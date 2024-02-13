Обзор Rogue Trader: Безумный и неидеальный Империум

В декабре мы опубликовали отзыв на первые главы Rogue Trader — ролевой игры от студии Owlcats, события которой происходят во вселенной Warhammer 40 000. И вот теперь, дойдя до конца и на всякий случай перепройдя игру за разных героев, публикуем окончательные впечатления.

Структура

Не сравнивать Rogue Trader с предыдущим проектом Совокотов, Pathfinder: Wrath of the Righteous, сложно. Достаточно посмотреть на саму структуру игр. WotR начиналась как классическая RPG с подземельями и заданиями. Во второй главе герои отправлялись в поход и получали доступ к стратегическим сражениям, а в третьей добавлялось управление владениями. Четвёртая глава — снова классическая RPG, но уже в громадном городе, и, наконец, в финале все механики собирались воедино.

Посмотрим на Rogue Trader. Первая глава — традиционная RPG с заданиями на нескольких локациях. Потом следует «стратегическая» глава, где игрок получает свободу перемещения, открываются бои между кораблями, а немного позже — система управления колониями. В третьей — снова традиционная RPG, но уже в мрачном городе. Потом ещё одна стратегическая глава и, наконец, финал, где нет управления колониями, но остались космические бои.

И таких параллелей много: в образах конкретных персонажей, в конфликтах, в дизайне уровней, даже в отдельных заданиях. Несложно заметить, что структура RT получилась более неуклюжей: в одной главе дают и стратегические битвы, и экономику, зато в финале экономику отнимают, а исследовать системы приходится два раза. Таких моментов, увы, хватает — при всех достоинствах, Rogue Trader страдает из-за отсутствия единой концепции. Но обо всём по порядку.

Сюжет и персонажи

Как мы уже писали, сюжет RT начинается традиционно с главного героя, случайно попавшего в центр закрученной истории. Теодора, глава династии вольных торговцев фон Валанциус, приглашает протагониста на свой корабль, чтобы оценить, сможет ли он в будущем возглавить её протекторат, но неожиданно погибает. Герой становится новым вольным торговцем в регионе под названием Пространство Коронус. Это почти изолированный кусочек Империума, выглядящий как своего рода «микрокосм» вселенной Warhammer: тут и Адептус Механикус, и инквизиторы, и небольшая группа Космодесантников, и множество других фракций, включая пришельцев, мутантов и еретиков.

Задача главного героя состоит в… и тут, собственно, и начинаются шероховатости, потому что Rogue Trader ставит перед нами не совсем понятную задачу — скорее, бесконечную череду разных проблем. Да, в каждый конкретный момент главный квест понятен — но история не складывается в единое повествование. Персонажи, которые выглядели основными противниками в начале, вдруг просто исчезают — потом ненадолго возвращаются и сразу же бесславно погибают. Главный антагонист у игры вроде бы есть — но ему уделяется куда меньше внимания, чем другим, номинально менее важным противникам. А о существовании финального босса мы узнаём буквально за пять минут до того, как его убиваем. Это немного похоже на ситуацию с «Властелином» в Mass Effect — но намёков на то, что с «Властелином» что-то не так, давали очень много, а тут фантастических масштабов угроза сваливается как снег на голову.

Да, в конце игры один из ключевых персонажей объясняет, что все беды протагониста связаны — тут можно было бы вспомнить ещё одну игру Совокотов, Pathfinder: Kingmaker. Но в Kingmaker к этому моменту протагониста и, как оказалось, основного противника, Нариссу, связывала долгая и эмоциональная история, в которой могло быть и недоверие, и романтическая линия, и многое другое. А тут ничего подобного нет.

Иногда, особенно во второй главе, в которой нам дают свободу и контроль над пятью планетами, кажется, что кто-то из Совокотов хотел сделать то ли Sid Meier’s Pirates в мире Warhammer, то ли «ролевую» Stellaris: вы летаете, изучаете аномалии, сталкиваетесь с отдельными историями и уникальными противниками. Но Коронус вышел слишком маленьким, а сквозные противники слишком назойливо напоминают о себе, чтобы почувствовать настоящую свободу. Вдобавок игра собрала прямо-таки карнавал угроз — здесь эльдары, обычные и тёмные, демоны всех мастей, культисты, преступники, фанатики Империума, Инквизиция, тираниды, некроны. Не хватает только Тау с орками, чтобы вышло «бинго». Это не может не радовать в плане разнообразия, но иногда кажется очень уж искусственным.

