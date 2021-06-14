Обзор сценария «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити»

Скажу честно, я совершенно упустил новость о съёмках новой экранизации игровой серии Resident Evil. Уж не знаю, почему так случилось, но подозреваю, что ключевую роль сыграла общая усталость от бесконечного потока новостей про ребуты и ребуты ребутов, из-за которого я просто перестал обращать на них внимание. Плюс, относительно недавно я разбирал сценарий пилота грядущего сериала от Netflix, который надолго отбил у меня желание возвращаться к этой вселенной.

Так что, когда у меня появился сценарий под названием Resident Evil: Welcome to Raccoon City («Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити»), я изначально даже не понял, к чему именно он относится. К счастью, интернет всегда готов прийти на помощь. Оказалось, мне достался скрипт фильма-перезапуска франшизы, который был запущен студией Constantin Film в производство чуть ли не на следующий день после выхода «Последней главы» Пола Андерсона. Изначально к проекту примерялся Джеймс Ван. Но потом он выбыл и написание сценария и режиссура были поручены Йоханнесу Робертсу, наиболее известным по фильму «Синяя бездна».

Вкратце резюмируем все вводные, чтобы вы лучше понимали, с каким настроением я начинал читать сценарий. Мы имеем перезапуск по мотивам игры, по которой уже была снята серия по большей части посредственных, а кое-где и просто отвратительных фильмов. При этом он выходит в том же году, что и сериал от Netflix, который является отдельным перезапуском, никак не связанным ни с серией Андерсона, ни с грядущей картиной.

Далее, мы имеем никому не известного режиссёра, который за свою карьеру наснимал свыше десятка полнометражных фильмов, рейтинг которых на IMDB колеблется в диапазоне от 2.2 до 5.7 баллов (с оценками на Кинопоиске аналогичная ситуация). Да, Робертс говорил в интервью, как любит оригинальные игры, и что, работая над сценарием, он вдохновлялся творчеством Джона Карпентера… но давайте честно, все создатели должны что-то такое говорить, это в общем-то стандартная часть продвижения своего продукта, которая никогда ничего не гарантирует.

Неудивительно, что моя планка ожиданий была установлена на минимально возможном уровне. Перед тем, как начать описывать свои впечатления, также отмечу, что прочитанная версия скрипта датирована 29 августа 2019 года и насчитывает 124 страницы.

Итак, сценарий Робертса открывается сценой в принадлежащем корпорации Umbrella детском приюте, где мы знакомимся с потерявшими родителей Клэр и Крисом Рэдфилдами. Однажды ночью Клэр видит странную девочку по имени Лиза Тревор, с которой явно случилось что-то жуткое.

В тот момент, когда мы должны поближе рассмотреть её деформированное лицо, действие переносится в 1998 год. Выросшая Клэр автостопом возвращается в Ракун-Сити, чтобы встретиться со своим братом Крисом, который остался в городе и теперь служит в полиции. Она надеется уговорить его покинуть Ракун-Сити, ибо в этом месте явно творятся какие-то тёмные дела. Вскоре мы получаем первое подтверждение этого факта, когда бензовоз, в котором едет Клэр, случайно сбивает человека. Когда она с водителем выходит, чтобы осмотреть тело, то уже исчезло.

Пока Клэр добирается до города, мы постепенно знакомимся с другими главными героями. Среди них:

Леон Кеннеди — растяпа-новичок, который случайно подстрелил напарника, но благодаря покровительству отца вместо увольнения был переведён в это захолустье.

Трио лучших друзей-полицейских: Крис Рэдфилд, Джилл Валентайн и Альберт Вескер.

Доктор Биркин, который в прошлом курировал приют, где жили юные Рэдфилды. Он получает таинственный звонок, после чего экстренно собирает всю свою семью и вначале пытается уехать из города, но затем передумывает, и направляется в лабораторию забрать результаты исследования.

Сам Ракун-Сити тоже в определённой степени можно назвать одним из героев истории. В версии Робертса это построенный на деньги Umbrella некогда процветающий город, расположенный посреди лесного массива. После того как корпорация решила переместить деятельность в другое место, он быстро пришёл в упадок и теперь все больше напоминает город-призрак. Значительная часть зданий в городе пустует, почти все жители уехали вслед за Umbrella.

