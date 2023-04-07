Какие фильмы смотреть в апреле 2023? Часть 2: зарубежные премьеры

В предыдущей части кинодайджеста мы рассказали о больших премьерах российского проката. Но есть немало зарубежных премьер, которые в него не попадут. Тут и новое прочтение любимой сказки про Питера Пэна, и долгожданная экранизация Super Mario Bros., и шведский ответ «Дню сурка», и феминистская трагикомедия из Турции, и хорроры на любой вкус. Официально в России эти фильмы сейчас недоступны. Впрочем, наши читатели могут посмотреть их за рубежом… или воспользоваться другими доступными способами.

Братья Супер Марио в кино

The Super Mario Bros. Movie

Когда? 6 апреля (в кино)

Что? Компьютерный мультфильм по мотивам известной серии игр Nintendo.

О чём? Копаясь в канализационных трубах под Нью-Йорком, братья-водопроводчики Марио и Луиджи проваливаются в волшебный портал. Тот переносит их в Грибное королевство, где гордая и прекрасная принцесса Пич ведёт отчаянную борьбу с ордами злобного ящера Боузера. Чтобы защитить королевство и освободить брата, попавшего в плен к негодяям, Марио вприпрыжку отправляется навстречу опасностям!

Что известно? Строго говоря, всё, что нужно знать, понятно уже по постеру: над фильмом работали совместно игровой гигант Nintendo и студия компьютерной анимации Illumination. На одной стороне — создатели самого узнаваемого и популярного героя в истории видеоигр, однажды уже обжёгшиеся с американской экранизацией. На другой — авторы «Миньонов» и «Зверопоя», зарабатывающие миллиарды долларов на простеньких и хаотичных, но приятных мультфильмах для детей.

Результат предсказуем. Первые рецензии отмечают, что «Братья Супер Марио» отнеслись к первоисточнику с максимальным уважением. Красочные локации вдохновлены уровнями из игр серии, кадр ломится от «пасхалок», саундтрек адаптирует классические мелодии Кодзи Кондо и даже в ракурсах некоторых сценах имитируется игровая камера. Отдельно критикам понравился образ Боузера в исполнении Джека Блэка, одновременно угрожающий и комичный, совсем как в игре. Фанаты наверняка останутся довольны — до определённого предела.

Потому что в первую очередь мультфильм рассчитан всё-таки не на великовозрастных геймеров, а на младших школьников. Незамысловатый сюжет развивается стремительно, а отношения героев задвинуты на второй план, чтобы не сдерживать калейдоскоп гэгов и музыкальных отсылок (своя песня есть даже у Боузера!). Достаточно ли этого, чтобы снискать успех в прокате? Если судить по фильмографии Illumination — вполне. А там, может, к сиквелу авторы позволят себе чуть больше творческой смелости и глубины.

Питер Пэн и Венди

Peter Pan & Wendy

Когда? 28 апреля (Disney+).

Что? Киноремейк классического диснеевского мультфильма по сказке Джеймса Барри.

О чём? Девочка Венди Дарлинг вот-вот станет подростком — и как же боязно ей прощаться со своим детством! Вдруг однажды ночью в окно её спальни залетает озорной мальчишка Питер Пэн и рассказывает Венди про волшебную страну Нетландию. Там, говорит он, можно вовсе не взрослеть и хоть до бесконечности исследовать густые леса, играть с русалками и сражаться со свирепыми пиратами. Очарованная Венди вместе с младшими братьями Майклом и Джоном отправляется вслед за Питером к далёким и чудесным берегам…

Что известно? К диснеевским ремейкам, заполонившим экраны кинотеатров в последние десять лет, принято относиться снисходительно. В лучшем случае они просто копируют старые мультфильмы, не привнося ничего нового. Однако есть исключение — «Пит и его дракон» Дэвида Лоури. Режиссёр — выходец из независимого кино («История призрака», «Легенда о Зелёном рыцаре») — даже к проекту Disney применил свой неповторимый стиль. Мир фильмов Лоури — узнаваемо реалистичный, часто мрачный, но в то же время полный волшебства и нежности.

