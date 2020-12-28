Сериал «Тёмные начала»: каким получился второй сезон и о чём он был?

На днях завершился второй сезон «Тёмных начал», показанный каналом HBO (в России — «Амедиатекой»). За семь серий, в которых авторы уместили события книги Филипа Пулмана «Чудесный нож», история о приключениях юной сироты Лиры (её играет «девочка из „Логана“» Дафни Кин) переросла в военную драму. Учёные воюют с фанатичными верующими, верующие — с ведьмами, а ведьмы… Впрочем, обо всем по порядку.

Осторожно, спойлеры! Закрывающий эпизод сезона вышел неделю назад, 21 декабря. Времени прошло достаточно, а поэтому — будут спойлеры! Серьёзные мы скрыли под кнопкой.

Смотрите также «Тёмные начала», 2 сезон. Первые впечатления от экранизации «Чудесного ножа» Нам удалось заранее посмотреть первые 5 эпизодов — и это действительно очень достойная экранизация. Рассказываем без спойлеров.

Первые впечатления от нескольких серий и послевкусие от всего сезона различаются мало. Сценарист Джек Торн, известный по «Молокососам» и, увы, по пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя», сумел выдержать темп повествования от начала до конца. Наверняка это было нелегко: за один сезон авторы экранизируют одну книгу, но для первой, «Северного сияния», выделили восемь серий, а для её более насыщенного событиями сиквела, «Чудесного ножа», — всего семь.

Несмотря на эту насыщенность, второй сезон выглядит скромнее первого. Здесь есть знакомый нам мир и буквально пара сцен из мира Лиры, причем оба сняты в идентичных локациях. Плюс перекрёсток между ними в виде одного яркого, но маленького города, где в основном и разворачиваются события. О большом путешествии из первого сезона, где все началось в лондонских интерьерах, а закончилось на далёком Севере, можно забыть. Хотя не хочется.

Разумеется, несколько второстепенных сюжетных линий пошли под нож. Диалоги укоротились. К счастью, заметят это только знакомые с книгами зрители. У остальных вряд ли возникнут вопросы к сюжету: авторы крепко связали концы с концами, и одна сцена логично вытекает из другой.

Хотя пара урезанных сцен всё же потеряла свой подсмысл, а ведь именно он зачастую делает происходящее в книгах Пулмана таким интересным. Лучший пример — кульминация сериала.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! В финальной сцене Уилл Парри (его превосходно играет Амир Уилсон) повстречал пропавшего отца… и тут же потерял его навсегда. В «Чудесном ноже» эта сцена была нужна не только для того, чтобы испытать Уилла на прочность жестокой утратой сразу после радостного узнавания. Просто именно Джон Парри (тут его роль исполнил Эндрю Скотт) смог исцелить рану сына, полученную из-за чудесного ножа. Сделать то, что не удалось даже могущественным ведьмам, и тем самым — помочь Уиллу примириться со своей ролью носителя ножа, с судьбой, если хотите. В сериале же Уилла с успехом вылечили ведьмы, а Джон спас сына другим путём — заслонив того от пули. И конец у Парри-старшего не такой, как в книге, где его убила некогда отвергнутая ведьма…

Вся сцена — одна из главных, если не самая главная как в «Чудесном ноже», так и в посвящённом ему сезоне. Обе её версии вполне логичны, не взяты с потолка, однако книжная ощущается намного глубже: в ней Уилл задается вопросом о странной природе любви, вопросом, который однажды станет для мальчика ключевым. Хотя сериальная милосердно дала Уиллу больше времени на воссоединение с отцом. Кому что.

Что до ведьм, то они у создателей сериала не получились. Совсем. Во всём сезоне нашлись одна-две запоминающихся сцены с их участием, обе – батальные. Сверхъестественные способности ведьм выглядят очень впечатляюще — чего не скажешь про ритуал исцеления Уилла. Ни жертвоприношения, ни громогласных заговоров — несколько мрачных женщин, ударив камнем о камень, пошептали минутку над мальчиком, и будет с нас. В основном прекрасные колдуньи если не проговаривают реплики на статичном фоне, то куда-то идут — ведут Уилла и Лиру навстречу судьбе. При этом все значимые поступки совершают сами дети, а сопровождающие становятся статичным фоном уже для них.

