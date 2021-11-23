Фантастическое аниме осени 2021: что стоит смотреть?

Каждый сезон выходит множество самых разных аниме. И чаще всего, глянув хотя бы несколько эпизодов, можно понять, есть ли смысл смотреть дальше. Мы попросили нашего редактора Бориса Невского, давнего поклонника аниме, составить обзор фантастических новинок осеннего сезона 2021 года. Он, конечно, получился субъективным — но надеемся, что вам пригодится.

Главный хит осени-2021 — конечно же, второй сезон «Реинкарнации безработного», который обещает стать самым популярным анимешным исекаем последних лет. Есть и ещё несколько продолжений проектов разной степени известности. Но у нас речь пойдёт только о новых фантастических аниме-сериалах, которые не служат прямыми продолжениями и не входят в объёмные франшизы.

Обзор написан после просмотра трёх-пяти эпизодов каждого сериала.

1. Стоит посмотреть

Луна, Лайка и Носферату (Tsuki to Laika to Nosferatu)

Первоисточник: ранобэ Макино Кэйсукэ

Сюжет: после Второй мировой войны две сверхдержавы, Союз Федеративных Республик Зирнитра и Соединённое Королевство Арнак, вступили в космическую гонку. Лидерство захватил Союз, запустивший в космос спутник, а затем корабль с собакой. Теперь же к полёту готовятся люди, но сначала решено провести пробный запуск, пилотом которого будет вампир. Точнее, юная вампирша Ирина, которая сыграет роль подопытной собачки. И вот Ирина с помощью своего куратора, лейтенанта Льва Лепса, готовится к опасной миссии…

Впечатления: у многих отечественных зрителей это аниме сразу вызвало отторжение — из-за очевидного сходства его сюжета с историей советской космонавтики. Однако действие происходит в альтернативном мире, где нет СССР, хотя параллели, безусловно, просматриваются. Но главное здесь — не столько космическая линия (которая, впрочем, довольно точно соотносится с реальной историей), сколько взаимоотношения героев, которые проходят путь от неприятия к взаимопониманию и товариществу. Ирина и Лев отличаются по темпераменту и взглядам, да ещё принадлежат к разным биологическим видам, но их объединяет мечта о космосе. Космос, конечно, будет наш, но какова цена?

Вердикт: безусловно, это клюква. Где, спрашивается, медведи с балалайками, распивающие водку на Красной площади? Явная недоработочка… Но если серьёзно, по начальным эпизодам перед нами достойная вещь с драматичным сюжетом, проработанными персонажами, историческими аллюзиями и неочевидным финалом.

Рейтинг королей (Ousama Ranking)

Первоисточник: манга Токи Сосукэ

Сюжет: принц Бодж — старший сын и наследник великого короля. Однако Бодж родился глухонемым карликом, потому потенциальные подданные его не уважают, видя будущим монархом младшего принца Дайду. Единственный друг Боджа — странное существо Тень, последний представитель клана наёмных убийц. Правда, со временем выясняется, что друзей у Боджа немало, причём самых неожиданных. Впрочем, и врагов в достатке.

Впечатления: поначалу сериал может оттолкнуть специфическим стилем рисунка, который, тем не менее, соответствует оригинальной манге, к тому же напоминая классическое аниме 1980-х. Но это просто такая фишка, а в целом видеоряд достойный.

Всё остальное ещё лучше. Сюжет, который кажется сказочным, уже со второго эпизода начинает вызывать сильные эмоции. А к середине сериал и вовсе напоминает «Игру престолов» — многослойные интриги, подлое предательство, коварные убийства. Герои тоже неоднозначны, так что их видимая мультяшность быстро забывается, ведь поступают они по-взрослому. Причём практически все персонажи не те, кем кажутся, а потому по ходу сериала то и дело возникает вау-эффект, настолько неожиданные происходят события.

Вердикт: достойное приключенческое фэнтези с необычными героями. Сюжет запутанный и неочевидный — и с учётом того, что в сериале заявлено 23 эпизода, времени разрулить ситуацию у авторов должно хватить. В общем, сюрприз, причём очень приятный.

2. Можно и посмотреть

Лучший в мире ассасин переродился в другом мире аристократом (Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei Suru)

Первоисточник: ранобэ Цукиё Руи

Сюжет: самый крутой на Земле киллер убит по приказу своих работодателей. Однако богиня помогла ему переродиться в мире меча и магии с памятью о прошлой жизни, да ещё с кучей полезных способностей. Правда, не просто так — новоиспечённому аристократу по имени Луг Туата Де предстоит в будущем убить великого Героя, который, выйдя из-под контроля, способен уничтожить весь мир. Но до этого ещё немало лет, а пока юный Луг — наследник рода тайных королевских ассасинов — осваивает искусство убивать в фэнтезийном окружении.

Впечатления: попытка если не переплюнуть, то хотя бы приблизиться к успеху «Реинкарнации безработного». Хотя бюджет «Ассасина» явно не впечатляет. Что до содержания, аниме пока смотрится прилично. Правда, есть пара нюансов. Всё-таки пять серий потратить на преамбулу, разжёвывая всё до мелочей, — это перебор. Ну и герой малосимпатичный — пацан с душой пятидесятилетнего киллера. Возможно, в будущем он изменится, но предпосылок для этого, говоря по чести, немного. А ведь для героя аниме трансформация под грузом испытаний очень важна. Впрочем, вдруг авторы смогут нас приятно удивить?

Вердикт: занимательный исекай, очевидно рассчитанный на несколько сезонов. Графика средняя, темп чрезмерно спокойный, но сюжет перспективный. Правда, и главный герой, и его окружение пока не особо впечатляют.

Мешки и пушки! (Sakugan)

Первоисточник: роман Инуи Нэкотаро Sakugan Labyrinth Marker

Сюжет: в далёком будущем люди переселились под землю в замкнутые колонии, которые разделяет Лабиринт, где добываются полезные ресурсы. В Лабиринте легко потеряться, потому его исследователи, известные как маркеры, считаются элитой общества. Гениальная девочка Меменпу, которая, несмотря на свои девять лет, уже окончила университет, мечтает стать маркером. Но её отец, неудачник Гагамбер, категорически против — ведь это смертельно опасно. Потому парочка добывает руду на двухместном роботе в местной шахте — платят мало, зато всё спокойно. Однако обстоятельства заставят отца и дочь отправиться в Лабиринт и стать маркерами поневоле…

Впечатления: начальные эпизоды оставляют противоречивые впечатления. Здесь есть целый букет элементов, необходимых для успешности проекта — колоритный, отлично прорисованный сеттинг, динамичный экшен, множество занимательных деталей, выразительная музыка. Плюс сюжет и атмосфера в лучших традициях анимешной космооперы.

Но! Всё портит героиня, в гениальность которой как-то не верится — как она сумела получить университетскую степень, если совершенно не умеет держать себя в руках? Капризы, выходки и истерики девочки просто бесят, потому сочувствия она, да и её тряпка-отец, совершенно не вызывают.

Вердикт: потенциальный хит с одним существенным недостатком. Возможно, в дальнейшем девочка исправится — жизнь научит. Но пока получать удовольствие от аниме, протагонист которого раздражает, сложновато.

Паладин издалека (Saihate no Paladin)

Первоисточник: ранобэ Янагино Канаты

Сюжет: в древних руинах обитают скелет-воин Блад, жрица-мумия Мэри, призрак-колдун Гас, которые воспитывают человеческого мальчика Уилла. Причём у Уилла есть тайна — он помнит прошлую жизнь в нашем мире. А пока мальчик учится сражаться, колдовать, разбираться в делах богов и демонов. Ведь Уиллу предстоит стать паладином, чтобы победить дьявольского Верховного Короля.

Впечатления: сериал напоминает аниме конца XX века — проработанным сеттингом, постепенным формированием характера героя и очень неторопливым развитием событий. В этом одновременно и сила, и слабость. Когда в запасе полсотни эпизодов, что частенько бывало четверть века назад, некуда торопиться. Но из 12 серий тратить пять на завязку — непозволительная роскошь. Возможно, проект задуман на несколько сезонов, однако оригинал по популярности и рядом не стоит, например, с «Реинкарнацией безработного», экранизация которого с самого начала планировалась с большим заделом на будущее.

Вердикт: проработанное фэнтези с неплохим потенциалом, который может так и не реализоваться. Всё-таки герой довольно шаблонный, да и сюжет пока ползёт полудохлой черепахой.

Платиновый исход (Platinum End)

Первоисточник: манга Обы Цугуми

Сюжет: школьник Какэхаси Мирай решает покончить с собой, но его спасает ангел-хранитель Насс, которая даёт парню особые силы. А вскоре Какэхаси узнаёт, что стал одним из 13 кандидатов на место уходящего в отставку Бога. В итоге остаться должен только один, и некоторые из кандидатов готовы даже на убийство, чтобы победить. Однако Мирай никого не хочет убивать…

Впечатления: заявленное на 24 эпизода аниме — экранизация манги от автора легендарной «Тетради смерти». Неудивительно, что сериал многие ждали, однако по четырём начальным эпизодам пока сложно вынести чёткий вердикт. Сюжет, конечно, вторичный — и франшиза «Судьба» приходит на ум, и «Дневник будущего», да мало ли было подобных историй. Тем не менее события разворачиваются достаточно увлекательные. Видеоряд не идеален, но неплох.

Главная проблема — в протагонисте, который не вызывает ни капли симпатии. С учётом биографии, его нерешительность и слабохарактерность вполне объяснимы, однако в ряде моментов парень совсем уж концентрированный тряпка-кун. Ну представьте, вы встречаете ангела, который даёт вам крылья и силу — ваша реакция? Мощные эмоции обеспечены — герой же ведёт себя так, будто монетку в сто йен нашел. Даже оказавшись в опасности, Какэхаси неспособен на действия, и от его бесконечной рефлексии становится тошно. Может, со временем нам предстоит увидеть преображение героя? Хотелось бы верить…

Вердикт: потенциально интересная драма, которая может закончиться пшиком. Особенно если вспомнить финал «Тетради смерти».

Повесть о доме Тайра (Heike Monogatari)

Первоисточник: роман Фурукавы Хидэо

Сюжет: Бива, юная дочь слепого музыканта, стала свидетельницей того, как её отца убили воины могущественного клана Тайра — просто так, по прихоти. Девочка обладает сверхъестественным даром — может видеть будущее. Переодевшись в мальчика, Бива сближается с Сигэмори, наследником дома Тайра, и проникает в клан. Но не ради мести — она просто хочет узреть падение Тайра, которое видит своим пророческим взором.

Впечатления: оригинальный роман основан на эпосе XIII века, где рассказана история войны Гэнпэй (1180–1185), гражданского конфликта, по итогам которого возвысился клан Минамото, основавший первый в истории Японии сёгунат. А главным соперником Минамото был клан Тайра, полностью истреблённый в той войне.

С учётом непростого содержания, аниме хоть и сделано на выдающемся уровне — по многим параметрам настоящее произведение искусства — это продукт не для всех. В первую очередь это сериал для самих японцев — тех, кто способен видеть красоту в мелочах или хочет в занимательной форме познакомиться с историей своей родины. Что до иностранцев, опять же, поклонникам японской культуры должно быть интересно — но основному контингенту анимешных зрителей сериал может показаться слишком изысканным, размеренным и оттого скучноватым.

Вердикт: историческое аниме (фэнтезийный элемент здесь незначителен) со множеством достоверных мелких деталей — от интерьера и одежды до нравов и обычаев. Но строго на любителя — нишевый проект.

3. Смотреть можно, но зачем?

Батарейка из обратного мира (Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo)

Первоисточник: оригинальный сценарий Макото Уэдзу

Сюжет: в 2019 году Японию захватывают пришельцы из параллельного мира, где страна находится во власти милитаристов, победивших во Второй мировой войне. И вот уже десять лет японцы живут в условиях жёсткой цензуры, когда манга, аниме, видеоигры под запретом. Однако тайная организация, главное оружие которой — роботы Гарандоллы, пилотируемые милыми тян, — бросает вызов захватчикам!

Впечатления: идея столкнуть две Японии — демократическую и раскрепощённую с милитаристско-самурайской — довольно интересна. Мог получиться драматичный боевик с анализом проблем японского общества, прошлых и настоящих. Однако авторы выбрали фарс, где совершенно карикатурные милитаристы сражаются с не менее анекдотичными отаку — фанатиками японской поп-культуры. И всё это с обилием шуточек, нацеленных именно на последних. Смотрится поначалу неплохо, но быстро надоедает.

Вердикт: очередное аниме в основном для японского зрителя, где борцами за народное счастье выступают завсегдатаи Акихабары. При более тщательном подходе могло получиться что-то вроде «Гинтамы», но увы…

Вечноцветущая сакура (Shikizakura)

Первоисточник: оригинальный сценарий Нагакавы Наруки

Сюжет: школьник Какэру Мива в детстве чудом выжил в страшной катастрофе, в которой погибло много людей, а теперь узнаёт, что её виновниками были демоны. Мечтая отомстить и стать героем, Какэру вступает в тайный отряд охотников за демонами, которым руководит юная жрица Оки Мёдзин. Члены отряда — естественно, школьники — сражаются, используя силовые доспехи. Причём Какэру волею случая становится обладателем доспеха Ибару, внутри которого живет демон.

Впечатления: в сериале активно используется 3D, на которое наложена рисованная анимация. Смотрится неплохо, так что с визуалом всё в порядке. А вот содержание так себе — слишком много клише. Аниме про юнцов, которые уничтожают нечисть, полно. Чтобы выделиться, нужен закрученный сюжет либо качественно проработанные герои. В трёх начальных сериях сюжет не завезли (может, дальше объявится?), а команда героев — сплошь ходячие штампы. Разве что перепалки Какэру с демоном Ибару, который пытается завладеть его душой, вносят оживление.

Вердикт: в принципе, глянуть можно, но всё же скучновато. Возможно, дальше сериал разгонится, но пока он смотрится как красивая пустышка.

Визуальная тюрьма (Visual Prison)

Первоисточник: оригинальный сценарий Агэмацу Нориясу

Сюжет: сирота Анджи Юки обожает музыкальный стиль вижуал-кэй и, приехав в район Харадзюку на концерт, становится свидетелем странных событий во время баттла между группами Eclipse и Lost Eden. Оказывается, знаменитые музыканты — вампиры, да и сам Юки наполовину принадлежит к кровососущему племени…

Впечатления: вижуал-кэй — один из ключевых элементов японской поп-культуры. А аниме — нечто вроде мюзикла, сюжет которого фрагментарен и, по сути, не имеет значения. Ведь главное здесь — обилие музыкальных номеров в исполнении реальных японских групп OZ и Lost Eden. Визуальный ряд неплох, музыка на любителя, смысла мало.

Вердикт: поклонникам стиля вижуал-кэй, пожалуй, будет интересно. Остальным — вряд ли.

Воины пограничья (Kyoukai Senki)

Первоисточник: оригинальный сценарий Кимуры Нобору

Сюжет: 2061 год, Япония оккупирована войсками четырёх крупнейших мировых альянсов. Главной ударной силой в будущем служат мобильные комплексы AMAIM, состоящие из человекоподобного робота и внешней системы управления. Однажды паренёк-сирота Амо Сиба, фанат робототехники, находит автономный ИскИн Гай, который обрёл самосознание. Сиба подселяет Гая внутрь устаревшего AMAIM Кэмбу, для управления которым нужен пилот-человек, и начинает сражаться с оккупантами.

Впечатления: при просмотре на ум сразу приходит «Код Гиасс», которому, впрочем, «Воины» уступают по всем пунктам. И в первую очередь главным героем — Амо Сиба и в подмётки не годится гениальному социопату Лелушу. Потому почти мгновенное преображение ординарного юнца в великого воителя смотрится просто смешно. К тому же, хоть техника проработана на совесть, эффектные, но совершенно фэнтезийные сражения мех начисто перечёркивают попытку сыграть в научность. Ну и персонажи мыслят и ведут себя совершенно по-детски.

Вердикт: «Код Гиасс», лайт-версия — труба пониже, дым пожиже. Фанатам мехи глянуть можно, но без надежды на что-то особенное. Так, середнячок.

Герой-танцор Мутэкинг (Muteking the Dancing Hero)

Первоисточник: оригинальный сценарий Кондо Юдзи

Сюжет: неопределённое будущее, город Нью-Сан-Франциско, куда переезжает молодой парень Мутэки. Там он знакомится со странным типом по имени Ди-Джей, который едва ли не насильно заставляет парня стать супергероем Мутэкингом. Теперь Мутэки должен спасать город от разнообразных монстров, причём песнями и танцами в стиле диско.

Впечатления: ремейк популярного в Японии 1980-х аниме в жанре токусацу — приключений костюмированных супергероев. Правда, если оригинал был нацелен на малышей (и потому за пределами Японии совершенно неизвестен), то ремейк снят непонятно для кого. С одной стороны, радует симпатичная и разнообразная графика, оригинальные дизайны, неплохая танцевальная музыка и атмосфера в стиле ретро. С другой, сюжет напоминает смесь гэгов в духе безумных японских телешоу, да и герои ведут себя как пациенты сумасшедшего дома.

Вердикт: пожалуй, это проект, нацеленный исключительно на японского зрителя. Возможно, на тех, кто вырос на оригинальном аниме, а сейчас хочет поностальгировать о детстве.

Глубинное безумие: Потерянное дитя (Deep Insanity: The Lost Child)

Первоисточник: оригинальный сценарий Симоямы Кэнто

Сюжет: в недалёком будущем Земля охвачена синдромом Рэндольфа, заражённые которым впадают в кому. Известно, что болезнь пришла из подземного мира под названием Убежище, который находится в Арктике. В Убежище также много ценных ресурсов и обитают монстры. Мечтающий о подвигах паренёк Даниэль Кай Сигурэ записывается в отряд агентов, исследующих подземный мир.

Впечатления: странная вещь, проблема которой в том, что она входит в совершенно неизвестную нам мультимедийную франшизу, состоящую из взаимосвязанных манги, мобильной игры и аниме. С одной стороны, любопытная завязка и симпатичная графика (кроме 3D, которое ужасно), с другой — вялая динамика и сюжетные нелепицы. Потенциал вроде есть, но скучно, а временами и тупо.

Вердикт: не зная контекста (а сериал служит мостиком между мангой и игрой), кажется, будто смотришь «Игру престолов» сразу с третьего сезона, не подозревая о содержании предыдущих.

Девочка, которая видит это (Mieruko-chan)

Первоисточник: манга Идзуми Томоки

Сюжет: самая обычная школьница Ёцуя Мико внезапно стала видеть призраков — причём совершенно мерзких. Ведут они себя довольно агрессивно или даже похабно. И что делает несчастная девушка? А ничего — старается игнорировать всю эту жуть, демонстрируя поистине стальные нервы.

Впечатления: похоже, тренд нынешнего сезона — тянуть кота за хвост. Вот и в «Девочке» аж четыре серии сюжет топчется на месте. Точнее, его просто нет — ведь сложно считать сюжетом появление монстров перед Мико, которая старательно их игнорирует, в душе обмирая от ужаса. Возможно, дальше героиня попробует что-то сделать? Будем надеяться, ведь в остальном аниме неплохое — симпатичная графика, достойная анимация, милые персонажи. Но нужна движуха!

Вердикт: читавшие мангу говорят, что сюжет должен появиться, и какие-то события в дальнейшем начнут происходить. Пора бы — ведь даже зрелищный саспенс на пустом месте надоедает.

Меня выгнали из партии героев, ведь я не был настоящим компаньоном, поэтому я решил неспешно жить в глуши (Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party o Oidasareta node, Henkyou de Slow Life Suru Koto ni Shimashita)

Первоисточник: ранобэ Дзаппона

Сюжет: Гидеон — старший брат героини, которой предстоит одолеть Короля Демонов. Однако парень недостаточно силён, чтобы состоять в отряде могучих воинов и магов, потому его фактически изгоняют. Под именем Рэд он поселяется в городке Золтан, где открывает аптеку. А компанию ему составляет бывшая принцесса Рит, которая неровно дышит к новоявленному аптекарю.

