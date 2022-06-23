Недавно мы рассказывали про знаменитые продолжения, которые так и не увидели свет. Вспомнили и потенциальный сиквел «Форреста Гампа», и даже планы на пятую часть «Чужого». А во второй части в список попали неснятые продолжения знаменитых кинокомиксов. Про «Бэтмена» Бёртона вы наверняка слышали, а что по поводу «Супермена» от него же? И, конечно, грустно вспомнить невезучего «Судью Дредда» с Карлом Урбаном.

«Бэтмен продолжается» Тима Бёртона

«Бэтмен» Тима Бёртона стал одной из главных сенсаций 1989 года. Кино собрало великолепную кассу и возродило жанр экранизаций комиксов. Разумеется, студия Warner Bros. поручила режиссёру сиквел — «Бэтмен возвращается», дав больше творческой свободы. Но Бёртон планировал снять и третью картину, получившую рабочее название «Бэтмен продолжается». Фильм завершил бы историю Тёмного рыцаря —а Бёртон стал бы первым режиссёром, поставившим собственную супергеройскую трилогию.

Каким мог получиться «Бэтмен продолжается»? По духу — близким ко второй картине, более мрачным и личным. Бёртон собирался вернуть Женщину-кошку в исполнении Мишель Пфайффер. Планировалось и возвращение Харви Дента, которого бы снова сыграл Билли Ди Уильямс, — в середине фильма он должен был превратиться в Двуликого. Но главным злодеем должен был стать Загадочник, на роль которого собирались позвать Робина Уильямса.

Но затем на экраны вышел «Бэтмен возвращается». Нет, с финансовой точки зрения фильм не стал провалом. Но при почти вдвое выросшем бюджете он собрал на 150 миллионов долларов меньше оригинала. И это было, мягко говоря, совсем не то семейное кино, какого ожидала студия.

По воспоминаниям сценариста картины «Бэтмен возвращается» Дэниела Уотерса, посмотревшего её в обычном кинотеатре, после того как в зале зажёгся свет, он увидел плачущих детей, а многие взрослые зрители выглядели так, словно их только что ударили в живот или ограбили. По словам автора, какая-то его часть наслаждалась этой реакцией, а какая-то произнесла «Упс!».

Но главным ударом стали игрушки. Продажа сувенирной атрибутики по первому «Бэтмену» принесла студии чуть ли не больше денег, чем прокат. «Бэтмен возвращается» же принёс скандал, когда обеспокоенные родители по всей Америке начали засыпать офисы McDonald’s жалобами по поводу включения в хэппи-милы игрушек из «жестокого и страшного» фильма. Это стало последней каплей.

На встрече с руководителями Warner Bros. Бёртон начал было излагать свои идеи о третьей части, но быстро осознал, что в студии больше не хотят, чтобы он оставался у руля проекта. Бёртон понял намёк и ушёл, не став поднимать скандал. На его место был назначен Джоэль Шумахер, получивший задачу сделать яркий детский фильм. Вместе с Бёртоном ушли и его актёры. Кто-то сделал это сам, кто-то был уволен студией, захотевшей омолодить каст. Майкл Китон не горел желанием сниматься без Бёртона и запросил в качестве «компенсации» рекордный 15-миллионный гонорар, но ему предпочли более дешёвого Вэла Килмера.

Порадоваться мог лишь Марлон Уайанс. Он должен был сыграть Робина в картине Бёртона и успел подписать контракт, так что после его замены на Криса О`Доннелла студии пришлось выплатить солидные отступные. В 2009 году актёр заявил, что всё ещё получает чеки с платежами.

О фильме: Тим Бёртон возродил Бэтмена ровно 30 лет назад Черновики сценариев, безумный контракт Николсона, ненависть фанатов к Китону, замены актёров и кража плёнки со съёмок.

«Супермен V» Тима Бёртона

Имя Бёртона связано с ещё одним несостоявшимся продолжением супергероики из 1990-х — настолько легендарным, что оно удостоилось отдельного документального фильма. Речь о пятом фильме про Супермена, который планировалось выпустить в 1998 году — аккурат к 60-летнему юбилею героя.

