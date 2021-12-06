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    Новости | Фан

    От «Ходячего замка» до «Бегущего по лезвию 2049» — на Reddit выбрали самые эстетичные фильмы

    6 декабря 2021
    06.12.2021
    1123
    1 минута на чтение
    Пользователи Reddit выбрали самые эстетически приятные фильмы

    Пользователь dilapidatedbunghole запустил на Reddit обсуждение фильмов, которые больше всего радуют глаз. Ветка стала популярной, и киноманы стали выбирать их любимые эстетичные ленты.

    Мы собрали топ-10 фильмов, собравших наибольшее количество лайков от пользователей.

    1. «Ходячий замок»

    «„Ходячий замок“, а особенно сцена в саду», — Caramel_Cappucino.

    Пользователи Reddit выбрали самые эстетически приятные фильмы 1

    2. «Отель „Гранд Будапешт“»

    «„Отель „Гранд Будапешт“. Фильмы Уэса Андерсона для меня — как визуальный валиум, в них есть что‑то такое расслабляющее, симметрия проста, и так приятно смотреть», — thesixgun.

    Пользователи Reddit выбрали самые эстетически приятные фильмы 2

    3. «Запределье»

    «„Запределье“ — один из моих тайно любимых фильмов. Я говорю „тайный“, потому что большинство людей никогда не слышали о нем, и он преступно забыт. Он великолепно снят и рассказывает прекрасную историю», — Schneetmacher.

    Пользователи Reddit выбрали самые эстетически приятные фильмы 3

    4. «Бегущий по лезвию 2049»

    «„Бегущий по лезвию 2049“. Совершенно невероятно, как они запечатлели душу оригинального фильма и сделали его в 50 миллиардов раз красивее», — mikhel.

    Пользователи Reddit выбрали самые эстетически приятные фильмы 4

    5. «Хороший, плохой, злой»

    «„Хороший, плохой, злой“. Это был шок, когда я впервые посмотрел его. Я не ожидал такой захватывающей кинематографии. Финальная сцена навсегда останется в моей душе», — lukadelic.

    Пользователи Reddit выбрали самые эстетически приятные фильмы 5

    6. «Аннигиляция»

    «„Аннигиляция“. Удивительный фильм, мне очень понравилась сцена, когда актриса Тесса Томпсон уходит в садовую рощу, и из ее порезов распускаются цветы», — Megabyte7637.

    Пользователи Reddit выбрали самые эстетически приятные фильмы 6

    7. «Герой»

    «Я пришел сюда, чтобы сказать следующее. „Герой“ — сплошной сказочный пейзаж», — TheAwkwardGourd.

    Пользователи Reddit выбрали самые эстетически приятные фильмы 7

    8. «Унесенные призраками»

    «„Унесенные призраками“. Этот фильм заставляет тебя хотеть жить в нем», — diadorim_.

    Пользователи Reddit выбрали самые эстетически приятные фильмы 8

    9. «Человек-паук: Через вселенные»

    «„Человек-паук: Через вселенные“. Я и не думал, что визуальное оформление так на меня повлияет. Сейчас, благодаря моим детям, я посмотрел его около 100 раз, и он все еще визуально захватывает», — Waterhou5e.

    Пользователи Reddit выбрали самые эстетически приятные фильмы 9

    10. «Амели»

    «„Амели“. Цветовая гамма теплая и гостеприимная, сюжетная линия красиво развивается, а саундтрек блестящий и причудливый, не говоря уже о том, насколько талантлив каждый актер», — ItStillIsntLupus.

    Пользователи Reddit выбрали самые эстетически приятные фильмы 10

     

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