Видео: третий настольный дайджест конца 2021 года

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев продолжает рассказывать о настольных играх, вышедших в конце 2021 года.

На этот раз в выпуск попали: «Инициатива», «Племена», новое дополнение для «Особняков Безумия», «Легенда Пяти Колец» и не только.