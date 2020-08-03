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    Видео | Видео МирФ

    Видео: обзор уникальной карточной игры Keyforge

    3 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    03.08.2020
    28102
    0 минут на чтение

    Наши коллеги из Hobby World выпустили ролик, в котором рассказали об «уникальной карточной игре» Keyforge от Ричарда Гарфилда и Fantasy Flight Games.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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