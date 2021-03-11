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    Видео | Фантастические короткометражки

    Короткометражка: «Бэтмен: Умирать легко». Тёмный рыцарь навещает Джокера в Аркхеме

    11 марта 2021
    Кот-император
    11.03.2021
    18256
    0 минут на чтение

    Команда YouTube-канала batinthesun выпустила короткометражный фильм по мотивам комиксов DC про Тёмного рыцаря. Деньги на ролик «Бэтмен: Умирать легко» (Batman: Dying is Easy) собирали на краудфандинговой платформе, всего авторы привлекли около 75 тысяч долларов.

    Сюжет посвящён очередному столкновению Бэтмена с Джокером, и на этот раз — исключительно психологическому. Джокер призывает Тёмного рыцаря в Аркхем, где рассказывает супергерою, что болен раком. Злодей пускает в ход все трюки, чтобы Бэтмен убил его.

    Короткометражка позиционируется как «созданная фанатами, сделанная профессионально». Режиссёрами выступили Аарон и Шон Шёнке, которые и ранее работали с короткометражками по разным вселенным. Помимо Бэтмена (Кевин Портер) и Джокера (Аарон Шёнке) в фильме появились Безумный Шляпник (Джэми Коста), Харви Буллок (Майкл Мэдсен), мистер Фриз (Майк Эстес), Загадочник (Даг Джонс), Ядовитый Плющ (Вера Бэмби), Харли Куинн (Эми Джонстон), комиссар Гордон (Каспер Ван Дин) и другие.

    Полнометражный же «Бэтмен» от Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет 3 марта 2022 года.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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