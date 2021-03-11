Короткометражка: «Бэтмен: Умирать легко». Тёмный рыцарь навещает Джокера в Аркхеме

Команда YouTube-канала batinthesun выпустила короткометражный фильм по мотивам комиксов DC про Тёмного рыцаря. Деньги на ролик «Бэтмен: Умирать легко» (Batman: Dying is Easy) собирали на краудфандинговой платформе, всего авторы привлекли около 75 тысяч долларов.

Сюжет посвящён очередному столкновению Бэтмена с Джокером, и на этот раз — исключительно психологическому. Джокер призывает Тёмного рыцаря в Аркхем, где рассказывает супергерою, что болен раком. Злодей пускает в ход все трюки, чтобы Бэтмен убил его.

Короткометражка позиционируется как «созданная фанатами, сделанная профессионально». Режиссёрами выступили Аарон и Шон Шёнке, которые и ранее работали с короткометражками по разным вселенным. Помимо Бэтмена (Кевин Портер) и Джокера (Аарон Шёнке) в фильме появились Безумный Шляпник (Джэми Коста), Харви Буллок (Майкл Мэдсен), мистер Фриз (Майк Эстес), Загадочник (Даг Джонс), Ядовитый Плющ (Вера Бэмби), Харли Куинн (Эми Джонстон), комиссар Гордон (Каспер Ван Дин) и другие.

Полнометражный же «Бэтмен» от Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет 3 марта 2022 года.