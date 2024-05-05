    Новости

    Умер Бернард Хилл — Теоден из «Властелина колец»

    5 мая 2024
    Фото аватара
    05.05.2024
    980
    0 минут на чтение
    Умер Бернард Хилл — Теоден из «Властелина колец».

    Печальные новости. Сегодня утром умер британский актёр Бернард Хилл, которого лучше всего помнят по роли храброго короля Теодена из «Властелина колец». Хиллу было  79 лет. О его смерти сообщил его агент, не уточнив пока что причину смерти.

    Кроме Теодена, Хилл сыграл капитана Смита в «Титанике», а также в фильмах «Царь скорпионов», «Сон в летнюю ночь», «Операция Валькирия», в сериале «Я, Клавдий», и даже сыграл Сталина в фильме «Эйзенштейн». Хилл снимался до последних дней — он должен был вскоре появиться во втором сезоне сериала «Ночные вызовы».

    Никогда так грустно не было пересматривать этот фрагмент…

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Художница Ольга Корнаккья: симпатичные тролли, прекрасные феи и сказочный лес 2
    0
    11520
    Художница Ольга Корнаккья: симпатичные тролли, прекрасные феи и сказочный лес

    Беседа о том, в чём заключается техника фото-арта, существует ли талант и кто такие гмуры

    Читаем отрывок из романа «Проклятие Шалиона»
    0
    27820
    Читаем отрывок из романа «Проклятие Шалиона»

    Отрывок, в котором главный герой обращается за помощью к своей бывшей покровительнице.

    По пути самолёта: история многоразовых ракетно-космических систем 8
    0
    58435
    По пути самолёта: история многоразовых ракетно-космических систем

    Все попытки создать космический корабль, который можно использовать несколько раз — и все жертвы этой блестящей идеи

    Избранный малыш Йода, брат Оби-Вана, империус для Падме и другие безумные теории фанатов «Звёздных войн» 3
    0
    89013
    Избранный малыш Йода, брат Оби-Вана, империус для Падме и другие безумные теории фанатов «Звёздных войн»

    А ещё эвоки-людоеды, владеющий Силой астродроид и благие намерения Палпатина

    Восточные сказки: бестселлеры ориентального фэнтези 6
    0
    81825
    Восточные сказки: что почитать из ориентального фэнтези

    От арабских легенд до магии Китая.

    Фантастическое аниме весны 2024: что стоит смотреть? 19
    0
    126272
    Фантастическое аниме весны 2024: что стоит смотреть?

    Составляем впечатления о начальных эпизодах аниме весны 2024 года.

    Ощущаем скрытую угрозу первому приквелу «Звёздных войн» в 124 выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    243873
    Ощущаем скрытую угрозу первому приквелу «Звёздных войн» в 124 выпуске «Фантастического подкаста»

    Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике… состоялась запись очередного выпуска Фантастического подкаста.

    Обзор Dragon’s Dogma 2. Не такая, как все
    0
    172052
    Обзор Dragon’s Dogma 2. Не такая, как все

    Игра, которая всё делает не так. Готовьтесь к сюрпризам.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить