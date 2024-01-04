Спецвыпуск № 16. Древние настольные игры (2024)

8 дней до конца крауд-кампании — и мы делимся планами на второй спецвыпуск этого года! На сей раз он будет полностью авторским — все материалы для него создаёт бывший главный редактор «Мира фантастики», издатель и фантаст Лин Лобарёв.

Из спецвыпуска вы узнаете:

историю развития настольных игр — с самой первой игровой доски возрастом 5000 лет до современных коробок

настольных игр — с самой первой игровой доски возрастом 5000 лет до современных коробок что общего у «Монополии» с древнеегипетским сенетом, а у «Колонизаторов» — с « игрой полководцев »

а у «Колонизаторов» — « » как технологическое развитие человечества меняло игры, в которые мы играем (и при чём тут литография)

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План спецвыпуска пока предварительный — в процессе работы кое-что может поменяться. А пока мы трудимся над его созданием — не забудьте рассказать о нашей крауд-кампании друзьям! Ведь играть в настольные игры интереснее вместе, правда?

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