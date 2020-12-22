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    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2021

    Фантастика и фэнтези 2021: какие ещё книги выйдут? Большой список

    22 декабря 2020
    Борис Невский
    22.12.2020
    26021
    6 минут на чтение
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2021
    Фантастика и фэнтези 2021: какие ещё книги выйдут? Полный список

    В первой части книжных ожиданий мы рассказали о самых ожидаемых изданиях 2021 года. Но это далеко не всё! Давайте вспомним, какие ещё книги нас ждут — в том числе русскоязычные, продолжения популярных циклов и книги по «Звёздным войнам». Полный список составляет много десятков названий!

    Отечественная фантастика

    • Ник Перумов порадует поклонников мага Фесса совершенно новым его приключением, романом «Когда мир изменился» — первым томом одноименного цикла.
    • «Эксмо» в очередной раз обещает выпустить финал «Отблесков Этерны» Веры Камши. На этот раз есть даже график: «Ветер и вечность» появится в трех томах — «Весенний Излом» выйдет весной, «Песня Четверых» летом, а «Солнце над башней» уже в конце осени. Неужели этот долгострой все-таки завершится?
    • У Вадима Панова весной выйдет роман «VacuumZ: Лунное затмение», который откроет новый цикл.
    • Популярная вселенная Романа Папсуева «Сказки Старой Руси» получит новое воплощение — межавторскую антологию «Пути-дороги», составленную самим Папсуевым при помощи Веры Камши.
    • Автор некогда нашумевшей антиутопии «Хлорофилия» Андрей Рубанов представит новый роман «Человек из красного дерева».
    • У мастера нестандартных рассказов Татьяны Замировской выйдет роман «Смерти.net».
    • Звезда отечественного книжного инстаграма Лия Арден порадует своих поклонниц сразу четырьмя книгами — «Достойный высший суд», «Безупречная Луна», «Илос. Начало» и «Невеста Ноября».
    • Автор общенациональных бестселлеров «Географ глобус пропил» и «Сердце Пармы» Алексей Иванов представит на суд читателей оригинальный роман «Тени тевтонов» — постмодернистскую фантазию о войне с нацистской Германией, куда вмешиваются дьявольские силы.

    Отдельные романы и сборники

    • Михал Холева «Гамбит» — военная космоопера, история солдат из полка Европейского союза, которым поручено обеспечить безопасность планеты Новый Квебек.
    • Виктория Шваб «Невидимая жизнь Эдди Ла Рю» — Франция, 1714 год. Юная девушка заключает фаустианскую сделку: получает вечную жизнь, но обречена быть забыта всеми, кого встречает.
    • Ким Стэнли Робинсон «Министерство Будущего» — самый новый роман писателя, повествующий об организации, которая должна оберегать мир для следующих поколений и защищать всех живых существ.
    • Сборник Джеффа Вандермеера, куда войдут роман «Мертвые астронавты» и повесть «Странная птица». Действие разворачивается в мире, известном читателям по роману «Борн».
    • Кит Томас «Далия Блэк. Хроника Вознесения» — литературная игра, подробное «документальное» исследование деятельности женщины, которая установила контакт с инопланетянами.
    • Терри Пратчетт «Мерцание экрана» — сборник фантастических рассказов от классика фэнтези.
    • Тим Леббон «Безмолвие» — фантастический хоррор о пещерном мире, где люди прячутся от слепых хищников, которые охотятся на слух.
    • Лю Цысинь «Блуждающая Земля» — сборник НФ-рассказов знаменитого китайского фантаста.
    • Джонатан Симс «Тринадцать этажей» — мистический триллер о загадочной смерти в дорогом пентхаусе.
      Лин Рина «Книжные хроники Анимант Крамб» — юношеское фэнтези о викторианской девушке, которая исследует тайны загадочной библиотеки.
    • Джули Макэлвен «Убийство во времени» — фантастический детектив об агенте ФБР, которая оказалась в 1815 году и теперь должна разоблачить серийного убийцу.
    • Гай Гэвриел Кей «Блеск минувших дней» — историческое фэнтези о мире, напоминающем эпоху раннего итальянского Возрождения.
    • Сборник рассказов Аластера Рейнольдса, относящихся к циклу «Пространство Откровения». Многие тексты не выходили в одной книге даже на английском.
    • Сборник лучшей малой прозы Р. А. Лафферти, классика американского Золотого века фантастики. Ранее на русском не выходило почти никаких его произведений.
    • Нил Гейман «Лучшие рассказы» — сборник с оригинальной обложкой, куда войдут самые сильные, по мнению фанатов, рассказы фантаста.
    • Констанс Сэйер «Ведьма во времени: Четыре жизни Хелен Ламберт» — мистический роман о девушке, обреченной жизнь за жизнью переживать несчастную любовь.
    • Иэн Рейд, роман Foe — социальная фантастика, которую зарубежные критики называют философским НФ-хоррором.
    • Роджер Леви, роман The Rig — масштабная философская НФ о попытках человечества наладить жизнь после гибели Земли.
    • Цезарий Збешховский «Искажение» — НФ о солдатах-миротворцах, столкнувшихся с необычными явлениями во время своей миссии.
    • Ярослав Гжендович «Пепел и пыль» — роман, написанный на стыке темного фэнтези, детектива, конспирологического триллера и хоррора.
    • Анна Бжезинская «Вода в решете» — многогранный полижанровый роман, гибрид истории, детектива и мистики. Это расследование инквизиции по делу о женщине, обвиненной в колдовстве и убийстве, и ее показания.
    • Ник Харкуэй, Angelmaker — НФ-триллер о часовщике, которого просят починить некий необычный прибор, после чего в его жизнь вторгаются сумасшедшие монахи, психопатические убийцы, гениальные учёные, а на кону оказывается существование жизни во Вселенной.
    • К. Д. Паркер, Sixteen Ways to Defend a Walled City — фэнтезийный роман о мошеннике Орхане, который спасает родной город от могущественного врага во время осады.
    • Джон Хорнор Джейкобс, The Lush and Seething Hell — сборник, куда вошли два небольших романа в жанре космического хоррора с элементами южной готики и латиноамериканского магического реализма.
    • Джин Вулф «Мир» — самый таинственный роман знаменитого автора, то ли мемуары, то ли хоррор.
    • Майкл Макдауэлл «Элементали» — роман 1981 года, считающийся классикой хоррора и южной готики.
    • Ник Каттер «Отряд» — хоррор про группу бойскаутов, которые во время лесного похода столкнулись с ужасным созданием из биогенетической лаборатории.
    • Крейг Рассел «Мистер Хайд» — современная вариация классической истории о Джекиле и Хайде.
    • Дейрдре Салливан «13 сказок лесов и морей» — новое переосмысление классических сказок, причем каждая сопровождается шикарной иллюстрацией.
    • Сильвия Морено-Гарсиа «Боги Нефрита и Тени» — основанная на мифологии майя фантазия о девушке, которая помогает богу смерти вернуть трон царства мертвых.

    Продолжения циклов

    • Тэмсин Мьюир «Харроу из Девятого дома» — вторая часть нашумевшей космооперы про космических некромантов.
    • Гарет Ханрахан «Святой из теней» — продолжение фэнтезийного гримдарка «Молитва из сточной канавы».
    • Н. К. Джемисин «Врата обелиска» и «Каменные небеса» — продолжения «Пятого времени года».
    • Шеннон Чакраборти «Золотая империя» — финальная часть ориентального фэнтези «Трилогия Дэвабада».
    • С. Дж. Морден «Билет в никуда» — продолжение истории о заключенных на Марсе.
    • Р. Скотт Бэккер «Великая ордалия», «Нечестивый Консульт» — заключительные романы цикла темного фэнтези «Аспект-Император».
    • Марцин Гузек «Слава Империи» — продолжение цикла о Серых Плащах.
    • Ребекка Куанг «Пылающий бог» — третий роман ориентального фэнтези «Опиумная война».
    • Джо Аберкромби «Мудрость толпы» — финальный том трилогии «Эпоха безумия». У нас выйдет вскоре после релиза на английском.
    • Марта Уэллс «Сетевой эффект» — первый полноценный роман из серии о роботе-мизантропе Киллерботе.
    • Брайан Стейвли, продолжение фэнтезийного цикла «Хроники Нетесаного трона».

