом и занявшим его место Лиамом Хемсвортом. И вот это — главная интрига сезона!

    «Ведьмак», 3 сезон: осталось ли что-нибудь от книг? Впечатления от первой части (спойлеры!) 5

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