Какие новые сериалы смотреть в апреле 2023? Могучие рейнджеры и мультивселенная оргазма

Апрель в этот раз чертовски богат на самые разнообразные сериалы — хотя горячо ожидаемых не так много. Тем лучше открыть для себя что-то новое! Впрочем, громкие хиты на месте — например, шпионский детектив «Цитадель» от братьев Руссо, один из самых дорогих сериалов Amazon Prime Video. Среди любопытных новинок — борьба монахини и искусственного интеллекта, мультивселенная оргазмов, переосмысление «Путешествия к центру Земли» и российская комедия о пропавшей деревне. А ностальгирующих зовём утром перед школой посмотреть спецвыпуск тех самых «Могучих рейнджеров»!

Миссис Дэвис

Mrs. Davis

Что? Научно-фантастическая сатира.

Когда и где? Стартует 20 апреля на Peacock.

О чём? Монахиня Симона не доверяет набирающему популярность искусственному интеллекту «Миссис Дэвис». ИИ предсказывает каждый шаг людей. ИИ объединяет пользователей в сеть. И очень хочет поговорить с Симоной — а монахиня не желает иметь с ИИ никаких дел. Симоне предстоит присоединиться к сопротивлению и отправиться на поиски Святого Грааля.

Что это будет? Весьма интригующий проект от неожиданного дуэта Тары Эрнандес («Теория Большого взрыва») и Дэймона Линделофа («Хранители», «Остаться в живых»). Он сочетает научно-фантастическую драму с социальной сатирой, при этом выводя на первый план конфликт веры и технологий — чем напоминает прошлые проекты Линделофа.

Трейлер не спойлерит сюжет, но в меру увлекает. Особенно ярко смотрится актриса Бетти Гилпин («Сестра Джеки», «Блеск») в монашеском одеянии и за рулём мотоцикла. Другие роли исполнили Джейк Макдорман («Области тьмы»), Марго Мартиндейл («Американцы», «Подлый Пит»), Бен Чаплин («Невероятные», «Дориан Грей») и Том Влашиха («Игра престолов», «Очень странные дела»).

Путешествие к центру Земли

Viaje al centro de la tierra

Что? Подростковая фантастика, вдохновлённая произведениями Жюля Верна.

Когда и где? Стартует 5 апреля на Disney+.

О чём? Приключения школьника Диего и его сверстников в летнем лагере, которым руководит эксцентричный изобретатель. Разумеется, в лагере есть места, куда лучше не соваться. И разумеется, Диего с друзьями проникают именно туда! Находка приводит ребят к порталу, ведущему прямиком в Измерение Верна — мир, словно созданный по образу и подобию книг писателя-фантаста Жюля Верна. И здесь подростки находят бабушку Диего, пропавшую много лет назад…

Что это будет? Оммаж классике фантастики в духе «Потерянных в космосе» — да ещё с необычным прочтением от студий из Мексики и Аргентины. Всё на местах: карикатурный злодей с усищами, атмосфера весёлых приключений, неказистая графика с аниматрониками и дух наивной ретрофантастики. Если вам понравились подростковые «Тайны Сальфер-Спрингс», определённо стоит посмотреть.

Могучие рейнджеры: Раз и навсегда

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always

Что? Спецвыпуск тех самых «Могучих рейнджеров».

Когда и где? 19 апреля на Netflix.

О чём? Да все мы прекрасно знаем, о чём! О героях, которые каждую неделю спасают Землю от резиновых ниндзя и игрушечных роботов. На этот раз Рита Репульса, завладевшая технологией путешествия во времени, убивает одного из участников команды. И теперь рейнджерам на пенсии нужно принять в группу ещё одного бойца.

Что это будет? Воссоединение, которое мы заслужили. С почти теми же актёрами, костюмами, спецэффектами, дизайном и беспросветно наивным сюжетом. Всё как раньше, разве что чуточку драматичнее.

Связанные насмерть

Dead Ringers

Что? Психологический триллер.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 21 апреля на Amazon Prime.

