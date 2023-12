Какие фильмы смотреть в кино в декабре? Часть 2: Возвращение легендарных режиссёров

Репертуар российских кинотеатров в декабре оказался на редкость сбалансированным. Тут и восточные сказки, и западные боевики, и документалистика, и анимация во всех возможных форматах. Но главное — за многими из этих премьер стоят настоящие авторы со своим уникальным видением. Мастера, навеки вписавшие свои имена в историю кино.

Мальчик и птица

Kimitachi wa Do Ikiru ka / 君たちはどう生きるか

Когда? 7 декабря.

Что? Новый (вероятно, последний) анимационный шедевр Хаяо Миядзаки.

О чём? Разгар Второй мировой войны. Мальчик Махито эвакуируется из Токио вместе с отцом-авиаконструктором. Позади он оставляет беззаботное детство и воспоминания о матери, погибшей при пожаре. А впереди — новая жена отца, молодая и богатая женщина, живущая в роскошном загородном поместье. Там Махито встречает загадочное существо: то ли говорящую цаплю, то ли жуткого зубастого карлика. Следуя за новым знакомым в развалины старинной башни, мальчик переносится в потусторонний мир, где человек-птица обещает воссоединить его с матерью…

Что известно? Казалось, десять лет назад великий аниматор Хаяо Миядзаки подвёл итоги своей жизни в фильме «Ветер крепчает» и удалился от дел. Но неординарное воображение создателя «Принцессы Мононоке» и «Унесённых призраками» не знает покоя. В 2016 году мэтр взялся за новый проект — трагическую историю взросления, вдохновлённую японским романом «Как поживаете?» (так же звучит и оригинальное название фильма), ирландской сказкой «Книга потерянных вещей» и биографией самого Миядзаки.

Работа над «Мальчиком и птицей» велась неторопливо, методично и в строжайшей тайне. Продюсеры даже решили отказаться от традиционной рекламной кампании, выпустив один-единственный постер с человекообразной цаплей. Всё это лишь подстегнуло ажиотаж: в первые выходные проката «Мальчик и птица» собрал больше, чем любой предыдущий мультфильм Ghibli! А после сеанса зрители выходили наповал сражённые «самым глубоким и мрачным» творением Миядзаки.

Даже опытные критики признают, что для полного понимания фильма, возможно, понадобится посмотреть его несколько раз. Уж слишком необъятным оказалось видение мастера. Есть здесь и абстрактные фантазии, и детально воссозданный быт Японии 1940-х, традиции Востока и Запада, глубокое разочарование в мире, полном конфликтов… и в то же время надежда на будущие поколения. Такое точно нельзя пропускать: по подсчётам портала Metacritic, «Мальчик и птица» входит в четвёрку лучших фильмов года!

Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов

Когда? 2 декабря (кинотеатры) / 9 декабря (START).

Что? Документальный фильм о скандальной экранизации «Трудно быть Богом».

О чём? К добру или худу, «Трудно быть Богом» Алексея Германа — один из самых амбициозных и бескомпромиссных проектов в истории российского кино. К роману братьев Стругацких о мрачной планете, застрявшей в Средневековье, режиссёр-перфекционист подступался ещё при СССР. До съёмок дело дошло только в 2000 году, а продолжались они более шести лет. Герман умер, так и не успев завершить работу над монтажом.

С помощью эксклюзивных закадровых материалов, а также через интервью с участниками съёмочной команды и историками кино «Архитектор» прослеживает эпическое создание «Трудно быть Богом». А заодно пытается понять: для кого вообще был сделан этот запутанный, грязный, жестокий фильм — и почему Герман не мог снять его иначе.

Что известно? По-своему логично, что документальный рассказ о фильме чрезвычайно непростой судьбы тоже вызвал производственный скандал. Основные работы над «Архитектором», от закадрового текста до монтажа, провёл кинокритик Антон Долин (признан минюстом РФ иностранным агентом) — один из ведущих специалистов по творчеству Германа. Однако для завершения картины при поддержке Министерства культуры продюсерам пришлось убрать из фильма имя и голос опального автора. Новый закадровый текст озвучил сын режиссёра Алексей Герман — младший.

Кентервильское привидение

The Canterville Ghost

Когда? 7 декабря.

Что? Комедийный 3D-мультфильм по мотивам рассказа Оскара Уайльда.

О чём? В старинное английское поместье въезжают новые хозяева — американская семья Отисов. Дом им достался за бесценок: всех предыдущих владельцев распугал призрак сэра Саймона де Кентервиля, который уже 300 лет охраняет свою вотчину. Однако прагматичные Отисы не склонны к предрассудкам, и проделки злого духа их совершенно не пугают! Более того, юная дочь семейства Вирджиния вызывается помочь сэру Саймону обрести долгожданный покой…

Что известно? Экранизация шутливой готической сказки Оскара Уайлда, кажется, сама пала жертвой проклятия. Работа над мультфильмом началась более десяти лет назад на канадской студии Arc Productions («Девять») при участии звёздного актёрского состава и великого композитора Эннио Морриконе. Увы, компания вскоре обанкротилась, и лишь теперь продюсер и сорежиссёр Роберт Чандлер («Изумительный Морис») смог довести проект до релиза, пусть даже в весьма бюджетном виде и без Морриконе.

Главную рекламную фишку, впрочем, удалось сохранить: в «Кентервильском привидении» воссоединился легендарный комедийный дуэт Стивена Фрая и Хью Лори! Жаль только, общих сцен у них немного, а российская публика их голоса, скорее всего, не услышит. В качестве альтернативы дубляж предлагает зрителям таланты Гарика «Бульдога» Харламова и звёздного блогера Миланы Некрасовой.

Лунный человек

Du xing yue qiu / 独行月球

Когда? 7 декабря.

Что? Хитовая фантастическая комедия из Китая.

О чём? Юэ Дугу — последний человек во Вселенной. По крайней мере, так считает он сам. Незадачливого астронавта впопыхах забыли на лунной колонии после провальной операции по спасению Земли от гигантского астероида. И всё же надежда жива. Те немногие, кто уцелел после катастрофы, укрылись в надёжном бункере. Из-за плотного облака пыли, поднявшегося над планетой, связь работает лишь в одну сторону: земляне не могут связаться с Юэ, но наблюдают за его комичными попытками наладить свой быт на Луне. Власти решают превратить приключения Лунного человека во вдохновляющее шоу, чтобы поддержать моральный дух выживших.

Что известно? Китайская экранизация популярного комикса из Южной Кореи стала одним из главных хитов 2022 года. Собрав почти 500 миллионов долларов в мировом прокате, «Лунный человек» сходу взлетел в топ-15 самых кассовых фильмов КНР. Отчасти такой успех обусловлен остроумной концепцией: «Марсианин», рассказанный через «Шоу Трумана». А ещё, конечно, сработало безмерное обаяние Шэня Тэна — суперзвезды китайского юмора, который наконец-то получил возможность проявить себя в более героическом амплуа.

Три богатыря и Пуп Земли

Когда? 28 декабря.

Что? Двенадцатая часть непотопляемой мульт-франшизы студии «Мельница».

О чём? Исследуя таинственный Пуп Земли, Алёша Попович, Князь Киевский и неугомонный конь Юлий проваливаются через дыру во времени — на миллионы лет назад! Чтобы вернуться домой, героям придётся найти общий язык с племенами варваров и одолеть могучих динозавров. Кто победит в битве русов против ящеров?

Что известно? Ещё пару лет назад казалось, что флагманский цикл анимационной студии «Мельница» начинает выдыхаться: сборы и отзывы зрителей уже давно не поражают воображение. Однако авторы с богатырским упорством идут вперёд, вслед за «Пупом Земли» анонсировав сразу два новых фильма и сериал для портала «Кинопоиск». То ли «Мельница» безоговорочно верит в преданность аудитории, то ли хочет в кратчайшие сроки дожать франшизу перед неминуемым финалом.

А ещё: главная нефантастическая премьера месяца

Немая ярость

Silent Night

Когда? 30 ноября.

Что? Триллер про безмолвного мстителя, снятый мастером боевиков Джоном Ву.

О чём? Случайно оказавшись в эпицентре бандитских разборок, примерный семьянин Брайан теряет любимого сына, а сам получает пулю в горло. Он больше не может говорить, но его жажда мести в словах не нуждается. Целый год мужчина, не щадя себя, учится владению оружием и экстремальной езде, а также досконально исследует деятельность криминальных группировок. В канун Рождества Брайан выходит на тропу войны, чтобы покарать тех, кто отнял у него всё.

Что известно? Гонконгский режиссёр Джон Ву ещё в начале 1990-х стал живой легендой. Фирменный «балетный» стиль создателя «Круто сваренных» и «Без лица» сочетает в себе поэзию и жестокость, мелодраматичный сюжет и виртуозно поставленные перестрелки. Без влияния боевиков Ву не обошлись ни «Матрица», ни сага о Джоне Уике. И вот через 20 лет после своего последнего американского фильма корифей жанра возвращается с одной из самых концептуальных работ в своей карьере — боевиком, где главный герой не произносит ни слова!

Сценарий «Немой ярости» намеренно выдержан в старомодном стиле: простая история с мгновенно узнаваемыми типажами персонажей, никаких неожиданностей и (само)иронии. Настолько лобовой подход отпугнул многих критиков и зрителей. Зато те, кто поймал режиссёрскую волну, пришли в настоящий восторг от изобретательного экшена, выразительной игры Юэля Киннамана в главной роли и неожиданно лиричного монтажа.

И наконец: недорогие, но интересные хорроры со всего света

Крик. Ночь перед Рождеством (оригинальное название: It’s a Wonderful Knife) — комедийный слэшер по сценарию Майкла Кеннеди («Дичь»), никак не связанный с франшизой «Крик». Остановив маньяка в маске, героиня по имени Винни начинает переосмысливать свою жизнь… и неожиданно переносится в мир, где её никогда не существовало, а убийца по-прежнему разгуливает на свободе. Критикам фильм показался умеренно забавным, хоть и совсем не страшным.

С 21 декабря в кинотеатрах

Гномы. Новогодний беспредел (There’s Something in the Barn) — скандинавская хоррор-комедия про суровых северных эльфов (не гномов!), которые терроризируют заезжую американскую семью, не уважающую местные традиции Рождества. Рецензии описывают фильм как смесь «Гремлинов» и «Одного дома», отмечая остроумные гэги и на удивление кровавые сцены убийств.

С 14 декабря в кинотеатрах

Кто не спрятался… (The Sacrifice Game) — ещё один рождественский ужастик, на сей раз в ностальгическом духе. В начале 1970-х подружки-студентки прячутся в опустевшем университете от жестокой банды, помешанной на ритуальных жертвоприношениях. Пресса встретила фильм чрезвычайно тепло: 100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes! Особых похвал удостоились непредсказуемый сценарий, эффектный дизайн и по-настоящему жуткий пролог.

С 7 декабря в кинотеатрах

Заклятие. Зарождение зла (Auxilio) — религиозный хоррор из Аргентины. Опять же, он не имеет отношения к франшизе Джеймса Вана. В 1931 году жестокий отец заточает своенравную Эмилию в монастыре и по совместительству приюте для душевнобольных, где героиню начинают терзать зловещие видения. Первые зрители в целом остались довольны как загадочной атмосферой, так и смелыми эротическими эпизодами. Как бы их не порезали в версии для российских экранов!

С 14 декабря в кинотеатрах

Другие: Проклятие кукушки (El Cuco) — испанский психологический триллер в духе «Ребёнка Розмари». Беременная героиня и её муж решают временно обменяться домами с парой пожилых немцев, но вскоре понимают, что попали в ловушку к служителям зла. Судя по отзывам, не слишком оригинальную историю с лихвой компенсирует стильная постановка и игра Белен Куэсты (Манила из «Бумажного дома») в главной роли.

С 7 декабря в кинотеатрах

Реинкарнация. Картины с того света (Cracked / ภาพหวาด) — тайская мистическая драма про дочь художника, которая возвращается в загородный особняк отца после его загадочного убийства и подозревает, что тот сошёл с ума под влиянием своих полотен. Критики приняли фильм без восторга, укоряя авторов за излишнюю любовь к скримерам и жанровым клише. Впрочем, жутковатый дизайн поместья и элегантная режиссура были отмечены положительно.

С 28 декабря в кинотеатрах