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    Видео: обзор настольных новинок Hobby World

    6 июля 2020
    Кот-император
    06.07.2020
    1732
    1 минут на чтение

    Наши коллеги из Hobby World подготовили новый видеоролик — на этот раз с обзором последних новинок, вышедших этим летом.

    Ведущий Семён Пыхтеев рассказывает правила и показывает компоненты настолок «Драконий лес», «Амул», «Форсаж ленивцев», «Человечки» и дополнения «Война без конечностей» для «Замеса».

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    Кот-император
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