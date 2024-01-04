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    #спецвыпуски

    Спецвыпуск № 16. Древние настольные игры (2024)

    4 января 2024
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    04.01.2024
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    #спецвыпуски

     

    Спецвыпуск № 16. Древние настольные игры (2024) 1

    8 дней до конца крауд-кампании — и мы делимся планами на второй спецвыпуск этого года! На сей раз он будет полностью авторским — все материалы для него создаёт бывший главный редактор «Мира фантастики», издатель и фантаст Лин Лобарёв.

    Из спецвыпуска вы узнаете:

    • историю развития настольных игр — с самой первой игровой доски возрастом 5000 лет до современных коробок
    • что общего у «Монополии» с древнеегипетским сенетом, а у «Колонизаторов» — с «игрой полководцев»
    • как технологическое развитие человечества меняло игры, в которые мы играем (и при чём тут литография)

    ***

    План спецвыпуска пока предварительный — в процессе работы кое-что может поменяться. А пока мы трудимся над его созданием — не забудьте рассказать о нашей крауд-кампании друзьям! Ведь играть в настольные игры интереснее вместе, правда?

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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