Нельзя сказать, что сюжет игры плох концептуально — это крепкая история о приключениях в мрачном сороковом тысячелетии. А отдельные задания, персонажи и образы, особенно аномалии, вышли прямо на ура. Игру подводит именно подача: антагонисты не успевают раскрыться, совершенно неожиданно проигрывают без особых усилий с вашей стороны, ни один конфликт не успевает стать эмоционально значимым. В итоге на этапе титров чувствуешь, будто пропустил какой-то важный кусок истории, хотя, вроде бы, всю информацию тебе сообщили.

Пушки, планеты и корабли

В плане геймплея игра делится на несколько пластов. Начнём, конечно, с боёв — их много, и они разнообразны. Встречаются и отдельные схватки, и полноценные подземелья, и бои с одиночными гигантскими противниками и с толпами зомби, и бои, где действуют особые условия или появляются уникальные монстры. Боевая система пошаговая и строится, с одной стороны, на перестрелках из укрытий, с другой — на использовании множества способностей, которые приносят местные классы.

По умолчанию в каждом раунде у персонажей есть несколько очков действий, но для атаки используется только одно — все остальные тратятся на особые способности, если вы не взяли таланты, дающие доступ к дополнительным атакам, или оружие, у которого есть какой-то особенный режим. При этом разобраться в способностях не так-то просто. Целый ряд классов получает уникальные боевые ресурсы за определённые действия в бою, да и классы попроще щеголяют уникальными механиками. А есть ещё и псайкеры, чьи способности постепенно расшатывают завесу между мирами в ходе сражения.

Звучит интересно, но у боевой системы есть несколько раздражающих проблем. Во-первых, очень своеобразный интерфейс: описания всех способностей выглядят так, будто были взяты непосредственно из оригинальной настольной ролевой, прямо с математическими формулами. Если учесть, что под контролем не один персонаж, а около десятка, а у большинства классов есть собственные уникальные ресурсы и, соответственно, уникальные термины, которые в силу специфического стиля Warhammer ещё и похожи друг на друга, это быстро сбивает с толку.

Способности антагонистов описаны таким же сухим стилем, а никаких визуальных или нарративных подсказок для них в половине боёв нет. Хотите знать, что умеет враг — открываете его лист персонажа и читаете, отделяя ненужные детали от ключевых умений. Самый тяжёлый случай — враг, уменьшающий получаемый урон на 95%, если атака приходится не в тыл. Узнать это можно или экспериментально, или прочитав текстовое описание одного из десятка статусов и способностей, которые у него есть. Всё это производит впечатление то ли сознательного усложнения, то ли небрежности.

Во-вторых, при всём изобилии способностей и механик в действительности вы будете делать примерно одно и то же. Это особенно заметно у героев, специализирующихся на нанесении урона: выбираете цель, вешаете на неё стандартный набор дебафов, на себя — стандартный набор бафов, и стреляете. Половина способностей дополняется стандартной анимацией, что ещё сильнее растягивает бой.

В-третьих, проблем добавляют унаследованные непосредственно из WotR сумасшедшие скачки сложности, причём в непредсказуемых местах. Из основных боссов только один действительно оказался самым серьёзным противником своей главы. Остальные уступали не только секретным врагам из побочных заданий или случайных встреч, но и группам неизбежных, но безымянных противников. В четвёртой главе самым сложным боем стало противостояние с отрядом эльдарских снайперов на пути к промежуточному боссу. А в одном подземелье с боссом предпоследней главы обитают двое безымянных демонов, которые создают куда больше проблем, чем их начальник — и такое в игре происходит постоянно!

Зато ролевой пласт заслуживает только похвал. На базовом уровне он строится вокруг знакомой системы навыков, открывающих уникальные реплики в диалогах и взаимодействия с объектами на локациях. В диалоге автоматически используются самые высокие показатели в отряде — но, что особенно важно, компаньоны и сами по себе меняют общение с окружающими. Псайкеры видят будущее или определяют мысли собеседников, Инквизитор и представители Адептус Механикус давят людей авторитетом, а общение с эльдарами, когда у вас в партии есть собственный эльдар и без его участия — совершенно разные истории. В наиболее социально нагруженных заданиях я подбирал партию, ориентируясь не на их показатели, а на статус и сюжетные способности.