О чём? О сёстрах-близнецах, которые работают в гинекологии. Они делят не только призвание и карьеру, но и любовников, наркотики, увлечения и желание преодолевать этические нормы в медицине. Порой между героинями вспыхивают конфликты, но, похоже, сотрудничество — единственное, что поддерживает психику обеих.

Что это будет? Необычный мини-сериал, эксплуатирующий задумку одноимённого фильма Дэвида Кроненберга 1988 года. Тогда роль гинекологов-близнецов исполнил Джереми Айронс — в новой версии им сменили пол, теперь близнецов играет Рэйчел Вайс.

Проектом занимается Элис Бирч, до этого работавшая над драмой «Нормальные люди». А в производстве участвует студия Annapurna Pictures.

Цитадель

Citadel

Что? Научно-фантастический шпионский боевик.

Когда и где? С 28 апреля на Amazon Prime Video.

О чём? О бывших элитных спецагентах «Цитадели» — сверхсекретной организации. Она не действует в интересах какой-либо страны, но влияет на все страны и мировой порядок. Несколько лет назад на тайной операции двое агентов переступили некую черту и с тех пор потеряли память. Теперь «Цитадель» снова взывает к своим профессионалам.

Что это будет? Боевик в традициях серии «Миссия: невыполнима» и фильмов о Джеймсе Бонде, спродюсированный братьями Руссо (третий и четвёртый фильмы про «Мстителей»). Из-за пересъёмок и досъёмок сериал стал одним из самых дорогих для Prime Video — и в целом выглядит действительно неплохо. Трейлер обещает много экшена, погонь и разнообразные природные съёмки. Правда, пока не понятно, в чём выражается фантастический элемент. На ответ у шоу будет шесть часовых эпизодов.

Главные роли исполнили Ричард Мэдден, Приянка Чопра Джонас и Стэнли Туччи.

Уволенный на Марсе

Fired on Mars

Что? Взрослая производственная комедия.

Когда и где? С 20 апреля на HBO Max.

О чём? Графический дизайнер Джефф Купер работал на космической станции вдали от Земли. У него было всё: небольшой стартап, растущая карьера, планирующая перебраться к нему девушка. Но однажды босс ликвидировал его должность, и теперь у Джеффа нет возможности вернуться домой. И он вынужден проводить время на космической станции.

Что это будет? О сериале пока известно мало — по всей видимости, он вырос из одноимённой анимационной короткометражки Нейта Шермана и Ника Воки. Тизера пока нет, поэтому непонятно, сохранит ли мультсериал визуальный стиль короткометражки. Зато известно, что главного героя озвучил Люк Уилсон («Старгёрл», «Идиократия»).

Поскользнуться

Slip

Что? Взрослая фантастическая комедия.

Когда и где? С 21 апреля на Roku Channel.

О чём? Рутина и быт съели некогда счастливые отношения Мэй с парнем, из совместных дел у них только завтрак и просмотр телевизора, а секс и вовсе остался в прошлой жизни. Плюнув на всё, девушка отправляется на свидание вслепую, встречает горячего парня, занимается сексом, а наутро понимает, что… оказалась в другой реальности, где в прошлом вышла за этого парня замуж. Оказывается, всякий раз, когда Мэй достигает оргазма, она перемещается в иную реальность. Захочет ли она найти подходящую версию? Или попытается восстановить всё в первоначальной?

Что это будет? Фантастическая история про множественные вселенные, поданная глазами взрослых, которые устали от семейных и бытовых проблем. Как тут не вспомнить хит «Всё, везде и сразу»! Даже в трейлере обыгрывается схожий монтаж — но, кажется, здесь сериал ближе к «Эффекту бабочки» или «Плану Б».

Шоураннером и исполнительницей главной роли выступает Зои Листер-Джонс (играла в сериалах «Уитни», «Новенькая», снимала хоррор «Колдовство: Наследие»).

Адский рай

Hell’s Paradise: Jigokuraku

Что? Тёмное приключенческое аниме-фэнтези, сёнэн.