После прибытия Клэр в Ракун-Сити действие разбивается на две основные сюжетные линии. В первой наряд местной полиции, поехавший расследовать сообщение о нападении на туристов, подаёт сигнал бедствия. После этого Рэдфилд, Валентайн, Вескер и Барри Бертон отправляются на вертолёте узнать, что же случилось с коллегами. Добравшись до нужного места, они находят кровавый след, тянущийся к заброшенному особняку Спенсера.

Вторая сюжетная линия разворачивается в самом Ракун-Сити, ситуация в котором начинает стремительно выходить из-под контроля. Местные жители становятся жертвами загадочной эпидемии: у них выпадают волосы, они сходят с ума, после чего начинают нападать на незаражённых людей. Вскоре появляются наёмники Umbrella, которые устанавливают кордоны и расстреливают всех, кто пытается выбраться из города. Спасающаяся от монстров Клэр направляется к полицейскому участку, где остался лишь ничего не понимающий Леон Кеннеди. Им приходится забаррикадироваться в осаждённом толпой заражённых жителей здании, после чего они пытаются разобраться в том, что происходит.

Как вы уже наверное поняли, «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити» представляет собой попытку совместить сюжеты первых двух игр серии в формате одного фильма. Половина истории отдана под особняк и расположенную под ним секретную лабораторию, вторая половина — под выживание Леона и Клэр в Ракун-Сити во время зомби-апокалипсиса в полицейском участке. Разумеется, в финале две эти сюжетные линии переплетутся…

Что же в итоге вышло из всей этой задумки? Если честно, я бы сказал, что получилось в целом лучше, чем следовало ожидать — особенно с учётом упомянутых во вступлении вводных. Но обо всем по порядку.

Начну с положительных элементов. Мне понравилось, что автор потратил много времени на создание атмосферы. Непосредственно сам экшн (т. е. первое нападение заражённых) начинается лишь на 53-й странице. До этого мы знакомимся с персонажами, основными локациями и видим множество недобрых предзнаменований того, что скоро грядёт. По меркам современного кино, 50 страниц (т. е. 50 минут экранного времени) на выстраивание атмосферы — это действительно много. Так что, видимо Робертс не врал, когда говорил, что вдохновлялся Карпентером.

Для большего нагнетания в середине сценария начинает идти дождь, который не прекращается до самого финала. Хотя действенность этого элемента, конечно, зависит от талантов режиссёра. В какой-нибудь «Идентификации» постоянный дождь работает на историю, в то время как в «Чужом против Хищника: Реквием» нет, ибо из-за отвратительной съёмки просто ничего не видно на экране.

Также я бы занёс в плюсы хоть и простую, но, по крайней мере, понятную мотивацию всех основных героев. С фансервисом тоже нет особых проблем. Скрипт напичкан локациями, хорошо знакомым по первым двум играм — особняк, тайная лаборатория, полицейский участок, подземный поезд, взрывающийся бензовоз… Некоторые сцены тоже напрямую перекочевали из них. Ну и к этому можно добавить некий ностальгический фактор за счёт антуража 1998 года (да, кто бы мог подумать, что 1998-й станет считаться ностальгическим!).

Основные минусы работы, в общем-то, проистекают из её плюсов. Робертс постарался включить в скрипт всех основных персонажей из двух первых игр. Несложно догадаться, что в формате двухчасового фильма далеко не все из них могли получить достаточное экранное время. Некоторые персонажи появляются буквально в одной сцене, чтобы, подобно NPC, выдать нужную информацию главным героям, а потом навсегда исчезнуть из истории. А некоторые достаточно сильно отклонились от игровых прототипов, что наверняка не понравится фанатам. Больше всего в этом плане не повезло Барри Бертону, который в этой версии показан откровенным размазней, и его закономерно съедают первым. К слову, я не заметил данного персонажа в актёрском составе фильма на IMDB, так что возможно Робертс решил пощадить чувства фанатов и вырезать Барри из фильма.

