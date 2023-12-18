Дайджест новостей за неделю 11 — 17 декабря

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В этом выпуске:

✨ Продолжается крауд-кампания журнала «Мир фантастики» на 2024 год.

✨Студия А24 работает над киноадаптацией видеоигры Death Stranding.

✨Продюсеры «Колеса времени» и «Ведьмака» замахнулись на экранизацию «Иноземья» Тэда Уильямса.

✨У «Мятежной луны» всё плохо. Критики разнесли новую картину Зака Снайдера в пух и прах.

✨«Король и шут» стал самой просматриваемой новинкой КиноПоиска в 2023 году.

✨Издательство «Комильфо» перестаёт выпускать комиксы Marvel.

Текст: Алексей Ионов / Голос и монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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