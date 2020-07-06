Видео: обзор настольных новинок Hobby World

Наши коллеги из Hobby World подготовили новый видеоролик — на этот раз с обзором последних новинок, вышедших этим летом.
Ведущий Семён Пыхтеев рассказывает правила и показывает компоненты настолок «Драконий лес», «Амул», «Форсаж ленивцев», «Человечки» и дополнения «Война без конечностей» для «Замеса».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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