В новой экранизации «Питера Пэна» режиссёр тоже обещает избегать клише. Натуру для Нетландии он снимал не в тропиках, а на канадском острове Ньюфаундленд, к культуре «индейцев» подошёл с уважением (в отличие от первого диснеевского мультфильма), а самого Питера решил не романтизировать. Посягнул постановщик и на священную традицию экранизаций: отца Венди и злобного капитана Крюка здесь играют два разных актёра — Алан Тьюдик и Джуд Лоу соответственно. Видно, неспроста.

В кои-то веки Disney сохраняет железную веру в видение Лоури. Студия не только терпеливо ждала завершения работы над фильмом (режиссёр взялся за «Питера Пэна» ещё в 2016 году!) и не навязывала автору других сценаристов, но и намерена продолжать сотрудничество. Следующим его проектом станет один из сериалов по «Звёздным войнам».

Ренфилд

Renfield

Когда? 13 апреля (в кино)

Что? Комедийный боевик про незадачливого подручного Дракулы.

О чём? Последние 90 лет агент по недвижимости Р. М. Ренфилд провёл в услужении у настоящего вампира. Став фамильяром Дракулы, молодой человек обрёл бессмертие и сверхъестественную силу. Но за всё приходится платить, а князь тьмы — начальник вздорный, требовательный и ненасытный. В поисках новых жертв для шефа Ренфилд забредает на встречу группы психологической поддержки для тех, кто состоит в абьюзивных отношениях. Там на героя снисходит озарение: хватит пресмыкаться перед самовлюблённым кровососом! Вот только разорвать контракт с вурдалаком совсем непросто…

Что известно? В 2017 году студия Universal пыталась запустить киновселенную в духе Marvel про классических экранных чудовищ вроде Мумии и монстра Франкенштейна. Проект развалился — как оказалось, к лучшему. Теперь компания делает ставку на самостоятельные фильмы с яркой концепцией и авторским видением. И вот за «Человеком-невидимкой» Ли Уоннелла последовала новая (комедийная!) трактовка истории Дракулы от Роберта Киркмана, создателя мультсериала «Непобедимый».

Руку мастера видно сразу: согласно рецензиям, «Ренфилд» — зрелище энергичное, весёлое и очень кровавое. Киркман и режиссёр Крис Маккей («Робоцып») ловко балансируют на грани пародии, отдают дань уважения классическим хоррорам Universal и в то же время посмеиваются над их старомодностью, которая с трудом вписывается в современный мир психотерапии и мафиозных разборок. Главным же достоинством фильма критики единогласно называют Николаса Кейджа в роли Дракулы. Даже в масштабе, кхм, выдающейся карьеры актёра эта его партия на редкость колоритна и безумна.

Восстание зловещих мертвецов

Evil Dead Rise

Когда? 20 апреля (в кино)

Что? Мягкий перезапуск культовой хоррор-франшизы Сэма Рэйми.

О чём? Забеременев по ошибке, девушка Бет обращается за советом к старшей сестре Элли — образцовой матери, которая воспитывает трёх детей в небогатом районе Лос-Анджелеса. Тем временем, исследуя развалины соседского дома, сын Элли обнаруживает коллекцию пластинок и диковинную книгу с зубастым замком и переплётом из человеческой кожи. Уже скоро мать семейства начинает ползать по потолку и бросаться на родных с острыми кухонными приборами. Бет придётся взглянуть в глаза своим страхам, чтобы защитить племянников и дожить до рассвета…

Что известно? «Зловещие мертвецы» — одна из главных хоррор-франшиз 1980-х, сделавшая режиссёра Сэма Рэйми и актёра Брюса Кэмпбелла живыми классиками жанра. По ходу 2010-х они с переменным успехом пытались её возродить: то как мрачный перезапуск, то как телесериал, а и как кооперативную игру.

Автор новых полнометражных «Мертвецов», ирландец Ли Кронин («Другой»), решил взять понемногу от всех предшественников. Из оригинала — хитроумные операторские приёмы, из сиквела — изуверское чувство юмора, из перезапуска — пугающе реалистичные спецэффекты и литры хлещущей крови. Подход оказался выигрышным: показ на фестивале SXSW был встречен восторженными овациями и похвалами в адрес гримёров, звукорежиссёра и Алиссы Сазерленд в роли демонической Элли.

