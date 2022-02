Какие фильмы посмотреть в феврале 2022? Луна, секс и роботы

Февраль — время громких возвращений. До больших экранов наконец-то добрались экранизация игры Uncharted и очередной безумный апокалипсис от режиссёра «Послезавтра». А в онлайн-кинотеатрах зрителей ждут свежая фантасмагория Жана-Пьера Жёне («Амели») и триллер про пандемию от Стивена Содерберга («Заражение»). Те же, кому хочется экспериментов, могут по-новому взглянуть на жанр супергеройского кино. Например, через джаз-аниме про Женщину-кошку, норвежский хоррор о детях-телепатах или фэнтези-боевик со звездой «Рейда».

Падение Луны

Moonfall

Когда? 3 февраля.

Что? Фантастический фильм-катастрофа от авторов «Дня независимости».

О чём? Учёный-конспиролог Кей-Си совершает шокирующее открытие: Луна сошла с орбиты! До столкновения с Землей осталось три недели. Человечество в панике, военные запираются в бункере и готовят ядерный удар, а NASA снаряжает экстренную экспедицию к обречённому спутнику, чтобы установить (и, если повезёт, обратить) причины катастрофы. Полётом командует бравый астронавт Брайан, который за десять лет до этого сам столкнулся с необъяснимым феноменом на тёмной стороне Луны…

Чего ждать? Нелепый, сентиментальный и зрелищный конец света, грандиозный по масштабу и глупости. В общем, всё, чего мы привыкли ждать от Роланда Эммериха — главного специалиста Голливуда по фильмам-катастрофам. И пока одни зрители будут считать сюжетные дыры и жалеть звёздных актёров, вынужденных произносить диалоги на грани пародии, другие вдоволь посмеются, наслаждаясь зашкаливающим размахом событий.

Впрочем, даже фанатам Эммериха стоит быть настороже. Судя по первым рецензиям, «Падение Луны» ближе к постному пафосу «2012», нежели к удалой энергии «Дня независимости». Сценарий откровенно перегружен сюжетными линиями и пытается быть одновременно драматичным и смешным. А в финале режиссёр неожиданно обращается к идеям из более серьёзной фантастики и размышляет о роли человечества во вселенной. Такое столкновение жанров не каждому удастся пережить!

Анчартед: На картах не значится

Uncharted

Когда? 10 февраля.

Что? Приключенческий боевик по мотивам серии видеоигр.

О чём? Юный мошенник Нейтан Дрейк и его наставник, прожжённый искатель приключений Салли, отправляются на поиски затерянных сокровищ Магеллана. Зацепки к тайне пятисотлетней давности рассыпаны по всему земному шару, от Нью-Йорка и Барселоны до диких тихоокеанских джунглей. Конечно же, в пути не обойдётся без конкурентов, перестрелок и предательств: в мире воров каждый ведёт двойную игру. Даже Салли, похоже, скрывает от Нейта мрачные подробности о судьбе его пропавшего брата…

Чего ждать? Не выдающееся, но в меру увлекательное приключение. Экранизация игровой франшизы от студии Naughty Dog сама превратилась в своего рода проклятое сокровище. Проект был анонсирован ещё в 2008 году, разменял чёртову дюжину сценаристов и семерых режиссёров, среди которых были Шон Леви («Главный герой») и Трэвис Найт («Бамблби»). Разработка затянулась настолько, что актёр Марк Уолберг, изначально назначенный на роль Дрейка, в итоге занял «возрастную» партию Салли, а на замену ему вышел юный «Человек-паук» Том Холланд.

Менялась также концепция истории. Ранний сценарий был адаптацией первой игры цикла, но в какой-то момент из фильма попытались сделать полностью оригинальный приквел. Наконец, авторы приняли компромиссное решение и смешали в сюжете мотивы из третьей и четвёртой игр франшизы: семейные тайны Дрейков, битва на борту самолёта, запрятанный в пещере корабль и злодей-богатей с целой армией наёмников.

Компромиссным оказался и окончательный выбор режиссёра. Рубен Фляйшер («Веном», дилогия «Zомбилэнд») известен как мастеровитый, хотя и довольно безликий постановщик. Его фильмы редко поражают воображение, зато вполне способны развлечь зрителей на час-другой. Для столь многострадального фильма это, ей богу, не худшая судьба.

Большой баг

BigBug

Когда? 11 февраля (Netflix).

Что? Французская сатирическая комедия про восстание машин.

О чём? В 2050 году люди во всём полагаются на роботов. Механические помощники готовят еду, занимаются уборкой, присматривают за детьми и выполняют эротические фантазии хозяев. Неожиданно утопии приходит конец: главный андроид объявляет эксплуататорам войну! Чтобы защитить своих обитателей, «умный дом» в одном из бесконечных пригородов блокирует все двери и окна. Отрезанные от мира люди наблюдают за концом света и отчаянно пытаются вспомнить, каково это — быть человеком.