И отчего-то невероятно грустно видеть встречу королевы ведьм Серафины Пеккалы (Руты Гедминтас) с Лирой. В версии от HBO они не были знакомы до этого. Их не связывает ничего, кроме умеренного любопытства по отношению друг к другу. Если бы в первом сезоне хватило времени на их совместные сцены, то здесь, во втором, встреча Лиры с женщиной из её родного мира, после всех скитаний по чужим параллельным реальностям, была бы душевнее.

Зато на кого не пожалели времени — так это миссис Колтер, мать Лиры (её играет Рут Уилсон, да так, что глаз не оторвать). Каждая сцена с ней служит одной из двух целей: продемонстрировать либо отчаянную нелюбовь миссис Колтер к себе самой, либо — столь же отчаянную материнскую любовь к Лире.

Последнее, наверное, одна из лучших линий сериала: здесь он даже в чём-то превосходит первоисточник. У Пулмана переход от жестокой детоубийцы к нежной матери прописан далеко не так плавно. Зато в сериале этому уделили заслуженное внимание, не забыв о деталях. В то, что Марисе Колтер стала дорога Лира, веришь без всяких сомнений: и сценарист, и обе актрисы отлично над этим поработали.

Но всё это — о личных конфликтах персонажей, а что же глобальный? Очевидно, что Торн и консультирующий его Пулман постарались раскрыть и злодейскую церковь Магистериум, и его противников, и суть их противоречий как можно понятнее — не упрощая эту суть. И получился сюжет о том, насколько опасен фанатичный взгляд на жизнь.

В книжных «Тёмных началах» речь идет о религиозных фанатиках, во второй трилогии цикла, «Книге Пыли», — о научных. Сериал же чуть меньше сосредоточен на вопросах познания и духовности. Они хоть и читаются между строк, по символам, очевидным зрителю (что может означать фигура змея в событиях, связанных с изгнанием из Эдема?), но политические темы освещены куда подробнее. Без диалога о феминизме тоже не обошлось, но, во-первых, миссис Колтер в этой сцене смотрится убедительно и вскрывает действительно проблемный вопрос, а во-вторых, сама сцена вписывается в происходящее, помогая раскрыть характеры Марисы и её заклятого союзника Бореала (сыграл Эрион Бакаре; его роль в сериале так расширили, что я действительно буду по нему скучать).

Постепенно «Тёмные начала» подходят к главной изюминке сериала — войне добра со злом. Опасность в том, что изюминкой она считалась во времена выхода первой трилогии, а спустя 25 лет зрители этой темой уже пресытились. Тем не менее у Пулмана главный конфликт никогда не сводился к банальной дихотомии. У него описана война за свободу и против угнетения, что уже гораздо актуальнее для современного телевидения.

Когда читаешь или смотришь «Тёмные начала», в голове невольно всплывает вопрос: «Что такое судьба и можно ли от нее освободиться?» Нет, не как в «Терминаторе», там понятие судьбы переплетается с парадоксом времени, а здесь — с парадоксальностью мышления. Именно о свободе мышления, а также поступков говорят герои, да и злодеи «Тёмных начал». Об этой свободе говорят Лира и лорд Азриэл, её отец (сыгранный Джеймсом Макэвоем… да-да, он есть во втором сезоне!), пока Уилл и его отец рассуждают о неотвратимости судьбы и её тесной связи с природой человека.

Так что, как видно, сериал не повторил ошибку «Золотого компаса» — голливудской адаптации «Северного сияния», чьи авторы проворонили весь подтекст. Сериал позволяет поразмышлять над тонкими пулмановскими материями, даже подталкивает к этому. В третьем – финальном — сезоне и персонажи, и зрители должны будут к чему-то в этих размышлениях прийти. И локации в нём обещают быть менее приземлёнными, как и события. Назревает война с самим Властителем за право построить «небесную республику» — ну как такое пропустить?