К этому добавляется система морали из трёх шкал: верный Империуму догматик, еретик и схизматик, местный добряк. В ранних главах качать эти шкалы интересно — игра даёт много выборов и ярко демонстрирует, насколько Империум безумен. Но постепенно запоминающихся моментов становится меньше. Из любопытного, играть за схизматика легко — учитывая образы других важных вольных торговцев и состав партии, такое прохождение вообще кажется вариантом по умолчанию.

Но игрок, который решит по-настоящему сосредоточиться на еретическом подходе, тоже будет вознаграждён большим количеством контента: собственными репликами в сюжетных выборах, своим путём к победе в финальных главах, уникальным способом разрешить несколько побочных заданий. Последовательное следование догматизму, к сожалению, поощряется не так активно, но и на этом пути есть свои любопытные моменты. Именно разные варианты морали обеспечивают RT реиграбельность.

К двум основным пластам добавляется механика космических боёв и управления колониями. Корабельные сражения получились неплохими: они отличаются от простых перестрелок, заставляют поломать голову из-за уникальных свойств кораблей и при этом не кажутся настолько недоделанными, как стратегические битвы в WotR. Разработчики даже постарались разнообразить тактику враждебных фракций и преуспели: за ограниченное количество боёв ни одна группа потенциальных противников не успевает наскучить.

А вот управление планетами вышло не так хорошо, в первую очередь из-за непоследовательной цепочки решений, которые вы принимаете в рамках сюжета, и, собственно, контроля колоний. Сама система основана на строительстве зданий, для которых нужна определённая комбинация стратегических ресурсов и частенько хорошее отношение одной из внутриигровых фракций вроде Адептус Механикус или преступного синдиката Касбаллика. При постройке здания нового уровня возникает проблема, требующая решения. А ещё время от времени вольному торговцу нужно лично навестить колонию в связи со случайным кризисом.

К сожалению, с точки зрения сюжета остаётся непонятно, почему именно в этой ситуации вольный торговец не может делегировать решение проблемы — или, наоборот, как постройка того или иного здания сочетается с данными по сюжету обещаниями. Впечатление дополнительно портит переизбыток отдельных типов ресурсов, ничем не отличающихся друг от друга, и неудобный интерфейс их поиска на глобальной карте Коронуса. Часто построить то здание, которое вы хотите, не столько сложно, сколько муторно.

Однако надо отдать должное разработчикам: игрок получает под свой контроль пять разных планет, каждая из которых не только служит источником ресурсов, но и рассказывает собственную историю, раскрывающую мир Warhammer 40 000. На одной расположен монастырь, другая — промышленный центр, на третьей могут пытаться сосуществовать люди и эльдары и так далее. От выбранных построек зависит судьба планеты после окончания игры, и здесь много разных хорошо прописанных вариантов.

Вообще, побочные задания и случайные встречи на планетах, которые главный герой посещает во время экспедиций, — одна из лучших сторон игры. Игроку предстоит столкнуться с футуристическими вампирами и зомби, посетить убежище в духе Fallout, найти небольшую отсылку к Чужому и расследовать убийство старого пирата прямо у него на похоронах. Хотя некоторые из этих заданий противоречат лору Warhammer — ему, будем честны, и многие официальные книги по вселенной противоречат — конкретно в рамках игры именно такие небольшие сценки и истории создают цельное впечатление безумной и мрачной вселенной.

Техническое состояние

Тут нужно подчеркнуть — техническое состояние Rogue Trader в данный момент удручает. Слетающие скрипты заданий, графические баги, зависающие персонажи, систематически тормозящие подземелья — понятно, что некоторым везёт, но, скорее всего, вы увидите всё это и даже больше. Но баги, в конце концов, можно поправить, и Совокоты пока что демонстрировали ответственность в том, что касается доработки своих проектов.

Но смогут ли они исправить более фундаментальные проблемы, которые тоже выглядят как результат спешки и излишней амбициозности: неудобный боевой интерфейс, скомканный сюжет, неравномерную сложность? Самое обидное, что все эти вещи не портят, а только подчёркивают потенциал игры — тут есть классные дополнительные задания, много интересных сражений, яркие компаньоны и противники, да и некоторые сегменты основного сюжета вышли удачными. Отдельно хочется похвалить романы с компаньонами — они получились действительно разными, достаточно сложными и при этом интересными.

В конечном итоге, лично я, как игрок, получил от прохождения куда больше положительных эмоций, чем отрицательных, и надеюсь вернуться к игре после крупных патчей — но тем не менее рекомендовать её прямо сейчас, значит попросить людей поверить в Совокотов и их готовность работать над ошибками.