В этой истории было всё — и множество сценаристов, чьи работы так и остались невостребованными (в их числе и Кевин Смит). И чудаковатый продюсер Джон Питерс, ставивший авторам странные требования, вроде того, что человек из стали не должен носить свой «гейский костюм» и летать, а в финале ему обязательно нужно сразиться с гигантским пауком. И, конечно же, игрушки. Студия надеялась, что пятый «Супермен» продолжит традицию «Бэтмена» и обогатит её за счёт продаж различных фигурок и сувениров. Поэтому сюжет требовалось напичкать максимальным количеством персонажей и инопланетных созданий. Как это скажется на качестве сценария, продюсеров не волновало.

В итоге режиссёром был назначен Тим Бёртон (надо полагать, к тому моменту он уже смирился с «игрушечными» реалиями Голливуда), а роль криптонца получил Николас Кейдж. Из всех проектов в нашей подборке «Супермен» Бёртона был ближе всего к команде «Мотор!». Фильм получил дату премьеры, были созданы многочисленные дизайны и концепт-арты, началось строительство весьма дорогостоящих декораций. Состоялись тестовые съёмки Николаса Кейджа в костюме криптонца.

Затем на экраны вышел фильм «Бэтмен и Робин». Его фиаско, дополненное неудачами «Фантома», «Спауна» и «Ворона: Города ангелов», заставило участников поплотнее присмотреться к материалу и оценить риски. Вскоре проект стал рассыпаться как карточный домик. Вначале ушёл Бёртон, потом — Кейдж. Они могли себе это позволить — по контракту им платили гонорары независимо от того, будет ли картина снята или нет. На двоих Бёртон и Кейдж получили 30 миллионов долларов, так и не сняв ни одного кадра.

Пятый «Супермен» ещё пару лет побарахтался в производственном аду. В начале 2000-х студия чуть не запустила в производство «Бэтмена против Супермена» (режиссёром должен был стать Вольфганг Петерсен), а затем опять передумала и решила вновь сделать сольный фильм. В 2002 году в производство был запущен новый сценарий Джей Джей Абрамса «Супермен: Пролёт».

После длительной кадровой чехарды режиссёром «Пролёта» назначили МакДжи. Начался кастинг. В числе пробовавшихся на роль Кал-Эла был и Генри Кавилл (кадры с ним даже сохранились). А затем МакДжи ошарашил студию отказом снимать кино в Австралии, как было запланировано, — потому что боялся летать самолётами. Вместо того чтобы платить дополнительные 25 миллионов долларов за съёмки в Северной Америке, студия уволила МакДжи и подобрала другого режиссёра. Им стал Брайан Сингер, который начал с чистого листа и избавился от наработок предшественников. Так появилось «Возвращение Супермена».

«Человек-паук 4» Сэма Рэйми

Пока сотрудники Warner Bros. корчились в творческих муках и тратили миллионы долларов, пытаясь вернуть на экраны Бэтмена и Супермена, а киновселенной Marvel не было даже в планах, руководители Sony могли лишь смеяться над незадачливыми конкурентами и пить шампанское. Первый «Человек-паук» собрал 825 миллионов долларов при бюджете в 139 миллионов. Второй — 788 миллионов при бюджете в 200. Третий — 894 миллиона при бюджете в 268. А четвёртый… вовсе не увидел свет.

Почему так произошло? Да, третья часть «Человека-паука» удостоилась куда более прохладных отзывов, но всё равно показала, что франшиза сохраняет высокий кассовый потенциал. И Сэм Рэйми хотел её продолжить. Изначально он планировал снять сразу два сиквела по модной тогда параллельной схеме, а затем снизил планку до одного фильма.