    Новые циклы

    • Дженн Лайонс «Погибель королей» — фэнтези о воре, за которым охотятся демоны.
    • Р. Дж. Баркер «Костяные корабли» — морское фэнтези о мире, где корабли строятся из костей гигантских драконов.
    • Брент Уикс «Черная призма» — первый роман фэнтезийного цикла «Светоносный».
    • Мелисса Карузо «Обсидиановая башня» — фэнтези о маге, которая утратила контроль над своими силами.
    • Хафса Файзал «Мы охотимся за пламенем» — начало цикла юношеского фэнтези «Пески Аравии» о девушке-воине.
    • Джулиет Марильер, цикл «Воины-барды» — историческое фэнтези о древних кельтах.
    • Николас Сандерс Смит, цикл «Адские ныряльщики» — постапокалипсис про своеобразных сталкеров, которые добывают ценные артефакты с покрытой ядовитым смогом Земли.
    • Николас Сандерс Смит «Сыны войны» — первый том очень актуального цикла о новой гражданской войне в США.
    • Якуб Цвек, цикл «Лжец» — польское фэнтези о боге лжи Локи, который работает на ангелов и выполняет для них разную грязную работу.
    • Яцек Комуда, цикл «Якса» — мрачное фэнтези на основе истории польского Средневековья.
    • А. К. Ларквуд, цикл «Змеиные врата» — авантюрное фэнтези про помощницу волшебника, которая в награду за верность получает предательство.
    • Лаура Гальего Гарсиа «Воспоминания об Идуне» — трилогия юношеского фэнтези испанской писательницы, имевшая огромный успех и экранизированная в виде мультсериала.
    • Вильма Кадлецкова, дилогия «Мицелий» — главное произведение современной чешской фантастики, заслужившее сравнение с «Дюной»: глобальная история о человечестве, которое выжило только благодаря контакту с Оссеанами, цивилизацией с изощренной культурой и техникой.
    • Дарио Тонани, дилогия Mondo9 — планетарная одиссея с элементами боди-хоррора, биомеханический кошмар с постапокалиптическими мотивами.
    • Анна Каньтох, цикл «Предлунные» — необычная фантастика о мире, где искусство и художественное воображение стали главной ценностью, а прошлое, будущее и настоящее вещественны.

    Книги по «Звёздным войнам»

    Получив лицензию на издание книг по «Звёздным войнам», fanzon анонсировали множество романов нового канона.

    • Thrawn Ascendancy: Chaos Rising Тимоти Зана — первый роман новой трилогии про Трауна, действие которой развернется во времена его молодости.
    • Master & Apprentice Клаудии Грей рассказывает про Квай-Гона Джинна и Оби-Вана Кеноби, которые незадолго до событий «Призрачной угрозы» оказались в центре другого политического кризиса.
    • Dark Disciple Кристи Голден, основанный на неиспользованных сценариях для мультсериала «Войны клонов», рассказывает, как необычный джедай Квинлан Вос и бывшая ученица графа Дуку Асажж Вентресс объединяются, чтобы устранить лидера сепаратистов.
    • А действие романов Light of the Jedi и Into the Dark, открывающих новую линейку The High Republic, развернется примерно за двести лет до «Призрачной угрозы». Джедаи столкнутся с опасностью, способной даже в их сердцах посеять страх.

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     Кот-император |  21.10.2020

    Издательство fanzon поделилось планами.

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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