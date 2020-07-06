Видео: обзор настольных новинок Hobby World

Наши коллеги из Hobby World подготовили новый видеоролик — на этот раз с обзором последних новинок, вышедших этим летом.

Ведущий Семён Пыхтеев рассказывает правила и показывает компоненты настолок «Драконий лес», «Амул», «Форсаж ленивцев», «Человечки» и дополнения «Война без конечностей» для «Замеса».