Спецвыпуск № 16. Древние настольные игры (2024)

8 дней до конца крауд-кампании — и мы делимся планами на второй спецвыпуск этого года! На сей раз он будет полностью авторским — все материалы для него создаёт бывший главный редактор «Мира фантастики», издатель и фантаст Лин Лобарёв.
Из спецвыпуска вы узнаете:
- историю развития настольных игр — с самой первой игровой доски возрастом 5000 лет до современных коробок
- что общего у «Монополии» с древнеегипетским сенетом, а у «Колонизаторов» — с «игрой полководцев»
- как технологическое развитие человечества меняло игры, в которые мы играем (и при чём тут литография)
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План спецвыпуска пока предварительный — в процессе работы кое-что может поменяться. А пока мы трудимся над его созданием — не забудьте рассказать о нашей крауд-кампании друзьям! Ведь играть в настольные игры интереснее вместе, правда?
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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