2D против 3D в новой метаверсии «Чипа и Дейла»

Disney представила игровой фильм Chip ‘n Dale: Rescue Rangers — да-да, про тех самых бурундучков-спасателей, которые приходят на помощь. В фильме решили припомнить мультсериал нашего детства и обыграть его!
Действие фильма развернётся спустя 30 лет после того, как по телевизору показывали мультсериал про Чипа и Дейла. Теперь они — звёзды на пенсии. Причём если Чип сохранился в 2D-стиле, то Дейл сделал модную 3D-подтяжку. Герои сталкиваются с другими персонажами в современном Лос-Анджелесе.
Фильм выйдет 20 мая — сразу на стриминг-сервисе Disney+.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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