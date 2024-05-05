Умер Бернард Хилл — Теоден из «Властелина колец».

Печальные новости. Сегодня утром умер британский актёр Бернард Хилл, которого лучше всего помнят по роли храброго короля Теодена из «Властелина колец». Хиллу было 79 лет. О его смерти сообщил его агент, не уточнив пока что причину смерти.

Кроме Теодена, Хилл сыграл капитана Смита в «Титанике», а также в фильмах «Царь скорпионов», «Сон в летнюю ночь», «Операция Валькирия», в сериале «Я, Клавдий», и даже сыграл Сталина в фильме «Эйзенштейн». Хилл снимался до последних дней — он должен был вскоре появиться во втором сезоне сериала «Ночные вызовы».

Никогда так грустно не было пересматривать этот фрагмент…