Неснятые продолжения классических фильмов

Голливуд любит франшизы. Фабрика грёз до последнего готова доить давно умершую серию, надеясь выжать из неё последние крохи. Просто вспомните, сколько раз с упорством, достойным лучшего применения, пытались продолжить того же «Терминатора». Но порой популярный фильм или серия остаются без продолжения. Иногда всё срывается из-за чрезмерно высоких запросов режиссёра и главной звезды, иногда студия выбирает проект подешевле, а иногда с выхода оригинала прошло слишком много времени. В этом материале мы вспомним пять известных несостоявшихся продолжений популярных фильмов. Все они были запущены в производство, но так и не добрались до экрана.

Приквел и сиквел «Кролика Роджера»

Фильм «Кто подставил кролика Роджера» успели похоронить ещё до выхода. Бюджет картины вышел из-под контроля и достиг умопомрачительных для тех лет 70 миллионов долларов. Тест-просмотры фильма завершились катастрофой — но обладавший правом финального монтажа Роберт Земекис наотрез отказался вносить изменения. В свой первый уик-энд кино собрало лишь 11 миллионов в американском прокате. Казалось, лишь чудо сможет спасти «Роджера».

И чудо произошло. Фильм показал выдающуюся стойкость в прокате, которая была дополнена великолепными отзывами зрителей. Так что вместо провала студия Disney получила самый кассовый фильм 1988 года. Неудивительно, что вскоре пошли разговоры о продолжении.

По рассказам Джей Джей Абрамса, они с Мэттом Ривзом написали сценарный набросок для сиквела, но работу тогда ещё совсем неопытных сценаристов забраковали Земекис и продюсер картины Стивен Спилберг. Вместо этого они решили сделать ставку на приквел, получивший подзаголовок «Мультвзвод». Его действие разворачивалось в 1941 году. Мы должны были увидеть, как Роджер знакомится с Джессикой Рэббит, попадает в армию, едет в Европу и предотвращает убийство нацистами Рузвельта, Черчилля и Сталина.

Некоторое время сценарий «Мультвзвода» находился в производстве. Затем Спилберг основательно разругался с тогдашним главой Disney Майклом Айснером. Причиной стал как раз «Роджер», точнее, короткометражка Roller Coaster Rabbit. Спилберг хотел поставить её перед началом сеансов спродюсированного им фильма «Арахнофобия». Однако Айснер добился, чтобы её пустили перед показами «Дика Трейси». В отместку Спилберг отказался продолжать работу над «Мультвзводом». Возможно, свою роль в этом решении сыграло и то, что режиссёр уже начал готовиться к «Списку Шиндлера» и ему не нужен был ещё один фильм с карикатурными нацистами.

В середине 1990-х приквел обрёл второе дыхание. Был написан новый сценарий «Кто открыл Кролика Роджера». Предполагалось, что фильм расскажет о карьерном пути мультяшки — от звезды Бродвея до голливудского актёра. Новая рукопись устроила студию.

Но перед началом съёмок оставалось принять одно важное решение. Как теперь анимировать мультяшек — используя сплав традиционных методов и новомодной компьютерной графики или же полностью с помощью компьютерной графики? В 1998 году были проведены тестовые съёмки. По их результатам в Disney отдали предпочтение полной графике. Вот победивший тест-ролик:

Алана Менкена наняли написать пять песен для фильма «Кто открыл Кролика Роджера». Одна из его композиций This Only Happens in the Movies вошла в дебютный альбом Керри Батлер 2008 года.

К сожалению или к счастью, приквел так и не вышел из препродакшена. Всё решили цифры. Приговор вынесли экономисты Disney, подсчитавшие, что производство фильма обойдётся более чем в 100 миллионов долларов. Айснер решил, что вкладывать такие деньги в приквел ленты более чем десятилетней давности рискованно, и вместо него сделал ставку на два «гарантированных» хита — 140-миллионные «Планету сокровищ» и «Перл-Харбор». Первая картина с треском провалилась, а кино Бэя хоть и отбило бюджет, но собрало заметно меньше ожиданий.

В 21 веке «Роджер» несколько раз снова всплывал на новостных радарах. Земекис периодически заявлял, что не против снять продолжение и для него уже написан «потрясающий сценарий». При этом режиссёр несколько раз менял позицию по вопросу о том, как именно будет сделан фильм — то ли в стиле оригинала с использованием традиционной анимации и живых съёмок, то ли при помощи технологии motion capture. А после смерти Боба Хоскинса режиссёр заявил, что планирует вернуть его персонажа в виде «призрака». Отметился и автор оригинального романа Гэри Вулф, как-то заявивший, что отправил в Disney предложение насчёт сюжета следующего фильма.

Но дальше разговоров дело так и не пошло. Даже Земекис, судя по всему, уже не верит, что фильм когда-нибудь увидит свет. По словам режиссёра, современная Disney без энтузиазма относится к идее сиквела «Роджера» и особенно к Джессике Рэббит, чей образ противоречит нынешней корпоративной культуре компании.

Возможно, это и к лучшему. С выхода оригинала прошло уже 34 года, в киноиндустрии уже сменилось несколько эпох, а у нынешних зрителей в моде сейчас совсем другие герои.

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Охотники за привидениями 3

«Охотники за привидениями» стали не просто самым кассовым фильмом 1984 года, но и одной из знаковых картин своего времени, которые передали дух эпохи. Лента спасла находившуюся в сложном финансовом положении Columbia Pictures. Студия очень хотела получить продолжение своего суперхита. Этого же желали и зрители. А вот актёры и режиссёр Айван Райтман прохладнее относились к идее сиквела. Они выложились на полную катушку в первом фильме и считали, что у них недостаточно хороших задумок для новых «Охотников».

Но давление студии и солидные гонорары сделали дело. «Охотники за привидениями 2» вышли в 1989 году. Картине не удалось повторить магию оригинала, и отзывы многих критиков и зрителей оставляли желать лучшего, но сборы позволяли продолжить серию. Этого по-прежнему хотела студия, но с ней были не согласны актёры — в особенности Билл Мюррей. На съёмках «Дня сурка» он разругался со своим другом Гарольдом Рэмисом, после чего не разговаривал с ним более 20 лет. Лишь незадолго до смерти Рэмиса его брат уговорил Мюррея навестить умирающего товарища и попрощаться.

Тем не менее студия продолжала забрасывать всех причастных предложениями снять триквел. В какой-то момент мнения разделились. Райтман заявил, что ему не особо интересен проект, но он не против, чтобы фильм снял Рэмис.

И вот в 1999 году на свет появился сценарий под названием «Охотники за привидениями 3: Одержимый», одним из авторов которого был Дэн Эйкройд. По сюжету Нью-Йорк начинали атаковать демонические силы. Команда из троих старых охотников и их молодых учеников строила машину, позволяющую открыть портал в ад, и отправлялась в преисподнюю, выглядящую как «злой двойник» Манхэттена. Что до Питера Венкмана (персонажа Билла Мюррея), то он, как мы должны были узнать, погиб во время несчастного случая в лаборатории. Тем не менее сценарий предусматривал почётное камео для Мюррея. Он должен был появиться в образе Бога, рассекающего по райским кущам на машине для гольфа.

Какое-то время казалось, что «Одержимый» увидит свет. Но, как и в случае с «Роджером», всё решили финансовые соображения. Студия оценила производство проекта в 120 миллионов долларов и не рискнула выделять такие деньги под триквел фильма десятилетней давности, при этом ещё и без его главной звезды.

В попытке уменьшить бюджет Эйкройд несколько раз переделывал сценарий, но ему так и не удалось написать версию, которая устроила бы всех желающих. Свою роль сыграло и хаотичное поведение Мюррея: он то соглашался появиться в фильме, то наотрез отказывался от любого камео. В итоге сценарий лёг на полку — а вместе с ним исчез и последний шанс увидеть полноценное приключение оригинальных охотников (по крайней мере, их основной части) на большом экране.