Трактовка других персонажей тоже может понравиться не всем. Леон Кеннеди на протяжении большей части истории уж слишком растерянный и временами даже начинает напоминать комедийного сайдкика. С другой стороны Альберт Вескер в этой версии, в общем-то, даже и не классический злодей с каким-то изощрённым планом, а скорее человек, принявший плохое решение и теперь вынужденный расплачиваться за него. И он даже ещё не носит тёмные очки.

Лично я могу пережить подобные отступления от канона. Для меня скорее более важно то, что временами фансервиса становится уж слишком много, что явно идёт во вред логике истории. Взять хотя бы появляющуюся в прологе Лизу Тревор. Она играет достаточно важную роль в финале, но сценарий вообще не даёт никакого объяснения кто она, как сбежала и что с ней случилось. Из-за этого мне пришлось искать ответ на этот вопрос в сети (к слову, насколько я понял, трактовка этого персонажа в фильме также явно должна сильно отличаться от игровой).

Или, как другой пример, могу упомянуть про последнюю сцену скрипта (которая, скорее всего, пойдёт после титров), в которой показано воскрешение вроде как убитого персонажа с приданием ему сверхспособностей. Да, этот сюжетный поворот соответствует играм, но по целому ряду сюжетных и логических моментов он противоречит самому сценарию (не буду вдаваться в конкретные подробности, но ему действительно очень не хватает нормального объяснения).

В финале Робертс начинает грешить откровенно избыточным использованием штампа «злодей сразу убивает статистов, а главных героев лишь хватает и бросает в сторону, после чего их спасают в последний момент». Я сбился со счету, но мне кажется, суммарно здесь наберётся минимум штук пять подобных сцен. Из-за этого эпизоды с нагнетанием напряжения и хоррор-элементы из первой половины мне в целом понравились больше описаний финального экшна.

Во время чтения сценария у меня сложилось впечатление, что вот как раз этой истории вполне бы подошёл формат мини-сериала из трёх или четырёх эпизодов. Тогда можно было бы уделить больше времени персонажам (особенно второплановым) и всем происходящим в Ракун-Сити событиям. Но, увы, не судьба.

В любом случае, даже со всеми указанными недостатками работа Робертса произвела на меня скорее благоприятное впечатление — особенно на контрасте с конкурентами (фактор изначально отсутствующих ожиданий, вероятно, тоже мог сыграть свою роль). Если чтение пилота сериала от Neflix напрочь отбило желание смотреть его, то после этого сценария мне действительно хочется узнать, что же получится из фильма.

На мой взгляд, судьбу «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити» должен решить режиссёрский фактор. Если бы у руля проекта стоял хороший постановщик то, думаю, я бы поставил на то, что у него должно получиться в целом неплохое кино. Но с учётом предыдущего послужного списка Робертса у меня нет никакой уверенности в подобном исходе. Полагаю, что основные надежды в этом плане стоит возлагать на самого режиссёра. Он должен прекрасно понимать, что это кино может стать для него прорывом, которое позволит уйти от фильмов с рейтингом в 4.5 балла у зрителей, и постараться выложиться на максимум.

Есть вопрос и с бюджетом. Я не нашёл, сколько именно денег вложено в проект, а ведь от этого тоже многое будет зависеть. Учитывая, как выстроен сценарий и его атмосферу (особенно в первой половине), тут все буквально кричит о том, что нужно снимать с как можно более широким использованием практических эффектов, декораций и гримом монстров. Но если на фильм выделили немного денег, то тогда нам явно придётся довольствоваться лишь CGI, причём, возможно, далеко не самого лучшего качества. А, как сами понимаете, это может подпортить впечатления — особенно от финала, где героям предстоит сразиться с большим боссом, которому явно потребуется убедительный дизайн. И, наконец, ещё есть фактор актёров, из которых ни один, кроме Каи Скоделарио, не вызывает у меня особых эмоций.

Для меня «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити» пока что остаётся тёмной лошадкой. Судя по сценарию, у неё есть шанс выстрелить, но все зависит от того, как им распорядится режиссёр и студия. Остаётся ждать первых трейлеров, чтобы составить первое визуальное впечатление о работе постановщика. Как знать, вдруг Робертсу все уже удастся прыгнуть выше головы и приятно нас удивить?

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