    Видео МирФ

    Видео: обзор серии настольных игр «Таверна „Красный дракон“»

    6 сентября 2021
    06.09.2021
    20397
    0 минут на чтение

    Наши коллеги из Hobby World подготовили новый видеообзор. На этот раз ведущий Семён Пыхтеев рассказывает про популярную серию настолок «Таверна „Красный дракон“». Это фэнтезийная игра, в которой участники берут на себя роли героев, завалившихся в таверну после очередной победы над злодеями. И начинают балагурить!

    В видео Семён рассказывает про основные правила, освещает все дополнения (все они — самостоятельные игры, компоненты которых можно спокойно смешивать) и даже объясняет про недавнюю новинку, посвящённую именно злодеям!

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     Дмитрий Кинский |  09.08.2021

    Это вторая редакция настольной игры.

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