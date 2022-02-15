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    Новости

    2D против 3D в новой метаверсии «Чипа и Дейла»

    15 февраля 2022
    15.02.2022
    443
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    Disney представила игровой фильм Chip ‘n Dale: Rescue Rangers — да-да, про тех самых бурундучков-спасателей, которые приходят на помощь. В фильме решили припомнить мультсериал нашего детства и обыграть его!

    Действие фильма развернётся спустя 30 лет после того, как по телевизору показывали мультсериал про Чипа и Дейла. Теперь они — звёзды на пенсии. Причём если Чип сохранился в 2D-стиле, то Дейл сделал модную 3D-подтяжку. Герои сталкиваются с другими персонажами в современном Лос-Анджелесе.

    Фильм выйдет 20 мая — сразу на стриминг-сервисе Disney+.

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