Впечатления: не зря в жанровой классификации сериала стоит тэг «повседневность» — он очень напоминает популярное бытовое аниме «Глухомань». Всё то же самое — с поправкой на фэнтезийный мир и редкие стычки героев с монстрами. Иногда мило, иногда слащаво, по большей части нудно. А живущие вместе Рэд и Рит, ведущие себя словно дети малые, смотрятся просто нелепо.

Вердикт: довольно пресная бытовуха в сказочных декорациях. Жаль, пока не хватает романтики, которая могла бы сделать сюжет поживее.

Такт. Опус Дестини (Takt Op.Destiny)

Первоисточник: оригинальный сценарий Хироя Одзи на основе мобильной игры

Сюжет: однажды на Землю упала Чёрная ночь — метеорит, ставший источником появления монстров Д2, которых не берёт никакое оружие. Убивать монстров способен лишь тандем из человека-Дирижёра и Мьюзикарты — девушки с волшебной силой, идущей от музыки. Дирижёр Асахина Такт, его Мьюзикарта Дестини (бывшая Козетта Шнайдер) и старшая сестра девушки Анна путешествуют по Америке, сражаясь с Д2…

Впечатления: дополнение к мобильной игре, суть которой в милых девочках, убивающих монстров, — японцы такое обожают. При этом сам аниме-сериал бредов практически во всём — в сеттинге, сюжетной линии, поведении персонажей. Не спасает даже великолепная графика, напоминающая лучшие образцы японской анимации.

Вердикт: досадно, что явно приличный бюджет, реализованный на высоком профессиональном уровне, использовали для экранизации проходной игры.

Этот вампир постоянно умирает (Kyuuketsuki Sugu Shinu)

Первоисточник: манга Бонноки Итару

Сюжет: охотник на вампиров Рональд вломился в замок к непобедимому упырю графу Дралуку и обнаружил, что тот на самом деле слабак, который рассыпается в прах от любого тычка, грубого слова или даже косого взгляда. И так вышло, что Рональд и Дралук вынуждены теперь жить и работать вместе…

Впечатления: как говорил персонаж одного советского фильма, «сдается мне, джентльмены, это была комедия». Во всяком случае, авторы честно стараются рассмешить зрителя, но так как главный комический эффект основан на единственной шутке, смотрится так себе. Сериал также пытается играть на пародийном поле, доводя до абсурда жанровые штампы и приметы современной жизни вроде роли соцсетей или страсти к косплею. Временами это даже умеренно забавно. Но по большей части всё же скучно.

Вердикт: в принципе, если море свободного времени, которое девать некуда, можно и глянуть. Или нет.

4. Лучше не смотреть

Билд Дивайд: Чёрный код (Build Divide: Code Black)

Первоисточник: оригинальный сценарий Кавамото Хомуры

Сюжет: в будущем Киото — вотчина загадочного Короля, который контролирует город с помощью карточной игры Build Divide, граничащей с магией. Те, кто желает чего-либо добиться в жизни, играть просто обязаны — причём если одолеть самого Короля, он исполнит любое желание. Школьник Терубо Курабэ и загадочная девушка Сакура записываются на отборочный турнир, победители которого получат шанс на битву с Королём…

Впечатления: сериал (причём на будущий год заявлен второй сезон) служит чисто утилитарной цели — продвижению одноимённой ККИ, релиз которой в Японии совпал с выходом аниме. Уже с первой серии зрителю подробно объясняют правила игры, а довольно примитивный сюжет направлен на привлечение к ней потенциальных потребителей. Такие проекты редко бывают удачными, и «Чёрный код», скорее всего, не исключение. Пожалуй, красивая графика — его главное достоинство.

Вердикт: красиво и бредово. Как рекламный проект — вполне годно, но тем, кто не собирается играть в Build Divide, тратить время на просмотр совершенно не обязательно.