Спустя несколько лет студия вновь заинтересовалась идеей продолжения. Но все последующие проекты предполагали быструю передачу эстафеты молодому поколению и ограничивали участие оригинальных актёров лишь небольшими камео. В итоге так и произошло.

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Чужой 5

Когда в 1997 году на экраны вышел «Чужой 4: Воскрешение», вряд ли кто-то мог предположить, что по прошествии четверти века он так и останется последней главой в истории Рипли и ксеноморфов. Для чего тогда, спрашивается, понадобилось с такими усилиями воскрешать Рипли?

У студии Fox действительно были планы на пятую часть. Среди прочего, написавший сценарий «Воскрешения» Джосс Уидон выдвинул идею для следующего фильма «Чужой: Откровение», чьё действие должно было разворачиваться на Земле. Однако слабые кассовые сборы четвёртой части привели к тому, что эти наработки отправились в мусорное ведро. Другие авторы также предлагали свои варианты продолжения — однако ни один из них не привлёк внимание студии.

В 2002 году грянула сенсация. Было объявлено, что Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон объединили силы для работы над пятым «Чужим». Скотту предстояло поставить фильм, Кэмерон же взялся за создание сценария. Увы, даже по прошествии 20 лет нам известно не так уж и много об этом проекте. По словам Скотта, фильм должен был показать зрителям историю происхождения ксеноморфов. Кэмерон же обмолвился, что кино исправит ошибки «Чужого 3» и вернёт убитых в завязке фильма персонажей из «Чужих».

Увы, сказка длилась недолго. Параллельно с «Чужим 5» в недрах студии также разрабатывался и «Чужой против Хищника». И в какой-то момент руководству Fox пришлось сделать выбор между двумя проектами. Сейчас сложно в это поверить, но студийные чиновники сочли, что кроссовер имеет больший потенциал, чем кино от Скотта и Кэмерона, и дали зелёный свет именно «Чужому против Хищника». После этого Кэмерон покинул проект, бросив наполовину написанный сценарий пятой части. Сигурни Уивер также попрекнула студию за такое решение. А что касается Скотта, то он не забыл идею вернуться к истокам Чужих — только это в итоге произошло в виде не сиквела, а приквела.

Следующая сенсация грянула в 2015 году, когда режиссёр Нил Бломкамп опубликовал серию концепт-артов своего «Чужого», который задумывался как подлинный сиквел фильма Кэмерона. После этого Бломкамп встретился с руководством студии Fox и получил добро на разработку картины. Какое-то время всё шло хорошо. Сигурни Уивер присоединилась к проекту, было объявлено, что фильм увидит свет в 2017 году. А затем «Чужой» Бломкампа положили на полку и тихо отменили. Сейчас очевидно, что это произошло под давлением Ридли Скотта, не пожелавшего делить вселенную ксеноморфов с кем-то ещё. Студия вновь сделала выбор, поставив все деньги на его фильм «Чужой: Завет». Результат нам известен…

Форрест Гамп 2

1994-й часто называют лучшим годом в истории кино. «Криминальное чтиво», «Леон», «Побег из Шоушенка», «Король Лев», «Маска» — лишь несколько знаковых картин, которые первыми приходят в голову. Но с точки зрения сборов и наград главным фильмом года стал «Форрест Гамп». Он не только возглавил американский прокат (в мире картина Земекиса уступила «Королю Льву»), но и собрал богатый урожай кинопремий, включая «Оскары» за лучший фильм, режиссуру и главную мужскую роль.