Чего ждать? Новый фильм Жана-Пьера Жёне, прославленного автора «Амели» и «Деликатесов». Его неповторимый стиль считывается уже по трейлерам: слегка безумно, немного жутко, часто забавно и местами даже романтично. Реальность Жёне полна ярких цветов, чёрного юмора и ретрофутуристского дизайна в духе 1960-х. А за всем этим, разумеется, скрываются остроумные наблюдения о современной жизни с её социальной изоляцией, сексуальными табу и всесильными коммерческими алгоритмами. Выход фильма на Netflix, кажется, лишь добавляет ему горькой мета-иронии.

Соавтором Жёне вновь выступил драматург Гийом Лоран, недавно выпустивший «Я потеряла своё тело» — один из самых оригинальных и трогательных мультфильмов последних лет. Вместе выдумщикам-французам наверняка удастся вдохнуть новую жизнь в расхожую историю о взбесившемся искусственном интеллекте.

Кими

KIMI

Когда? 10 февраля (HBO Max).

Что? Технотриллер о системе тотальной прослушки.

О чём? Умная колонка «КИМИ» всегда готова включить для вас любимую музыку, рассказать последние новости или прочитать ребёнку сказку на ночь. А ещё она тайно записывает ваши разговоры и пересылает эту информацию толкователям — IT-специалистам, которые расшифровывают и анализируют поток голосовых данных. Как-то раз одна из таких толковательниц Анджела слышит на записи звуки борьбы и даже, возможно, убийства. Начальство рекомендует девушке не лезть не в своё дело, но Анджела решает любой ценой докопаться до правды.

Чего ждать? Параноидальный детектив, в котором классические сюжетные мотивы «Окна во двор» адаптированы к эпохе передовых технологий в духе франшизы Watch_Dogs. Также фильм отчасти вдохновлён реальными событиями: действие разворачивается на фоне пандемии COVID-19, а завязка отсылает к делу о двойном убийстве, которое, возможно, было записано на умную колонку Amazon Echo.

За кадром «Кими» стоят признанные мастера жанра. Сценарист и продюсер Дэвид Кэпп работал над «Парком Юрского периода» и «Комнатой страха», а режиссёр Стивен Содерберг («Заражение», «Не в себе») умеет виртуозно нагнетать саспенс даже в относительно камерных историях. Главную роль исполнила певица и звезда независимого кино Зои Кравиц, которая как раз перед съёмками «Кими» сыграла Женщину-кошку в перезапуске «Бэтмена».

Женщина-кошка: Охота

Catwoman: Hunted

Когда? 7 февраля (онлайн).

Что? Полнометражное аниме по мотивам комиксов DC.

О чём? Неуловимая воровка Селина Кайл, также известная как Женщина-кошка, привыкла жить на острие ножа. Однако на этот раз её угораздило перейти дорогу сразу нескольким могущественным врагам. Интерпол и их союзница Бэтвумен, безжалостная криминальная империя «Левиафан» под руководством Гепарды, ниндзя-убийцы из Лиги Теней — у всех свои счёты к Селине. Чтобы унести когти, ловкой мошеннице понадобится весь её арсенал: ловкость, наглость, женские чары и верная кошечка Изида.

Чего ждать? Обаятельный, хотя и довольно скромный мульт-эксперимент. Первый анимационный «сольник» про Женщину-кошку был доверен японской студии OLM Team Inoue, которая переосмыслила мрачную вселенную DC Comics в канонах авантюрного аниме: с насыщенными цветами, безумными экшен-сценами и джазовым саундтреком. А также парой-тройкой монстров и боевыми роботами, куда же без этого.

Шутка ли, режиссёр «Охоты» Синсукэ Тэрасава как раз на заре карьеры работал над «Люпеном III» и «Гандамом». Диалоги же взял на себя опытный сценарист Грег Уайзман («Юная Лига Справедливости»), известный хлёстким, остроумным стилем. Результат получился не во всём успешным — английская озвучка плохо совпадает с мимикой героев, задникам не хватает детализации, а сюжетная канва чрезвычайно проста — но как минимум любопытным. Особенно авторам удалось романтическое соперничество Женщины-кошки и Бэтвумен: героини постоянно подзуживают друг друга и не упускают случая пофлиртовать.

Паранормальные

De uskyldige

Когда? 3 февраля.

Что? Психологический фильм ужасов про детей со сверхспособностями.

