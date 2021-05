Обзор Resident Evil: Village. Большой попкорн с кровью, пожалуйста!

Чем ближе к релизу, тем меньше у новенькой Resident Evil: Village оставалось конкурентов — другие важные игровые релизы откладывались всё дальше. Ожидания от игры, напротив, росли — с каждым днём всё больше хотелось насладиться обществом леди Димитреску. В итоге, похоже, Resident Evil: Village уже можно назвать самым ожидаемым проектом 2021 года. Но оправдывает ли она возложенные надежды?

Дела семейные

Жанр: survival horror, шутер с видом от первого лица Разработчик: Capcom Издатель: Capcom Возрастной рейтинг: 18+ Перевод: полный Платформы: РС, PS4, PS5, X1, XSXS, Stadia Играли на: РС Похоже на: Resident Evil 4 • Resident Evil 7: Biohazard • любой хоррор последних лет

Resident Evil, в отличие от Silent Hill, Fatal Frame или Siren, всегда обходилась без мистики. Все происходящие ужасы она объясняла пусть и фантастически, но вполне материалистически: вирусами, паразитами, плесенью. А в новой части словно с цепи сорвалась. Вампиры? Оборотни? Серьёзно, Capcom? Что дальше, привидения? К счастью, обошлось. Вспомните третий закон Артура Кларка, который гласит, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Здесь это правило используют на полную катушку. Не буду вдаваться в подробности, но Village не просто продолжает сюжет предыдущей игры — она непосредственно связана и с самыми первыми частями серии… Но — никаких спойлеров.

Достаточно сказать, что с событий Resident Evil 7 прошло три года. Итан и Мия, насколько это возможно оправились от луизианских злоключений в доме Бейкеров, живут обычной жизнью где-то в Европе и растят дочь Розу. Но, как принято в историях про бесконечное зло, на горизонте снова появляется Крис Рэдфилд — и всё мгновенно летит кувырком. Судьба опять разлучает Итана с семьёй и забрасывает в обычную заснеженную деревушку постсоветского вида: с вездесущими деревянными сортирами, грубо нарисованными иконами и коврами на стенах. Ну ладно, не совсем обычную: полуразрушенную, залитую кровью и украшенную отрубленными козлиными головами.

Да, антураж для хоррора действительно редкий, нечто подобное было разве что в Gray Dawn. К сожалению, кроме декораций заглавной деревни, похвастать Village решительно нечем. По крайней мере как хоррору. Если источниками вдохновения для авторов седьмой части служили «Техасская резня бензопилой», «Ведьма из Блэр» и «Зловещие мертвецы», то здесь у нас, скорее, «Ван Хельсинг»: глуповатый и совершенно не страшный.

Конечно, нельзя сказать, что игра не старается. Здесь нашлось место и скримерам, и бессмертным монстрам-преследователям, и пряткам под кроватью. А, скажем, сам мистер Уинтерс постоянно подвергается членовредительству. То ему откусывают пальцы, то подвешивают его на крюках под потолком, то швыряют так, что он своим многострадальным телом проламывает каменные стены… Что уж там, лишиться руки здесь минутное дело. В том смысле, что герой переносит потерю стоически и уже через минуту приставляет отрубленную конечность на место.

А ведь в Resident Evil 7 первая травматическая ампутация по-настоящему шокировала! Ещё бы, грубейшим образом нарушить телесную целосность главного героя на первом же часе игры, да где такое видано? К сожалению, во второй раз этот трюк не вызывает совершенно никаких эмоций. Мы-то знаем, что Итана можно хоть асфальтовым катком переехать — он всё равно расправится, надув сам себя, словно герой мультиков Warner Bros. Что ж, по крайней мере этой суперсиле нашлось сюжетное объяснение — и на том спасибо.

Да, напряжение местами всё-таки есть, а вот настоящего ужаса нет. То же самое можно сказать и о другом элементе формулы survival horror — собственно, о выживании. Инвентарь, может, и не огромный, но вполне вместительный, лекарства есть, патронов (если внимательно смотреть по сторонам и не палить от бедра) более-менее хватает… А если не хватает — так магазин почти всегда под рукой. Причём любезный торговец не только с радостью примет ценный лут и продаст по грабительским ценам боеприпасы. Он улучшает оружие и даже прокачивает параметры главного героя! Да-да, теперь в Resident Evil есть зачатки ролевой системы.

