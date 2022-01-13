Видео: третий настольный дайджест конца 2021 года

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев продолжает рассказывать о настольных играх, вышедших в конце 2021 года.
На этот раз в выпуск попали: «Инициатива», «Племена», новое дополнение для «Особняков Безумия», «Легенда Пяти Колец» и не только.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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