О чём? В одном из обычных норвежских микрорайонов заводят дружбу трое детей. Скоро они понимают, что каждый из них способен творить чудеса: Бен владеет телекинезом, Ида свободно искривляет своё тело, а Аиша слышит мысли других людей. Ребята пробуют границы своих возможностей, но каждый их новый эксперимент становится всё более опасным и жестоким.

Чего ждать? Жуткий и натуралистичный хоррор, который показывает юных сверхлюдей без комиксных условностей. Мир фильма полон реалистичных бытовых деталей, раскрывается неторопливо и негромко, без надрывного драматизма голливудских ужастиков, вроде «Гори, гори ясно». Но тем мощнее эффект: фестивальная публика высоко оценила «Паранормальных» (100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes), особо отметив зловещую атмосферу и на редкость убедительных актёров-детей.

Бешеные кролики: Миссия на Марс

Rabbids Invasion Special: Mission to Mars

Когда? 18 февраля (Netflix).

Что? Продолжение комедийного мультсериала по мотивам видеоигры.

О чём? Устав от весёлого идиотизма сородичей, кролик-учёный Бородач решает принять участие в программе по освоению космоса. Люди как раз собирают отряд неубиваемых кроликов, чтобы доставить на Марс специальное устройство-терраформер и сделать красную планету пригодной для колонизации. Правда, руководитель экспедиции скрыл от своих ушастых подопечных пару зловещих деталей. Так что теперь Бородачу и его коллегам придётся спасать сразу две цивилизации от взаимного уничтожения. И где не хватит мозгов (а их определённо не хватит!), героям поможет сила дружбы.

Чего ждать? Полнометражный спин-офф игрового цикла от Ubisoft; чуть более дорогой и масштабный, но по-прежнему безумный. Впервые бешеные кролики появились ещё в 2006 году в качестве антагонистов одной из игр приключенческой серии Rayman, но их слава быстро вышла из-под контроля. Длинноухие крикливые дуралеи успели сразиться с Марио и Черепашками-ниндзя, а заодно получили собственный комедийный мультсериал, продержавшийся в эфире аж четыре сезона.

Впрочем, судя по всему, «Миссия на Марс» заточена под новое поколение зрителей, а сюжет не требует знакомства с первоисточником. А вот что точно потребуется, так это абсурдное чувство юмора и терпимость к громким раздражающим звукам.

Кулаки возмездия

Fistful of Vengeance

Когда? 17 февраля (Netflix).

Что? Фэнтези-боевик, продолжение сериала «Ассасины Ву».

О чём? Давным-давно пять жестоких полководцев покорили стихии природы и обрели невиданное могущество. Остановить их удалось лишь тысяче монахов, которые передали свои силы одному избранному воину — Ассасину Ву. Со времён той битвы минуло множество веков, но каждый раз, когда человечеству требовался защитник, энергия Ву избирала нового носителя. Последним таким ассасином стал Кай Цзинь, простой повар из Сан-Франциско. Теперь ему и его друзьям необходимо дать отпор Ку Ан Чи — злой колдунье и королеве преступного мира Бангкока.

Чего ждать? Бюджетный, зато техничный боевик в азиатском стиле. Изначальный сериал «Ассасины Ву» вышел в 2019 году и снискал умеренный интерес у поклонников жанра. В отличие от многих голливудских поделок про боевые искусства, «Ассасины» старались не скрывать хореографию за суматошным монтажом, а полагались на мастерство исполнителей: Ико Уайса («Рейд»), Льюиса Тана («В пустыне смерти») и Жужу Чан («Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы»). Того же логично ждать и от полнометражного сиквела, снятого оригинальной командой в ожидании второго сезона.

Между

The In Between

Когда? 11 февраля (Paramount+).

Что? Мистическая мелодрама про загробную любовь.

О чём? Казалось, фотограф Тесса и спортсмен Скайлер созданы друг для друга. Как вдруг их яркий подростковый роман обрывает страшная авария. Оплакивая гибель любимого, Тесса вскоре начинает замечать вокруг себя необъяснимые события. Образ Тайлера является ей во снах и наяву, но что это — галлюцинации на почве депрессии? Или же что-то удерживает парня от окончательного перехода в страну мёртвых? Тесса решает во что бы то ни стало найти этот таинственный «мир между мирами».

Чего ждать? Банальную, хотя и не обязательно плохую драму о силе любви и боли утраты. В пользу фильма говорит портфолио его создателей. Режиссёр Арье Позин («Чамскраббер») сделал себе имя на мрачных трагикомедиях о взрослении, а сценарист Марк Кляйн («Интуиция», «Хороший год») знает толк в романтике, причём без поблажек для молодёжной аудитории. Также наравне с привычными жанровыми клише трейлер обещает пару-тройку эффектных сцен в декорациях загробного мира — когда еще увидишь такое в мелодраме?

И ещё несколько любопытных релизов февраля: