«Брюс Уэйн должен умереть» — первый трейлер «Бэтмена: Карающий рок над Готэмом»

Warner Bros. опубликовала первый трейлер нового мультфильма по «Бэтмену» с подзаголовком «Карающий рок над Готэмом».
В основу картины лег одноименный комикс 2001 года Майка Маньолы, Ричарда Пейса и Троя Никси.
Действие развернется в альтернативном Готэме 1920 годов, где Брюс случайно высвобождает некое древнее зло.
Премьера состоится 28 марта.
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