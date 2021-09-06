Видео: обзор серии настольных игр «Таверна „Красный дракон“»

Наши коллеги из Hobby World подготовили новый видеообзор. На этот раз ведущий Семён Пыхтеев рассказывает про популярную серию настолок «Таверна „Красный дракон“». Это фэнтезийная игра, в которой участники берут на себя роли героев, завалившихся в таверну после очередной победы над злодеями. И начинают балагурить!
В видео Семён рассказывает про основные правила, освещает все дополнения (все они — самостоятельные игры, компоненты которых можно спокойно смешивать) и даже объясняет про недавнюю новинку, посвящённую именно злодеям!
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Дмитрий Кинский | 09.08.2021
Это вторая редакция настольной игры.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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