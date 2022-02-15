2D против 3D в новой метаверсии «Чипа и Дейла»

Disney представила игровой фильм Chip ‘n Dale: Rescue Rangers — да-да, про тех самых бурундучков-спасателей, которые приходят на помощь. В фильме решили припомнить мультсериал нашего детства и обыграть его!

Действие фильма развернётся спустя 30 лет после того, как по телевизору показывали мультсериал про Чипа и Дейла. Теперь они — звёзды на пенсии. Причём если Чип сохранился в 2D-стиле, то Дейл сделал модную 3D-подтяжку. Герои сталкиваются с другими персонажами в современном Лос-Анджелесе.

Фильм выйдет 20 мая — сразу на стриминг-сервисе Disney+.