Фантастика и фэнтези 2021: какие ещё книги выйдут? Большой список

В первой части книжных ожиданий мы рассказали о самых ожидаемых изданиях 2021 года. Но это далеко не всё! Давайте вспомним, какие ещё книги нас ждут — в том числе русскоязычные, продолжения популярных циклов и книги по «Звёздным войнам». Полный список составляет много десятков названий!
Отечественная фантастика
- Ник Перумов порадует поклонников мага Фесса совершенно новым его приключением, романом «Когда мир изменился» — первым томом одноименного цикла.
- «Эксмо» в очередной раз обещает выпустить финал «Отблесков Этерны» Веры Камши. На этот раз есть даже график: «Ветер и вечность» появится в трех томах — «Весенний Излом» выйдет весной, «Песня Четверых» летом, а «Солнце над башней» уже в конце осени. Неужели этот долгострой все-таки завершится?
- У Вадима Панова весной выйдет роман «VacuumZ: Лунное затмение», который откроет новый цикл.
- Популярная вселенная Романа Папсуева «Сказки Старой Руси» получит новое воплощение — межавторскую антологию «Пути-дороги», составленную самим Папсуевым при помощи Веры Камши.
- Автор некогда нашумевшей антиутопии «Хлорофилия» Андрей Рубанов представит новый роман «Человек из красного дерева».
- У мастера нестандартных рассказов Татьяны Замировской выйдет роман «Смерти.net».
- Звезда отечественного книжного инстаграма Лия Арден порадует своих поклонниц сразу четырьмя книгами — «Достойный высший суд», «Безупречная Луна», «Илос. Начало» и «Невеста Ноября».
- Автор общенациональных бестселлеров «Географ глобус пропил» и «Сердце Пармы» Алексей Иванов представит на суд читателей оригинальный роман «Тени тевтонов» — постмодернистскую фантазию о войне с нацистской Германией, куда вмешиваются дьявольские силы.
Отдельные романы и сборники
- Михал Холева «Гамбит» — военная космоопера, история солдат из полка Европейского союза, которым поручено обеспечить безопасность планеты Новый Квебек.
- Виктория Шваб «Невидимая жизнь Эдди Ла Рю» — Франция, 1714 год. Юная девушка заключает фаустианскую сделку: получает вечную жизнь, но обречена быть забыта всеми, кого встречает.
- Ким Стэнли Робинсон «Министерство Будущего» — самый новый роман писателя, повествующий об организации, которая должна оберегать мир для следующих поколений и защищать всех живых существ.
- Сборник Джеффа Вандермеера, куда войдут роман «Мертвые астронавты» и повесть «Странная птица». Действие разворачивается в мире, известном читателям по роману «Борн».
- Кит Томас «Далия Блэк. Хроника Вознесения» — литературная игра, подробное «документальное» исследование деятельности женщины, которая установила контакт с инопланетянами.
- Терри Пратчетт «Мерцание экрана» — сборник фантастических рассказов от классика фэнтези.
- Тим Леббон «Безмолвие» — фантастический хоррор о пещерном мире, где люди прячутся от слепых хищников, которые охотятся на слух.
- Лю Цысинь «Блуждающая Земля» — сборник НФ-рассказов знаменитого китайского фантаста.
- Джонатан Симс «Тринадцать этажей» — мистический триллер о загадочной смерти в дорогом пентхаусе.
Лин Рина «Книжные хроники Анимант Крамб» — юношеское фэнтези о викторианской девушке, которая исследует тайны загадочной библиотеки.
- Джули Макэлвен «Убийство во времени» — фантастический детектив об агенте ФБР, которая оказалась в 1815 году и теперь должна разоблачить серийного убийцу.
- Гай Гэвриел Кей «Блеск минувших дней» — историческое фэнтези о мире, напоминающем эпоху раннего итальянского Возрождения.
- Сборник рассказов Аластера Рейнольдса, относящихся к циклу «Пространство Откровения». Многие тексты не выходили в одной книге даже на английском.
- Сборник лучшей малой прозы Р. А. Лафферти, классика американского Золотого века фантастики. Ранее на русском не выходило почти никаких его произведений.
- Нил Гейман «Лучшие рассказы» — сборник с оригинальной обложкой, куда войдут самые сильные, по мнению фанатов, рассказы фантаста.
- Констанс Сэйер «Ведьма во времени: Четыре жизни Хелен Ламберт» — мистический роман о девушке, обреченной жизнь за жизнью переживать несчастную любовь.
- Иэн Рейд, роман Foe — социальная фантастика, которую зарубежные критики называют философским НФ-хоррором.
- Роджер Леви, роман The Rig — масштабная философская НФ о попытках человечества наладить жизнь после гибели Земли.
- Цезарий Збешховский «Искажение» — НФ о солдатах-миротворцах, столкнувшихся с необычными явлениями во время своей миссии.
- Ярослав Гжендович «Пепел и пыль» — роман, написанный на стыке темного фэнтези, детектива, конспирологического триллера и хоррора.
- Анна Бжезинская «Вода в решете» — многогранный полижанровый роман, гибрид истории, детектива и мистики. Это расследование инквизиции по делу о женщине, обвиненной в колдовстве и убийстве, и ее показания.
- Ник Харкуэй, Angelmaker — НФ-триллер о часовщике, которого просят починить некий необычный прибор, после чего в его жизнь вторгаются сумасшедшие монахи, психопатические убийцы, гениальные учёные, а на кону оказывается существование жизни во Вселенной.
- К. Д. Паркер, Sixteen Ways to Defend a Walled City — фэнтезийный роман о мошеннике Орхане, который спасает родной город от могущественного врага во время осады.
