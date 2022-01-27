Видео: последний настольный дайджест конца 2021 года

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев заканчивает рассказывать о настольных играх, вышедших в конце 2021 года.

Сегодня в выпуск попали «Рюрик», «Прага: Сердце империи», Small World of Warcraft, «Юбилейный Каркассон» и другие.