Видео: обзор уникальной карточной игры Keyforge

Наши коллеги из Hobby World выпустили ролик, в котором рассказали об «уникальной карточной игре» Keyforge от Ричарда Гарфилда и Fantasy Flight Games.
Читайте также
Видео: обзор настольных новинок Hobby World
Кот-император | 06.07.2020
В начале лета издательство выпустило «Амул», «Драконий лес», «Форсаж ленивцев», «Человечков» и дополнение «Война без конечностей» для «Замеса».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.