- Джон Хорнор Джейкобс, The Lush and Seething Hell — сборник, куда вошли два небольших романа в жанре космического хоррора с элементами южной готики и латиноамериканского магического реализма.
- Джин Вулф «Мир» — самый таинственный роман знаменитого автора, то ли мемуары, то ли хоррор.
- Майкл Макдауэлл «Элементали» — роман 1981 года, считающийся классикой хоррора и южной готики.
- Ник Каттер «Отряд» — хоррор про группу бойскаутов, которые во время лесного похода столкнулись с ужасным созданием из биогенетической лаборатории.
- Крейг Рассел «Мистер Хайд» — современная вариация классической истории о Джекиле и Хайде.
- Дейрдре Салливан «13 сказок лесов и морей» — новое переосмысление классических сказок, причем каждая сопровождается шикарной иллюстрацией.
- Сильвия Морено-Гарсиа «Боги Нефрита и Тени» — основанная на мифологии майя фантазия о девушке, которая помогает богу смерти вернуть трон царства мертвых.
Продолжения циклов
- Тэмсин Мьюир «Харроу из Девятого дома» — вторая часть нашумевшей космооперы про космических некромантов.
- Гарет Ханрахан «Святой из теней» — продолжение фэнтезийного гримдарка «Молитва из сточной канавы».
- Н. К. Джемисин «Врата обелиска» и «Каменные небеса» — продолжения «Пятого времени года».
- Шеннон Чакраборти «Золотая империя» — финальная часть ориентального фэнтези «Трилогия Дэвабада».
- С. Дж. Морден «Билет в никуда» — продолжение истории о заключенных на Марсе.
- Р. Скотт Бэккер «Великая ордалия», «Нечестивый Консульт» — заключительные романы цикла темного фэнтези «Аспект-Император».
- Марцин Гузек «Слава Империи» — продолжение цикла о Серых Плащах.
- Ребекка Куанг «Пылающий бог» — третий роман ориентального фэнтези «Опиумная война».
- Джо Аберкромби «Мудрость толпы» — финальный том трилогии «Эпоха безумия». У нас выйдет вскоре после релиза на английском.
- Марта Уэллс «Сетевой эффект» — первый полноценный роман из серии о роботе-мизантропе Киллерботе.
- Брайан Стейвли, продолжение фэнтезийного цикла «Хроники Нетесаного трона».
Новые циклы
- Дженн Лайонс «Погибель королей» — фэнтези о воре, за которым охотятся демоны.
- Р. Дж. Баркер «Костяные корабли» — морское фэнтези о мире, где корабли строятся из костей гигантских драконов.
- Брент Уикс «Черная призма» — первый роман фэнтезийного цикла «Светоносный».
- Мелисса Карузо «Обсидиановая башня» — фэнтези о маге, которая утратила контроль над своими силами.
- Хафса Файзал «Мы охотимся за пламенем» — начало цикла юношеского фэнтези «Пески Аравии» о девушке-воине.
- Джулиет Марильер, цикл «Воины-барды» — историческое фэнтези о древних кельтах.
- Николас Сандерс Смит, цикл «Адские ныряльщики» — постапокалипсис про своеобразных сталкеров, которые добывают ценные артефакты с покрытой ядовитым смогом Земли.
- Николас Сандерс Смит «Сыны войны» — первый том очень актуального цикла о новой гражданской войне в США.
- Якуб Цвек, цикл «Лжец» — польское фэнтези о боге лжи Локи, который работает на ангелов и выполняет для них разную грязную работу.
- Яцек Комуда, цикл «Якса» — мрачное фэнтези на основе истории польского Средневековья.
- А. К. Ларквуд, цикл «Змеиные врата» — авантюрное фэнтези про помощницу волшебника, которая в награду за верность получает предательство.
- Лаура Гальего Гарсиа «Воспоминания об Идуне» — трилогия юношеского фэнтези испанской писательницы, имевшая огромный успех и экранизированная в виде мультсериала.
- Вильма Кадлецкова, дилогия «Мицелий» — главное произведение современной чешской фантастики, заслужившее сравнение с «Дюной»: глобальная история о человечестве, которое выжило только благодаря контакту с Оссеанами, цивилизацией с изощренной культурой и техникой.
- Дарио Тонани, дилогия Mondo9 — планетарная одиссея с элементами боди-хоррора, биомеханический кошмар с постапокалиптическими мотивами.
- Анна Каньтох, цикл «Предлунные» — необычная фантастика о мире, где искусство и художественное воображение стали главной ценностью, а прошлое, будущее и настоящее вещественны.
Книги по «Звёздным войнам»
Получив лицензию на издание книг по «Звёздным войнам», fanzon анонсировали множество романов нового канона.
- Thrawn Ascendancy: Chaos Rising Тимоти Зана — первый роман новой трилогии про Трауна, действие которой развернется во времена его молодости.
- Master & Apprentice Клаудии Грей рассказывает про Квай-Гона Джинна и Оби-Вана Кеноби, которые незадолго до событий «Призрачной угрозы» оказались в центре другого политического кризиса.
- Dark Disciple Кристи Голден, основанный на неиспользованных сценариях для мультсериала «Войны клонов», рассказывает, как необычный джедай Квинлан Вос и бывшая ученица графа Дуку Асажж Вентресс объединяются, чтобы устранить лидера сепаратистов.
- А действие романов Light of the Jedi и Into the Dark, открывающих новую линейку The High Republic, развернется примерно за двести лет до «Призрачной угрозы». Джедаи столкнутся с опасностью, способной даже в их сердцах посеять страх.
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Расцвет Республики, Траун и Квай-Гонн: какие книги по «Звёздным войнам» выйдут у нас в 2021-м?
Кот-император | 21.10.2020
Издательство fanzon поделилось планами.
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Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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