Видео: последний настольный дайджест конца 2021 года

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев заканчивает рассказывать о настольных играх, вышедших в конце 2021 года.
Сегодня в выпуск попали «Рюрик», «Прага: Сердце империи», Small World of Warcraft, «Юбилейный Каркассон» и другие.
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Дмитрий Кинский | 13.01.2022
Новый ролик от Hobby World.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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