Жаль только, Брюсу Кэмпбеллу на этот раз не нашлось места в кадре; актёр ограничился функциями продюсера.

Лига справедливости / RWBY: Супергерои и охотники, часть 1

Justice League x RWBY: Super Heroes and Huntsmen, Part One

Когда? 25 апреля (онлайн)

Что? Трёхмерный мультбоевик, кроссовер вселенной DC и «американского аниме» RWBY.

О чём? Супергеройскую команду забросило в футуристичный мир Ремнант, где ловкие охотники оберегают людей от жутких сверхъестественных чудовищ, известных как «гримм». Хуже того: путешествие в Ремнант изменило самих героев! Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Киборг, Флэш и Зелёный Фонарь снова стали подростками, хотя и не растеряли былых сил. И теперь им нужно найти путь домой.

Что известно? Анимационным проектам DC не впервой пускаться в эксперименты, от стимпанка до лавкрафтианских ужасов. И всё же мало кто ожидал от Лиги справедливости кроссовера с RWBY — популярным веб-мультсериалом, стилизованном под аниме. Дерзкую идею поначалу опробовали на одноимённой серии комиксов, теперь же (как раз под занавес девятого сезона RWBY) пришёл черёд экранизации.

Студия Rooster Teeth не рискнула отдавать свою вселенную в чужие руки. Над фильмом работала та же команда, что и над мультсериалом, включая шоураннера Керри Шоукросса и актёров озвучки. Единственный человек со стороны — сценаристка Мэган Фитцмартин, успешно заявившая о себе недавним мультфильмом «Общество справедливости: Вторая мировая война».

Чупа

Chupa

Когда? 7 апреля (Netflix)

Что? Семейная фантастика по мотивам мексиканского фольклора.

О чём? Родители тринадцатилетнего Алекса переехали в США из Мексики. Мальчик стесняется своего происхождения, и, чтобы он приблизился к своим корням, мать отправляет Алекса на ферму к дедушке-лучадору. Тот рассказывает внуку всякие байки и легенды, в том числе о хищном зверьке чупакабре, который прячется в пустыне и тащит у фермеров домашний скот. Вскоре Алекс сам встречает «чупу», такого же маленького и робкого, как и он сам. Узнав, что по следу чупакабры идёт жестокий американский охотник, мальчик решает любой ценой защитить нового друга.

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=ViKnrHjzgn4

Что известно? В традиционном описании (чешуя на коже, шипастая спина, огромные клыки) чупакабра — персонаж, скорее подходящий хоррору, нежели семейному фильму. Однако Хонас Куарон, сын и соавтор режиссёра «Гравитации», никого не хочет пугать. Куда ближе ему традиции Стивена Спилберга: «Чупа» явно равняется на «Инопланетянина» и «Парк юрского периода», хотя и не дотягивает до них по бюджету и мастерству режиссуры. Приходится компенсировать недостатки необычным сеттингом и безмерным обаянием крылатого пушистика. Для детской аудитории этого, пожалуй, будет достаточно.

Экзорцист Ватикана

The Pope’s Exorcist

Когда? 27 апреля (в кино)

Что? Мистический хоррор на основе мемуаров реального (!) экзорциста.

О чём? Святой отец Габриэле Аморт — один из самых уважаемых, но и самых противоречивых служителей Ватикана. День за днём он разоблачает «одержимых» симулянтов, не считаясь с авторитетом церковных чинов. Впрочем, новое дело рискует сломить даже его железную волю: жестокий дух, вселившийся в тело маленького мальчика, наводит ужас на окружающих и требует аудиенции с Амортом. Разговорившись с демоном, экзорцист понимает, что попал в сети заговора, разгадку которого надо искать в тайной истории Ватикана.

