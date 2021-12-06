От «Ходячего замка» до «Бегущего по лезвию 2049» — на Reddit выбрали самые эстетичные фильмы

Пользователь dilapidatedbunghole запустил на Reddit обсуждение фильмов, которые больше всего радуют глаз. Ветка стала популярной, и киноманы стали выбирать их любимые эстетичные ленты.

Мы собрали топ-10 фильмов, собравших наибольшее количество лайков от пользователей.

1. «Ходячий замок»

«„Ходячий замок“, а особенно сцена в саду», — Caramel_Cappucino.

2. «Отель „Гранд Будапешт“»

«„Отель „Гранд Будапешт“. Фильмы Уэса Андерсона для меня — как визуальный валиум, в них есть что‑то такое расслабляющее, симметрия проста, и так приятно смотреть», — thesixgun.

3. «Запределье»

«„Запределье“ — один из моих тайно любимых фильмов. Я говорю „тайный“, потому что большинство людей никогда не слышали о нем, и он преступно забыт. Он великолепно снят и рассказывает прекрасную историю», — Schneetmacher.

4. «Бегущий по лезвию 2049»

«„Бегущий по лезвию 2049“. Совершенно невероятно, как они запечатлели душу оригинального фильма и сделали его в 50 миллиардов раз красивее», — mikhel.

5. «Хороший, плохой, злой»

«„Хороший, плохой, злой“. Это был шок, когда я впервые посмотрел его. Я не ожидал такой захватывающей кинематографии. Финальная сцена навсегда останется в моей душе», — lukadelic.

6. «Аннигиляция»

«„Аннигиляция“. Удивительный фильм, мне очень понравилась сцена, когда актриса Тесса Томпсон уходит в садовую рощу, и из ее порезов распускаются цветы», — Megabyte7637.

7. «Герой»

«Я пришел сюда, чтобы сказать следующее. „Герой“ — сплошной сказочный пейзаж», — TheAwkwardGourd.

8. «Унесенные призраками»

«„Унесенные призраками“. Этот фильм заставляет тебя хотеть жить в нем», — diadorim_.

9. «Человек-паук: Через вселенные»

«„Человек-паук: Через вселенные“. Я и не думал, что визуальное оформление так на меня повлияет. Сейчас, благодаря моим детям, я посмотрел его около 100 раз, и он все еще визуально захватывает», — Waterhou5e.

10. «Амели»