Заметки Теслы (Tesla Note)

Первоисточник: манга Нисиды Масафуми

Сюжет: Кристалл Теслы — загадочный артефакт, созданный великим изобретателем Николой Тесла. За Кристаллом охотятся шпионы и наёмники из разных стран, так что японским агентам придётся нелегко. Но находчивый агент Курума и школьница-ниндзя Нэгоро Ботан готовы на всё, чтобы преуспеть…

Впечатления: ещё одно 3D, замаскированное под традиционное аниме — и вновь неудачное. Нет, отдельные кадры и дизайны смотрятся здорово, но вот с движением беда — ходят персонажи так, словно у них хронический геморрой. У тех же китайцев компьютерные мультсериалы уже получаются значительно лучше (и они не затушёвывают 3D традиционной графикой). Но проблема с видеорядом — полбеды. Ведь герои ведут себя предельно тупо, что неудивительно — их сеттинг смотрится бредово. А трудно быть нормальным, живя в психушке.

Вердикт: зачем, зачем японцы снимают подобный треш? Может, якудза преступные доходы отмывают? Хотя много на таком не отмоешь…

Мегатонный Мусаси (Megaton-kyuu Musashi)

Первоисточник: оригинальный сценарий Хино Акихиро

Сюжет: в будущем человечество сражается с инопланетянами, а остатки людей живут в специальных убежищах, причём воспоминания у всех стерты. Трое подростков из приюта выбраны для пилотирования боевых роботов, которые должны синхронизироваться, чтобы составить супермашину Мусаси. Сделать это непросто, ведь у каждого из ребят свои тараканы в голове и скелеты в шкафу…

Впечатления: если судить по начальным сериям, «Мегатонный Мусаси» предназначен совсем уж для детишек, хотя герои и тинейджеры. Поведение и реакции персонажей — на уровне детского сада. В остальном всё очень грустно: клише, штампы, паршивая графика, шаблонная музыка.

Вердикт: непонятно, кому вообще пришла в голову идея такого аниме — разве только была нужда выполнить сезонный план по выпуску столь любимой японцами мехи.

Ночь по ту сторону треугольного окна (Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru)

Первоисточник: манга Ямаситы Томоко

Сюжет: Микадо Кёске с детства видит призраков, отчего ему постоянно не по себе. Однако дар Микадо оказывается невероятно полезен для экзорциста Хиякавы Рихито, у которого есть к Кёске и другой интерес…

Впечатления: мистический процедурал с элементами ужасов, где двое специалистов по изгнанию нечисти раз за разом делают свою работу. Методы изгнания своеобразны: надо учитывать, что перед нами сёнен-ай, что может привлечь одних зрителей и оттолкнуть других. А потому обряд изгнания духов сопровождается томными вздохами, двусмысленными словечками и многозначительными прикосновениями героев друг к другу. Стоит ещё отметить вялую динамику и перебор с эмоциональностью со стороны Микадо, чьи гримасы и ужимки временами просто бесят.

Вердикт: на любителя — точнее, любительниц, ведь яой и его производные обычно смотрят девушки. Лично мне было скучно, но своего зрителя это аниме, вероятно, найдёт.

Плод эволюции (Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei)

Первоисточник: ранобэ Мику

Сюжет: группа школьников перенесена в магический мир, где им предстоит сражаться с монстрами. Среди попаданцев есть Сэити Хираги — туповатый, вонючий, неопрятный толстяк, главный школьный изгой. Однако, убив своей вонью суперобезьяну, Сэити встает на тернистый путь будущего героя.

Впечатления: от множества шаблонных исекаев этот отличает откровенно комическая направленность. В остальном перед нами совершенно клишированная история про неудачника, которому предстоит превратиться в красавчика, безмерно окрутеть и обзавестись гаремом красоток.

Вердикт: кому суждено стать великим героем? Естественно, самому жирному и уродливому глуповатому школьнику. В Японии, похоже, таких в достатке, потому целевая аудитория вполне очевидна.

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Важно отметить, что предварительная оценка дана после трёх-четырёх начальных эпизодов, потому, естественно, её нельзя назвать окончательной и бесповоротной. Ведь не раз уже бывало, что аниме, отлично начавшись, затем полностью сдувается. Или наоборот: первые эпизоды не впечатляют, но где-нибудь в середине происходит нечто такое, что полностью меняет восприятие всего сериала.