Когда и где? Стартовал 1 апреля на Crunchyroll.

О чём? Синоби Габимару хотел уйти со службы, но был захвачен в плен, где его приговорили к смерти. В последний момент Габимару предложили сделку — добыть эликсир бессмертия с острова, который называют землёй обетованной. Если всё получится, грехи синоби простят. Габимару решается на опасное задание ради любимой жены. А его спутницей становится палач Сагири Асаэмон из клана Ямада.

Что это будет? Экранизация популярной манги Юдзи Каку (Fantasma), которая рассказывает о войне кланов. Над проектом работал Каори Макита, один из режиссёров «Атаки титанов», а за производство отвечают студии MAPPA («Человек-бензопила») и Twin Engine («Сага о Винланде»). С такой кооперацией наверняка получится что-то стоящее — и зрители, посмотревшие первый эпизод, остались более чем довольны.

Амитивилль: история происхождения

Amityville: An Origin Story

Что? Документальная передача.

Когда и где? 23 апреля на MGM+.

О чём? О зверских убийствах, которые произошли в печально известном «доме с привидениями» в Амитивилле. Эту историю накрыл паранормальный флёр, а позже она превратилась в бесконечную серию фильмов ужасов.

Что это будет? Эксклюзивные интервью очевидцев, недавно опубликованные фотографии, архивные видео, восстановление хроники событий и попытка отвязаться от сверхъестественной шелухи. По крайней мере, так обещают продюсеры передачи. Поклонникам паранормальных ужасов явно не стоит проходить мимо — если всё получится, мы увидим, как настоящие преступления превратились в городскую легенду.

Сансара

Что? Российская фантастическая драма.

Когда и где? С 6 апреля на Okko.

О чём? Андрей после празднования своего 35-летия приходит в себя… на прошлый день. А потом снова и снова. Для него время начинает идти в обратную сторону. Разумеется, словам Андрея окружающие не верят. Но ему посчастливилось повстречать девушку, у которой, кажется, есть ответы на вопросы. Она считает, Андрею нужно исправить совершённые в прошлом ошибки. Только он уверен, что никаких ошибок не совершал.

Что это будет? Судя по трейлеру, прямолинейная мелодрама с бьющей в лоб моралью. Кутилу и прожигателя жизни Андрея за восемь серий должны научить ценить жизнь и отношения.

Главные роли исполнили Павел Деревянко («Брестская крепость», «Салют-7») и Кристина Асмус («Интерны», «Текст», «Своя война. Шторм в пустыне»). Режиссёр — Мария Агранович («The Тёлки», «Люби их всех»).

Дело о пропавшей деревне

Что? Российская псевдодокументальная комедия.

Когда и где? Когда-то в апреле на IVI.

О чём? Московская журналистка Татьяна Блок приезжает в деревню Нижние Броды готовить материал для видеоблога. Повод удивительный — в соседней деревушке Верхние Броды исчезли все жители, при этом их вещи остались на месте. Люди словно испарились. Татьяна за счёт сенсации намерена доказать, что её зря уволили с телевидения и что она по-прежнему способна снимать расследования.

Что это будет? Надеемся на занимательную комедию с фантастическим уклоном, которая обыгрывает жанр «мокьюментари» — не как в тизере, где в кадр камеры попали неловкие кадры с курицей и петухом. Да и тема «столичная блогерша в деревне» вызывает уже зевоту.

Первые критики, которым удалось посмотреть два эпизода на фестивале Original+, говорят, что смешение детектива и псевдодокументалки скорее получилось. «Дело о пропавшей деревне» ощущается как сериал «Топи», только с юмором. А с каждой новой версией событий повышается градус иронии.

Создатели сериала — Сергей Светлаков и Саид Давдиев («Прожекторперисхилтон», «Вечерний Ургант»), режиссёр — Андрей Шавкеро («Ёлки 5», «Старые шишки»). Главные роли исполнили Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин, Денис Косяков и Сергей Дружко.