Это был большой успех, и студия Paramount не могла удержаться от соблазна снять сиквел. Благо даже не требовалось думать над сюжетом. Дело в том, что «Форрест Гамп» — экранизация одноимённого романа Уинстона Грума. И в 1995 году писатель выпустил его продолжение под названием «Гамп и компания». Оно посвящено жизни Форреста в 1980-х и 1990-х и охватывает все ключевые события той эпохи, от падения Берлинской стены до войны в Персидском заливе. В одном эпизоде книги Форрест даже встречался с сыгравшим его актёром Томом Хэнксом.

Уинстон Грум — одна из самых известных жертв «голливудской бухгалтерии». Его контракт со студией Paramount предусматривал гонорар в 350 000 долларов плюс 3% от чистой прибыли фильма. Но после того как «Форрест Гамп» вышел в прокат, Грум не получил ни доллара от обещанных процентов — ибо по официальным цифрам кино, собравшее почти 680 миллионов долларов (при бюджете в 55 миллионов), не принесло никаких денег. В результате писателю пришлось подать иск. В Paramount решили не доводить дело до суда. В качестве компенсации студия купила у Грума права на экранизацию романа-сиквела.

Итак, у Paramount уже были права на роман-сиквел, а Земекис и Хэнкс в принципе не возражали против съёмок продолжения. Всё, что требовалось, — хороший сценарий. Его поручили Эрику Роту, написавшему сценарий первого «Форреста» и получившему за это золотую статуэтку. Казалось, всё складывается идеально. Рот представил первую версию сценария 10 сентября 2001 года…

Через какое-то время после трагедии 11 сентября Земекис, Хэнкс и Рот вновь собрались, чтобы обсудить сценарий сиквела. По словам Рота, после долгого молчания они переглянулись и сказали то, о чём все думали: теперь их история больше не актуальна, мир слишком изменился. На этом в истории сиквела была поставлена точка. В 2007 году на Paramount попытались воскресить проект, но, не найдя поддержки у Земекиса и Хэнкса, быстро свернули это начинание.

Правдивая ложь 2

У «Правдивой лжи» много общего с «Форрестом Гампом». Оба фильма вышли в 1994 году. «Ложь» тоже была весьма успешна и стала последним общепризнанно «великим» фильмом в карьере Арнольда Шварценеггера. Как и в случае с «Форрестом Гампом», все основные создатели не возражали против продолжения. В итоге из этих попыток ничего не вышло по той же причине. Но обо всём по порядку.

Разговоры о сиквеле «Правдивой лжи» поползли по Голливуду ещё с середины 1990-х. Мешало то, что Джеймс Кэмерон был занят «Титаником». Но после выхода фильма «король мира» наконец-то освободился и одобрил продолжение. Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кёртис быстро подтвердили, что согласны вернуться к своим ролям.

Правда, было одно «но». Теперь Кэмерон не хотел лично заниматься сценарием сиквела. Так что эту задачу возложили на Джеффа Истина. Написанный им сценарий строился на полной смене ролей персонажей Шварценеггера и Кёртис. Первый становился домохозяином, мечтающим о былых приключениях, а вторая — супершпионкой. Впрочем, впоследствии Кэмерон всё же написал собственную версию — но её содержание всё ещё остаётся тайной.

К 2001 году сценарий сиквела был утверждён, а актёры подписали контракты. Съёмки планировалось начать в 2002 году. А затем случилось 11 сентября. После него Кэмерон заявил, что не будет заниматься сиквелом: после произошедшего шутки про недалёких исламских террористов перестали казаться смешными.

Шварценеггер продолжал сохранять оптимизм и в интервью утверждал, что проект не закрыт, что он лично встречался с Кэмероном и на самом деле тот не против сиквела. Но время показало, что канадский режиссёр принял окончательное решение и не передумал. А без Кэмерона у «Правдивой лжи 2» не было шанса добраться до большого экрана. Таким образом, 11 сентября погибли не только башни-близнецы, но и наши шансы увидеть продолжения сразу двух хороших фильмов 1994 года.

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В продолжении этой статьи мы расскажем о неснятых сиквелах знаменитых фильмов по комиксам. Следите за обновлениями!