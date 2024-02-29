«Летучий корабль»: в пять раз длиннее, в три раза красивее

Казна пуста, и царь хочет выдать свою дочь Забаву за сына богатого купца Полкана. Сама же царевна мечтает о браке по любви. Благо подворачивается неплохой вариант — добрый и романтичный матрос Иван. А поскольку царю нужны деньги, Иван отправляется за мифическим сокровищем в сказочный лес, где знакомится с Бабками-Ёжками да Водяным и строит тот самый летучий корабль.

Жанр: мюзикл, сказка Режиссёр: Илья Учитель Прокат в РФ: с 7 марта Возрастной рейтинг: 6+ Похоже на: «Бременские музыканты» (2024); «Летучий корабль» (1979); «Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

Мультфильм 1979 года сохранился весьма неплохо — приятная картинка, великолепные песни, даже парочка ушедших в народ фраз имеется. Но всё-таки это незатейливое приключение менее чем на двадцать минут, где главный герой быстро перемещается от одного музыкального номера к другому. Вот у нас бесхребетный царь, злобный боярин, пытающийся узурпировать трон, двое влюблённых и несколько колоритных сказочных персонажей, которые помогают добру победить. Чтобы сделать из этого материала 100-минутный музыкальный фильм, нужно капитально перерабатывать сценарий: вводить новых героев, углублять старых, расширять историю новыми сюжетными линиями. Всё это было сделано, и как по мне — очень неплохо.

Царь из одномерной советской карикатуры превратился в затюканного несносной дочерью и государственными проблемами стареющего папашу в исполнении Леонида Ярмольника. Забава перестала быть просто дамой в беде, исповедующей патриархальные ценности, — теперь она живёт, с переменным успехом наслаждаясь ролью царской дочери, и пытается гнуть свою линию, несмотря на активное сопротивление закостенелого царского двора. Она энергичная, шебутная, весёлая, но при этом достаточно наивная и глупая — скорее всего, потому, что всю жизнь провела в царских палатах и плохо представляет себе, как устроена жизнь за порогом хором. Иван тоже не сказать чтобы блистал умом, но он из породы «вижу цель, не вижу препятствий» — и свои недостатки успешно компенсирует упорством, добротой и флотской закалкой. Полкан, хоть и злодей, но уже не столько карикатурный, сколько практичный: пока не исчерпаны все более-менее мирные средства добиться своего, до злодеяний не опустится. Его сын Поль — и вовсе приятный молодой человек, в котором ты долгое время ищешь подвох исключительно из-за прочитанного синопсиса фильма и законов жанра.

Впрочем, сценарий можно и покритиковать — в конце-концов, титульный летучий корабль из двигателя сюжета превратился, скорее, в символ, в воплощение стремлений героев к свободе, приключениям и изучению мира. И культовым словам «Земля прощай. В добрый путь!» отчего-то не нашлось места. Сюжет может быть сложноватым для шестилетних детей. Но вот мне критиковать совсем не хочется — наоборот, я рад, что фильм обошёлся без фансервиса ради фансервиса и смог доставить удовольствие не только шестилеткам, но и тридцатишестилеткам. Кроме того, уж слишком мне понравилось, что после своего спасения и наступления всеобщего хэппи-энда царь всё равно отказывается одобрить свадьбу дочери с Иваном: сказка-сказкой, но некоторые персонажи остаются самими собой, несмотря ни на что. Жизненно, одним словом.

Сказочные персонажи получились отлично. Сиджиайный Водяной с голосом Гармаша теперь не просто сюжетная функция с культовой песней, а печальный интеллигент, мечтающий попасть в море. Его музыкальный номер, пожалуй, лучший во всём фильме — но, наверное, никто и не сомневался, что песня «Я водяной…» опять окажется роскошной. А вот Бабки-Ёжки — это просто находка. Из позитивных пенсионерок они превратились в настоящих ведьм-людоедок, причём разных и настолько фактурных, что они воруют абсолютно каждую сцену, в которой появляются крупным планом. Настолько поехавших и по-миллеровски отбитых персонажей в детском кино я не могу припомнить с эпохи 90-х — фильм определённо стоило бы смотреть из-за них одних. Соловей-разбойник тоже запоминается, хотя в основном своим дизайном, а не ролью в сюжете или актёрской игрой.

Дизайн — это вообще главное, что есть в «Летучем корабле». Роскошные, безумные костюмы, которыми насыщен каждый кадр, — повод для гордости за наше кино, без шуток. Костюмов так много, и они все такие яркие, безумные, фантасмагоричные — будто кто-то на три года запер весь модный дом Славы Зайцева в одном подвале с Сальвадором Дали, Терри Гиллиамом и Тарсемом Сингхом. Под стать одежде и работа декораторов — локации вышли действительно крутыми, яркими и завораживающими. Именно то, что нужно мюзиклу, чтобы запомниться надолго. Но когда в кадре вместо физических объектов графика — это сильно заметно, благо что натуру всё-таки старались использовать по максимуму.

А вот музыкальная часть — вопрос ваших вкусов. Я понимаю, почему создатели выбрали Федука в качестве исполнителя музыкальных партий Ивана и почему так старательно налегали на тюн голосов — у нас тут кино для молодой аудитории, и это логичный способ таковую привлечь. Но мне не нравится категорически — душа (и уши) просят какой-то более классический вокал от артистов сценических мюзиклов, того же Александра Казьмина, например. Если помечтать на всю катушку, то хочется несколько версий «Летучего корабля» с вокальными партиями от разных исполнителей. Как мюзикл, кино работает отлично — и если бы не конкретный выбор исполнителей партий, то «Корабль» у меня попал бы в категорию регулярно пересматриваемых, как некогда туда угодили «Стиляги».

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Неожиданно приятный мюзикл с заводными танцами, знакомыми песнями, крутыми декорациями и костюмами — достаточно яркий и самобытный, чтобы врезаться в память, и достаточно серьёзно углубляющий исходную историю, чтобы получать удовольствие от проделанной сценаристами работы. Даже если кое-кто из вокалистов придётся не по душе, вам всё равно наверняка захочется потом пересмотреть несколько номеров просто как отлично сделанные клипы. Ну и сцены с Бабками-Ёжками — это отдельная форма искусства.