Сейчас в сети можно найти один из сценарных набросков Рэйми для четвёртой части. В нём противниками Питера Паркера были Электро и Стервятник. Последний стал бы новым боссом газеты Daily Bugle и к тому же отцом Мэри Джейн (когда открывалась правда, пара расставалась). На стороне героя же выступала Чёрная кошка. С ней у Человека-паука завязывался роман, но позже она его предавала. В финале Питер побеждал всех злодеев, отвергал предложение Мэри Джейн воссоединиться и выбрасывал маску в реку.

Но это лишь один из черновиков Рэйми. Он написал и другие варианты сюжета. В одном из них Питер и Мэри Джейн поженились, и у них появился ребёнок. Рассматривались и альтернативные злодеи, Ящер и Мистерио (Рэйми хотел отдать роль Мистерио своему давнему соратнику Брюсу Кэмпбеллу).

Проект находился в разработке два с половиной года. Над сюжетом очередной части «Человека-паука» трудились как минимум четыре сценариста. Джон Малкович и Энн Хэтэуэй получили предложения сыграть Стервятника и Чёрную кошку. Студия объявила дату премьеры. «Человек-паук 4» должен был выйти на экраны 6 мая 2011 года.

Но Рэйми постоянно что-то не устраивало в сценарии — и, несмотря на многочисленные переписывания, ему никак не удавалось нащупать нужную концовку. Студия стала выражать беспокойство из-за того, что проект откровенно забуксовал, и начала обсуждать запасной план — перезапуск франшизы. Свою роль могло сыграть и то, что, по слухам, Тоби Магуайр запросил за следующий фильм 30-миллионный гонорар.

В конце концов в январе 2010 года Sony официально отказалась от производства «Человека-паука 4». Вместо этого зелёный свет получил перезапуск. А что произошло дальше, вы и так знаете.

Трилогия «Судьи Дредда»

«Судье Дредду» никогда не везло в Голливуде. Первая экранизация комикса с Сильвестром Сталлоне была безжалостно растоптана критиками и фанатами первоисточника и без шансов утонула в прокате. Полтора десятилетия спустя британская студия DNA Films предприняла вторую попытку перенести приключения «судьи, присяжного и палача» в одном лице на большой экран.

Казалось, создатели учли ошибки первой версии. Новый «Дредд» был куда более мрачным и лучше соответствовал канону (так, герой в исполнении Карла Урбана ни разу не снял шлем). Фильм снимали в модном в те годы формате 3D, что по замыслу создателей должно было привлечь дополнительную аудиторию и увеличить сборы за счёт дорогих билетов. При этом, памятуя о фиаско фильма со Сталлоне, авторы сознательно выбрали более простую и дешёвую историю, позволившую уложить бюджет в относительно скромные 45 миллионов долларов.

Уверенность в успехе была так велика, что создатели успели составить план сразу на два последующих фильма. Предполагалось, что сиквел раскроет предысторию Дредда и Мега-Сити Один. В триквеле же мы увидели бы противостояние Дредда и его архиврага — Судьи Смерть.

Новый «Дредд» вышел в прокат в сентябре 2012 года. И лента действительно удостоилась хороших отзывов — от тех немногочисленных зрителей, которые пришли на неё в кино. Основная же масса попросту ничего не знала о её существовании. Как и фильм со Сталлоне, новый «Дредд» провалился в прокате. Позже создатели жёстко критиковали маркетологов, занимавшихся его раскруткой, — но было поздно.

Вероятно, выйди «Дредд» на несколько лет раньше, его могли бы спасти хорошие продажи на носителях. Урбан неоднократно призывал фанатов покупать Blu-ray и DVD с фильмом. Но к 2012 году продажи на видео уже были не те, что в прошлом десятилетии, и не смогли спасти кино. Поэтому, несмотря на периодические разговоры о том, что какая-то из студий проявила интерес к сиквелу или сериалу-продолжению, «Дредд» так и остался одиночным фильмом. К сожалению, никакие фанатские петиции не изменят того, что он принёс большие убытки создателям.

Возможно, в дальнейшем мы ещё увидим Дредда на экране. Но вряд ли он будет говорить голосом Карла Урбана и иметь какое-то отношение к фильму 2012 года.