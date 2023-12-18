    Новости | Подкасты
    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 11 — 17 декабря

    18 декабря 2023
    Фото аватара
    18.12.2023
    509
    0 минут на чтение
    #дайджест

    Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр в блестящей озвучке Никиты Волковича.

    В этом выпуске:

    ✨ Продолжается крауд-кампания журнала «Мир фантастики» на 2024 год.

    ✨Студия А24 работает над киноадаптацией видеоигры Death Stranding.

    ✨Продюсеры «Колеса времени» и «Ведьмака» замахнулись на экранизацию «Иноземья» Тэда Уильямса.

    ✨У «Мятежной луны» всё плохо. Критики разнесли новую картину Зака Снайдера в пух и прах.

    «Король и шут» стал самой просматриваемой новинкой КиноПоиска в 2023 году.

    ✨Издательство «Комильфо» перестаёт выпускать комиксы Marvel.

    Текст: Алексей Ионов / Голос и монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

    Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежий выпуск:

    Яндекс.Музыка | Apple Podcasts | Mave | Остальные платформы

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Читайте также

    Статьи

    12 отличных фантастических игр, которые вы наверняка пропустили в 2023 году
    0
    20160
    12 отличных фантастических игр, которые вы наверняка пропустили в 2023 году

    Ищите на распродажах!

    Какие книги выйдут в 2024 году: Фэнтези 21
    0
    29243
    Какие книги выйдут в 2024 году: Фэнтези

    Ждём очередной секретный проект Сандерсона, приквел Малазана, новое авантюрное фэнтези Дэниела Абрахама и роман в стиле «Имени ветра» Патрика Ротфусса.

    Художник Алекс Рис: правдоподобные инопланетяне, одиночество в космосе и неизведанные миры 5
    0
    87210
    Художник Алекс Рис: правдоподобные инопланетяне, одиночество в космосе и неизведанные миры

    Австралийский художник — об инопланетянах, о том, как помирить фантазию и правдоподобие и о любви к научной фантастике

    «Доктор Кто: Смешок». Первый шаг в новую эпоху 13
    0
    79143
    «Доктор Кто: Смешок». Первый шаг в новую эпоху

    Возвращение классического злодея, прощание со старым Доктором и новая глава в истории сериала

    Мы пришли с миром: инопланетяне, выглядящие как люди 1
    0
    136588
    Могут ли инопланетяне выглядеть как люди?

    Гуманисты, гуманитарии, гуманоиды

    Свежие фэнтезийные циклы, в сюжете которых важную роль играют драконы 3
    0
    147517
    Что почитать? Современные фэнтези-книги про драконов

    Книги для любителей гигантских фэнтезийных ящеров

    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну 1
    0
    199135
    Какие новые сериалы выйдут в 2024-м: легенда об Аанге, постапокалиптические пустоши и возвращение на Дюну

    А ещё Человек-паук, ходячие мертвецы и много джедаев

    «Атака титанов» на финишной прямой. Чем завершается один из главных аниме-сериалов последних лет 3
    0
    366680
    Вспоминаем «Атаку титанов» в 106-м выпуске Фантастического подкаста

    Татакаэ!

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить