Адаму Драйверу, Марго Робби и Антонио Бандерасу предложили сыграть в «Фантастической четверке»

Инсайдеры Дэниел Рихтман, MyTimeToShine и другие рассказали, что Marvel и Disney ведут переговоры с рядом актеров на главные роли в «Фантастической четверке».

По их словам, актерам уже сделали офферы, а это значит, что те уже дали предварительно согласие, но никто из них пока окончательно не утвержден.

Так, Адам Драйвер может сыграть Мистера Фантастика, Пол Мескал — Человека-факела, Марго Робби — Сью Шторм, а Антони Бандерас — Галактуса.

Премьера фильма намечена на 14 февраля 2025 года. Режиссером выступает Мэтт Шекман, который также работает над «Стартреком 4».