Что известно? Реальный отец Аморт был своеобразной фигурой. За 91 год жизни он успел побыть и партизаном, и радиоведущим, провёл свыше 70 тысяч обрядов экзорцизма (то есть примерно по девять в день), боролся с йогой и «Гарри Поттером», обвинял итальянских политиков и шоуменов в сговоре с Сатаной. Иной режиссёр мог бы снять по мотивам его истории удалую сатиру, но, к сожалению, Джулиус Эйвери («Оверлорд») отнёсся к материалу со всей серьёзностью. По отзывам с премьеры, «Экзорцист Ватикана» получился банальным и занудным хоррором, даже несмотря на комично переигрывающего Рассела Кроу в главной роли.

Феноменальные явления

Fenmenas

Когда? 14 апреля (Netflix).

Что? Мистическая хоррор-комедия про «возрастных» охотников за приведениями.

О чём? Четверо друзей — Саграрио, Паз, Глория и святой отец Пилон — уже немолоды, однако возраст не остудил их страсть к изучению паранормальных явлений. Новое расследование приводит их в антикварный магазин, где, по словам хозяев, уже давно творится всякая чертовщина. И правда: двери хлопают, люстры мигают, да ещё отец Пилон загадочным образом исчезает посреди ночи! Три сеньоры берутся разгадать тайну проклятого магазинчика…

Что известно? Пока Рассел Кроу борется с дьяволом всерьёз, продюсеры хитовой испанской комедии «Идеальные незнакомцы» с озорной ухмылкой экранизируют похождения группы «Гепта» — реальной команды журналистов и мистиков, которые охотились на призраков в Испании 1990-х годов. Впрочем, совсем без ужасов фильм не обойдётся: благо, сценарист Фернандо Наварро («Уиджи: Проклятие Вероники») в жанре не новичок.

Ещё раз

One More Time

Когда? 21 апреля (Netflix).

Что? Шведская комедия о женщине, застрявшей в петле времени.

О чём? На пороге сорокалетия Амелия окончательно разочаровалась в жизни. То ли дело молодость: все ошибки только впереди, а надежды ярким маяком освещают будущее! Что ж, судьба преподносит героине подарок: Амелия попадает под машину и переносится в свой восемнадцатый день рождения. А затем проживает его снова. И снова. С каждым циклом «лучший день в жизни» кажется всё более блёклым, а ловушка времени — всё более невыносимой. Чтобы вернуться в настоящее, придётся отпустить прошлое.

Что известно? С одной стороны, в формат «Дня сурка» уже трудно привнести что-то новое. С другой — фантастическая подоплёка сюжета явно интересует авторов меньше, чем возможность воссоздать на экране начало 2000-х годов и оглянуться на переживания юности с высоты прожитых лет. И тут у фильма все козыри на руках: авторами сценария выступили Софи и Туве Форсман, работавшие над «Молодыми монархами», одним из лучших подростковых сериалов Netflix. А за режиссуру отвечает Джонатан Этцлер, набивший руку на атмосферной семейной драме HBO «Медвежий угол».

Ах, Белинда

Aaahh Belinda

Когда? 7 апреля (Netflix).

Что? Трагикомедия про актрису, поменявшуюся телами со своей героиней.

О чём? Дилара — актриса современная, дерзкая и независимая. Но, чтобы сохранять свою независимость, иногда нужно сниматься в чём предложат. Для рекламы шампуня «Белинда» Дилара должна перевоплотиться в Хандан, покорную домохозяйку при двух детях и увальне-муже. Трансформация проходит даже чересчур успешно: намылив голову чудо-шампунем, героиня… становится Хандан! Былые знакомые её теперь не узнают, а новая семья грозит свести с ума. Как же вернуть всё на круги своя?

Что известно? К сожалению, классическое турецкое кино в России не на слуху. А ведь на родине «Ах, Белинда» режиссёра Атыфа Йылмаза — один из главных фильмов 1980-х, в абсурдистской форме высмеявший противостояние патриархальных традиций и нового феминистского взгляда на женщину. За прошедшие сорок лет конфликт не стал менее острым, и вот уже следующее поколение кинематографистов возвращается к этой истории. Вряд ли ремейк «Белинды» ждёт слава оригинала (режиссёр Дениз Йорулмазер известен прежде всего нехитрыми телевизионными ромкомами), но, возможно, он всё-таки внесёт лепту в современную битву полов.