Да и по структуре игра напоминает классическую RPG сорокалетней давности. Такую, где к главному злодею можно попасть, только последовательно победив четырёх его прихвостней и собрав четыре фрагмента великого артефакта. И нет, в роли верховного зла выступает отнюдь не сексапильная великанша Альсина Димитреску. Она всего лишь первый босс, поведением похожий на Тирана — ну, или на Чужого из Alien: Isolation. Компанию даме составляют, может, не столь фансервисные, но тоже колоритные персонажи, и у каждого, разумеется, есть своё тематическое жилище. Кто-то обитает на огромной дизельпанковой фабрике, кто-то предпочитает замшелые шахты, а кому-то по душе готический особняк в духе Alone in the Dark. Привычки у врагов тоже разные — жаль только, битвы с боссами в итоге почти всегда сводятся к банальным перестрелкам.

Итан Уинтерс, охотник на вампиров

Под конец всё вообще скатывается к настоящей резне: сначала нас сажают за рычаги танка и выставляют против натурального ОБЧР, а потом и вовсе заваливают десятками врагов и тоннами боеприпасов. При всём при этом стрельба, кажется, осталась такой же, как и четыре года назад: плоской и невыразительной. Что деревенские зверолюди, что скелеты с мечами (невероятно оригинально, ничего не скажешь), что какие-то гарпии — все глотают пули с завидным спокойствием. Да, врагов зачастую больше, чем боеприпасов, однако, если целиться в голову, тщательно обыскивать шкафчики в поисках пороха и не скупиться в магазине, патронов хватит на всех. А если не хватит, то почти всегда можно просто плюнуть на чудищ и пойти своей дорогой: монстры обычно ползают не слишком быстро. Знать бы ещё, кто завалил древние катакомбы патронами для дробовика… Впрочем, чёрт бы с ними — главное, что одной пальбой игра всё-таки не ограничивается.

Хотя, конечно, головоломки по большей части звёзд с неба тоже не хватают. К примеру, если в комнате стоят четыре статуи, то здесь к гадалке не ходи — придётся их вертеть. Однако, не буду врать, пару раз я попал в затык просто потому, что поленился как следует изучить квестовое барахло в рюкзаке и немного подумать. Ведь от такой игры как-то не ждёшь интеллектуального вызова — и эта смена ритма отлично работает. Сражения, загадки, блуждания в темноте, аркадная беготня и догонялки с монстрами чередуют друг друга именно так, как нужно. Только что мы, словно незабвенная Лара Крофт, меланхолично расхищали чью-то безымянную гробницу, а теперь уже отбиваемся от орд живых мертвецов, скользим по натянутым над пропастью тросам или удираем от извращённой версии Карлсона — здоровяка с авиационным двигателем вместо туловища. Натуральный блокбастер, не меньше!

Попытка создать дорогой-богатый хоррор-аттракцион Capcom определённо удалась. На этих смертельных американских горках нашлось место и мёртвым петлям, и томительно долгим подъёмам, и адреналиновым падениям. При всём этом выглядит Resident Evil по-прежнему отменно. RE Engine, не напрягаясь, рисует и кособокие домики, и реалистичную анимацию на редкость реалистичных физиономий, и почти осязаемые снег, туман, дым и пар, и роскошные интерьеры. Конечно, разрушаемости последним не хватает, но если не слишком баловаться, то об этом как-то забываешь.

Тем более, возможностей здесь столько, что проверять, разобьётся ли очередная ваза, как-то и не хочется. Ведь тут есть поиск сокровищ, крафт и даже простенькая охота. Комбо, не спорю, захватывающее и напоминает смесь Far Cry, Metro и даже… Skyrim? Ну ладно, от последней здесь только заснеженные деревни да ходячие трупы в тёмных катакомбах. Но это и неважно: даже если оставить в покое игры других жанров, в сумме всё равно выходит компиляция идей из хорроров последних лет. Почти всё, что может предложить Village, уже где-то было. Торговля и часть сеттинга — в Resident Evil 4. Большая часть кор-геймплея — в Resident Evil 7. Неубиваемые противники — в Amnesia, Outlast, Lust for Darkness и вообще каждом втором ужастике за последние лет десять. А вот чего-то по-настоящему свежего, какой-то новой цепляющей идеи этой игре решительно не хватает.

И раскрученной Димитреску маловато для того, чтобы вытянуть всю игру: к сожалению, экстравагантная дама и её кровожадные дочери получили совсем немного экранного времени, их хватает буквально на один вечерок. В принципе, всё самое важное про них мы уже видели в демоверсиях, трейлерах и работах косплееров. Если промоматериалы новой Resident Evil прельстили вас только фансервисной вампиршей, то ими лучше и ограничиться.